İşte İstanbul’daki zaferin kahramanları

ÖĞRETİLMİŞ tarafları çoktu. Hep aynı cümleleri tekrarlıyordu. Bazen samimiyetiyle ilgili kuşkulara yol açıyordu. Sinirlendiğinde çizdiği imajla çelişen tutumlar sergileyebiliyordu.
*
Bütün bunlara rağmen...
İktidarın açıklarını iyi yakalamasıyla... Yeni bir siyasi dil ihtiyacının farkına varıp o dili iyi kullanmasıyla... Muhafazakâr kesime “Bu adama oy verilebilir” dedirtmeyi başarmasıyla... Karadeniz lobisini arkasına alabilmesiyle... 17 yıllık iktidara karşı oluşan bıkkınlıktan akıllıca yararlanmasıyla... İttifak sisteminin tüm avantajlarını ustalıkla kullanmasıyla...
Bu zaferin en büyük kahramanı Ekrem İmamoğlu’dur.
SEÇİMİ YENİLEYENLER
TARİHİN EN YANLIŞ KARARI: SEÇİMİN YENİLENMESİ
BUNDAN 50 yıl sonra siyaset bilimi derslerinde...
“Türk siyasi tarihinde yapılmış en büyük hataları sayın” diye bir soru sorulsa...
Verilecek listenin en başında şu cümle yer alacaktır:
“2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrarlanması.”
*
Sandılar ki... Devlet gücüyle seçimi alırız.
Sandılar ki... Medya gücüyle seçimi alırız.
Sandılar ki... Seçmenimiz İstanbul’un başkalarına kaptırılmasına asla razı olmaz.
Sandılar ki... İkinci bir fırsat doğduğunda seçmen bizi seçer.
Sandılar ki... Haksızlık algısı, mağduriyet algısı falan... Sadece bizim için geçerlidir.
*
Çok acı bir tecrübeyle de olsa...
Sandıkları gibi olmadığını öğrendiler.
PERDE ARKASINDA KALINCA DAHA FAZLA OY ALABİLİYOR
KEMAL Kılıçdaroğlu ile ilgili iki adet hüküm veriyorum:
*
HÜKÜM BİR: Kendisinin ön planda olduğu her seçimde fena çuvallıyor.
*
HÜKÜM İKİ: Kendisinin geri planda olduğu her seçimde yüzü gülüyor.
*
O zaman Kemal Kılıçdaroğlu için söylenmesi gerekeni söyleyelim:
*
Strateji oluşturma becerisi yüksek ama maalesef halkla arasında büyülü ya da büyüsüz bir bağ yok.
*
Ama bu durum onun bu zaferin önemli bir kahramanı olduğu gerçeğini değiştirmez.
DEĞİŞİKLİK ARAYAN GENÇLER
ÇÖPÜ, SUSUZLUĞU FALAN HİÇ HATIRLAMAYAN YENİ KUŞAKLAR...
İstanbul’da bir zamanlar çöp dağları vardı, doğru.
İstanbul’da bir zamanlar susuzluk vardı, doğru.
İstanbul’da bir zamanlar hava kirli mi kirliydi, doğru.
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a başkan olmasıyla birlikte...
Bu ve buna benzer sorunlar çözüldü.
Bu da doğru...
İyi ama bütün bunların üstünden çeyrek asır geçti.
40 yaş altındakilere bütün bunlar distopik bir film kadar bile gerçekçi gelmiyor.
Çöp, susuzluk, hava kirliliği falan... Bütün bunlardan zerre kadar etkilenmeyen genç kuşaklar, İmamoğlu’na oy verdiler. Zerre kaygı duymadan...
İKTİDARIN BASİRETSİZLİKLERİ
BU KADAR BASİRETSİZLİĞE KARŞIN YİNE İYİ OY ALDILAR
Seçime beş gün kala... “Ekrem İmamoğlu kazansa bile görevden alınabilir” diye mesaj verilirse...
Seçime üç gün kala... Abdullah Öcalan kartı sahaya sürülürse...
Seçime yedi gün kala... Sanki Binali Yıldırım yetmiyormuş gibi... Binali Yıldırım dışındaki isimler sahaya çıkarsa...
Seçime 25 gün kala... Pontus, Rum, Yunan gibi absürt suçlamalar havada uçuşmaya başlarsa...
Neyse... Daha fazla uzatmayayım.
Bu kadar basiretsizliğe rağmen yine de iyi oy aldılar.
İLK MEŞALEYİ O YAKTI, İLK DUVARI O YIKTI
PSİKOLOJİK sınırı ilk o aştı... Kitleleri ilk o ateşledi... “AK Partili kardeşlerim” sözünü ilk o dillendirdi... Kucaklama stratejisini ilk o başlattı... Mahalleleri ilk o yıktı... CHP’yi hapsolduğu köşeden ilk o çıkardı... Başörtülü annesiyle ve kız kardeşiyle ilk o şaşırttı... Muhafazakâr yaşam tarzıyla barışık olduğunu ilk o gösterdi...
*
Ekrem İmamoğlu, biraz da onun açtığı yoldan ilerlediğine göre... Muharrem İnce’nin de hakkını teslim edelim lütfen.
ŞİMDİ ÖĞRENDİNİZ Mİ 17 YILDIR NE ÇEKTİKLERİNİ?
17 yıldır...
Her seçimde...
Üzülüyorlardı, kahroluyorlardı, erkenden yatıyorlardı, kutlama seslerine katlanamıyorlardı, balkon konuşmalarında kulaklarını kapatıyorlardı, “Bu halktan bir şey olmaz” diyorlardı, mızmızlanıyorlardı, “Çekip gideceğim buralardan” noktasına geliyorlardı.
*
Ey Ak Partililer!
Anladınız mı rakiplerinizin 17 yıldır ne çektiğini?
AK PARTİ ŞURADAN BAŞLAMALI
SİYASİ mesaj veren, devlet memuru olduğunu unutan, açıkça partizanlık yapan, kendisini AK Parti ilçe başkanı gibi gören, siyaseti siyasetçilere bırakmayan, göze girmek için adaylardan birini övüp diğerini yeren, tarafsızlığını kaybeden...
Tüm BÜROKRATLAR ile acil hesaplaşmalı.
HOŞUMA GİDEN İKİ ŞEY
BİR: Kutlama gösterilerinde havaya tek bir kurşun bile atılmaması...
*
İKİ: Cübbeli’nin seçmeni etkileyemediği gerçeğinin anlaşılması...
İşte İstanbul’daki zaferin kahramanları
Her şeye rağmen Ekrem’in hakkı Ekrem’e
ÖĞRETİLMİŞ tarafları çoktu. Hep aynı cümleleri tekrarlıyordu. Bazen samimiyetiyle ilgili kuşkulara yol açıyordu. Sinirlendiğinde çizdiği imajla çelişen tutumlar sergileyebiliyordu.
*
Bütün bunlara rağmen...
İktidarın açıklarını iyi yakalamasıyla... Yeni bir siyasi dil ihtiyacının farkına varıp o dili iyi kullanmasıyla... Muhafazakâr kesime “Bu adama oy verilebilir” dedirtmeyi başarmasıyla... Karadeniz lobisini arkasına alabilmesiyle... 17 yıllık iktidara karşı oluşan bıkkınlıktan akıllıca yararlanmasıyla... İttifak sisteminin tüm avantajlarını ustalıkla kullanmasıyla...
Bu zaferin en büyük kahramanı Ekrem İmamoğlu’dur.
SEÇİMİ YENİLEYENLER
TARİHİN EN YANLIŞ KARARI: SEÇİMİN YENİLENMESİ
BUNDAN 50 yıl sonra siyaset bilimi derslerinde...
“Türk siyasi tarihinde yapılmış en büyük hataları sayın” diye bir soru sorulsa...
Verilecek listenin en başında şu cümle yer alacaktır:
“2019 İstanbul yerel seçimlerinin tekrarlanması.”
*
Sandılar ki... Devlet gücüyle seçimi alırız.
Sandılar ki... Medya gücüyle seçimi alırız.
Sandılar ki... Seçmenimiz İstanbul’un başkalarına kaptırılmasına asla razı olmaz.
Sandılar ki... İkinci bir fırsat doğduğunda seçmen bizi seçer.
Sandılar ki... Haksızlık algısı, mağduriyet algısı falan... Sadece bizim için geçerlidir.
*
Çok acı bir tecrübeyle de olsa...
Sandıkları gibi olmadığını öğrendiler.
PERDE ARKASINDA KALINCA DAHA FAZLA OY ALABİLİYOR
KEMAL Kılıçdaroğlu ile ilgili iki adet hüküm veriyorum:
*
HÜKÜM BİR: Kendisinin ön planda olduğu her seçimde fena çuvallıyor.
*
HÜKÜM İKİ: Kendisinin geri planda olduğu her seçimde yüzü gülüyor.
*
O zaman Kemal Kılıçdaroğlu için söylenmesi gerekeni söyleyelim:
*
Strateji oluşturma becerisi yüksek ama maalesef halkla arasında büyülü ya da büyüsüz bir bağ yok.
*
Ama bu durum onun bu zaferin önemli bir kahramanı olduğu gerçeğini değiştirmez.
DEĞİŞİKLİK ARAYAN GENÇLER
ÇÖPÜ, SUSUZLUĞU FALAN HİÇ HATIRLAMAYAN YENİ KUŞAKLAR...
İstanbul’da bir zamanlar çöp dağları vardı, doğru.
İstanbul’da bir zamanlar susuzluk vardı, doğru.
İstanbul’da bir zamanlar hava kirli mi kirliydi, doğru.
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a başkan olmasıyla birlikte...
Bu ve buna benzer sorunlar çözüldü.
Bu da doğru...
İyi ama bütün bunların üstünden çeyrek asır geçti.
40 yaş altındakilere bütün bunlar distopik bir film kadar bile gerçekçi gelmiyor.
Çöp, susuzluk, hava kirliliği falan... Bütün bunlardan zerre kadar etkilenmeyen genç kuşaklar, İmamoğlu’na oy verdiler. Zerre kaygı duymadan...
İKTİDARIN BASİRETSİZLİKLERİ
BU KADAR BASİRETSİZLİĞE KARŞIN YİNE İYİ OY ALDILAR
Seçime beş gün kala... “Ekrem İmamoğlu kazansa bile görevden alınabilir” diye mesaj verilirse...
Seçime üç gün kala... Abdullah Öcalan kartı sahaya sürülürse...
Seçime yedi gün kala... Sanki Binali Yıldırım yetmiyormuş gibi... Binali Yıldırım dışındaki isimler sahaya çıkarsa...
Seçime 25 gün kala... Pontus, Rum, Yunan gibi absürt suçlamalar havada uçuşmaya başlarsa...
Neyse... Daha fazla uzatmayayım.
Bu kadar basiretsizliğe rağmen yine de iyi oy aldılar.
İLK MEŞALEYİ O YAKTI, İLK DUVARI O YIKTI
PSİKOLOJİK sınırı ilk o aştı... Kitleleri ilk o ateşledi... “AK Partili kardeşlerim” sözünü ilk o dillendirdi... Kucaklama stratejisini ilk o başlattı... Mahalleleri ilk o yıktı... CHP’yi hapsolduğu köşeden ilk o çıkardı... Başörtülü annesiyle ve kız kardeşiyle ilk o şaşırttı... Muhafazakâr yaşam tarzıyla barışık olduğunu ilk o gösterdi...
*
Ekrem İmamoğlu, biraz da onun açtığı yoldan ilerlediğine göre... Muharrem İnce’nin de hakkını teslim edelim lütfen.
ŞİMDİ ÖĞRENDİNİZ Mİ 17 YILDIR NE ÇEKTİKLERİNİ?
17 yıldır...
Her seçimde...
Üzülüyorlardı, kahroluyorlardı, erkenden yatıyorlardı, kutlama seslerine katlanamıyorlardı, balkon konuşmalarında kulaklarını kapatıyorlardı, “Bu halktan bir şey olmaz” diyorlardı, mızmızlanıyorlardı, “Çekip gideceğim buralardan” noktasına geliyorlardı.
*
Ey Ak Partililer!
Anladınız mı rakiplerinizin 17 yıldır ne çektiğini?
AK PARTİ ŞURADAN BAŞLAMALI
SİYASİ mesaj veren, devlet memuru olduğunu unutan, açıkça partizanlık yapan, kendisini AK Parti ilçe başkanı gibi gören, siyaseti siyasetçilere bırakmayan, göze girmek için adaylardan birini övüp diğerini yeren, tarafsızlığını kaybeden...
Tüm BÜROKRATLAR ile acil hesaplaşmalı.
HOŞUMA GİDEN İKİ ŞEY
BİR: Kutlama gösterilerinde havaya tek bir kurşun bile atılmaması...
*
İKİ: Cübbeli’nin seçmeni etkileyemediği gerçeğinin anlaşılması...