Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İşte 2019'un 'en'leri
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

İşte 2019'un 'en'leri

30 Aralık 2019

EN KÜRESEL AKTİVİTESİ: Tabii ki hem Rusya’yı hem Amerika’yı masaya oturtması bakımından BARIŞ PINARI HAREKÂTI...

İşte 2019un enleri

EN MİLLİ MUTABAKATI: Tabii ki SELÇUK BAYRAKTAR... Savunma sanayisinde devrim gibi atılım yapmamıza neden oldu ve ismi üzerinde tam bir mutabakat sağladı.

*
EN DELİRTEN VAKASI: Tabii ki KADIN CİNAYETLERİ... En munis, en hümanist, en barışçı, en sevecen, en karınca incitmez insanlarımıza bile “İdam isteriz idam” dedirterek delirtti.

*

EN TİTRETİCİ OLAYI: Tabii ki 5.8’LİK DEPREM... İstanbul şöyle bir sarsılınca... Hepimiz hatırladık depremi... Ama sonra? Tabii ki attık unutma bahçesine.

*

EN BEKLENMEYEN ÇIKIŞI: Tabii ki GEREKİRSE İNCİRLİK’İ KAPATIRIZ çıkışıdır... Bu zamana kadar dile getirilmesi teklif dahi edilemeyen bu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

*

EN PSİKOLOJİ BOZANI: Tabii ki TRUMP... Dost mudur düşman mıdır, yararlı mıdır zararlı mıdır, melek midir şeytan mıdır? Bir bilemedik valla!

*

EN UNUTULMAZI: Tabii ki seçimin iptalinden sonra yaptığı konuşma sırasında Ekrem İmamoğlu’nun CEKET ÇIKARMASI.

*

EN SEMPATİK SİYASİSİ: Tabii ki BURHAN KUZU... Sinirlerini hoplattıkları tarafından bile belirli bir sempatiyle karşılanıyor ki... Az şey değildir bu!

*

EN KARARSIZ ÇİFTİ: Tabii ki BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİ... O kadar ki... Türkiye’nin yarısı ayrıldıklarını sanıyor, yarısı da barıştıklarını...

*

EN VAHŞİ MEKÂNI: Tabii ki SUUDİ KONSOLOSLUĞU... “Testere” diye bir dizi süper kanlı film var. O filmlerdeki mekânlar bile Suudi Konsolosluğu’nun yanında tatil yeri gibi kalır.

*

EN MEDYATİK İSİM: Tabii ki ACUN... Üç gün adından söz edilmese... “Hayrola? Bir şeyi mi var? Başına bir şey mi geldi?” falan diye düşünüyoruz. O derece yani.

*

EN HAYAL KURDURAN İKİLİ: Tabii ki DAVUTOĞLU-BABACAN İKİLİSİ... 17 yıldır AK Parti’nin kaybetmesini bekleyenlere bir yıl boyunca acayip hayaller kurdurmayı başardılar.

*

EN GICIK EYLEMCİSİ: Tabii ki GRETA... Önce “Ne şirin çocuk... Ne güzel işler yapıyor” falan dendi ama sonunda arkasındaki süper güçler biraz fazla belirince işin tadı kaçtı.

*

EN SİNSİ DOSTU: Tabii ki PUTİN... Adam bir tür soğuktan gelen casus gibi... Dostluğuna sığındığımız anda üşüyoruz.

*

EN YERLİ KAYBIMIZ: Tabii ki DİLBERAY... Çilekeş bir hayatın en dobra yansımasıydı o... Orada bir yerlerde olması hepimizin içini ısıtıyordu.

*

EN TARTIŞILAN MİSAFİRLERİ: Tabii ki SURİYELİLER... “Siyasi tartışmalarda en fazla kullandığımız kelime hangisi oldu?” sorusunun tek kelimelik cevabı vardır: Suriyeliler!

*

EN TEHLİKELİ GELİŞMESİ: Tabii ki KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI... Şehit cenazesinde yaşanan linç girişimi, toplumsal bütünlüğümüze esaslı darbe vurma potansiyeli taşıyordu hafazanallah!

İşte 2019un enleri

EN ÇOK ÖZLENENLERİ: Tabii ki TARIK AKAN, MÜNİR ÖZKUL VE DİĞERLERİ... Kısacası eski Türkiye’nin hepimizi birleştiren değerlerini bu yıl da çok ama çok özledik.

*

EN KORKUTAN KELİMESİ: Tabii ki RESTORASYON... Kelimeyi duyar duymaz... “Eyvah” dedik... “Tehlike geliyorum diyor” dedik... “Tarihi ağlatacaklar” dedik... Dedik de dedik yani.

*

EN SAHİPSİZ MAZLUMLARI: Tabii ki HAYVAN DOSTLARIMIZ... Bu yıl da... Bol bol zulüm gördüler, bol bol tekmelendiler, bol bol zehirlendiler, bol bol sahipsiz kaldılar.

*

EN ÖLÜMCÜL HASTASI: Tabii ki TÜRK POPU... Rap adı verilen devasa silindir öyle bir ezip geçti ki üzerinden... Hande Yener bile neredeyse vefat ilanı verecekti.

*

EN OLAY ADAMI: Tabii ki FATİH TERİM... Başarısıyla olay, başarısızlığıyla olay, konuşmasıyla olay, suskunluğuyla olay, açık konuşmasıyla olay, imasıyla olay... Adam olay yani...

*

EN KÖTÜ PROJESİ: Tabii ki CAN YAMAN... Bir kariyer planı bu kadar mı kötü yapılır? Bir çıkış bu kadar mı hızlı inişe geçer? Bir çuval incir bu kadar mı berbat edilir? Falan...

*

EN FİYASKO DARBESİ: Tabii ki VENEZUELA DARBESİ... Amerikan destekli darbelerin yüz karası... Sekiz kere denediler, yine de başaramadılar.

*

EN HIZ KESMEYENİ: Tabii ki CANAN KARATAY... “Artık söyleyecek pek bir şeyi kalmadı” diyorduk ki... Tavuk döner çıkışıyla yine gündeme geldi. Hız kesmedi, kesmiyor, kesmeyecek.

*

EN RAHAT BIRAKILANI: Tabii ki İSMET PAŞA... Önceki yıllarda gün geçmiyordu ki bir vesileyle İsmet Paşa’nın üstüne gidilmesin. Bu yıl biraz da olsa Paşa’nın rahat bırakıldığı bir yıl oldu.

*

EN İŞİNE BAKANI: Tabii ki MANSUR YAVAŞ... Yılın sonuna doğru Sinan Aygün bombasına maruz kalmasaydı... Daha da yılın en işine bakanı olacaktı ama neyse artık.

*

EN POPÜLER MEKÂNLARI: Büyük ölçüde penceresiz, genellikle izbe, biraz dar, hep alt katta ve gizli kalsın temennisiyle gidilen mekânlar... Bütün ünlüler bir yıl boyunca buralardaydı.

İşte 2019un enleri

EN ÜÇ KEREDE İZLENENİ: Tabii ki THE IRISHMAN... Televizyonda gösterildiği ve üç buçuk saat olduğu için... Çay koyduk, telefona baktık, ertesi güne bıraktık falan...

*

EN SAYGIDEĞER BULUNANI: Tabii ki AZİZ SANCAR HOCA... En Kemalistimizden en muhafazakârımıza hepimizin önünde ceket iliklediği nadide bir şahsiyet oldu yıl boyunca...

İşte 2019un enleri

EN POPÜLER ROMANI: Tabii ki NOTRE DAME’IN KAMBURU... Paris’te o kilise yanmasaydı asla gündeme gelmeyecek olan o enfes klasik, talihsiz yangın nedeniyle popüler oldu.

*

EN BİR TÜRLÜ GELMEYENİ: Tabii ki SOĞUK... Bakmayın bugünlerde havaların buz gibi olmasına... Aralığın üçüncü haftasında bile paltolarımıza elimizi sürmeye gerek duymadık.

*

EN ELEKTRİKLİ HOCASI: Tabii ki yine yeni yeniden CÜBBELİ... “Sahabe-i Kiram da en iyi deveye binerdi” falan türü açıklamalarıyla bu sene de kulaklarının bol bol çınlamasına yol açtı.
İşte 2019un enleri

EN HAREKETSİZİ: Tabii KEDİM SEKTER... 2019 yılı boyunca... Sürekli uyudu, şuradan şuraya hareket etmedi, en ilginç olaylara bile kafasını çevirip bakmadı, miskinlikte zirve yaptı.

İşte 2019un enleri

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Milli otomobile bir de böyle bakınFatih ÇEKİRGEMilli otomobile bir de böyle bakın30.12.2019
Dedikodulara falan hiç kulak asmayınHürriyet'in Arka KöşesiDedikodulara falan hiç kulak asmayın30.12.2019
Nil’in geleneksel yeni yıl duasıNil KARAİBRAHİMGİLNil’in geleneksel yeni yıl duası30.12.2019
Cumhurbaşkanlığı seçiminde anahtar hangi liderin elindeAbdulkadir SELVİCumhurbaşkanlığı seçiminde anahtar hangi liderin elinde?30.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.