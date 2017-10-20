Karaktersizliğin bu kadarı insandan soğutuyor beni

Melih Gökçek’in adı geçtiğinde...



“Aslan Başkanım” diyenler...

“Melih Başkan bir tanedir” diyenler...

“Davanın en kıymetli neferi” diyenler...

“FETÖ’ye karşı en büyük mücadeleyi verdi” diyenler...



Bugün artık...

Melih Gökçek’in adı geçtiğinde...



“Melih Gökçek’ten halk bıkmıştı” demeye...

“Gökçek’in yolsuzlukları var” demeye...

“Parsel parsel satmıştı Ankara’yı FETÖ’ye” demeye...

“Çok yorulmuştu çok” demeye...



Başladılar.



Karaktersizliğin bu kadarı, vefasızlığın bu kadarı, anında sırt dönmenin bu kadarı...

İnsandan ve insana dair her şeyden bir anda soğutuyor beni.





REİS'İN GÖRDÜĞÜ LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM







BEN olsam Melih Gökçek’in yerinde...



Şöyle bir istifa mektubuna imza atarım:



“Ben hiç lüzum görmüyordum ama nedense Reis böyle bir lüzum gördü... Dolayısıyla Reis’in gördüğü lüzum üzerine istifa ediyorum.”





GÖKÇEK YENİ HAYATINDA NELER YAPABİLİR?

BİR kıyı kasabasına yerleşip balıkçılık yapabilir.



“O Ses Türkiye”de jüri üyesi olabilir.



Bir medya sitesi kurup benimle uğraşabilir.



Ankara’da kafe açabilir.



“Dinozorları Çok Sevenler Derneği” diye bir sivil toplum örgütü kurabilir.



Ankara’nın müzecilik kolu başkanlığı görevini üstlenebilir.



Beyaz TV’de ana haber bülteni sunuculuğu yapabilir.



Tek başına gazete çıkarıp bütün köşe yazılarını kendisi yazabilir.



Lunapark işletmeciliği yapabilir.



Sosyal medyada “Ümmetin yeni lideri kim olmalı” tarzı anketler düzenleyebilir.



Aylin Nazlıaka ile birlikte butik açabilir.







YALAN HABER VEREN GAZETECİYE NE YAPILIR

BİR gazeteci, apaçık yalan bir haber yapıyorsa...



Muhatabı tarafından dava edilir.

Meslektaşları arasında itibar kaybeder.

İzleyicisi, okuru nezdinde güvenilirliğini yitirir.



Apaçık yalan haber yapan gazetecinin...



Hapislerde süründürülmekle tehdit edilmesi falan da nereden çıktı yahu!





FİRUZ BEY'İN ARDINDAN



ETİ Şirketler Grubu’nun Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, hayatını kaybetti.



Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.



Bilhassa “Eti Üzümlü Kek” için çok teşekkürler Firuz Bey...



Bazen ilaç gibi gelirdi bana.



Az lütfunu görmedim kendisinin.





MÜFTÜ NİKÂHIYLA İLGİLİ DOĞRU-YANLIŞ CETVELİ

MÜFTÜ nikâhına itiraz edenler ve etmeye devam edecek olanlardan ricamdır:

Lütfen aşağıdaki şu “doğru-yanlış cetveli”ne şöyle bir göz attıktan sonra itiraz edin.



YANLIŞ: Müftüler kafalarına göre nikâh kıyacak.

DOĞRU: Müftüler, belediye memurları hangi kurallara göre nikâh kıyıyorsa o kurallara uygun olarak nikâh kıyacak.



YANLIŞ: Müftü nikâhı küçük yaşta kız çocukların evlendirilmesinin önünü açacak.

DOĞRU: Evlilik yaşında hiçbir değişme yok. Yasal evlilik yaşı neyse müftüler onu esas alacaklar.



YANLIŞ: Müftü nikâhında kayıt kuyut olmayacak.

DOĞRU: Müftü nikâhı, tıpkı belediye nikâhı gibi kayıtlı kuyutlu olacak.



YANLIŞ: Herkes nikâhını müftülükte kıydırmak zorunda kalacak.

DOĞRU: İsteyen belediyede isteyen müftülükte nikâh kıydıracak.



YANLIŞ: Müftüler ikinci, üçüncü eş için de nikâh kıyabilir.

DOĞRU: Müftülerin böyle bir hakları olmayacak. Yasada bir değişiklik söz konusu değil. Tekeşlilik esas...





KÖŞE YAZARLARINA ÜÇ TAVSİYE

BİR: Laf sokma yeteneğiniz yoksa... Laf sokma isteğiyle yanıp tutuşsanız da kendinize dur deyin.



İKİ: Alaycılık hüneriniz yoksa... Alay etme arzusuyla ölüyor olsanız bile arzunuzu gemleyin.



ÜÇ: Polemik için gereken cesaretiniz yoksa... Delikanlıca dövüşün, kaypakça imalardan kaçının.





VİYANA KAPILARINDA KÖPEKLİ KEPAZELİK

YER: Viyana Havaalanı...







İstanbul uçağının yolcularının üstüne köpekleri salıyorlar.

Bekleme odasında oturan yolcular, neye uğradıklarını şaşırıyor.



Böyle kepazelik...

Böyle ırkçılık...

Böyle aşağılama...

Böyle ayrımcılık...

Görmedim ben.



Yayında ve yapımda imzası olan kim varsa...

Alayına birden...



“Yuh” diyorum.



Başka da bir şey demiyorum.



