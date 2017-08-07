MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kazanan yine Atatürk oldu
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Kazanan yine Atatürk oldu

7 Ağustos 2017

MHP Lideri Devlet Bahçeli dedi ki:

- Atatürk Türkiye’dir...Kazanan yine Atatürk oldu

- Atatürk Cumhuriyet’tir...

- Atatürk devlettir...

- Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir.

- Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir.

*

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dedi ki:

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

- Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gece-gündüz çalışıyoruz.

- Hizmetlerimizi 2023 hedefleriyle taçlandırarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmiş olacağız.

*

Teşekkürler Ayhan Oğan!

Atatürk’ün, ölümünden seksen yıl sonra da zafer kazanmasına istemeyerek de olsa sunduğun katkı için.

 

Kazanan yine Atatürk oldu5 AYHAN OĞAN NÜKTESİ
- NÜKTE BİR: Ayhan Oğan’ı her an CHP’ye iteleyebilirler matmazel.

*

- NÜKTE İKİ: Kurduğu devlet, iki gün içinde Ayhan Oğan’ın kafasına çöktü.

*

- NÜKTE ÜÇ: Ayhan Oğan her an ayrı bir devlet kurmaya kalkışabilir.

*

- NÜKTE DÖRT: Ayhan Oğan her an bir Atatürk şiiri okuyabilir.

*

- NÜKTE BEŞ: Yahu vurmayın, tamam, adam pes etti.

 

Kazanan yine Atatürk olduSON AYAR VERİCİ:DEVLET BAHÇELİ
- SON açıklaması tek kelimeyle muhteşemdi.

*

- Milletin büyük çoğunluğunun hissiyatına tercüman oldu.

*

- Taktik maktik gütmeden, bam bam bam yaptı.

*

- Atatürk’e güçlü bir şekilde sahip çıktı.

*

- Kırmızı çizgileri çekti.

*

- Yaptığı çıkışla AK Parti’yi etkiledi.

*

- Kısacası... Şahane bir ayarla ortama çekidüzen verdi.

 

Kazanan yine Atatürk oldu

BAK, ALİYA NE DİYOR HAYRETTİN HOCA
HAYRETTİN Karaman “erkek egemen” yaklaşımla din yorumlamaya devam ediyor.

Yazdıkları şöyle şeyler:

- Başörtülü kadın şunu yapamaz.

- Başörtülü kadın bunu yapamaz.

Falan...

*

İyi de Hayrettin Hoca...

Erkekler ne olacak?

Onları “başörtüsüz olmak” mı kurtarıyor?

*

Hayrettin Hoca’nın mantığını yerlere çalan en muhteşem sözü Aliya İzzetbegoviç söylemiş.

Şunu diyor Aliya:

“Biri erkeklere, diğeri kadınlara mahsus iki farklı ahlak anlayışı yoktur.”

 

KISA BACAKLI, UZUN KOLLU, KILLARLA KAPLI BİR YAZI
MİNE Kırıkkanat, yıllar önce bir yazı yazmıştı Radikal gazetesinde.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan vatandaşlarımızı anlatıyordu yazısında.

Ama ne anlatma!

Aşağılıyor da aşağılıyordu resmen.

*

Yazdıkları şöyle şeylerdi:

- Kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir.

- Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız.

- Belki balık sevseler kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler.

- Zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı.

*

Ben işte bu aşağılık, bu rezil, bu pespaye, bu kepaze, bu insanları fiziksel özellikleri nedeniyle aşağılayan yazıya tepki göstermiş, “Yuh” demiştim.

*

Mine Kırıkkanat, unutturmaya çalışması gereken bu pespaye yazıyı bugünlerde yeniden gündeme getirmeye başladı.

Dün sosyal medyada şöyle bir şey yazmış:

“Ben yıllar önce Radikal’de donla denize girenleri eleştirdim diye beni hedef alan Ahmet Hakan şimdi ne düşünüyor acaba?”

*

Ne düşüneceğim?

Yine aynı şeyleri düşünüyorum:

Yine eskisi kadar halk düşmanı, yine eskisi kadar rezil, yine eskisi kadar ırkçı, yine eskisi kadar pespaye bir tutum içindesin Mine Kırıkkanat.

 

CAMİDEN TERÖRİST ÇIKMAZ MESELESİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:

“Camiden terörist çıkmaz.”

*

İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor:

“IŞİD, El Kaide falan... Ve hatta FETÖ... Nereden çıktı?”

*

“Gerçek İslam bu değil” sözünü anımsayıp...

Hiç değilse...

“Gerçek İslam’dan, gerçek camiden terörist çıkmaz” mı denseydi acaba?

 

KEMAL BEY AMAN HA AMAN!
AVRUPA medyasında Tayyip Erdoğan nefreti o denli büyük ki...

Türkiye içindeki Tayyip Erdoğan karşıtlığını bile fersah fersah geçmiş durumda.

*

Son zamanlarda Avrupa medyasına biraz fazla açılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

Bu medyaya demeç ya da röportaj verirken...

Bu nefreti bilerek hareket etmesinde büyük yarar var.

*

Çünkü Avrupa medyasındaki Tayyip Erdoğan nefreti o kadar yükselişte ki...

Kemal Kılıçdaroğlu’na söylemediği sözleri söyletebilirler.

O derece yani.

 

YALLAH KUZEY KORE’YE
SAVAŞ Özbey Hürriyet Pazar’da öyle güzel, öyle ballandırarak, öyle tatlı anlatmış ki Kuzey Kore’yi...

Adeta Çeşme, Alaçatı, Bodrum’u falan bir tarafa bırakıp...

İlk fırsatta atlayıp Kuzey Kore’ye gidesi geliyor insanın.

 

TÜRKİYE NASIL KURTULUR
- HER mahalleye bir adet Yüzevler Kebap açılmasıyla...

*

- Hayrettin Karaman’ın başörtülü kadınları daha fazla kızdırmasıyla...

*

- Tarikatların devlete değil, devletin bazı tarikatlara sızmasıyla...

*

- Serpme kahvaltıya KHK ile sınırlama getirilmesiyle...

*

- Din hakkında konuşacaklar için zorunlu kalite kontrol şartı uygulanmasıyla...

*

- Roman okumaya ehliyet vermemeye başlanmasıyla...

*

- 35 yıl aldatılan bir adamın ekranlarda ahkâm kesmesinin yasaklanmasıyla...

 

VAY BAŞIMA GELENLER
- WHATSAPP’la ilişkim: Her 15 dakikada bir bakmazsam ruhumun derinliklerinde muazzam bir boşluk hissetmece...

*

- Twitter’la ilişkim: Bir saat uzak kalırsam kendimi “dünyadan habersiz” gibi hissetmece...

*

- Instagram’la ilişkim: Günde en az 25 fotoğrafa like vermezsem hiçbir görevimi yapmamış gibi hissetmece...

X
﻿
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri