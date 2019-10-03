İYİ Parti neden önemli bir parti haline geldi?

BİR: CHP’nin sağa açılmasının en önemli penceresi İYİ Parti’dir.
*
İKİ: CHP’nin HDP ile yakınlaşmasının en önemli perdesi İYİ Parti’dir.
*
İYİ Parti, millet ittifakından koparsa ne olur?
Şu iki şey olur:
*
BİR: CHP’nin sağa açılma stratejisinde gedikler oluşur.
*
İKİ: CHP, aniden HDP ile baş başa kalıverir.
*
AK Parti’nin arzuladığı da işte tam olarak bu!
AK Parti...
İYİ Parti, millet ittifakından kopsun istiyor.
CHP, HDP ile baş başa kalsın istiyor.
İYİ Parti’nin son dönemde büyük önem kazanmasının öyküsü bundan ibarettir.
*
İYİ Parti cephesi ise...
Gelinen bu noktadan memnun...
Odakta yer almanın keyfini çıkarıyor.
*
Ben İYİ Parti’nin millet ittifakını bırakıp cumhur ittifakına geçeceğini pek sanmıyorum.
Ancak üçüncü bir ittifak içinde yer alma ihtimali var.
*
Bu ihtimal gerçekleşirse...
İki ittifak dönemi biter, üç ittifak dönemi başlar:
*
İTTİFAK BİR: AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ittifak.
*
İTTİFAK İKİ: CHP ile HDP’nin ittifakı...
*
İTTİFAK ÜÇ: İYİ Parti, Saadet Partisi ve AK Parti’den ayrılanların oluşturduğu yeni bir ittifak.
ALGININ DEĞİL HAKİKATİN PEŞİNDE KOŞANLAR OLALIM
GAZETECİLER, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruyorlar:
“Partinizin Kızılcahamam toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 zorunluluğunu yeniden ele alacak mısınız?”
*
Erdoğan cevap veriyor:
“O konunun yeri Kızılcahamam toplantısı değildir. Meclis’te ele alınabilir o konu... İktidarıyla muhalefetiyle Meclis karar verebilir”.
*
Gazeteciler tekrar soruluyor.
“Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşünüz ne? Değişmesi gerekir mi?”.
*
Erdoğan cevap veriyor:
“Bir yıl önce milletin onay verdiği sistemi, tekrar gündeme getirmek milleti yorar”.
*
Erdoğan karşıtları, işte bu diyalogdan...
“Erdoğan yüzde 50 artı 1’le kazanamayacağını gördü... Şimdi yüzde 50 artı 1’den çark etmenin sinyalini veriyor” sonucunu çıkardılar.
*
“Bir yıl önce millet onay vermiş, tekrar gündeme getirmek milleti yorar” cümlesi, kapı gibi orada dururken...
Bu diyalogdan “Erdoğan çark etme sinyali verdi” sonucunu çıkarmak için...
Hakikatin değil de algının peşinde koşmayı tercih etmek gerekir.
DÜŞMAN/RAKİP
EY AK Partililer!
Kılıçdaroğlu sizin düşmanınız değildir.
Kılıçdaroğlu sizin siyasi rakibinizdir.
*
Ey CHP’liler!
Tayyip Erdoğan sizin düşmanınız değildir.
Tayyip Erdoğan sizin siyasi rakibinizdir.
AHMET KAYA BU ÜLKENİN ORTAK DEĞERİDİR
EKREM İmamoğlu, Paris’te Ahmet Kaya’nın mezarına gidip dua etmiş.
Bunun üzerinden tartışmalar, tartışmalar, tartışmalar...
*
Hop!
Bir dakika!
Ahmet Kaya, bu ülkenin tartışılmaz bir ortak değeridir.
*
Ona kim yaklaşırsa... Millete yaklaşmış olur.
Gerisi teferruattır.
İNADINA HAMİDİYECİYİM
BELEDİYE CHP’ye geçince...
Bazı kamu kurumları belediyenin Hamidiye suyunu almaktan vazgeçip yabancılara ait suları almaya başlamış.
*
Madem öyle...
Safımız belli olsun...
Ben inadına Hamidiyeciyim!
*
Sloganım da hazır:
Yaşasın Sultan Hamid’den yadigâr Hamidiye suları!
NE GÜZEL YAKIŞMIŞ
MISIR’ın bir televizyon kanalına çıkıp Sisi’ye övgüler düzen Fetullah’ı görünce...
“Sisi ile Fetullah... Ne güzel yakışmış” dedim.
MAŞALLAH
ADNAN Oktar, duruşmada “kedicikleri” görmüş ve şöyle demiş: “Çok güzelsiniz... Maşallah!”. “Kedicikler” durur mu? Onlar da “Maşallah hocamıza” diye karşılık vermişler.
*
Duruşmaya bak be! Ne keyifli! Ne eğlenceli!
İnsan içinden “Ey İngiliz derin devleti! Bana da operasyon çek” demeden edemiyor.
İYİ Parti neden önemli bir parti haline geldi?
ŞU iki noktayı aklımızdan çıkarmayalım:
BİR: CHP’nin sağa açılmasının en önemli penceresi İYİ Parti’dir.
*
İKİ: CHP’nin HDP ile yakınlaşmasının en önemli perdesi İYİ Parti’dir.
*
İYİ Parti, millet ittifakından koparsa ne olur?
Şu iki şey olur:
*
BİR: CHP’nin sağa açılma stratejisinde gedikler oluşur.
*
İKİ: CHP, aniden HDP ile baş başa kalıverir.
*
AK Parti’nin arzuladığı da işte tam olarak bu!
AK Parti...
İYİ Parti, millet ittifakından kopsun istiyor.
CHP, HDP ile baş başa kalsın istiyor.
İYİ Parti’nin son dönemde büyük önem kazanmasının öyküsü bundan ibarettir.
*
İYİ Parti cephesi ise...
Gelinen bu noktadan memnun...
Odakta yer almanın keyfini çıkarıyor.
*
Ben İYİ Parti’nin millet ittifakını bırakıp cumhur ittifakına geçeceğini pek sanmıyorum.
Ancak üçüncü bir ittifak içinde yer alma ihtimali var.
*
Bu ihtimal gerçekleşirse...
İki ittifak dönemi biter, üç ittifak dönemi başlar:
*
İTTİFAK BİR: AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ittifak.
*
İTTİFAK İKİ: CHP ile HDP’nin ittifakı...
*
İTTİFAK ÜÇ: İYİ Parti, Saadet Partisi ve AK Parti’den ayrılanların oluşturduğu yeni bir ittifak.
ALGININ DEĞİL HAKİKATİN PEŞİNDE KOŞANLAR OLALIM
GAZETECİLER, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruyorlar:
“Partinizin Kızılcahamam toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 zorunluluğunu yeniden ele alacak mısınız?”
*
Erdoğan cevap veriyor:
“O konunun yeri Kızılcahamam toplantısı değildir. Meclis’te ele alınabilir o konu... İktidarıyla muhalefetiyle Meclis karar verebilir”.
*
Gazeteciler tekrar soruluyor.
“Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşünüz ne? Değişmesi gerekir mi?”.
*
Erdoğan cevap veriyor:
“Bir yıl önce milletin onay verdiği sistemi, tekrar gündeme getirmek milleti yorar”.
*
Erdoğan karşıtları, işte bu diyalogdan...
“Erdoğan yüzde 50 artı 1’le kazanamayacağını gördü... Şimdi yüzde 50 artı 1’den çark etmenin sinyalini veriyor” sonucunu çıkardılar.
*
“Bir yıl önce millet onay vermiş, tekrar gündeme getirmek milleti yorar” cümlesi, kapı gibi orada dururken...
Bu diyalogdan “Erdoğan çark etme sinyali verdi” sonucunu çıkarmak için...
Hakikatin değil de algının peşinde koşmayı tercih etmek gerekir.
DÜŞMAN/RAKİP
EY AK Partililer!
Kılıçdaroğlu sizin düşmanınız değildir.
Kılıçdaroğlu sizin siyasi rakibinizdir.
*
Ey CHP’liler!
Tayyip Erdoğan sizin düşmanınız değildir.
Tayyip Erdoğan sizin siyasi rakibinizdir.
AHMET KAYA BU ÜLKENİN ORTAK DEĞERİDİR
EKREM İmamoğlu, Paris’te Ahmet Kaya’nın mezarına gidip dua etmiş.
Bunun üzerinden tartışmalar, tartışmalar, tartışmalar...
*
Hop!
Bir dakika!
Ahmet Kaya, bu ülkenin tartışılmaz bir ortak değeridir.
*
Ona kim yaklaşırsa... Millete yaklaşmış olur.
Gerisi teferruattır.
İNADINA HAMİDİYECİYİM
BELEDİYE CHP’ye geçince...
Bazı kamu kurumları belediyenin Hamidiye suyunu almaktan vazgeçip yabancılara ait suları almaya başlamış.
*
Madem öyle...
Safımız belli olsun...
Ben inadına Hamidiyeciyim!
*
Sloganım da hazır:
Yaşasın Sultan Hamid’den yadigâr Hamidiye suları!
NE GÜZEL YAKIŞMIŞ
MISIR’ın bir televizyon kanalına çıkıp Sisi’ye övgüler düzen Fetullah’ı görünce...
“Sisi ile Fetullah... Ne güzel yakışmış” dedim.
MAŞALLAH
ADNAN Oktar, duruşmada “kedicikleri” görmüş ve şöyle demiş: “Çok güzelsiniz... Maşallah!”. “Kedicikler” durur mu? Onlar da “Maşallah hocamıza” diye karşılık vermişler.
*
Duruşmaya bak be! Ne keyifli! Ne eğlenceli!
İnsan içinden “Ey İngiliz derin devleti! Bana da operasyon çek” demeden edemiyor.