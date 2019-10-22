Kaç yıl geçti aradan Şevki Yılmaz yine aynı

O dönemlerde yaptığı konuşmalarda “Ayıp olur” falan demez, “P...z...k” kelimesini kullanırdı.
Hem de en şeddeli şekilde.
*
Aradan yıllar geçti.
Yapay zekâlar, nanoteknolojiler, silikon vadileri, X/Y/Z kuşakları, altüst oluşlar, zihinsel devrimler falan...
Neredeyse 2020’lere geldik.
*
Bizim Şevki Yılmaz’da zırnık değişiklik yok!
Yaptığı dini ve siyasi konuşmalarda yine “Ayıp olur” falan demeden “P...z...k” kelimesini kullanıyor.
Ve yine en şeddeli şekilde...
Yıllar geçse de...
Şevki Yılmaz’da maalesef bir gramcık bile seviye yükselmesi söz konusu olmuyor, olamıyor.
*
Bizim burada “Yahu çok ayıp olur” diye açıkça yazamadığımız sözcüğü, bir ilim, irfan ve edep sahası olan üniversite salonunda hunharca kullanıyor.
Üstelik üslubun insanın aynası olduğunu gayet iyi bildiği halde...
*
Allah ıslah etsin diyeceğim ama bir gramcık bile umudum yok.
BIRAK ŞU ‘AYŞECİK’ NAİFLİĞİNİ TUNÇ BAŞKAN
BİR Kıbrıs gazetesine demeç veren İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünya siyasetinin en çetrefilli, en karmaşık, en zor, en acımasız, en ezeli sorunlarından biri olan Kıbrıs sorununu bakın nasıl da kolayca çözüvermiş:
*
“Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup konuyu Kıbrıslılara bırakmak lazım... Herkes fazla müdahil, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor, olan Kıbrıslılara oluyor”.
*
Tunç Soyer’in sonsuz iyi niyetli bir insan olduğundan zerre kadar şüphem yok ama cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir.
*
Keşke Ecevit yaşasaydı da...
Tunç Soyer’e “Türkiye neden Kıbrıs’a müdahil oldu biliyor musunuz Sayın Soyer” falan diye biraz kurs verseydi.
*
Keşke CHP’nin yeni seçilen belediye başkanları, sadece belediye başkanlığı yapmakla yetinseler de...
Ortaya “Ayşecik dünya siyasetine barış getirecek projeler geliştiriyor” türü masalsı naiflikler çıkmasa...
‘AMERİKA BİZİ SATTI’ DİYEN PYD’YE SÖYLENECEK İKİ ŞEY
BİRİNCİ ŞEY: Amerika bu... Satar tabii... Tıyneti böyle... Önemli olan Amerika’nın sizi satması değildir.
*
İKİNCİ ŞEY: Bir mendil gibi kullanılmaya razı olursanız... Kullanılmış bir mendil gibi fırlatılıp atılırsınız.
ŞEHİT VE MEZHEP
Şehidin mezhebine bakılmaz.
Şehide mezhep sorulmaz.
Şehidin mezhebi göze sokulmaz.
Şehide mezhep üzerinden değer biçilmez.
Şehidin mezhebinden ayrımcılık çıkarılmaz.
TİRYAKİSİ OLDUM
Amerikan filmlerinde izleye izleye sabah kahvaltısında pankekin tiryakisi oldum.
*
Bazı türküleri Cem Adrian’dan dinlemenin tiryakisi oldum.
*
Halkımı tanıyayım diye diye Müge Anlı programlarının tiryakisi oldum.
*
En baştan bir başladım izlemeye... Breaking Bad’in tiryakisi oldum.
*
Bakü’ye bir gittim... Ay balam, Azerbaycan Türkçesinin tiryakisi oldum.
*
Gelirimin önemli bir kısmını tavladan sağlamanın tiryakisi oldum.
*
Arkadaşın elektrikli arabasıyla bir tur attım... Resmen tiryakisi oldum.
ADİL YARGILANMIYORMUŞ
ESKİ eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözünün önünde boğazını keserek katleden alçak katil, mahkemede...
“Adil yargılanmıyorum” demiş.
*
Doğru demiş.
Kendisine hangi tür hapis cezası verilirse verilsin...
Emine Bulut ve onun şahsında zulüm gören tüm kadınlar için...
Adalet sağlanmış olmayacak.
SİNEMASAL TEKLİFLERİM VAR
“Yedinci Koğuştaki Mucize” adlı filmde sergilediği muhteşem oyunculuk nedeniyle Aras Bulut İynemli’nin hakkını teslim etmeyi teklif ediyorum.
*
Cem Yılmaz’ın filmlerini, “Acaba ne kadar komik bir film” diyerek değil, “Acaba ne kadar güzel bir film” diyerek izlemeyi teklif ediyorum.
*
“Joker” filminden hiç hoşlanmadıysak... Çokbilmişlerin estirdiği terörden hiç etkilenmeden “Berbat bir film” demeyi teklif ediyorum.
*
Hollywood’un son dönemde içine girdiği kabızlığı, iyi filmler çıkaramadığını, sürekli kendini tekrar ettiğini tartışmaya açmayı teklif ediyorum.
‘MEKÂNIN SAHİBİ GELDİ’ DİYENE DENECEK LAFLAR
Tamamdır abi, mekân senin... Biz de şuracıkta dursak azıcık.
Nerelerde kaldın birader! Gözlerimiz yollarda kaldı vallaha.
Mekâncıysan mekâncı gibi davranman lazım... Bu ne hava!
Kaç para birader senin mekân? Kaç para?
Kaç yıl geçti aradan Şevki Yılmaz yine aynı
80’li yılların sonu, 90’lı yılların başında Refah Partisi’nin ünlü bir hatibi iken Şevki Yılmaz, siyasi ve dini konuşmalar yapardı.
O dönemlerde yaptığı konuşmalarda “Ayıp olur” falan demez, “P...z...k” kelimesini kullanırdı.
Hem de en şeddeli şekilde.
*
Aradan yıllar geçti.
Yapay zekâlar, nanoteknolojiler, silikon vadileri, X/Y/Z kuşakları, altüst oluşlar, zihinsel devrimler falan...
Neredeyse 2020’lere geldik.
*
Bizim Şevki Yılmaz’da zırnık değişiklik yok!
Yaptığı dini ve siyasi konuşmalarda yine “Ayıp olur” falan demeden “P...z...k” kelimesini kullanıyor.
Ve yine en şeddeli şekilde...
Yıllar geçse de...
Şevki Yılmaz’da maalesef bir gramcık bile seviye yükselmesi söz konusu olmuyor, olamıyor.
*
Bizim burada “Yahu çok ayıp olur” diye açıkça yazamadığımız sözcüğü, bir ilim, irfan ve edep sahası olan üniversite salonunda hunharca kullanıyor.
Üstelik üslubun insanın aynası olduğunu gayet iyi bildiği halde...
*
Allah ıslah etsin diyeceğim ama bir gramcık bile umudum yok.
BIRAK ŞU ‘AYŞECİK’ NAİFLİĞİNİ TUNÇ BAŞKAN
BİR Kıbrıs gazetesine demeç veren İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünya siyasetinin en çetrefilli, en karmaşık, en zor, en acımasız, en ezeli sorunlarından biri olan Kıbrıs sorununu bakın nasıl da kolayca çözüvermiş:
*
“Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup konuyu Kıbrıslılara bırakmak lazım... Herkes fazla müdahil, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor, olan Kıbrıslılara oluyor”.
*
Tunç Soyer’in sonsuz iyi niyetli bir insan olduğundan zerre kadar şüphem yok ama cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir.
*
Keşke Ecevit yaşasaydı da...
Tunç Soyer’e “Türkiye neden Kıbrıs’a müdahil oldu biliyor musunuz Sayın Soyer” falan diye biraz kurs verseydi.
*
Keşke CHP’nin yeni seçilen belediye başkanları, sadece belediye başkanlığı yapmakla yetinseler de...
Ortaya “Ayşecik dünya siyasetine barış getirecek projeler geliştiriyor” türü masalsı naiflikler çıkmasa...
‘AMERİKA BİZİ SATTI’ DİYEN PYD’YE SÖYLENECEK İKİ ŞEY
BİRİNCİ ŞEY: Amerika bu... Satar tabii... Tıyneti böyle... Önemli olan Amerika’nın sizi satması değildir.
*
İKİNCİ ŞEY: Bir mendil gibi kullanılmaya razı olursanız... Kullanılmış bir mendil gibi fırlatılıp atılırsınız.
ŞEHİT VE MEZHEP
Şehidin mezhebine bakılmaz.
Şehide mezhep sorulmaz.
Şehidin mezhebi göze sokulmaz.
Şehide mezhep üzerinden değer biçilmez.
Şehidin mezhebinden ayrımcılık çıkarılmaz.
TİRYAKİSİ OLDUM
Amerikan filmlerinde izleye izleye sabah kahvaltısında pankekin tiryakisi oldum.
*
Bazı türküleri Cem Adrian’dan dinlemenin tiryakisi oldum.
*
Halkımı tanıyayım diye diye Müge Anlı programlarının tiryakisi oldum.
*
En baştan bir başladım izlemeye... Breaking Bad’in tiryakisi oldum.
*
Bakü’ye bir gittim... Ay balam, Azerbaycan Türkçesinin tiryakisi oldum.
*
Gelirimin önemli bir kısmını tavladan sağlamanın tiryakisi oldum.
*
Arkadaşın elektrikli arabasıyla bir tur attım... Resmen tiryakisi oldum.
ADİL YARGILANMIYORMUŞ
ESKİ eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözünün önünde boğazını keserek katleden alçak katil, mahkemede...
“Adil yargılanmıyorum” demiş.
*
Doğru demiş.
Kendisine hangi tür hapis cezası verilirse verilsin...
Emine Bulut ve onun şahsında zulüm gören tüm kadınlar için...
Adalet sağlanmış olmayacak.
SİNEMASAL TEKLİFLERİM VAR
“Yedinci Koğuştaki Mucize” adlı filmde sergilediği muhteşem oyunculuk nedeniyle Aras Bulut İynemli’nin hakkını teslim etmeyi teklif ediyorum.
*
Cem Yılmaz’ın filmlerini, “Acaba ne kadar komik bir film” diyerek değil, “Acaba ne kadar güzel bir film” diyerek izlemeyi teklif ediyorum.
*
“Joker” filminden hiç hoşlanmadıysak... Çokbilmişlerin estirdiği terörden hiç etkilenmeden “Berbat bir film” demeyi teklif ediyorum.
*
Hollywood’un son dönemde içine girdiği kabızlığı, iyi filmler çıkaramadığını, sürekli kendini tekrar ettiğini tartışmaya açmayı teklif ediyorum.
‘MEKÂNIN SAHİBİ GELDİ’ DİYENE DENECEK LAFLAR
Tamamdır abi, mekân senin... Biz de şuracıkta dursak azıcık.
Nerelerde kaldın birader! Gözlerimiz yollarda kaldı vallaha.
Mekâncıysan mekâncı gibi davranman lazım... Bu ne hava!
Kaç para birader senin mekân? Kaç para?