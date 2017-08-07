Kazanan yine Atatürk oldu

- Atatürk Türkiye’dir...

- Atatürk Cumhuriyet’tir...

- Atatürk devlettir...

- Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir.

- Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dedi ki:

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

- Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gece-gündüz çalışıyoruz.

- Hizmetlerimizi 2023 hedefleriyle taçlandırarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmiş olacağız.

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Teşekkürler Ayhan Oğan!

Atatürk’ün, ölümünden seksen yıl sonra da zafer kazanmasına istemeyerek de olsa sunduğun katkı için.

5 AYHAN OĞAN NÜKTESİ

- NÜKTE BİR: Ayhan Oğan’ı her an CHP’ye iteleyebilirler matmazel.

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- NÜKTE İKİ: Kurduğu devlet, iki gün içinde Ayhan Oğan’ın kafasına çöktü.

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- NÜKTE ÜÇ: Ayhan Oğan her an ayrı bir devlet kurmaya kalkışabilir.

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- NÜKTE DÖRT: Ayhan Oğan her an bir Atatürk şiiri okuyabilir.

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- NÜKTE BEŞ: Yahu vurmayın, tamam, adam pes etti.

SON AYAR VERİCİ:DEVLET BAHÇELİ

- SON açıklaması tek kelimeyle muhteşemdi.

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- Milletin büyük çoğunluğunun hissiyatına tercüman oldu.

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- Taktik maktik gütmeden, bam bam bam yaptı.

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- Atatürk’e güçlü bir şekilde sahip çıktı.

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- Kırmızı çizgileri çekti.

*

- Yaptığı çıkışla AK Parti’yi etkiledi.

*

- Kısacası... Şahane bir ayarla ortama çekidüzen verdi.

BAK, ALİYA NE DİYOR HAYRETTİN HOCA

HAYRETTİN Karaman “erkek egemen” yaklaşımla din yorumlamaya devam ediyor.

Yazdıkları şöyle şeyler:

- Başörtülü kadın şunu yapamaz.

- Başörtülü kadın bunu yapamaz.

Falan...

*

İyi de Hayrettin Hoca...

Erkekler ne olacak?

Onları “başörtüsüz olmak” mı kurtarıyor?

*

Hayrettin Hoca’nın mantığını yerlere çalan en muhteşem sözü Aliya İzzetbegoviç söylemiş.

Şunu diyor Aliya:

“Biri erkeklere, diğeri kadınlara mahsus iki farklı ahlak anlayışı yoktur.”

KISA BACAKLI, UZUN KOLLU, KILLARLA KAPLI BİR YAZI

MİNE Kırıkkanat, yıllar önce bir yazı yazmıştı Radikal gazetesinde.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan vatandaşlarımızı anlatıyordu yazısında.

Ama ne anlatma!

Aşağılıyor da aşağılıyordu resmen.

*

Yazdıkları şöyle şeylerdi:

- Kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir.

- Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız.

- Belki balık sevseler kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler.

- Zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı.

*

Ben işte bu aşağılık, bu rezil, bu pespaye, bu kepaze, bu insanları fiziksel özellikleri nedeniyle aşağılayan yazıya tepki göstermiş, “Yuh” demiştim.

*

Mine Kırıkkanat, unutturmaya çalışması gereken bu pespaye yazıyı bugünlerde yeniden gündeme getirmeye başladı.

Dün sosyal medyada şöyle bir şey yazmış:

“Ben yıllar önce Radikal’de donla denize girenleri eleştirdim diye beni hedef alan Ahmet Hakan şimdi ne düşünüyor acaba?”

*

Ne düşüneceğim?

Yine aynı şeyleri düşünüyorum:

Yine eskisi kadar halk düşmanı, yine eskisi kadar rezil, yine eskisi kadar ırkçı, yine eskisi kadar pespaye bir tutum içindesin Mine Kırıkkanat.

CAMİDEN TERÖRİST ÇIKMAZ MESELESİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:

“Camiden terörist çıkmaz.”

*

İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor:

“IŞİD, El Kaide falan... Ve hatta FETÖ... Nereden çıktı?”

*

“Gerçek İslam bu değil” sözünü anımsayıp...

Hiç değilse...

“Gerçek İslam’dan, gerçek camiden terörist çıkmaz” mı denseydi acaba?

KEMAL BEY AMAN HA AMAN!

AVRUPA medyasında Tayyip Erdoğan nefreti o denli büyük ki...

Türkiye içindeki Tayyip Erdoğan karşıtlığını bile fersah fersah geçmiş durumda.

*

Son zamanlarda Avrupa medyasına biraz fazla açılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

Bu medyaya demeç ya da röportaj verirken...

Bu nefreti bilerek hareket etmesinde büyük yarar var.

*

Çünkü Avrupa medyasındaki Tayyip Erdoğan nefreti o kadar yükselişte ki...

Kemal Kılıçdaroğlu’na söylemediği sözleri söyletebilirler.

O derece yani.

YALLAH KUZEY KORE’YE

SAVAŞ Özbey Hürriyet Pazar’da öyle güzel, öyle ballandırarak, öyle tatlı anlatmış ki Kuzey Kore’yi...

Adeta Çeşme, Alaçatı, Bodrum’u falan bir tarafa bırakıp...

İlk fırsatta atlayıp Kuzey Kore’ye gidesi geliyor insanın.

TÜRKİYE NASIL KURTULUR

- HER mahalleye bir adet Yüzevler Kebap açılmasıyla...

*

- Hayrettin Karaman’ın başörtülü kadınları daha fazla kızdırmasıyla...

*

- Tarikatların devlete değil, devletin bazı tarikatlara sızmasıyla...

*

- Serpme kahvaltıya KHK ile sınırlama getirilmesiyle...

*

- Din hakkında konuşacaklar için zorunlu kalite kontrol şartı uygulanmasıyla...

*

- Roman okumaya ehliyet vermemeye başlanmasıyla...

*

- 35 yıl aldatılan bir adamın ekranlarda ahkâm kesmesinin yasaklanmasıyla...

VAY BAŞIMA GELENLER

- WHATSAPP’la ilişkim: Her 15 dakikada bir bakmazsam ruhumun derinliklerinde muazzam bir boşluk hissetmece...

*

- Twitter’la ilişkim: Bir saat uzak kalırsam kendimi “dünyadan habersiz” gibi hissetmece...

*

- Instagram’la ilişkim: Günde en az 25 fotoğrafa like vermezsem hiçbir görevimi yapmamış gibi hissetmece...