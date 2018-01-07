İşte 32 kısım tekmili birden yerli ve milli ortak değerlerimiz

- KEMAL SUNAL: Solcu da güldü ona, sağcı da... Müftü olan rahmetli babam da güldü ona, en azılı ateistlerimiz de... Milliyetçi ocakçılar da güldü ona, Selahattin Demirtaş hayranı Diyarbakırlı Bahtiyarlar da... Ötesi var mı kardeşim?

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- MÜNİR ÖZKUL: İşte ardından yazılıp çizilenleri görüyorsunuz: Siyasi açıdan asla anlaşamayacak onca tipi nasıl da birleştiriverdi! Yandaş da ağıt yakıyor ardından, muhalif de... Tayyipçi de “iyi adamdı” diyor, Kemalci de... Az şey mi kardeşim?

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- SEZEN AKSU: Bana herhangi bir şarkısına meftun olmamış bir solcu, bir sağcı, bir İslamcı, bir ülkücü, bir Kürt, bir laik, bir Konyalı, bir overlokçu, bir patron, bir tutucu, bir liberal, bir gruplar üstü entelektüel, bir hacı gösterebilir misiniz? E daha ne kardeşim?

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- ŞENER ŞEN: En öfkeli ideolojik tartışmanın ortasına düşse... Anında gevşetir her şeyi... En sıkılı yumruklarla slogan atan iki grubun ortasına düşse... Anında birleştirir tarafları... Onca ayrılığa gayrılığa rağmen üzerinde ittifak ediyoruz. Daha ne olsun kardeşim?

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- BARIŞ MANÇO: Milliyetçi ülkücü arkadaşlar, “bizdendir” derdi... Solcular devrimci bulurlardı... Milliyetçiler milliliğine kefil olurlardı... İslamcılar yerliliğine toz kondurmazlardı... Popçular abi bilirlerdi... Liberaller gülümseyerek izlerdi... Sonuçta muazzam bir ortak paydaydı adam kardeşim!

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- ERKİN KORAY: Öyle bir kredisi vardır ki bu toplumda... Ne söylerse söylesin, hangi saçmalığı yaparsa yapsın, ne tür bir hırçınlık içine girerse girsin... Vız gelir tırıs gider... “Baba”dır. Ötesi yoktur kardeşim!

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- ADİLE NAŞİT: “Türkiye’nin ortak teyzesi kimdir” sorusuna... Verilebilecek tek cevaptır. Sınıf farkı, yaşam tarzı farkı, gelir farkı, ideolojik fark, şu fark, bu fark... Hiç önemli değildir. “Türkiye’nin ortak teyzesidir” ve böyle gelmiş böyle gidecektir kardeşim!

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- NEŞET ERTAŞ: Aynı anda hem Tayyip Erdoğan’ın, hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hem Devlet Bahçeli’nin, hem Meral Akşener’in, hem Selahattin Demirtaş’ın, hem Binali Yıldırım’ın, hem Abdullah Gül’ün... Türkülerini dinlediği ve dinleyeceği büyük sanatçı! Düğmeni iliklesene kardeşim!

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- TÜRKAN ŞORAY: Bir efsaneydi... Bir efsane olmaya devam ediyor... Ve hep bir efsane olacak... Anadolu’nun en ücra yerlerinden tutun da en sosyetik çevrelerine kadar efsane... ‘Huzur Sokağı’ndan ‘Hayallerim, Aşkım ve Sen’e... Her açıdan, her yönden Türkiye’nin tam göbeğinde... Budur işte kardeşim budur!

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- MAHZUNİ ŞERİF: “Mevlam gül diyerek iki göz vermiş” türküsüyle... Bütün garibanların sesi oldu. “Katil Amerika” diyerek... Bütün antiemperyalistlerin sesi oldu. “İşte gidiyorum çeşmi siyahım” diyerek... Bütün dertli âşıkların sesi oldu... Kısacası Türkiye oldu Türkiye kardeşim!

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- ZEKİ MÜREN: Hem tutuculuğun bu denli zirve yaptığı bir memlekette tutuculuğun bütün kodlarını sarsmak... Hem de ülkenin tüm kesimleri tarafından olağanüstü saygıdeğer bulunmak... Az şey mi kardeşim?

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- ORHAN GENCEBAY: Bazen siyasi görüşleri, siyasi tavır alışları, siyasi tercihleri açısından bazılarımız tarafından yadırganıyor, eleştiriliyor falan ama.... Bu durum hiçbir zaman onun “baba” olma durumuna zerre kadar etki etmiyor. Budur kardeşim budur!

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- YAŞAR KEMAL: “Yaşar Kemal Türkiye’dir” sözüne itiraz edecek kaç kişi vardır? Peki ya “Yaşar Kemal namuslu bir aydındır” sözüne kaç kişi itiraz eder? Ya da “Yaşar Kemal Anadolu’nun büyük ozanıdır” sözüne? Onca büyük siyasi kavgaların içinden gelmiş olmasına rağmen itiraz sesleri öyle cılız kalır ki... İşte bu onun büyüklüğünün kanıtıdır kardeşim!

DOÇENT, TRT, NUH, CEP TELEFONU FALAN

ÖTEKİ dünyaya göç etsem...

Karşıma Türkiye’den biri çıksa...

Bana dese ki:

“Eeee ne var ne yok bizim Türkiye’de Ahmet Hakan? Neler oluyor ülkede?”

Ona şöyle cevap veririm:

“Vallaha doçent titri taşıyan bir bilim adamını devletin televizyonu TRT’ye çıkarıp Nuh Peygamber’in oğluyla telefon görüşmesi yaptığını ciddi ciddi anlattırıyorlar”.

*

Sanırım muhatabım...

“Tamam, tamam... Anladım. Gerisini anlatmana gerek yok” diyecektir.

SELAM OLSUN GARDINI ALMAYANLARA

BİZDE âdet şöyledir:

- Ya “gidecekse ona göre şimdiden gardımı alayım” derler.

- Ya da “gelecekse ona göre şimdiden gardımı alayım” derler.

*

Selam olsun gideceğine, geleceğine, kalacağına, düşeceğine, çıkacağına falan zerre bakmadan doğruya doğru, eğriye eğri diyenlere

BİR HAYAT DÜSTURU

SİZDEN daha az mutlu olanlara....

Saadetinizden bahsetmeyiniz.