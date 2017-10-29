İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i

- Fesli Deli Kadir’i bunca yıl sonra bile çılgına çevirtip delirtiyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- En karşıtlarına bile “eşit yurttaş olma” hakkı tanıyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- Padişah torunuyum falan diye kibirli bir edayla dolaşanları, anında küt diye karikatüre dönüştürüyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenilmez oluyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- Aileden, sülaleden gelen her türlü ayrıcalığı, kirlenmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yaptı ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- Babası padişah olan büyük oğlanın, babasının ölümünden sonra padişah olma ihtimalini sıfıra indirgedi ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- İslamköylü Çoban Sülü’yü, Malatyalı Turgut Özal’ı, Kayserili tornacının oğlu Abdullah Gül’ü, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan’ı... Devletin en tepesine çıkaracak bir düzeni oluşturdu ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i.

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- Saltanat rejiminin getirdiği o doğal riyakârlıkları yıkıp erdemi öne çıkarıyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

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- Bizden hep fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller istiyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

BAYKAL’IN KİŞİSEL TARİHİNİN EN ONURLU FOTOĞRAFI





1 OCAK 1993’te çekildi bu fotoğraf.

1993 yılının başı...

Sırp katliamının tüm hızıyla devam ettiği, buna karşılık Boşnak direnişinin de yükseldiği bir dönem.

*

İşte böyle bir ortamda Deniz Baykal, Bosna’ya gitmişti.

Bosna Hersek’in Tuzla kentinde askeri kıyafetle Sırp katliamcılara karşı direnen Boşnak askerlerle birlikte cephenin en önünde gözlem yapmıştı.

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Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en onurlu fotoğraflarından biridir bu.

*

Allah Deniz Bey’e acil şifa versin...

Şu fotoğrafın yüzü suyu hürmetine...

MELİH GÖKÇEK’E BUNU YAPMAYACAKTIN REİS

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Melih Gökçek’in istifa edeceği günün arifesinde Bülent Arınç’a iltifat etti.

*

Adım gibi eminim:

İstifadan bile ağır gelmiştir bu iltifat Gökçek’e.

*

Bu kadarı artık zulme giriyor Reis.

BU DA MI TESADÜF

28 Ekim: Melih Gökçek’in istifa ettiği gün.

*

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı...

SEKTER ACI MI ÇEKİYOR?





BİR tevatür çıkardılar.

Bizim Sekter’in cinsindeki kediler, doğuştan eklem bozukluğu yaşıyorlarmış ve bu yüzden çok acı çekiyorlarmış falan.

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Tevatürü işitince...

Sekter’i daha da dikkatli incelemeye aldım.

Sonuçları açıklıyorum:

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- Sekter biraz ağırkanlı falan ama hiç de öyle acı çeker gibi bir hali yok.

- Biraz morali bozuk gibi duruyor ama ödül mamasını kaptığında mutluluktan havaya zıplıyor.

- Bir parça hımbıl ama gecenin ilerleyen dakikalarında koridoru koşu alanına çeviriyor.

- Biraz gamsız ama canı oyun çektiğinde durdurabilene aşkolsun.

DGM’LERE DÜŞELİM YÂR

KANAL D Haber ekibinden çalışma arkadaşlarımla geçen akşam Mektup’a gittik.

Mektup’ta Ahmet Kaya’nın mirasını sürdürme çabasındaki güzel insan Hüseyin Ay’ı dinlemeye...

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Ahmet Kaya şarkılarını hakkını gayet iyi vererek gündemde tutan Hüseyin Ay, gecenin ortasında çok neşeli ve pek ironik bir Ahmet Kaya şarkısını havalandırdı.

*

Şarkı şöyle başlıyordu:

“Yapma bana bu nazı / Kırarım şimdi sazı / Suratını asıp da / Cehennem etme yazı”.

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Ve şöyle devam ediyordu:

“Hadi bize gidelim yâr / Şişeleri dizelim yar / İçelim içelim ölümüne içelim / Karakola düşelim yar”.

*

Ahmet Kaya bu şarkıyı söylerken “Karakola düşelim yâr” bölümünü, “DGM’lere düşelim yâr” diye değiştirirmiş.

Hüseyin Ay da aynısını yaptı.

*

Hey gidi Devlet Güvenlik Mahkemesi hey!

Bir zamanlar “DGM’ye düşmek” diye bir şey vardı.

DGM’ye düştün mü, felaketin olurdu!

*

Aradan geçen zaman içinde pratikler öyle bir allak bullak oldu, öyle bir şiddetlendi ki...

DGM’ye düşmeyi tatlı bir hatıra gibi yâd eder olduk.

*

Bu arada 60 yaşın kutlu olsun Ahmet Kaya!