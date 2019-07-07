Jet ski denilince akla artık o da gelecek

Ankara’da belediyeye ait bir depoda bir jet ski bulunmuş.
Tabii hemen başladı:
Melih Gökçek’e laf sokmalar.
“Ankara’ya deniz mi geldi” diye takılmalar.
Jet ski sözcüğünün imkân tanıdığı her türden yığınla mavra...
*
Çok geçmeden de durum anlaşıldı:
Meğer bu jet ski...
İkinci el olarak belediye tarafından satın alınmış. Ankara’nın göletlerinde halkın eğlenmesi için bir süre hizmet vermiş.
En sonunda da...
İhtiyarlayıp yorgun düşen bizim zavallı jet ski, depoya kaldırılmış.
*
Bizim memlekette...
“Jet ski” denilince akla şu ikisi gelirdi:
BİR: Levent Kırca’nın jet ski skeci...
İKİ: Cübbeli Ahmet’in jet ski sefası...
*
Artık bu ikisine...
Galiba Melih Gökçek de eklenecek.
YESİNLER BİRBİRLERİNİ
ÜNLÜ bir hamburger zinciri, yaptığı reklamlarla ünlü bir kahve zincirini resmen yerin dibine batırmış.
*
Bakalım ünlü kahve zinciri, bu ünlü hamburger zincirine karşı ne yapacak? O da reklamlarla cevap verecek mi?
*
Çekirdeğim hazır, bekliyorum.
BEN İL BAŞKANININ ÇEVİK OLANINI SEVERİM
KEMAL Kılıçdaroğlu bir masanın önünde konuşuyor. Tam o sırada...
Masanın üstündeki bir cep telefonu tam yere düşecekken...
Kılıçdaroğlu’nun hemen yanındaki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gayet çevik bir hareketle telefonu düşmeden havada yakalamayı başarıyor.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, tam o sırada...
“Ben il başkanının çevik olanını severim” deseydi...
Kişisel tarihinin en başarılı esprisini yapmış olacaktı.
KESECEĞİM TÜM İLİŞKİMİ
Sürekli duyar kasanlarla...
Mütemadiyen goygoy yapanlarla...
Mottosu “Öv beni öveyim seni” olanlarla...
Eyyam yapmaya fazlaca meyillilerle...
Durup dururken atarlananlarla...
Hiç bitmeyen bir kasma haliyle ortalıkta dolaşanlarla...
Keseceğim tüm ilişkimi.
SADECE ŞEYMA SADECE 40 BİN
ŞEYMA’nın kitabı “Sadece Şeyma”, 40 bin adet satmış.
*
“Böyle bir kitap nasıl olur da 40 bin satar” falan diye...
Bazıları öflüyor, pöflüyor.
*
Bense çok mesudum.
Çünkü...
Dört yüz bin falan satar diye endişeleniyordum.
*
Ülkeme olan güvenim ve umudum bir kez daha perçinlendi yani.
PKK YAPTI YAHU PKK
HDP’nin resmi sitesi, Başbağlar katliamıyla ilgili bir paylaşım yapmış.
*
Söyledikleri şu:
*
“Başbağlar’da katledilen 33 köylünün acısını yüreğimizde hissediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de olayın aydınlatılması, faillerin ve karanlık ellerin açığa çıkarılmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz”.
*
Sanki failler belli değilmiş gibi...
Sanki PKK, olayı üstlenmemiş gibi...
Sanki PKK yöneticisi, “faşist köyü cezalandırdık” dememiş gibi...
Sanki Öcalan yapan kişiyi kod adıyla ifşa etmemiş gibi...
“Olay aydınlatılsın, failler açığa çıksın” diyorlar.
*
Alay mı ediyorlar, adam mı seçiyorlar, dalga mı geçiyorlar...
Belli değil.
BİR MOTOSİKLETÇİ DOĞUYOR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre...
Motosiklet kullanımı...
Stres hormonlarını yüzde 28 azaltıyormuş.
Kalp atış hızını yüzde 11 arttırıyormuş.
Adrenalin seviyesini yüzde 27 yukarı çıkarıyormuş.
Duyusal odaklanmayı geliştiriyormuş.
*
Malum... Yaşı biraz ilerlemiş olanlar, boyunlarına kiremit rengi bir fular dolayıp Harley Davidson’a atlayarak... “Biz daha ölmedik” gösterisi yapmaya meraklı olurlar ya...
Ben de öyle yapacağım galiba.
Tabii tüm günahı Süleyman Soylu’nun boynuna.
‘TOSUNCUK’ İSİMLİ FİLM İÇİN NE BEKLENİYOR?
“TOSUNCUK” olayının içinde...
Tokatlama var.
Zübüklük var.
Yakalanacağını anlayınca kaçma var.
Yatlar, otomobiller var.
Tatlı hayat var.
*
Bundan muazzam bir film çıkmaz mı?
Müslüm’ün, Ayla’nın yapımcısı arkadaş!
Harekete geçsene birader...
Jet ski denilince akla artık o da gelecek
Dün bir haber yayıldı ortalığa...
Ankara’da belediyeye ait bir depoda bir jet ski bulunmuş.
Tabii hemen başladı:
Melih Gökçek’e laf sokmalar.
“Ankara’ya deniz mi geldi” diye takılmalar.
Jet ski sözcüğünün imkân tanıdığı her türden yığınla mavra...
*
Çok geçmeden de durum anlaşıldı:
Meğer bu jet ski...
İkinci el olarak belediye tarafından satın alınmış. Ankara’nın göletlerinde halkın eğlenmesi için bir süre hizmet vermiş.
En sonunda da...
İhtiyarlayıp yorgun düşen bizim zavallı jet ski, depoya kaldırılmış.
*
Bizim memlekette...
“Jet ski” denilince akla şu ikisi gelirdi:
BİR: Levent Kırca’nın jet ski skeci...
İKİ: Cübbeli Ahmet’in jet ski sefası...
*
Artık bu ikisine...
Galiba Melih Gökçek de eklenecek.
YESİNLER BİRBİRLERİNİ
ÜNLÜ bir hamburger zinciri, yaptığı reklamlarla ünlü bir kahve zincirini resmen yerin dibine batırmış.
*
Bakalım ünlü kahve zinciri, bu ünlü hamburger zincirine karşı ne yapacak? O da reklamlarla cevap verecek mi?
*
Çekirdeğim hazır, bekliyorum.
BEN İL BAŞKANININ ÇEVİK OLANINI SEVERİM
KEMAL Kılıçdaroğlu bir masanın önünde konuşuyor. Tam o sırada...
Masanın üstündeki bir cep telefonu tam yere düşecekken...
Kılıçdaroğlu’nun hemen yanındaki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gayet çevik bir hareketle telefonu düşmeden havada yakalamayı başarıyor.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, tam o sırada...
“Ben il başkanının çevik olanını severim” deseydi...
Kişisel tarihinin en başarılı esprisini yapmış olacaktı.
KESECEĞİM TÜM İLİŞKİMİ
Sürekli duyar kasanlarla...
Mütemadiyen goygoy yapanlarla...
Mottosu “Öv beni öveyim seni” olanlarla...
Eyyam yapmaya fazlaca meyillilerle...
Durup dururken atarlananlarla...
Hiç bitmeyen bir kasma haliyle ortalıkta dolaşanlarla...
Keseceğim tüm ilişkimi.
SADECE ŞEYMA SADECE 40 BİN
ŞEYMA’nın kitabı “Sadece Şeyma”, 40 bin adet satmış.
*
“Böyle bir kitap nasıl olur da 40 bin satar” falan diye...
Bazıları öflüyor, pöflüyor.
*
Bense çok mesudum.
Çünkü...
Dört yüz bin falan satar diye endişeleniyordum.
*
Ülkeme olan güvenim ve umudum bir kez daha perçinlendi yani.
PKK YAPTI YAHU PKK
HDP’nin resmi sitesi, Başbağlar katliamıyla ilgili bir paylaşım yapmış.
*
Söyledikleri şu:
*
“Başbağlar’da katledilen 33 köylünün acısını yüreğimizde hissediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de olayın aydınlatılması, faillerin ve karanlık ellerin açığa çıkarılmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz”.
*
Sanki failler belli değilmiş gibi...
Sanki PKK, olayı üstlenmemiş gibi...
Sanki PKK yöneticisi, “faşist köyü cezalandırdık” dememiş gibi...
Sanki Öcalan yapan kişiyi kod adıyla ifşa etmemiş gibi...
“Olay aydınlatılsın, failler açığa çıksın” diyorlar.
*
Alay mı ediyorlar, adam mı seçiyorlar, dalga mı geçiyorlar...
Belli değil.
BİR MOTOSİKLETÇİ DOĞUYOR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiye göre...
Motosiklet kullanımı...
Stres hormonlarını yüzde 28 azaltıyormuş.
Kalp atış hızını yüzde 11 arttırıyormuş.
Adrenalin seviyesini yüzde 27 yukarı çıkarıyormuş.
Duyusal odaklanmayı geliştiriyormuş.
*
Malum... Yaşı biraz ilerlemiş olanlar, boyunlarına kiremit rengi bir fular dolayıp Harley Davidson’a atlayarak... “Biz daha ölmedik” gösterisi yapmaya meraklı olurlar ya...
Ben de öyle yapacağım galiba.
Tabii tüm günahı Süleyman Soylu’nun boynuna.
‘TOSUNCUK’ İSİMLİ FİLM İÇİN NE BEKLENİYOR?
“TOSUNCUK” olayının içinde...
Tokatlama var.
Zübüklük var.
Yakalanacağını anlayınca kaçma var.
Yatlar, otomobiller var.
Tatlı hayat var.
*
Bundan muazzam bir film çıkmaz mı?
Müslüm’ün, Ayla’nın yapımcısı arkadaş!
Harekete geçsene birader...