İşleri güçleri kızlar ve kızların giydiği pantolonlar

Çıkmış vaaz kürsüsüne...

Üniversiteye giden kızlara ve o kızların babalarına...

Hayâsızca saldırıyor.

*

Mesela...

Sırf pantolon giydiler diye... Üniversitede okuyan tertemiz genç kızların namuslarına ve şereflerine dil uzatıyor.

*

Mesela...

Üniversite amfilerini alenen ve resmen “kızların soyulup atıldıkları yerler” olarak tanımlıyor.

*

Mesela...

Üniversiteye giden kızların babalarını, “kızlarını soyup amfilere atan adamlar” diye nitelendiriyor.

*

Kısacası...

Sinir bozucu, mide bulandırıcı türden bin türlü şerefsizlik...

*

Bu İhsan Şenocak denilen adam...

- Sakalının etrafını bir güzel kıllardan arındırıp cillop gibi yaparken kadınların kaş aldırmalarının şeytani olduğunu söylüyor.

- Kuran kurslarında erkek çocuklarına edilen tecavüzler konusunda tek bir harf bile etmeyip kendisine tek konu olarak kızların pantolonunu seçiyor.

- Kendi kılık kıyafetine saygı beklerken başkalarının kılık kıyafetine onursuzca ve adice saldırıyor.

*

Ve bu İhsan Şenocak denilen adam konuştukça...

Türkiye’de maalesef deizm ve ateizm yükseliyor!

*

Uyanın ey ehli iman!

Bu İhsan Şenocak türü adamlar yüzünden...

Din elden gidiyor din!

ŞU SORULAR HEP PEŞİNDEN GELECEK KADİR ABİ

- NEDEN istifa ettin?

*

- Neden istifa nedenini açıklamıyorsun?

*

- Kimlerle anlaşmazlık yaşadın? Anlaşmazlık konusu ne?

*

- Konunun FETÖ’den içeri düşüp çıkan damadınla bir ilgisi var mı?

*

- Halkın oylarıyla seçilmiş bir başkanın, istifasının nedenini halka açıklamaması çok tuhaf değil mi?

İLLE DE ZEKİ MÜREN’DEN DİNLENMESİ GEREKEN 7 ŞARKI

1- NİHANSIN DİDEDEN EY MEST-İ NAZIM: Öyle kusursuz söylüyor ki... Anında kendini Sadri Alışık’ın sofrasında buluyorsun.

*

2- ÖLÜRSEM YAZIKTIR SANA KANMADAN: Öyle içten söylüyor ki... Anında radyolu günlere gidiveriyorsun.

*

3- MİHRABIM DİYEREK SANA YÜZ SÜRDÜM: Öyle bastırarak söylüyor ki... “Ah ulan ah” diye minik bir nara atıyorsun.

*

4- ŞİMDİ UZAKLARDASIN: Öyle güzel söylüyor ki... Anında sevda bahçelerinin çiçekleri soluveriyor.

*

5- GÖZLERİNİN İÇİNE BAŞKA HAYAL GİRMESİN: Öyle şahane söylüyor ki... Anında gözlerimizdeki bütün hayalleri siliveriyoruz.

*

6- GİTME, SANA MUHTACIM: Öyle tane tane ve ikna edici söylüyor ki... Anında gitmekten vazgeçiyorsunuz.

*

7- BİR DEMET YASEMEN: Öyle tatlı söylüyor ki... Anında elinize bir demet yasemen alıp Zeki Müren’in mezarına koşmak istiyorsunuz.

E HANİ YERLİ UÇAK?

AMERİKA’dan bilmem kaç milyar dolar bastırıp uçaklar satın almışız.

*

Benimse gözümün önünde...

Seçim öncesi ülkenin duvarlarını süsleyen o pankart var:

“Yerli uçaklarımız göklerde.”

TRUMP’IN YAPTIĞININ KARŞILIĞI

TRUMP...

Hem Türkiye için “dostum” diyor hem de Türkiye’nin hiçbir talebine karşılık vermiyor ya...

Bu davranış için Anadolu’da şöyle bir söz var:

“Ne kızı veriyor, ne de dünürü küstürüyor.”

*

NOT: Bu Anadolu sözünü bana hatırlatan Twitter arkadaşım Mehmet Doğan’a bin teşekkür.

YAŞASIN ATATÜRK

100 yıl sonra bile...

Sınırımızda yaşadığımız sorunlar karşısında...

Onun imza attığı Lozan Antlaşması’na...

Onun imza attığı Ankara Antlaşması’na...

Dayanarak...

Kendimizi haklı görüyorsak...

YAŞASIN ATATÜRK.





MUHARREM İNCE’NİN KASKETİ, OYUNU FALAN

OĞLUNU evlendiriyormuş.

Yalova’nın Elmalık köyü meydanında davulu-zurnayı görünce dayanamamış atmış ortaya kendini.

Başında köylü kasketi...

Diz kırıp Harmandalı oynamış.

*

Öyle ciddiye alıyor ki oyunu...

Siyaseti bu kadar ciddiye alsa...

Şimdiye çoktan genel başkan olmuştu.

BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ MAHMUT USLU’NUN TIYNETİNİ

CANER Erkin Fenerbahçe’deyken...

Caner’in özel hayatıyla ilgili tek laf etmez, Caner’i korumaya alır.

Caner Erkin Fenerbahçe’ye karşı oynarken...

“Biliyorsunuz değil mi Caner Erkin’in özel hayatını” diye laf sokar.

OSMAN GÖKÇEK’E GOL ÜSTÜNE GOL

ÖNÜMÜZDEKİ ay Ankara Ticaret Odası seçimleri yapılacaktı. Osman Gökçek’in kazanma ihtimali yüksekti.

Fakat “güm” diye bir KHK çıkarıldı.

Ve seçim, ta nisan ayına ertelendi.

*

Yani Osman Gökçek’e bir gol daha atıldı.

*

Buradan Osman’a sesleniyorum:

- 15 Temmuz’da yapıp ettiklerine rağmen...

- Ekranında sürekli AK Parti propagandası yaptırmana rağmen...

- Sadakatinin hep altını çizmene rağmen...

Nedense galiba seni ATO’ya başkan yapmayacaklar be Osman!

YÜZDE 50’LİK MUTLULUK

SÖZCÜ’den Mediha Olgun tahliye edildi.

Gökmen Ulu ise hâlâ tutuklu ve hapiste.

*

Yüzde 50’lik bir mutluluk yaşadık yani.

UMUT YOK GİBİ

YEŞİM – SEREN – GÜLBEN: Eski nesil...

*

ALEYNA – ITIR – GÖZDE: Yeni nesil...