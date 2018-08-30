DOLARIN ateşi ilk yükselmeye başladığında...
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki:
“Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.
Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından...
Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı:
“Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”.
Bu kabul yerleşti.
Bu kabul pekişti.
Bu kabul tuttu.
Bu süreçte...
Kemal Kılıçdaroğlu...
“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.
Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün...
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.
“Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun!
“Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin!
“Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin!
Şimdi çıkmış...
“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.
Kemal Bey!
Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!
DOLAR YENİDEN YÜKSELİNCE
ACABA piyasalar hiç açılmasa mıydı?
Acaba tatil devam mı etseydi?
YENİ ÂDET
ANLI şanlı firmalarımız...
Zam yapmak yerine, ürünlerinin gramajını düşürmeye başladılar.
Adamlar işte böyle dâhiyane yöntemler bularak zengin oluyorlar arkadaş!
SOYLU İSTİFA ETSİNMİŞ
CHP’li Özgür Özel, Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmış.
Yahu insan hiç değilse...
“Bizim genel başkan istifa etmesi gerektiği anda istifa etmedi, bırak istifayı kurultaydan bile kaçtı... Biz şimdi çıkıp da başkalarını istifaya çağırmayalım... Çünkü istifa konusunda pek de iyi bir sınav veremedik... Bari istifa mistifa diyerek milletin aklına kendi durumumuzu getirmeyelim” falan der.
MURAT HAZİNEDAR! AL SANA 100 BİN DOLARLIK O İFADE
ESKİ Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar! Madem şereften, haysiyetten falan söz ediyorsun.
Al sana Beşiktaş’ta beyaz eşya dükkânı açmak isteyen bir vatandaşın mülkiye müfettişlerine verdiği ifade!
Al, oku... Ondan sonra konuşalım şerefi, haysiyeti falan...
Bak, mülkiye müfettişlerine nasıl ifade vermiş Beşiktaş’ta dükkân açan bir esnaf:
2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkân kiraladık ve dekorasyon çalışmasına başladık. Ustalar işyerinde çalışırken Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat ruhsatı gerektirecek bir iş yapmadığımız halde inşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi belediyeye, Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler.
Hüseyin Avni Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince “Ödemeyi yapmazsan dükkânı açamazsın” dedi.
Bir yakınımız araya girdi. Çetin Başkan (Kırışgil) ile görüştüğünü bana söyledi ve “100 bin TL yatırırsanız işiniz olacak” dedi. Her ay 45 bin TL kira verdiğim dükkânımı bir an önce açmam gerekiyordu. Bu nedenle 100 bin TL’yi ödedim.
MERT FIRAT DENİLİNCE ARTIK AKLA GELECEKLER
Dört proleterin taşıdığı aşırı sosyalist bir tahtırevan...
“Aşrı aşrı memleketlere sosyalizmi getirmesinler” tarzı bir kına gecesi türküsü...
Aykırı bir şampanya patlatma ve pek radikal bir dans...
Entelliğin falan da ancak bir yere kadar olduğu realitesi...
İKİ GÜNLÜK BERLİN GEZİSİNDEN NOTLAR
Enver Paşa’nın adının çok geçtiği şu günlerde Berlin’de Talat Paşa’nın vurulduğu yeri aradım ve buldum.
Mehmet Akif’in kaldığı otelde konakladım.
Bindiğim taksilerin şoförlerinin yüzde 80’i Türk idi.
Türk taksi şoförlerinden biri “hümanist bir şair” çıktı! Şiir kitabını bana gönderecek!
Hava öyle soğuktu ki kafelerin önünde ısıtıcılar çalışıyordu. Ben ki soğuk severim, “illallah” ettim.
Bir marketten kedim Sekter için ödül maması aldım... Türkiye’ye kıyasla acayip ucuzdu!
Almanya’ya her gelişimde dediğim gibi “Alman mutfağı yok” geyiği yaptım.
Almanya’ya her gelişimde dediğim gibi “Herkes bisiklete biniyor” geyiği yaptım.
Adnan Restoran’a gidecek zaman bulamadım ama Hasır’a gittim.
“Açık Kapı Günü” diye bir şey varmış Almanya’da... Bakanlıklar falan kapılarını vatandaşlara açıyormuş... Öyle bir güne denk geldim.
Almanya 11 ay kışı yaşar, 1 ay da kışın gelmesini beklermiş... Bunu da yeni öğrendim.
30 AĞUSTOS KUTLU OLSUN
ATATÜRK’ün önderliğinde tüm işgal kuvvetlerinin memleketimizden sökülüp atıldığı bu muazzam ve hakiki zafer hepimize kutlu olsun!
Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz billahi de bilmiyorsunuz
DOLARIN ateşi ilk yükselmeye başladığında...
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki:
“Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.
Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından...
Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı:
“Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”.
Bu kabul yerleşti.
Bu kabul pekişti.
Bu kabul tuttu.
Bu süreçte...
Kemal Kılıçdaroğlu...
“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.
Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün...
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.
“Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun!
“Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin!
“Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin!
Şimdi çıkmış...
“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.
Kemal Bey!
Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!
DOLAR YENİDEN YÜKSELİNCE
ACABA piyasalar hiç açılmasa mıydı?
Acaba tatil devam mı etseydi?
YENİ ÂDET
ANLI şanlı firmalarımız...
Zam yapmak yerine, ürünlerinin gramajını düşürmeye başladılar.
Adamlar işte böyle dâhiyane yöntemler bularak zengin oluyorlar arkadaş!
SOYLU İSTİFA ETSİNMİŞ
CHP’li Özgür Özel, Süleyman Soylu’yu istifaya çağırmış.
Yahu insan hiç değilse...
“Bizim genel başkan istifa etmesi gerektiği anda istifa etmedi, bırak istifayı kurultaydan bile kaçtı... Biz şimdi çıkıp da başkalarını istifaya çağırmayalım... Çünkü istifa konusunda pek de iyi bir sınav veremedik... Bari istifa mistifa diyerek milletin aklına kendi durumumuzu getirmeyelim” falan der.
MURAT HAZİNEDAR! AL SANA 100 BİN DOLARLIK O İFADE
ESKİ Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar! Madem şereften, haysiyetten falan söz ediyorsun.
Al sana Beşiktaş’ta beyaz eşya dükkânı açmak isteyen bir vatandaşın mülkiye müfettişlerine verdiği ifade!
Al, oku... Ondan sonra konuşalım şerefi, haysiyeti falan...
Bak, mülkiye müfettişlerine nasıl ifade vermiş Beşiktaş’ta dükkân açan bir esnaf:
2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkân kiraladık ve dekorasyon çalışmasına başladık. Ustalar işyerinde çalışırken Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat ruhsatı gerektirecek bir iş yapmadığımız halde inşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi belediyeye, Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler.
Hüseyin Avni Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince “Ödemeyi yapmazsan dükkânı açamazsın” dedi.
Bir yakınımız araya girdi. Çetin Başkan (Kırışgil) ile görüştüğünü bana söyledi ve “100 bin TL yatırırsanız işiniz olacak” dedi. Her ay 45 bin TL kira verdiğim dükkânımı bir an önce açmam gerekiyordu. Bu nedenle 100 bin TL’yi ödedim.
MERT FIRAT DENİLİNCE ARTIK AKLA GELECEKLER
Dört proleterin taşıdığı aşırı sosyalist bir tahtırevan...
“Aşrı aşrı memleketlere sosyalizmi getirmesinler” tarzı bir kına gecesi türküsü...
Aykırı bir şampanya patlatma ve pek radikal bir dans...
Entelliğin falan da ancak bir yere kadar olduğu realitesi...
İKİ GÜNLÜK BERLİN GEZİSİNDEN NOTLAR
Enver Paşa’nın adının çok geçtiği şu günlerde Berlin’de Talat Paşa’nın vurulduğu yeri aradım ve buldum.
Mehmet Akif’in kaldığı otelde konakladım.
Bindiğim taksilerin şoförlerinin yüzde 80’i Türk idi.
Türk taksi şoförlerinden biri “hümanist bir şair” çıktı! Şiir kitabını bana gönderecek!
Hava öyle soğuktu ki kafelerin önünde ısıtıcılar çalışıyordu. Ben ki soğuk severim, “illallah” ettim.
Bir marketten kedim Sekter için ödül maması aldım... Türkiye’ye kıyasla acayip ucuzdu!
Almanya’ya her gelişimde dediğim gibi “Alman mutfağı yok” geyiği yaptım.
Almanya’ya her gelişimde dediğim gibi “Herkes bisiklete biniyor” geyiği yaptım.
Adnan Restoran’a gidecek zaman bulamadım ama Hasır’a gittim.
“Açık Kapı Günü” diye bir şey varmış Almanya’da... Bakanlıklar falan kapılarını vatandaşlara açıyormuş... Öyle bir güne denk geldim.
Almanya 11 ay kışı yaşar, 1 ay da kışın gelmesini beklermiş... Bunu da yeni öğrendim.
30 AĞUSTOS KUTLU OLSUN
ATATÜRK’ün önderliğinde tüm işgal kuvvetlerinin memleketimizden sökülüp atıldığı bu muazzam ve hakiki zafer hepimize kutlu olsun!