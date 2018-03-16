İstiklal, marş, beste falan

- Tartışacak mesele bulup ortaya salmak.

- Muhalefete zarf atmak.

- Köşe yazarlarına mevzu çıkarmak.

*

Niye?

Gündemi değiştirmek için mi?

*

Yahu ne gündemi, ne değiştirmesi!

Değiştirse ne olacak, değiştirmese ne olacak ki?

Hem Erdoğan için hangi gündem var ki değiştirmeye değecek?

*

Mesele şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

- İstiyor ki... Türkiye, başkasının belirlediği tartışmaları yapmasın...

- İstiyor ki... Türkiye’de tartışma gündemini sadece kendi belirlesin.

*

Bu yüzden...

Atıyor elini çuvala...

Hop!

Buluyor kadim tartışma konularından bir tartışma konusu...

Salıyor gündemin ortasına.

*

Sonuç?

Ben dâhil hepimiz kapılıyoruz bu rüzgâra...

Üç gün tartışıyoruz, sonra unutuyoruz.

Ta ki Erdoğan’dan yeni bir bomba gelene kadar.

*

Bu öyle tuhaf bir kısır döngü ki...

Bal gibi farkında olduğun halde bozamıyorsun.

PARASINI DOLANDIRICIYA KAPTIRMAK İSTEMEYENLERE BEŞ ÖNEMLİ TAVSİYE

- BİR: Adamlar sizden para toplarken... “Din, iman” diyorlarsa... Arkanıza bile bakmadan kaçın.

- İKİ: Para toplayan şahıs, “Algı operasyonu, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, büyük resim” falan gibi şeyler söylüyorsa... Kuruş vermeyin.

- ÜÇ: Para toplanırken ortamda sonuna kadar açılmış mehter marşı varsa... Yani ‘ver mehteri’ yapılıyorsa... Kaçın, kaçın, kaçın.

- DÖRT: Sarılmış sarık, giyilmiş cübbe falan... Para toplama aksesuarı yapılmışsa... Saniye durmayın orada.

- BEŞ: “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” falan denildikten hemen sonra... “Hadi pamuk eller cebe” durumuna geçiliyorsa... En azından birazcık işkillenin.

AĞIRAKÇA: O FOTOĞRAF REKTÖRLÜKTEN ÖNCE





MARDİN Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça aradı.

*

Söyledikleri şunlar:

- O fotoğraf, 2008’de İstanbul’da çekilmiştir. Ben o zaman bırakın rektörlüğü, öğretim üyesi bile değildim.

- Bu kıyafet, bizim Mardin’in köylerinde hem Arapların hem Kürtlerin giydiği kıyafettir. Bu kıyafetle şehre gelirler, devlet dairelerine gelirler ve asla yadırganmazlar.

- Ben rektör olduğum zamandan beri bu kıyafetle üniversiteye gitmedim. Artuklu Üniversitesi makamında çekilen fotoğrafım kravatlı ve takım elbiselidir.

*

Prof. Ahmet Ağırakça Hoca’ya yaptığı açıklama için teşekkürler.

SEÇİM VE HİLE

- Sen sandıklara sahip çıkarsan...

- Sen uyanık davranırsan...

- Sen sandığa koşarsan...

- Sen sandığın başını terk etmezsen.

- Sen sandıkta göz açtırmazsan.

- Sen düzenli bir örgütlenme yaparsan.

Hile mile söz konusu bile olmaz, olamaz!

NEFRETLİK ŞEYLER

- “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” cümlesi.

- Sırf daha sonra ‘ben demiştim’ demeye hak kazanmak için değişik konularda karşısındakini uyararak yatırım yapanlar.

- Gerekçesiz özgüven.

- Gözlerini kaçıranlar.

- “Candır” kalıbı...

- Aptalın teki tarafından aptal yerine konmak.

- Bir tek kişinin bile kendisinden nefret etmediği insan tipi.

DAYAN ARİF BABA DAYAN

AMELİYATA girmiş Arif Sağ...

İnce Memed’e seslenir gibi sesleniyorum kendisine:

Dayan Arif Baba dayan / Şimdi dayanılacak çağdır.

NE OLDU ONA?

- Bir Reza vardı, ne oldu ona?

*

- Ferdi Tayfur’un rakılı falan ‘Emmoğlu’ klibi vardı, ne oldu ona?

*

- Bir Aysun Kayacı ve dağdaki çoban vardı, ne oldu ona?

ALLAH’IN BİLDİĞİNİ

ARTIK futbolcular, magazin ünlüleri, şarkıcılar, türkücüler falan...

Restoranda fotoğraf çektirirken içki kadehlerini saklıyorlar ve fotoğraflarını sosyal medyada öyle paylaşıyorlar.

*

“Allah’ın bildiğini devlet erkânından saklamak” dedikleri şey, tam da bu olsa gerek.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ’NE GECİKMİŞ BİR ÖZÜR BORCU

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun...

“Kadın sporculara sponsor olmam, çünkü günah” dediği söylenmişti.

Ben de bunun üzerine bin tane laf etmiştim.

*

Oysa İmdat Sütlüoğlu, bunu hemen yalanlamış.

Üstelik tekzip metnini de göndermiş bana.

Fakat ne tekzip metni geldi bana ne de yalanlamadan haberim oldu.

*

Meğer iddiayı ortaya atan adam bile iddiasının arkasında durmamış!

*

İmdat Bey’den çok özür diliyorum.

Ama şunu da bilsin:

Yalanlamasından haberim olsaydı...

Şevkle ve çok mutlu olarak yayınlardım.