Kadına değil sapığa ayrı otobüs olmalı

METROBÜSTE meydana gelen sapık vakasının ardından...
“Kadınlar ayrı otobüslerle seyahat etsin, böylece sapıklardan korunmuş olurlar” diyenler var.
*
Hop! Orada durun bakalım.
- Cinsel sapıklığın sorumlusu... Kadınlarla erkeklerin aynı otobüste seyahat etmeleri değildir.
- Cinsel sapıklığın sorumlusu... Kendilerine hâkim olamayan psikopat sapık heriflerdir.
*
Kendilerine hâkim olmayı beceremeyen sapık herifler yüzünden...
Kadınları ayrı otobüslere bindirerek izole etmek yerine...
Irz düşmanı sapık herifleri izole edip tel örgülü kamyon kasalarına itelemek çok daha hakkaniyetli bir tutum olur.
*
Sonuç olarak diyorum ki:
- Kadınla yan yana oturmak...
- Kadınla birlikte seyahat etmek...
- Kadınla medeni iletişim kurmak.
Öğ-re-ni-le-cek! Başka yolu yok!
‘ALLAHU EKBER’İ LAYIK OLDUĞU YERE YÜKSELTEN MÜEZZİN
BİR video izledim.
Bu videoda...
Bursa Yeşil Cami İmamı Recep Uyar, etrafına toplanan turistlere hangi ezanın hangi vakitte okunacağını uygulamayla anlatıyor.
Sabah ezanında saba makamı, öğle ezanında hicaz makamı, ikindi ezanında rast makamı, akşam ezanında segâh makamı ve yatsı ezanında uşşak ve hüseyni makamı...
Değişik makamlarda ezanları...
Öyle tatlı, öyle güzel, öyle etkileyici okuyor ki mübarek!
Dinleyen turistleri coşturuyor.
*
Helal sana Recep Hoca!
Şu iki nedenden dolayı:
*
- BİR: Küresel anlamda bir takım haydutların elinde korkutma aracına dönüştürülen “Allahu ekber”i asıl anlamına kavuşturup bir barış mesajı haline getirdiğin için...
*
- İKİ: Makamsız, nizamsız, intizamsız, özensiz okunan ezanların, ezana yapılan bir büyük zulüm olduğunu uygulamayla herkesin gözüne soktuğun için...
SEÇİM YENİLENECEK Mİ?
AN itibariyle son durumu veriyorum:
- YENİLECEK:
Yüzde 50
- YENİLENMEYECEK:
Yüzde 50
‘TÜRKİYE İTTİFAKI’NDAN BEN NEYİ ANLIYORUM?
“Ayrımız gayrımız yok”u anlıyorum.
*
“82 milyon kardeşiz”i anlıyorum.
*
“Muhalefet eden düşman değildir”i anlıyorum.
*
“Vatandaşı potansiyel terörist olarak görmüyorum”u anlıyorum.
*
“Kimse kendini dışlanmış hissetmesin”i anlıyorum.
*
“Seçim ittifakları geçici, asıl ittifak işte bu”yu anlıyorum.
AŞIRI UÇUK SİYASİ ANALİZLER İŞİTTİĞİMDE MIRILDANDIKLARIM
Susun, deli konuşuyor. Konuş deli!
*
- Bu neyin kafası!
*
- Bu noktaya varabilmek için ne almak gerekiyor acaba?
*
- Amsterdam’dan yeni mi geldin muhterem!
*
- Yok artık.
*
- Akıl sağlığı önemli... Ama çok önemli...
Kadına değil sapığa ayrı otobüs olmalı
METROBÜSTE meydana gelen sapık vakasının ardından...
“Kadınlar ayrı otobüslerle seyahat etsin, böylece sapıklardan korunmuş olurlar” diyenler var.
*
Hop! Orada durun bakalım.
- Cinsel sapıklığın sorumlusu... Kadınlarla erkeklerin aynı otobüste seyahat etmeleri değildir.
- Cinsel sapıklığın sorumlusu... Kendilerine hâkim olamayan psikopat sapık heriflerdir.
*
Kendilerine hâkim olmayı beceremeyen sapık herifler yüzünden...
Kadınları ayrı otobüslere bindirerek izole etmek yerine...
Irz düşmanı sapık herifleri izole edip tel örgülü kamyon kasalarına itelemek çok daha hakkaniyetli bir tutum olur.
*
Sonuç olarak diyorum ki:
- Kadınla yan yana oturmak...
- Kadınla birlikte seyahat etmek...
- Kadınla medeni iletişim kurmak.
Öğ-re-ni-le-cek! Başka yolu yok!
‘ALLAHU EKBER’İ LAYIK OLDUĞU YERE YÜKSELTEN MÜEZZİN
BİR video izledim.
Bu videoda...
Bursa Yeşil Cami İmamı Recep Uyar, etrafına toplanan turistlere hangi ezanın hangi vakitte okunacağını uygulamayla anlatıyor.
Sabah ezanında saba makamı, öğle ezanında hicaz makamı, ikindi ezanında rast makamı, akşam ezanında segâh makamı ve yatsı ezanında uşşak ve hüseyni makamı...
Değişik makamlarda ezanları...
Öyle tatlı, öyle güzel, öyle etkileyici okuyor ki mübarek!
Dinleyen turistleri coşturuyor.
*
Helal sana Recep Hoca!
Şu iki nedenden dolayı:
*
- BİR: Küresel anlamda bir takım haydutların elinde korkutma aracına dönüştürülen “Allahu ekber”i asıl anlamına kavuşturup bir barış mesajı haline getirdiğin için...
*
- İKİ: Makamsız, nizamsız, intizamsız, özensiz okunan ezanların, ezana yapılan bir büyük zulüm olduğunu uygulamayla herkesin gözüne soktuğun için...
SEÇİM YENİLENECEK Mİ?
AN itibariyle son durumu veriyorum:
- YENİLECEK:
Yüzde 50
- YENİLENMEYECEK:
Yüzde 50
‘TÜRKİYE İTTİFAKI’NDAN BEN NEYİ ANLIYORUM?
“Ayrımız gayrımız yok”u anlıyorum.
*
“82 milyon kardeşiz”i anlıyorum.
*
“Muhalefet eden düşman değildir”i anlıyorum.
*
“Vatandaşı potansiyel terörist olarak görmüyorum”u anlıyorum.
*
“Kimse kendini dışlanmış hissetmesin”i anlıyorum.
*
“Seçim ittifakları geçici, asıl ittifak işte bu”yu anlıyorum.
AŞIRI UÇUK SİYASİ ANALİZLER İŞİTTİĞİMDE MIRILDANDIKLARIM
Susun, deli konuşuyor. Konuş deli!
*
- Bu neyin kafası!
*
- Bu noktaya varabilmek için ne almak gerekiyor acaba?
*
- Amsterdam’dan yeni mi geldin muhterem!
*
- Yok artık.
*
- Akıl sağlığı önemli... Ama çok önemli...