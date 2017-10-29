Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i

29 Ekim 2017

- Fesli Deli Kadir’i bunca yıl sonra bile çılgına çevirtip delirtiyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- En karşıtlarına bile “eşit yurttaş olma” hakkı tanıyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- Padişah torunuyum falan diye kibirli bir edayla dolaşanları, anında küt diye karikatüre dönüştürüyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- Demokrasiyle taçlandırıldığında tadından yenilmez oluyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- Aileden, sülaleden gelen her türlü ayrıcalığı, kirlenmiş bir mendil gibi çöp sepetine basket yaptı ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- Babası padişah olan büyük oğlanın, babasının ölümünden sonra padişah olma ihtimalini sıfıra indirgedi ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- İslamköylü Çoban Sülü’yü, Malatyalı Turgut Özal’ı, Kayserili tornacının oğlu Abdullah Gül’ü, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan’ı... Devletin en tepesine çıkaracak bir düzeni oluşturdu ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i.

*

- Saltanat rejiminin getirdiği o doğal riyakârlıkları yıkıp erdemi öne çıkarıyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

*

- Bizden hep fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller istiyor ya... İşte ondan seviyorum Cumhuriyet’i...

 BAYKAL’IN KİŞİSEL TARİHİNİN EN ONURLU FOTOĞRAFI

İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i

1 OCAK 1993’te çekildi bu fotoğraf.

1993 yılının başı...

Sırp katliamının tüm hızıyla devam ettiği, buna karşılık Boşnak direnişinin de yükseldiği bir dönem.

*

İşte böyle bir ortamda Deniz Baykal, Bosna’ya gitmişti.

Bosna Hersek’in Tuzla kentinde askeri kıyafetle Sırp katliamcılara karşı direnen Boşnak askerlerle birlikte cephenin en önünde gözlem yapmıştı.

*

Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en onurlu fotoğraflarından biridir bu.

*

Allah Deniz Bey’e acil şifa versin...

Şu fotoğrafın yüzü suyu hürmetine...

 

MELİH GÖKÇEK’E BUNU YAPMAYACAKTIN REİS

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Melih Gökçek’in istifa edeceği günün arifesinde Bülent Arınç’a iltifat etti.

*

Adım gibi eminim:

İstifadan bile ağır gelmiştir bu iltifat Gökçek’e.

*

Bu kadarı artık zulme giriyor Reis.

 

BU DA MI TESADÜF

28 Ekim: Melih Gökçek’in istifa ettiği gün.

*

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı...

 

SEKTER ACI MI ÇEKİYOR? 

İşte bunlardan dolayı seviyorum Cumhuriyet’i

BİR tevatür çıkardılar.

Bizim Sekter’in cinsindeki kediler, doğuştan eklem bozukluğu yaşıyorlarmış ve bu yüzden çok acı çekiyorlarmış falan.

*

Tevatürü işitince...

Sekter’i daha da dikkatli incelemeye aldım.

Sonuçları açıklıyorum:

*

- Sekter biraz ağırkanlı falan ama hiç de öyle acı çeker gibi bir hali yok.

- Biraz morali bozuk gibi duruyor ama ödül mamasını kaptığında mutluluktan havaya zıplıyor.

- Bir parça hımbıl ama gecenin ilerleyen dakikalarında koridoru koşu alanına çeviriyor.

- Biraz gamsız ama canı oyun çektiğinde durdurabilene aşkolsun.

 

DGM’LERE DÜŞELİM YÂR

KANAL D Haber ekibinden çalışma arkadaşlarımla geçen akşam Mektup’a gittik.

Mektup’ta Ahmet Kaya’nın mirasını sürdürme çabasındaki güzel insan Hüseyin Ay’ı dinlemeye...

*

Ahmet Kaya şarkılarını hakkını gayet iyi vererek gündemde tutan Hüseyin Ay, gecenin ortasında çok neşeli ve pek ironik bir Ahmet Kaya şarkısını havalandırdı.

*

Şarkı şöyle başlıyordu:

Yapma bana bu nazı / Kırarım şimdi sazı / Suratını asıp da / Cehennem etme yazı”.

*

Ve şöyle devam ediyordu:

“Hadi bize gidelim yâr / Şişeleri dizelim yar / İçelim içelim ölümüne içelim / Karakola düşelim yar”.

*

Ahmet Kaya bu şarkıyı söylerken “Karakola düşelim yâr” bölümünü, “DGM’lere düşelim yâr” diye değiştirirmiş.

Hüseyin Ay da aynısını yaptı.

*

Hey gidi Devlet Güvenlik Mahkemesi hey!

Bir zamanlar “DGM’ye düşmek” diye bir şey vardı.

DGM’ye düştün mü, felaketin olurdu!

*

Aradan geçen zaman içinde pratikler öyle bir allak bullak oldu, öyle bir şiddetlendi ki...

DGM’ye düşmeyi tatlı bir hatıra gibi yâd eder olduk.

*

Bu arada 60 yaşın kutlu olsun Ahmet Kaya!

 

X
﻿
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri