İnce mi, Şener mi? Kemal Bey netleşti mi? Kesici ne oldu? Son durum ne?

- MUHARREM İNCE: Yüzde 60

- YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 30

- İLHAN KESİCİ: Yüzde 10

HER AN HER ŞEY OLABİLİR





Son karar verilmiş değil.

Her an her şey olabilir.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ son kararını vermiş değil.

Hâlâ sağa sola, “Sizce adayımız kim olmalı” diye soruyormuş Kemal Bey.

PEKİ YA ŞENER?

Şu an itibariyle Abdüllatif Şener ihtimali pek söz konusu değil.

Ama son anda Abdüllatif Şener adının gündeme gelmeyeceğinin garantisi de yok.

SALONDA İLAN EDİLECEK

İşin aslı şu:

CHP’de adayın kim olacağını önceden bilmek mümkün değil.

Çünkü...

Tek karar alıcı Kemal Bey de bilmiyor kimin aday olacağını.

Yarın saat 10.00’da salonda o isim ilan edilinceye kadar ihtiyatlı olmakta yarar var.

İBRE NEDEN İNCE’Yİ GÖSTERİYOR?

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran’ın hesabını yapıyor.

Parti içi muhalefetin en etkili ismi Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı yaparak... 25 Haziran’da meydana gelebilecek olası başarısızlığın faturasını tek başına yüklenmek istemiyor.

Yani Türk siyasetinin klasik koltuk koruma refleksi devreye girmiş durumda.

BABACAN’IN DURUMU

CHP’nin aday arayışında Ali Babacan isminin bir seçenek olarak akla geldiğinden eminim.

Ali Babacan’a teklif gitmiş olabilir mi?

Bilmiyorum.

Ama şundan eminim:

Eğer teklif gitmişse... Ali Babacan da tıpkı Abdullah Gül gibi “geniş tabanlı mutabakat” talep etmiştir.

KESİCİ NİYE DÜŞTÜ?

Tahminim şu:

Kemal Bey, parti içi mücadele stratejisini ön plana çıkardı ve bu yüzden Kesici yerine İnce’yi tercih etti.

KONU ACAYİP SEKSİ

O kadar ki...

Tahmin yarışına Çin bile girdi.

Çin kaynakları dün “CHP’nin adayı Aziz Sancar olabilir” diye bir iddia attılar ortaya.

*

Vallahi gülüyorum.

Billahi gülüyorum.

İlahi Kemal Bey!

Duman ettiniz ortamı!

AK PARTİLİ BÜLENT TURAN’A KATILIYORUM

GENELKURMAY Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği doğrultusunda Abdullah Gül’le görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şöyle demiş:

- Konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir.

- Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum.

- Ama bir lider, genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın.

*

Aynen!

Ben de Bülent Turan gibi düşünüyorum.

*

Gerçekten de bu konuda...

Tarafların bilgi vermesi elzem...

*

Gerçekten de...

Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı kapıma geldi diye adaylıktan vazgeçmişse...

Zaten baştan geçmiş olsun!

DOMATES, BİBER, PATLICAN! MAKARNA, KÖMÜR, DİPLOMA!

BARIŞ Manço’nun “Domates / Biber / Patlıcan” şarkısını şöyle değiştirelim:

“Makarna / kömür / diploma... Makarna / kömür / diploma...”

*

15 yıldır “makarna / kömür” diyerek kaybedenler, şimdi de...

Makarna ve kömüre “diploma”yı eklemiş durumdalar.

*

Bu boş beleş meselelere ayırdıkları enerjinin ve vaktin binde birini, halkın oyunu almak için sarf etseler...

Durumları bugünkünden çok daha parlak olacak.

*

Ama “makarna / kömür / diploma” üçgenine saplanıp kalmayı tercih ediyorlar.

Çünkü bu üçgene saplanıp kalmak çok kolayken öbürü zor!

BEDELLİ İSTEYENLER VE EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ŞUNU YAPSINLAR

GİTSİNLER Kemal Kılıçdaroğlu’na...

“Biz iktidara gelirsek bedelli çıkaracağız” ve “biz iktidara gelirsek emeklilikte yaşa takılanlar sorununu halledeceğiz” demesini sağlasınlar.

*

Bir de bakmışlar ki...

Ertesi gün hükümetten hop bir paket...

İçinde bedelli de var, emeklilikte yaşa takılanlar da...

*

Denemesi bedava.

CHP, İYİ PARTİ, SAADET VE DP İTTİFAKINA DAİR

- Bu ittifakın oy pusulasındaki yeri, cumhur ittifakından iki kat büyük olacak. Şöyle bahçeli, kocaman konak gibi bir yer yani.

*

- Birbirleri aleyhine demediklerini bırakmayan AK Parti ile MHP ittifak yapıyorsa... Birbirleri aleyhine o kadar da atıp tutmamış bu partilerin ittifakında sorun yoktur.

*

- Cumhur ittifakına saldıranların bu ittifaka da saydırması, Cumhur ittifakını savunanların bu ittifakı da savunması ilkesel olarak gereklidir ama nerede ilke falan!