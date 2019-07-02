İzninizle biraz edepsizlik yapacağım Bülent Arınç

“Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim.”
Ardından da bu tür sorgulamalarda bulunanlara “edepsiz” demiş.
*
İzninizle ben biraz “edepsizlik” yapacağım Bülent Arınç:
*
Babanızdan harçlık alırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Özel sektörde çalışırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Ama milletten alıyorsanız milleti ilgilendirir Sayın Arınç!
*
Milletin vergisiyle ödenen maaşların milletin ilgi alanına girmesinden daha doğal bir şey olmaz, olamaz. Bunu idrak etmekle yükümlüsünüz Sayın Arınç.
*
Devlet kurumlarında siyasi olarak görev alanların sadece maaşı değil, harcırahı da arabası da vatandaşı ilgilendirir. Bunu hazmetmek zorundasınız Sayın Arınç!
*
Denetlenmek ve denetlenmeye açık olmak adil bir devletin en temel özelliğidir. Bir devlet görevlisi, ancak bunu kabul ederse edepli olur Sayın Arınç.
*
Eskiden bu ülkede generallerin maaşlarını sorgulayanlara “edepsiz” falan derlerdi... Yoksa bu ülkenin eski generallerine falan mı özeniyorsunuz Sayın Arınç.
SURİYELİ MÜLTECİLERE ÇOK KÖTÜ BİR HABER
SURİYELİ mültecilerden bazıları korsan taksicilik yapmaya başlamış.
*
Bu ülkenin en etkili, en büyük, en sonuç alıcı, en iş bitirici, en gürültü çıkarıcı lobisi:
Taksici lobisidir.
Taksicinin muhalefeti, ne Sinan Oğan muhalefetine benzer ne Ümit Özdağ muhalefetine.
*
İşte bu yüzden...
Suriyeli mülteciler için bundan sonra hayat daha zor olacak.
BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA ATIŞMASI
SOSYAL medyada...
Kırşehir Belediyesi’nin hesabı, Çanakkale Belediyesi’nin hesabına...
Esenler Belediyesi’nin hesabı, Beşiktaş Belediyesi’nin hesabına...
Nevşehir Belediyesi’nin hesabı, Didim Belediyesi’nin hesabına...
Laf çakıyor.
*
Şimdilik üstü azıcık kapalı göndermelerle sürüp giden bu laf çakışlar, korkarım çok yakında...
“Ona öyle demezler/Peynir ekmek yemezler” düzeyine gelecek.
ALEYNA ORTADOĞU’DAKİ KARTLARI YENİDEN DAĞITTI
ŞÖYLE demiş Aleyna Tilki kızımız:
*
“Önceden Ortadoğu’da değil Amerika’da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım. Ortadoğu’da kabul görmek çok sert, çok zor... Artık amacım Amerika’da değil Ortadoğu’da kabul görmek.”
*
O meşhur cümle kalıbını yazmanın tam sırası:
“Evet, sayın seyirciler! Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor...”
EKMEĞİNİN PEŞİNDE
SANATÇI Niran Ünsal, MHP’li bir belediyenin düzenlediği bir konserde...
Devlet Bey’i övmüş, Devlet Bey’i yakından takip ettiğini söylemiş, Devlet Bey’le tanışmak istediğini söylemiş.
*
Bunu sosyal demokrat bir belediyenin düzenlediği bir etkinlikte yapsaydı Niran Ünsal...
Kendisi için asla “Ekmeğinin peşinde” yorumunu yapmazdım.
ÖZGÜRLÜK VE HUKUK PARTİSİ
ALİ Babacan’ın partisinin adı bu olacakmış.
Üç şey söyleyeceğim:
BİR: Bunun kısaltması çok acayip olur. Bilmem hiç düşündüler mi?
İKİ: Ali Babacan denilince akla “ekonomi” geliyor. Hani nerede ekonomi?
ÜÇ: Bizim millet özgürlük kelimesinden işkillenir. Akla gelmedi mi bu?
İNCEDEN KIL BİR SORU
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...
Şu ana kadar “Onur Haftası” nedeniyle bir kutlama yayınladı mı?
Yoksa hafta geçene kadar ölü taklidi mi yapacak?
RAKI YASAK MIYDI?
PAYLAŞILAN bir video izledim.
Videoda şunlar vardı:
*
Bir çilingir sofrası...
“Her şey çok güzel oldu” diye tempo tutanlar...
Elindeki rakı şişesini gösterip “Artık her yerde rakı içeceğiz” diyen bir adam...
*
Pardon ama Türkiye’de rakı içme yasağı falan mı vardı?
Ekrem İmamoğlu kazanınca rakı içmek serbest mi oldu?
Nedir bu her şeyi alkole indirgemeler falan?
*
Ayrıca...
Birileri bu arkadaşlara...
Ekrem İmamoğlu’nun belediye sosyal tesislerinde alkol yasağına aynen devam etme kararlılığında olduğunu hatırlatabilir mi lütfen?
TAMAM ERGENEKON TAM OLARAK ÇÖKTÜ DE
HAPİSLERDE çürütülenlerin, bir deri bir kemik can verenlerin, “Mermiye kafa attı” diye aşağılananların, haklarında onlarca tezvirat yapılanların, mahpushane önlerinde itilip kakılanların, hayatlarına son verenlerin, bin türlü iftiraya maruz kalanların, “terör örgütü lideri” diye nitelendirilen genelkurmay başkanlarının, Ali Tatar’ların, Kuddusi Okkır’ların, Türkan Saylan’ların, İlhan Selçuk’ların...
*
HESABI NE OLACAK?
İzninizle biraz edepsizlik yapacağım Bülent Arınç
Bülent Arınç şöyle demiş:
“Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim.”
Ardından da bu tür sorgulamalarda bulunanlara “edepsiz” demiş.
*
İzninizle ben biraz “edepsizlik” yapacağım Bülent Arınç:
*
Babanızdan harçlık alırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Özel sektörde çalışırsınız, kimseyi ilgilendirmez. Ama milletten alıyorsanız milleti ilgilendirir Sayın Arınç!
*
Milletin vergisiyle ödenen maaşların milletin ilgi alanına girmesinden daha doğal bir şey olmaz, olamaz. Bunu idrak etmekle yükümlüsünüz Sayın Arınç.
*
Devlet kurumlarında siyasi olarak görev alanların sadece maaşı değil, harcırahı da arabası da vatandaşı ilgilendirir. Bunu hazmetmek zorundasınız Sayın Arınç!
*
Denetlenmek ve denetlenmeye açık olmak adil bir devletin en temel özelliğidir. Bir devlet görevlisi, ancak bunu kabul ederse edepli olur Sayın Arınç.
*
Eskiden bu ülkede generallerin maaşlarını sorgulayanlara “edepsiz” falan derlerdi... Yoksa bu ülkenin eski generallerine falan mı özeniyorsunuz Sayın Arınç.
SURİYELİ MÜLTECİLERE ÇOK KÖTÜ BİR HABER
SURİYELİ mültecilerden bazıları korsan taksicilik yapmaya başlamış.
*
Bu ülkenin en etkili, en büyük, en sonuç alıcı, en iş bitirici, en gürültü çıkarıcı lobisi:
Taksici lobisidir.
Taksicinin muhalefeti, ne Sinan Oğan muhalefetine benzer ne Ümit Özdağ muhalefetine.
*
İşte bu yüzden...
Suriyeli mülteciler için bundan sonra hayat daha zor olacak.
BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA ATIŞMASI
SOSYAL medyada...
Kırşehir Belediyesi’nin hesabı, Çanakkale Belediyesi’nin hesabına...
Esenler Belediyesi’nin hesabı, Beşiktaş Belediyesi’nin hesabına...
Nevşehir Belediyesi’nin hesabı, Didim Belediyesi’nin hesabına...
Laf çakıyor.
*
Şimdilik üstü azıcık kapalı göndermelerle sürüp giden bu laf çakışlar, korkarım çok yakında...
“Ona öyle demezler/Peynir ekmek yemezler” düzeyine gelecek.
ALEYNA ORTADOĞU’DAKİ KARTLARI YENİDEN DAĞITTI
ŞÖYLE demiş Aleyna Tilki kızımız:
*
“Önceden Ortadoğu’da değil Amerika’da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım. Ortadoğu’da kabul görmek çok sert, çok zor... Artık amacım Amerika’da değil Ortadoğu’da kabul görmek.”
*
O meşhur cümle kalıbını yazmanın tam sırası:
“Evet, sayın seyirciler! Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor...”
EKMEĞİNİN PEŞİNDE
SANATÇI Niran Ünsal, MHP’li bir belediyenin düzenlediği bir konserde...
Devlet Bey’i övmüş, Devlet Bey’i yakından takip ettiğini söylemiş, Devlet Bey’le tanışmak istediğini söylemiş.
*
Bunu sosyal demokrat bir belediyenin düzenlediği bir etkinlikte yapsaydı Niran Ünsal...
Kendisi için asla “Ekmeğinin peşinde” yorumunu yapmazdım.
ÖZGÜRLÜK VE HUKUK PARTİSİ
ALİ Babacan’ın partisinin adı bu olacakmış.
Üç şey söyleyeceğim:
BİR: Bunun kısaltması çok acayip olur. Bilmem hiç düşündüler mi?
İKİ: Ali Babacan denilince akla “ekonomi” geliyor. Hani nerede ekonomi?
ÜÇ: Bizim millet özgürlük kelimesinden işkillenir. Akla gelmedi mi bu?
İNCEDEN KIL BİR SORU
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...
Şu ana kadar “Onur Haftası” nedeniyle bir kutlama yayınladı mı?
Yoksa hafta geçene kadar ölü taklidi mi yapacak?
RAKI YASAK MIYDI?
PAYLAŞILAN bir video izledim.
Videoda şunlar vardı:
*
Bir çilingir sofrası...
“Her şey çok güzel oldu” diye tempo tutanlar...
Elindeki rakı şişesini gösterip “Artık her yerde rakı içeceğiz” diyen bir adam...
*
Pardon ama Türkiye’de rakı içme yasağı falan mı vardı?
Ekrem İmamoğlu kazanınca rakı içmek serbest mi oldu?
Nedir bu her şeyi alkole indirgemeler falan?
*
Ayrıca...
Birileri bu arkadaşlara...
Ekrem İmamoğlu’nun belediye sosyal tesislerinde alkol yasağına aynen devam etme kararlılığında olduğunu hatırlatabilir mi lütfen?
TAMAM ERGENEKON TAM OLARAK ÇÖKTÜ DE
HAPİSLERDE çürütülenlerin, bir deri bir kemik can verenlerin, “Mermiye kafa attı” diye aşağılananların, haklarında onlarca tezvirat yapılanların, mahpushane önlerinde itilip kakılanların, hayatlarına son verenlerin, bin türlü iftiraya maruz kalanların, “terör örgütü lideri” diye nitelendirilen genelkurmay başkanlarının, Ali Tatar’ların, Kuddusi Okkır’ların, Türkan Saylan’ların, İlhan Selçuk’ların...
*
HESABI NE OLACAK?