‘İt’ dedi mi demedi mi?

Konumuz bu...
Ekrem İmamoğlu’na bakıyoruz:
Üç gündür susuyor.
“Ben öyle bir şey demedim” demiyor.
“O kelime ağzımdan çıkmadı” demiyor.
“Yalan... İftira...” demiyor.
Bu arada “Elimizde it dediğinin görüntüleri var” diyen Ordu Valiliği’ne bakıyoruz.
O da üç gündür ortaya bir şey koymuyor.
“Aha da o görüntüler” demiyor.
“Bakın nasıl da hakaret etti” demiyor.
“İşte böyle it dedi” demiyor.
Bu durumda yerine getirilmesi gereken iki şart var:
ŞART BİR: Ekrem İmamoğlu’nun “Hayır, demedim” ya da “Evet, dedim” diye bir açıklama yapması şart.
ŞART İKİ: Ordu Valiliği’nin de “Elimizde var” dediği söz konusu o görüntüleri ortaya koyması şart.
‘MAKARİOS HEYKELİ DİKTİ’ DEMEK KURU İFTİRADIR
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ne “Kıbrıs Anıtı” diye bir anıt dikmiş.
Rauf Denktaş’ın kocaman bir heykelinin bulunduğu anıtta Türk askerinin kahramanlığını sembolize eden bir rölyef de yer alıyor.
Bir başka rölyefte ise...
19 Şubat 1959’da imzalanan Londra Antlaşması’na imza atan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük yer alıyor.
“Böyle bir anıta ne gerek var?” diyebilirsiniz. “Beylikdüzü ile bunun ne ilgisi var?” diyebilirsiniz. “Rölyef falan çok acemice” diyebilirsiniz. “Heykel Denktaş’a benzememiş” diyebilirsiniz.
Ama “Ekrem İmamoğlu Makarios’un heykelini dikti” diyemezsiniz.
Pardon! Diyebilirsiniz de dediğiniz kuru bir iftiradan ibaret olur.
TEVFİK GÖKSU’NUN İŞSİZ VATANDAŞA YAPTIĞI AYIP
AK Partilinin yaptığı ayıbı...
İktidar cephesi görmezden gelir.
Muhalefetin yaptığı ayıbı...
Muhalefet cephesi görmezden gelir.
İki tarafın yaptığı ayıbı görmek de bize düşer.
Olay şu:
Son süreçte dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bayram günü kendisine işsizlikten yakınan vatandaşa elinin tersiyle “Çek git” işareti yapıyor.
Yüzünde beliren tek şey ise kontrolsüz bir öfke...
Şunu İmamoğlu yapsa ne olurdu ey AK Partililer?
Bir cevap verin.
Ama elinizi vicdanınıza koyarak...
BİR LİDERİ ÇIĞIRINDAN ÇIKARAN TEK ŞEY NEDİR?
ŞUDUR:
*
Taparcasına seven...
Yapıcı da olsa tek bir laf ettirmeyen...
Hiçbir hatasını görmek istemeyen...
Azgın mı azgın taraftar kitlesidir.
NEDEN SUSUYORSUNUZ BİNALİ YILDIRIM?
AK Parti cenahlarından gelen...
Pontus montus türü saçmalıklara karşı...
“Kesin şu saçmalığı kardeşim” diye...
Neden ayar vermiyorsunuz Binali Bey?
*
Belediye seçimini...
Neredeyse küfür ile imanın savaşı olarak gösterenlere karşı...
“Ne alakası var kardeşim” diye...
Neden tavır koymuyorsunuz Binali Bey?
BUGÜNLERDE HARIL HARIL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM KONULAR
Pontus Devleti ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı? Sümela Manastırı’nın konuyla bir ilgisi var mı?
Topal Osman kimdir? Topal Osman’ı yüceltenler, Ali Şükrü Bey cinayetiyle ilgili ne düşünüyorlar?
Bir papaz olan Makarios, nasıl oldu da devlet başkanı oldu? Laiklik dediğimiz ilke o sıralar nerelerdeydi?
İSTANBUL’DA BİZ DE VARIZ
İSTANBUL seçimlerini dışarıdan ama epey dışarıdan izleyenler zannederler ki...
İstanbul’da...
Sadece Karadenizliler ve Kürtler yaşamaktadır.
*
Beyler!
Kendinize gelin...
Bunun Sivas’ı var, Tokat’ı var, Yozgat’ı var, Balkan göçmenleri var, İzmir’den sığınanları var, Erzurum’u var, Trakya’sı var, Adana’sı, kalkıp Avşar ellerinden göçerleri var, Bayburt’u var, Gaziantep’i var, Ege’si var, Gakgoş’u var.
Yani var oğlu var... Yani var kızı var...
İBN-İ HALDUN’A FENA KAPAK
MAHFİ Eğilmez şu iki bilgiyi vermiş:
BİR: Güney Kore... Kişi başına gelir: 30 bin dolar.
İKİ: Kuzey Kore... Kişi başına gelir: Bin dolar.
*
Ardından da eklemiş:
“Coğrafya kader değildir.”
*
Teşekkürler Mahfi Bey!
“Coğrafya kaderdir” sözüyle hepimizi iflah olmaz bir kaderin mahkûmu haline getiren İbn-i Haldun’a yaptığınız bu doyumsuz kapaktan dolayı...
‘İt’ dedi mi demedi mi?
Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi’ne “it” dedi mi, demedi mi?
Konumuz bu...
Ekrem İmamoğlu’na bakıyoruz:
Üç gündür susuyor.
“Ben öyle bir şey demedim” demiyor.
“O kelime ağzımdan çıkmadı” demiyor.
“Yalan... İftira...” demiyor.
Bu arada “Elimizde it dediğinin görüntüleri var” diyen Ordu Valiliği’ne bakıyoruz.
O da üç gündür ortaya bir şey koymuyor.
“Aha da o görüntüler” demiyor.
“Bakın nasıl da hakaret etti” demiyor.
“İşte böyle it dedi” demiyor.
Bu durumda yerine getirilmesi gereken iki şart var:
ŞART BİR: Ekrem İmamoğlu’nun “Hayır, demedim” ya da “Evet, dedim” diye bir açıklama yapması şart.
ŞART İKİ: Ordu Valiliği’nin de “Elimizde var” dediği söz konusu o görüntüleri ortaya koyması şart.
‘MAKARİOS HEYKELİ DİKTİ’ DEMEK KURU İFTİRADIR
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ne “Kıbrıs Anıtı” diye bir anıt dikmiş.
Rauf Denktaş’ın kocaman bir heykelinin bulunduğu anıtta Türk askerinin kahramanlığını sembolize eden bir rölyef de yer alıyor.
Bir başka rölyefte ise...
19 Şubat 1959’da imzalanan Londra Antlaşması’na imza atan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük yer alıyor.
“Böyle bir anıta ne gerek var?” diyebilirsiniz. “Beylikdüzü ile bunun ne ilgisi var?” diyebilirsiniz. “Rölyef falan çok acemice” diyebilirsiniz. “Heykel Denktaş’a benzememiş” diyebilirsiniz.
Ama “Ekrem İmamoğlu Makarios’un heykelini dikti” diyemezsiniz.
Pardon! Diyebilirsiniz de dediğiniz kuru bir iftiradan ibaret olur.
TEVFİK GÖKSU’NUN İŞSİZ VATANDAŞA YAPTIĞI AYIP
AK Partilinin yaptığı ayıbı...
İktidar cephesi görmezden gelir.
Muhalefetin yaptığı ayıbı...
Muhalefet cephesi görmezden gelir.
İki tarafın yaptığı ayıbı görmek de bize düşer.
Olay şu:
Son süreçte dikkatleri üzerine çeken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bayram günü kendisine işsizlikten yakınan vatandaşa elinin tersiyle “Çek git” işareti yapıyor.
Yüzünde beliren tek şey ise kontrolsüz bir öfke...
Şunu İmamoğlu yapsa ne olurdu ey AK Partililer?
Bir cevap verin.
Ama elinizi vicdanınıza koyarak...
BİR LİDERİ ÇIĞIRINDAN ÇIKARAN TEK ŞEY NEDİR?
ŞUDUR:
*
Taparcasına seven...
Yapıcı da olsa tek bir laf ettirmeyen...
Hiçbir hatasını görmek istemeyen...
Azgın mı azgın taraftar kitlesidir.
NEDEN SUSUYORSUNUZ BİNALİ YILDIRIM?
AK Parti cenahlarından gelen...
Pontus montus türü saçmalıklara karşı...
“Kesin şu saçmalığı kardeşim” diye...
Neden ayar vermiyorsunuz Binali Bey?
*
Belediye seçimini...
Neredeyse küfür ile imanın savaşı olarak gösterenlere karşı...
“Ne alakası var kardeşim” diye...
Neden tavır koymuyorsunuz Binali Bey?
BUGÜNLERDE HARIL HARIL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM KONULAR
Pontus Devleti ne zaman kuruldu, ne zaman yıkıldı? Sümela Manastırı’nın konuyla bir ilgisi var mı?
Topal Osman kimdir? Topal Osman’ı yüceltenler, Ali Şükrü Bey cinayetiyle ilgili ne düşünüyorlar?
Bir papaz olan Makarios, nasıl oldu da devlet başkanı oldu? Laiklik dediğimiz ilke o sıralar nerelerdeydi?
İSTANBUL’DA BİZ DE VARIZ
İSTANBUL seçimlerini dışarıdan ama epey dışarıdan izleyenler zannederler ki...
İstanbul’da...
Sadece Karadenizliler ve Kürtler yaşamaktadır.
*
Beyler!
Kendinize gelin...
Bunun Sivas’ı var, Tokat’ı var, Yozgat’ı var, Balkan göçmenleri var, İzmir’den sığınanları var, Erzurum’u var, Trakya’sı var, Adana’sı, kalkıp Avşar ellerinden göçerleri var, Bayburt’u var, Gaziantep’i var, Ege’si var, Gakgoş’u var.
Yani var oğlu var... Yani var kızı var...
İBN-İ HALDUN’A FENA KAPAK
MAHFİ Eğilmez şu iki bilgiyi vermiş:
BİR: Güney Kore... Kişi başına gelir: 30 bin dolar.
İKİ: Kuzey Kore... Kişi başına gelir: Bin dolar.
*
Ardından da eklemiş:
“Coğrafya kader değildir.”
*
Teşekkürler Mahfi Bey!
“Coğrafya kaderdir” sözüyle hepimizi iflah olmaz bir kaderin mahkûmu haline getiren İbn-i Haldun’a yaptığınız bu doyumsuz kapaktan dolayı...