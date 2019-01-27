İsmet Yılmaz’ın acilen atması gereken altı adım

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas belediye başkan adayına oy isterken...
“Oy verin ki... Yarın mahşer gününde kurtuluş belgeniz olsun” gibi bir laf etti.
*
Bu saatten sonra İsmet Yılmaz’a düşen şu altı adımı atmaktır:
*
ADIM BİR: Derhal “Tövbe estağfurullah... Tövbe estağfurullah...” diyerek yarın ruz-i mahşerde başına gelecek felaketten kurtulmaya çalışmalıdır.
*
ADIM İKİ: Halkımızı dinden imandan çıkarıcı bir laf ederek deizmin, ateizmin merdivenine basamak olduğu için tüm İslam âleminden bağışlanmasını istemelidir.
*
ADIM ÜÇ: Sivas sokaklarına kim daha iyi hizmet getirecek yarışını, cennetten arsa piyangosuna çevirdiği için özeleştiri üstüne özeleştiri vermelidir.
*
ADIM DÖRT: Milli Savunma ve Milli Eğitim gibi çok önemli bakanlıkları kendisine teslim eden partisinden “Sizi çok mahcup ettim çok” diyerek affını istemelidir.
*
ADIM BEŞ: Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurarak... “Ben böyle bir münasebetsizlik ettim... Dini açıdan benim durumum nedir” diye açıklama istemelidir.
*
ADIM ALTI: AK Parti dışındaki partilere oy veren tüm yurttaşlara dönüp “Ben ettim siz etmeyin.... Ne olur hakkınızı helal edin” demelidir.
Oğuz Kaan, Pursaklar’da sana ihtiyacım var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, aynen şöyle konuşmuş:
*
“Sayın genel başkan bana dese ki Oğuz Kaan Salıcı bırakacaksın genel başkan yardımcılığını, Pursaklar’da sana ihtiyacım var, ben eğer inanmış ve CHP’nin ideallerini kendi idealleri görmüş kişiysem onu kabul etmek durumundayım”.
*
Oğuz Kaan Bey!
Eğer bundan sonra...
“İtaat et/rahat et” anlayışı üzerinden AK Parti’ye yönelik tek bir eleştiri cümlenizi duyarsam...
Bilin ki fena bozuşuruz.
GÜNÜMÜZÜN BÜYÜK VE EN BÜYÜK AYIBI
BÜYÜK AYIP: Cenaze törenine katılan ünlülerle fotoğraf çektirmek için pervasızca ve küstahça çırpınıp durmak...
*
EN BÜYÜK AYIP: “Kardeşim ne fotoğrafı? Cenazedeyiz. Görmüyor musun” diyen ünlüye... “Altı üstü bir fotoğraf...” falan diye bozuk çalmak.
AZİZ VE HUMEYNİ
BİR okurum mesaj atmış bana...
Diyor ki:
“Aziz Yıldırım tıpkı Humeyni gibi gelecek Fenerbahçe’nin başına”.
*
Güldüm ve “Ulan iyi espri be” dedim.
MADURO VE TRUMP
BAZILARI diyor ki:
Trump: Şer.
Maduro: Ehven-i şer.
*
Atatürk de der ki:
“Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür”.
KONFERANS YASAKLATMAK
CÜBBELİCİLER, Mustafa İslamoğlu’nun Manisa’da vereceği konferansı yasaklatmak için seferber olmuşlar.
*
Konferans yasaklatmaya çalışmak...
Sözden korkmaktır.
Kendi sözüne güven duymamaktır.
Konferansı dinleyeme gidecek olanlara “aptal” muamelesi yapmaktır.
Ve çok ama çok büyük bir ayıptır.
GÖKÇEK’İN ÖZHASEKİ’YE VEREBİLECEĞİ ÜÇ ZARAR
ZARAR BİR: “Mansur Yavaş FETÖ’ye yardım etti” falan türü suçlamalarla, “parsel parsel” olayını yeniden tedavüle sokması... Ve böylece Özhaseki’nin kalesine gol atılmasına yol açması...
*
ZARAR İKİ: Ankara yarışında rol çalması nedeniyle... “Mansur Yavaş’ın asıl rakibi Melih Gökçek mi, Mehmet Özhaseki mi” sorusunu sordurması... Ve böylece anti-Gökçek hattının harekete geçmesine neden olması...
*
ZARAR ÜÇ: Gökçek döneminin bütün tartışmalı işlerinin ve icraatının olduğu gibi Mehmet Özhaseki’nin sırtına yüklenmesini sağlaması... Ve böylece Özhaseki’ye en küçük bir kaçış fırsatı bile bırakmaması...
İKİ ŞEHZADE
İkisi de babadan oğula geçişin ürünleri...
İkisi de kıymetlerini babalarından alıyorlar.
İkisi de şehzadelik kurumunun yokluğundan dertli.
İkisi de Cumhuriyet’le birlikte kaybedenlerden...
İkisi de kendi tırnaklarıyla bir yere gelme çabasından uzak.
İkisi de babalarının sırtından yükselme derdinde.
KÖŞK VE VAROŞ
NEBAHAT Çehre “Bıktım artık köşk rollerinden... Ben artık varoş oynamak istiyorum” demiş.
*
Nebahat Hanım... Nebahat Hanım...
Bir uçtan diğer uca savrulma rüyaları görmek yerine...
“Köşk” ile “varoş” arasında sayısız kademeden birine razı olsanız daha iyi olmaz mı?
İsmet Yılmaz’ın acilen atması gereken altı adım
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas belediye başkan adayına oy isterken...
“Oy verin ki... Yarın mahşer gününde kurtuluş belgeniz olsun” gibi bir laf etti.
*
Bu saatten sonra İsmet Yılmaz’a düşen şu altı adımı atmaktır:
*
ADIM BİR: Derhal “Tövbe estağfurullah... Tövbe estağfurullah...” diyerek yarın ruz-i mahşerde başına gelecek felaketten kurtulmaya çalışmalıdır.
*
ADIM İKİ: Halkımızı dinden imandan çıkarıcı bir laf ederek deizmin, ateizmin merdivenine basamak olduğu için tüm İslam âleminden bağışlanmasını istemelidir.
*
ADIM ÜÇ: Sivas sokaklarına kim daha iyi hizmet getirecek yarışını, cennetten arsa piyangosuna çevirdiği için özeleştiri üstüne özeleştiri vermelidir.
*
ADIM DÖRT: Milli Savunma ve Milli Eğitim gibi çok önemli bakanlıkları kendisine teslim eden partisinden “Sizi çok mahcup ettim çok” diyerek affını istemelidir.
*
ADIM BEŞ: Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurarak... “Ben böyle bir münasebetsizlik ettim... Dini açıdan benim durumum nedir” diye açıklama istemelidir.
*
ADIM ALTI: AK Parti dışındaki partilere oy veren tüm yurttaşlara dönüp “Ben ettim siz etmeyin.... Ne olur hakkınızı helal edin” demelidir.
Oğuz Kaan, Pursaklar’da sana ihtiyacım var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, aynen şöyle konuşmuş:
*
“Sayın genel başkan bana dese ki Oğuz Kaan Salıcı bırakacaksın genel başkan yardımcılığını, Pursaklar’da sana ihtiyacım var, ben eğer inanmış ve CHP’nin ideallerini kendi idealleri görmüş kişiysem onu kabul etmek durumundayım”.
*
Oğuz Kaan Bey!
Eğer bundan sonra...
“İtaat et/rahat et” anlayışı üzerinden AK Parti’ye yönelik tek bir eleştiri cümlenizi duyarsam...
Bilin ki fena bozuşuruz.
GÜNÜMÜZÜN BÜYÜK VE EN BÜYÜK AYIBI
BÜYÜK AYIP: Cenaze törenine katılan ünlülerle fotoğraf çektirmek için pervasızca ve küstahça çırpınıp durmak...
*
EN BÜYÜK AYIP: “Kardeşim ne fotoğrafı? Cenazedeyiz. Görmüyor musun” diyen ünlüye... “Altı üstü bir fotoğraf...” falan diye bozuk çalmak.
AZİZ VE HUMEYNİ
BİR okurum mesaj atmış bana...
Diyor ki:
“Aziz Yıldırım tıpkı Humeyni gibi gelecek Fenerbahçe’nin başına”.
*
Güldüm ve “Ulan iyi espri be” dedim.
MADURO VE TRUMP
BAZILARI diyor ki:
Trump: Şer.
Maduro: Ehven-i şer.
*
Atatürk de der ki:
“Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür”.
KONFERANS YASAKLATMAK
CÜBBELİCİLER, Mustafa İslamoğlu’nun Manisa’da vereceği konferansı yasaklatmak için seferber olmuşlar.
*
Konferans yasaklatmaya çalışmak...
Sözden korkmaktır.
Kendi sözüne güven duymamaktır.
Konferansı dinleyeme gidecek olanlara “aptal” muamelesi yapmaktır.
Ve çok ama çok büyük bir ayıptır.
GÖKÇEK’İN ÖZHASEKİ’YE VEREBİLECEĞİ ÜÇ ZARAR
ZARAR BİR: “Mansur Yavaş FETÖ’ye yardım etti” falan türü suçlamalarla, “parsel parsel” olayını yeniden tedavüle sokması... Ve böylece Özhaseki’nin kalesine gol atılmasına yol açması...
*
ZARAR İKİ: Ankara yarışında rol çalması nedeniyle... “Mansur Yavaş’ın asıl rakibi Melih Gökçek mi, Mehmet Özhaseki mi” sorusunu sordurması... Ve böylece anti-Gökçek hattının harekete geçmesine neden olması...
*
ZARAR ÜÇ: Gökçek döneminin bütün tartışmalı işlerinin ve icraatının olduğu gibi Mehmet Özhaseki’nin sırtına yüklenmesini sağlaması... Ve böylece Özhaseki’ye en küçük bir kaçış fırsatı bile bırakmaması...
İKİ ŞEHZADE
İkisi de babadan oğula geçişin ürünleri...
İkisi de kıymetlerini babalarından alıyorlar.
İkisi de şehzadelik kurumunun yokluğundan dertli.
İkisi de Cumhuriyet’le birlikte kaybedenlerden...
İkisi de kendi tırnaklarıyla bir yere gelme çabasından uzak.
İkisi de babalarının sırtından yükselme derdinde.
KÖŞK VE VAROŞ
NEBAHAT Çehre “Bıktım artık köşk rollerinden... Ben artık varoş oynamak istiyorum” demiş.
*
Nebahat Hanım... Nebahat Hanım...
Bir uçtan diğer uca savrulma rüyaları görmek yerine...
“Köşk” ile “varoş” arasında sayısız kademeden birine razı olsanız daha iyi olmaz mı?