İsmet de İsmet İsmet de İsmet

- CHP’nin zokayı yutacağından adı gibi emin olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin kolay yolunu buldu: İsmet Paşa’nın tek bir fotoğrafıyla CHP’yi baştan ayağa İsmet Paşa tartışmasına kilitliyor ve bir anda herkes “İsmet Paşa’nın elinde sadece Amerikan bayrağı mı vardı?” meselesine odaklanıyor!
*
- Fakat bu stratejinin şöyle bir tehlikesi var: İsmet Paşa’nın üzerine bu kadar orantısız gidilirse, bilhassa gençlerimiz arasında bir İsmet Paşa sempatisi uyanabilir... “İsmet Reis! Sen bizim her şeyimizsin” falan diye haykırmaya başlayan bir gençlik... Aman ha aman!
*
- “Geldi İsmet, kapandı kısmet” derlermiş eskiden Anadolu’nun dört bir yanında... Bakalım şunca yılın ardından bu laf da devreye girecek mi? Mesela Burhan Kuzu Hocamız, “Ülkemizdeki şu son kısmetsizlikler de aslında hep İsmet’ten” falan diye bir tweet atacak mı?
*
- Var ya... Eğer “Türkiye’yi küçük bir Amerika yapacağız” cümlesini Adnan Menderes değil de yanlışlıkla İsmet Paşa söyleseydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cümle üzerinden CHP’yi öyle bir ezerdi ki... Posası bile kalmazdı. Hafazanallah! Hafazanallah!
KAPILAR HİÇ BU KADAR KOMİK AÇILMAMIŞTI
HABER şu:
“Flaş... Flaş... Suudi Konsolosu, konsolosluk binasının kapılarını Reuters Haber Ajansı’na açtı”.
*
Fotoğraflara bakıyoruz:
- Aralanmış bir oda kapısı... Ve “Bakın burada ceset meset yok” diye bakış fırlatan Konsolos Bey.
- Yarı açılmış bir dolap kapısı... Ve yine Konsolos Bey’in “Bakın bakın... Burada da ceset yok” diyen edası...
*
Suudi mizahının bu eşsiz örneği karşısında...
Kahkahalarımı tutamadım vallaha!
İLBER KAPAĞI
KİTAPLARINI Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’ne bağışlayan İlber Ortaylı, bu nedenle kendisini eleştirenlere şöyle kapak yaptı:
*
“ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre, tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul Şubesi’ne hiçbir karşılık beklemeden bağışlamam neden sorun oluyor?”.
ÖYLE SEVİMLİ Kİ KERATA!
BİR video dolaşıyor ortalıkta...
*
Adı Müslüm olan sarı gömlekli bir esnafımız...
- Halk TV kendisine mikrofon uzattığında... “İşler çok kötü... Ekonomik kriz var” diyor.
- A Haber kendisine mikrofon uzattığında... “Ne krizi kardeşim! İşler gayet iyi” diyor.
*
Fakat bu mürailiği, bu yavşaklığı, bu nabza göre şerbet vermeyi...
Öyle sevimli bir edayla yapıyor ki...
Kızamıyorsun kerataya!
TERÖRE BULAŞANIN ADAYLIĞI BAŞTAN ENGELLENSİN!
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:
“Bu seçimlerde teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz”.
*
Teröre bulaşan bir şahsın bir il ya da ilçede belediye başkanlığı yapması tabii ki kabul edilemez.
Ama buna karşı önlem, seçimden sonra değil seçimden önce alınmalıdır.
Teröre bulaştığı yargı kararıyla belli olan şahsın, belediye başkanlığına adaylığı YSK tarafından geçersiz sayılmalı.
*
Peki, teröre bulaşmamış kişi aday olursa, seçilirse ve sonra da teröre bulaşırsa ne olacak?
İşte o zaman kayyım atanır!
‘HAYMANA KAPLICALARI’NA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK’
TAKIM elbiseyle havuza girdiği için epey gündem olan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut aradı.
Ve meşhur havuz olayıyla ilgili şunları söyledi:
“TRT’nin canlı yayın programında halkımızın dikkatini ilçemizdeki kaplıcalarımıza çekmek için böyle bir mizansen yaptık. Bizi yıpratmak için canlı yayında yaptığımız bu mizanseni kullanıp, ‘Başkan âlem yaptı’ diye iftira atanlar var. Canlı yayında bütün Türkiye’nin önünde böyle şey olabilir mi?”.
SÖYLENDİĞİNDE İNSANI HAVALI YAPAN CÜMLELER
- Endüstriyel şeker kullanmıyorum.
- Cumartesi geceleri asla çıkmam.
- Yurtdışında hep aynı yerlere giderim.
- “Beni ancak Tanrı yargılayabilir dövmeleri” çok banal...
ÜNLÜLERİN TORBACISI
BİR haber başlığında rastladım bu tabire...
Uyuşturucu satıcılığından yakalanmış adam...
Haberin başlığı şu:
“Ünlülerin torbacısı yakayı ele verdi”.
Böyle bir haber okuduğunda insan...
“Acaba bu torbacının ünlüleri kimlerdir” falan diye içinden geçiriyor.
BEN BİR CANLI MÜZİK DİNLEME ACEMİSİYİM
“PEOPLE’da sezon açıldı, Selen Servi sahne alacak” dediler, tabii hemen koştum gittim People’a...
Ve fark ettim ki ben tam bir canlı müzik dinleme acemisiyim.
Şöyle ki:
Tempo tutulması gereken yerleri tam olarak kestiremiyorum... Hüzünlü şarkılarda ne yapacağımı bilemiyorum... Herkesin en coşmuş anında kaskatı kesiliyorum... Şarkı bittiğinde ne kadar süre alkışlanması gerektiğini kestiremiyorum... Hiçbir biçimde vücudumla şarkılara eşlik edemiyorum...
Falan.
Yani tam anlamıyla bir yabancılaştırma efekti gibi öylece duruyorum orada!
İsmet de İsmet İsmet de İsmet
- CHP’nin zokayı yutacağından adı gibi emin olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin kolay yolunu buldu: İsmet Paşa’nın tek bir fotoğrafıyla CHP’yi baştan ayağa İsmet Paşa tartışmasına kilitliyor ve bir anda herkes “İsmet Paşa’nın elinde sadece Amerikan bayrağı mı vardı?” meselesine odaklanıyor!
*
- Fakat bu stratejinin şöyle bir tehlikesi var: İsmet Paşa’nın üzerine bu kadar orantısız gidilirse, bilhassa gençlerimiz arasında bir İsmet Paşa sempatisi uyanabilir... “İsmet Reis! Sen bizim her şeyimizsin” falan diye haykırmaya başlayan bir gençlik... Aman ha aman!
*
- “Geldi İsmet, kapandı kısmet” derlermiş eskiden Anadolu’nun dört bir yanında... Bakalım şunca yılın ardından bu laf da devreye girecek mi? Mesela Burhan Kuzu Hocamız, “Ülkemizdeki şu son kısmetsizlikler de aslında hep İsmet’ten” falan diye bir tweet atacak mı?
*
- Var ya... Eğer “Türkiye’yi küçük bir Amerika yapacağız” cümlesini Adnan Menderes değil de yanlışlıkla İsmet Paşa söyleseydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cümle üzerinden CHP’yi öyle bir ezerdi ki... Posası bile kalmazdı. Hafazanallah! Hafazanallah!
KAPILAR HİÇ BU KADAR KOMİK AÇILMAMIŞTI
HABER şu:
“Flaş... Flaş... Suudi Konsolosu, konsolosluk binasının kapılarını Reuters Haber Ajansı’na açtı”.
*
Fotoğraflara bakıyoruz:
- Aralanmış bir oda kapısı... Ve “Bakın burada ceset meset yok” diye bakış fırlatan Konsolos Bey.
- Yarı açılmış bir dolap kapısı... Ve yine Konsolos Bey’in “Bakın bakın... Burada da ceset yok” diyen edası...
*
Suudi mizahının bu eşsiz örneği karşısında...
Kahkahalarımı tutamadım vallaha!
İLBER KAPAĞI
KİTAPLARINI Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’ne bağışlayan İlber Ortaylı, bu nedenle kendisini eleştirenlere şöyle kapak yaptı:
*
“ABD’deki Library of Congress’e kitap verecek halim olmadığına göre, tüm halkımızın yararlanacağı Cumhurbaşkanlığı Merkez Kütüphanesi’nin İstanbul Şubesi’ne hiçbir karşılık beklemeden bağışlamam neden sorun oluyor?”.
ÖYLE SEVİMLİ Kİ KERATA!
BİR video dolaşıyor ortalıkta...
*
Adı Müslüm olan sarı gömlekli bir esnafımız...
- Halk TV kendisine mikrofon uzattığında... “İşler çok kötü... Ekonomik kriz var” diyor.
- A Haber kendisine mikrofon uzattığında... “Ne krizi kardeşim! İşler gayet iyi” diyor.
*
Fakat bu mürailiği, bu yavşaklığı, bu nabza göre şerbet vermeyi...
Öyle sevimli bir edayla yapıyor ki...
Kızamıyorsun kerataya!
TERÖRE BULAŞANIN ADAYLIĞI BAŞTAN ENGELLENSİN!
CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:
“Bu seçimlerde teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz”.
*
Teröre bulaşan bir şahsın bir il ya da ilçede belediye başkanlığı yapması tabii ki kabul edilemez.
Ama buna karşı önlem, seçimden sonra değil seçimden önce alınmalıdır.
Teröre bulaştığı yargı kararıyla belli olan şahsın, belediye başkanlığına adaylığı YSK tarafından geçersiz sayılmalı.
*
Peki, teröre bulaşmamış kişi aday olursa, seçilirse ve sonra da teröre bulaşırsa ne olacak?
İşte o zaman kayyım atanır!
‘HAYMANA KAPLICALARI’NA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK’
TAKIM elbiseyle havuza girdiği için epey gündem olan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut aradı.
Ve meşhur havuz olayıyla ilgili şunları söyledi:
“TRT’nin canlı yayın programında halkımızın dikkatini ilçemizdeki kaplıcalarımıza çekmek için böyle bir mizansen yaptık. Bizi yıpratmak için canlı yayında yaptığımız bu mizanseni kullanıp, ‘Başkan âlem yaptı’ diye iftira atanlar var. Canlı yayında bütün Türkiye’nin önünde böyle şey olabilir mi?”.
SÖYLENDİĞİNDE İNSANI HAVALI YAPAN CÜMLELER
- Endüstriyel şeker kullanmıyorum.
- Cumartesi geceleri asla çıkmam.
- Yurtdışında hep aynı yerlere giderim.
- “Beni ancak Tanrı yargılayabilir dövmeleri” çok banal...
ÜNLÜLERİN TORBACISI
BİR haber başlığında rastladım bu tabire...
Uyuşturucu satıcılığından yakalanmış adam...
Haberin başlığı şu:
“Ünlülerin torbacısı yakayı ele verdi”.
Böyle bir haber okuduğunda insan...
“Acaba bu torbacının ünlüleri kimlerdir” falan diye içinden geçiriyor.
BEN BİR CANLI MÜZİK DİNLEME ACEMİSİYİM
“PEOPLE’da sezon açıldı, Selen Servi sahne alacak” dediler, tabii hemen koştum gittim People’a...
Ve fark ettim ki ben tam bir canlı müzik dinleme acemisiyim.
Şöyle ki:
Tempo tutulması gereken yerleri tam olarak kestiremiyorum... Hüzünlü şarkılarda ne yapacağımı bilemiyorum... Herkesin en coşmuş anında kaskatı kesiliyorum... Şarkı bittiğinde ne kadar süre alkışlanması gerektiğini kestiremiyorum... Hiçbir biçimde vücudumla şarkılara eşlik edemiyorum...
Falan.
Yani tam anlamıyla bir yabancılaştırma efekti gibi öylece duruyorum orada!