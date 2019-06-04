İşten atıldığım gün şunlar olacak

Binali Bey ile Ekrem Bey, “Gri alanda kalıyordu, iyi oldu” diyecek.
*
Kadir Mısıroğlu’nun sevenleri “Bazen Kemalist takılırdı” diye zil takıp oynayacak.
*
Kemalistler “Ne olduğu belli değildi” diye sevinecek.
*
FETÖ’cü Emrullah değişik triplere girecek.
*
Bülent Arınç, “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diyecek.
*
Solcu internet siteleri o günü “devrim” ilan edecek.
*
İktidara yakın medyadan “gol” sesleri gelecek.
*
Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu, “Kurtulduk şundan” diyecek.
*
Şeyma Subaşı, “Benimle polemiğe girenin sonu böyle olur” diye hava yapacak.
BEŞ KİTAP YAZMIŞ SEYYAR SATICI BİR KADININ ÖYKÜSÜ
NALAN Türkeli, 90’lı yıllarda “Varoşta Kadın Olmak” adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Hatırlıyorum: Radikal’de falan haber olmuştu.
Evi gecekonduydu, gecekondusu varoştaydı, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlıyordu...
Ve bir de kitap yazmıştı.
Daha ne olsundu!
*
Nalan Türkeli’nin okumayla ve yazmayla ilişkisi bir kitaplık hevesten ibaret değilmiş ki...
2019 yılı itibarıyla yazdığı kitapların sayısı beşe çıkmış.
Son kitabı “Dilli Don” için meyve-sebze sattığı seyyar tezgâhında imza günü yapmış.
*
Nalan Türkeli ile buluştum, tanıştım, konuştum.
Beş kitabı olduğu halde amatör heyecanının hâlâ taptaze olduğunu gördüm.
*
“Zabıtalarla aranız nasıl” sorusuna şu cevabı verdi:
“Aynı zamanda yazar olan seyyar satıcı olayına pek alışık olmadıkları için bana nasıl yaklaşacaklarını pek bilemiyorlar.”
*
Kelimeleri özenle seçmesi, anlatımın düzgünlüğü ve kendini yetiştirme becerisi, görmüş geçirmişliğin kendisinde oluşturduğu olgunluk...
Bütün bunlar karşısında saygı duymaktan başka yapacak bir şey bulamıyorsunuz.
ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE ATATÜRK’Ü ANLATMAK
“İKİ genç girişimci, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle Atatürk’ün hayatını anlatan 21 kartlık set hazırladı... İncelemek ister misin?” diye sorduklarında...
Beklenti çıtamı epey düşürerek... “Bir bakayım” demiştim.
*
Kartlar geldi, akıllı telefonumu “arttırılmış gerçeklik teknolojisi” ile hazırlanmış kartların üzerine tuttum ve telefonumun ekranına Atatürk’ün hayatı 4D olarak yansıdı.
Bayıldım.
*
Bu arada setin içinde bir de sürpriz var:
Küçük bir afiş tasarlanmış, telefonunuzu bu afişe tuttuğunuzda ekranınızda Atatürk’ün gerçekçi üç boyutlu bir imgesi canlanıyor ve Atatürk’le çok samimi fotoğraflar çektirebiliyorsunuz.
*
Bulun ve edinin... Beğeneceksiniz.
HAYAT ÇOK ACIMASIZ
“AH Muhsin Ünlü” adıyla şiirler yazmış, “Leyla ile Mecnun”u yönetmiş, filmler çekmiş...
Onur Ünlü gibi bir yönetmenin...
Magazin haberlerinde falan...
“Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi” diye tanıtılması...
*
Hayatın acımasızlığını bu kanıtlamıyorsa...
Ne kanıtlar?
BİTLİS’TEKİ KÜRTÇE TABELA YENİDEN YERİNE KONMALI
BİTLİS Belediyesi’nin kapısında...
Kürtçe ve Türkçe tabela vardı.
*
Belediyeyi AK Parti kazanınca...
Kürtçe tabela kaldırılmış.
Kürtçe pankartlarla seçim çalışması yürüten AK Parti’nin bir belediyesinin Kürtçe tabelayı kaldırmasındaki mantığı AK Parti’den birileri bana izah edebilir mi?
İYİ BAYRAMLAR
İster “Ramazan Bayramı” deyin, ister “Şeker Bayramı”...
İster “Mübarek olsun” deyin, ister “Kutlu olsun” deyin...
İster oruç tutmuş olun, ister oruç tutmamış...
İster Binali Bey’ci olun, ister Ekrem Bey’ci...
İstisnasız hepinizin bayramını kutlarım, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.
BEN BU İMAM HATİPLİLER İLE HER AÇIDAN MUTABIKIM
“GENÇ İmam Hatipliler Derneği” diye bir dernek var.
82 milyonun kardeşliğini savunuyorlar.
Bütün siyasi partilere eşit mesafede duruyorlar.
Her zaman birleştirici mesajlar veriyorlar.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar.
AK Parti ile temaslarını sürdürüyorlar.
Saadet Partisi’ni ziyaret ediyorlar.
*
En son CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iftar yaptılar ve iftardan sonra da işte bu fotoğrafı çektiler.
*
Bilmeyenler bilsin.
Duymayanlar duysun.
Ben bu “Genç İmam Hatipliler Derneği” ile...
Her açıdan ama her açıdan mutabıkım.
İşten atıldığım gün şunlar olacak
Cübbeli ve müritleri şükür zikri çekecek.
Binali Bey ile Ekrem Bey, “Gri alanda kalıyordu, iyi oldu” diyecek.
*
Kadir Mısıroğlu’nun sevenleri “Bazen Kemalist takılırdı” diye zil takıp oynayacak.
*
Kemalistler “Ne olduğu belli değildi” diye sevinecek.
*
FETÖ’cü Emrullah değişik triplere girecek.
*
Bülent Arınç, “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diyecek.
*
Solcu internet siteleri o günü “devrim” ilan edecek.
*
İktidara yakın medyadan “gol” sesleri gelecek.
*
Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu, “Kurtulduk şundan” diyecek.
*
Şeyma Subaşı, “Benimle polemiğe girenin sonu böyle olur” diye hava yapacak.
BEŞ KİTAP YAZMIŞ SEYYAR SATICI BİR KADININ ÖYKÜSÜ
NALAN Türkeli, 90’lı yıllarda “Varoşta Kadın Olmak” adlı kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Hatırlıyorum: Radikal’de falan haber olmuştu.
Evi gecekonduydu, gecekondusu varoştaydı, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlıyordu...
Ve bir de kitap yazmıştı.
Daha ne olsundu!
*
Nalan Türkeli’nin okumayla ve yazmayla ilişkisi bir kitaplık hevesten ibaret değilmiş ki...
2019 yılı itibarıyla yazdığı kitapların sayısı beşe çıkmış.
Son kitabı “Dilli Don” için meyve-sebze sattığı seyyar tezgâhında imza günü yapmış.
*
Nalan Türkeli ile buluştum, tanıştım, konuştum.
Beş kitabı olduğu halde amatör heyecanının hâlâ taptaze olduğunu gördüm.
*
“Zabıtalarla aranız nasıl” sorusuna şu cevabı verdi:
“Aynı zamanda yazar olan seyyar satıcı olayına pek alışık olmadıkları için bana nasıl yaklaşacaklarını pek bilemiyorlar.”
*
Kelimeleri özenle seçmesi, anlatımın düzgünlüğü ve kendini yetiştirme becerisi, görmüş geçirmişliğin kendisinde oluşturduğu olgunluk...
Bütün bunlar karşısında saygı duymaktan başka yapacak bir şey bulamıyorsunuz.
ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE ATATÜRK’Ü ANLATMAK
“İKİ genç girişimci, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle Atatürk’ün hayatını anlatan 21 kartlık set hazırladı... İncelemek ister misin?” diye sorduklarında...
Beklenti çıtamı epey düşürerek... “Bir bakayım” demiştim.
*
Kartlar geldi, akıllı telefonumu “arttırılmış gerçeklik teknolojisi” ile hazırlanmış kartların üzerine tuttum ve telefonumun ekranına Atatürk’ün hayatı 4D olarak yansıdı.
Bayıldım.
*
Bu arada setin içinde bir de sürpriz var:
Küçük bir afiş tasarlanmış, telefonunuzu bu afişe tuttuğunuzda ekranınızda Atatürk’ün gerçekçi üç boyutlu bir imgesi canlanıyor ve Atatürk’le çok samimi fotoğraflar çektirebiliyorsunuz.
*
Bulun ve edinin... Beğeneceksiniz.
HAYAT ÇOK ACIMASIZ
“AH Muhsin Ünlü” adıyla şiirler yazmış, “Leyla ile Mecnun”u yönetmiş, filmler çekmiş...
Onur Ünlü gibi bir yönetmenin...
Magazin haberlerinde falan...
“Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi” diye tanıtılması...
*
Hayatın acımasızlığını bu kanıtlamıyorsa...
Ne kanıtlar?
BİTLİS’TEKİ KÜRTÇE TABELA YENİDEN YERİNE KONMALI
BİTLİS Belediyesi’nin kapısında...
Kürtçe ve Türkçe tabela vardı.
*
Belediyeyi AK Parti kazanınca...
Kürtçe tabela kaldırılmış.
Kürtçe pankartlarla seçim çalışması yürüten AK Parti’nin bir belediyesinin Kürtçe tabelayı kaldırmasındaki mantığı AK Parti’den birileri bana izah edebilir mi?
İYİ BAYRAMLAR
İster “Ramazan Bayramı” deyin, ister “Şeker Bayramı”...
İster “Mübarek olsun” deyin, ister “Kutlu olsun” deyin...
İster oruç tutmuş olun, ister oruç tutmamış...
İster Binali Bey’ci olun, ister Ekrem Bey’ci...
İstisnasız hepinizin bayramını kutlarım, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.
BEN BU İMAM HATİPLİLER İLE HER AÇIDAN MUTABIKIM
“GENÇ İmam Hatipliler Derneği” diye bir dernek var.
82 milyonun kardeşliğini savunuyorlar.
Bütün siyasi partilere eşit mesafede duruyorlar.
Her zaman birleştirici mesajlar veriyorlar.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar.
AK Parti ile temaslarını sürdürüyorlar.
Saadet Partisi’ni ziyaret ediyorlar.
*
En son CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir iftar yaptılar ve iftardan sonra da işte bu fotoğrafı çektiler.
*
Bilmeyenler bilsin.
Duymayanlar duysun.
Ben bu “Genç İmam Hatipliler Derneği” ile...
Her açıdan ama her açıdan mutabıkım.