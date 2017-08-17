Iraklı din adamı: Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin nerde

Adı: İyad Cemaleddin...

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2015 yılında katıldığı bir televizyon programında...

Şunları söylüyor:

“Amerika Irak’ta Şii ve Sünni siyasal İslamcıları destekliyor. Amerika, sorunun kaynağı... Irak’ın bir mucizeye, bir kurtarıcıya, bir Atatürk’e ihtiyacı var. Temenni ederim ki Iraklı bir Atatürk çıksın, güç kullanarak yasaları egemen kılsın ve ülkenin birliğini yeniden sağlasın.”

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Bu ne demek?

Şu demek:

Iraklı bir din adamı, televizyona çıkıp...

“Keşke gelsen Bağdat’tan/Sarı saçlım, mavi gözlüm/Nerdesin nerde” şarkısını söylüyor demek.

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Atatürk’ün kıymetini ve önemini anlamak için...

İlle bizim başımıza da Irak’ın, Suriye’nin başına gelenler mi gelmeli?

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NOT: Bu televizyon söyleşisinin tamamını izlemek isteyenler, “Google”a “Iraklı din adamı, Atatürk” yazın...

Söyleşi karşınıza çıkacaktır.

SANKİ KEMAL BEY

- SANKİ Kemal Bey acayip bunaltıcı bir muhalefet stratejisi uyguluyormuş gibi...

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- Sanki referandumda alınan yüzde 48.6’nın sebebi Kemal Bey’miş gibi...

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- Sanki Kemal Bey devreden çıkınca en büyük zaferi kazanmış olacaklarmış gibi...

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- Sanki Kemal Bey tutuklanınca dikensiz bir gül bahçesine gireceklermiş gibi...

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- Sanki Kemal Bey’in mevcut hali, kendileri için dikensiz bir gül bahçesi değilmiş gibi...

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- Sanki Kemal Bey koltuğunda oturduğu müddetçe 2019’u kazanmaları imkânsızmış gibi...

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- Sanki Kemal Bey’in tutuklanması Kemal Bey’i bir anda büyülü bir mağdur pozisyonuna geçirmeyecekmiş gibi...

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- Sanki Kemal Bey’in etkisizliğinden faydalanmıyorlarmış gibi...

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Kemal Bey’i tutuklayacaklar matmazel.

Allah akıl, fikir, izan versin matmazel.

SAÇMALAYAN ADAMI DÜŞÜNCE SUÇLUSU YAPMAK

MUSTAFA Akaydın isimli CHP Milletvekili dedi ki:

- 15 Temmuz evcilik oyunudur, tiyatrodur.

- TV’den komedi izler gibi izledim.

- 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür.

- 15 Temmuz’da halkı alanlara çağırmak yanlıştı.

*

Bu sözleri söyleyen adama ne denir?

*

- “Saçmalama! Ayıp etme!” denir.

- “Halt etmişsin sen” denir.

- “Sensin tiyatro” denir.

- “Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu” denir.

- “Madem evcilik oyunu, neden Genel Başkanın Yenikapı Mitingi’ne katıldı” denir.

Yani ayıplanır, yani kınanır, yani mahcup edilir, yani “Ben aslında öyle demek istememiştim” demek zorunda bırakılır.

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Peki ama devletimiz ne yaptı?

Ne yapacak?

Anında soruşturma açıp Mustafa Akaydın gibi birini “saçmalayan adam” konumundan “düşünce suçlusu” konumuna terfi ettirdi.

AKAYDIN VE OGAN

HALT eden CHP’li Mustafa Akaydın olunca...

Anında soruşturma.

Halt eden AK Partili Ayhan Oğan olunca...

Tıssss....

UNUTTUK SANILMASIN

KADRİ Gürsel... Akın Atalay... Murat Sabuncu... Ahmet Şık...

Tutuksuz yargılanmalı!

BİR ABDULLAH GÜL FIKRASI





SİYASİ gözlemcilerin aktardığına göre...

“Abdullah Gül, ilk kez çok keskin bir işaret vermiş. Bu net tavırmış. Bu net göstergeymiş. Abdullah Gül ve çevresi, yavaş yavaş AK Parti içinde hareketliliğe hazırlanıyormuş.”

*

Peki ne yapacakmış Abdullah Gül ve çevresi?

Aynı siyasi gözlemcilerin bu konuda söyledikleri şu:

“Erdoğan’ı doğrudan karşıya almadan, partiyi bölmeden fabrika ayarlarını hatırlatacaklarmış.”

*

“Erdoğan’ı doğrudan karşıya almadan...” cümlesini okuyunca...

Beni bir gülme aldı ki sormayın!

Hâlâ gülüyorum.

SUSMAK DÜŞER

FAHRİ Korutürk’ten Turgut Özal’a...

Süleyman Demirel’den Ahmet Necdet Sezer’e...

Bütün cumhurbaşkanları...

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” demek yerine...

“Türkiye Cumhurbaşkanı” dediklerine göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu konuda eleştirenlere...

Susmak düşer.

FATİH SULTAN MEHMET NASIL BİRİYDİ?

Yıllar önce televizyonda İlber Ortaylı ile yaptığım bir söyleşinin orasını burasını kesip biçerek, doğal akışı bozarak ve saptırarak benden “alık bir Batıcı” çıkarmaya çalışan alçaklara karşı gerçeği ama bütün gerçeği devreye sokmanın tam zamanı. İşte söyleşinin tam metni:

AHMET HAKAN: Nedir Fatih Sultan Mehmet’in özellikleri?

İLBER ORTAYLI: Arapça, Farsça kalem oynatıyor. Yunanca şakır şakır okuyor. İlyada’yı okuyor. Ben bunu palavra zannediyordum. Bizim Türkler demiyor bunu. Ecnebiler diyor. Baktık Topkapı’da yazmalara... Böyle. Okuduğu belli.

AHMET HAKAN: Homeros okuyor yani?

İLBER ORTAYLI: Tabii... Homeros okuyor adam. Merak ediyor. Büyük İskender tarihi okuyor falan. İtalyanca bildiğini herkes biliyor zaten. O zaman şehzadeler böyle rengârenk yetişiyordu. Öbür Enderun gulamlarıyla birlikte okuyorlardı. Böyle bir rekabet havası vardı. Çok zeki biri. Resim çalışıyor bilmem falan.

AHMET HAKAN: Batı’ya açık yani...

İLBER ORTAYLI: Şimdi Batı’ya açık değil. Ne Batı’sı, bütün dünyaya açık. Batı’da böyle adam yok ki. Batı’da en oryantal bilgi İbranice. Yani Pico della Mirandola gibileri. Yani enteresan bir adam Fatih... Bunun gibi renkli bir adam bugün Türkiye’de var mı?

AHMET HAKAN: Yok...

İLBER ORTAYLI: E o zaman niye konuşuyoruz?

AHMET HAKAN: Fatih’in portresini anlattığınızda tipik bir Müslüman portresi çıkmıyor.

İLBER ORTAYLI: Bizim bildiğimiz Müslüman portresinde iş yok çünkü. Müslüman’ın portresi öyle olur. 15. asırda tipik bir Müslüman entelektüel portresi öyle olur.

AHMET HAKAN: Yani dünyaya açıktır, yabancı dil bilir.

İLBER ORTAYLI: Evet efendim.





Bu da alçakların kesip biçerek, saptırarak, araya yalanlar katarak, akışı bozarak yaptıkları ahlaksızlık! Sosyal medyada işte bunu dolaştırıyor kalleşler!

‘B.K YE’ DİYEN BİR VAİZ





CÜBBELİ Ahmet’in bir vaazına rastladım.

Dini bir konuda tartıştığı kişilere resmen ve alenen “B.k ye” diyor.

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Günümüzün Müslüman entelektüel vaiz tipolojisine bakar mısınız lütfen?

- Homores’tan İlyada okuyan, İtalyanca bilen, resim sanatına meraklı Fatih’ten...

- Vaaz kürsüsünden bazı ilahiyatçılara “B.k ye” diyen Cübbeli’ye...

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Ne diyelim?

- Yetiş ya Fatih...

- Yetiş ya Sultan...

- Yetiş ya Mehmet...

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NOT: Mideniz kaldıracaksa... “Google”a “Cübbeli Ahmet, b.k ye” yazıp...

Cübbeli Ahmet’in sözlerini dinleyebilirsiniz.