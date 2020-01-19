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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı

19 Ocak 2020

ÖYLE bir çağda yaşıyoruz ki...

İlişki durumumuz aşağı yukarı şöyle:

*

* 3 yılı bulmuş aşklar karşısında bile “Ooo! Büyük aşk” diye tepki veriyoruz.

*

* İlişkilere bir aylık, bir yıllık, üç yıllık ömürler biçiyoruz ve hep haklı çıkıyoruz.

*

* Aşkı, sevgiyi, tutuşmayı, sevdayı, yanmayı, tutkuyu falan yalandan yaşıyoruz.

*

* El ele sevgiyi büyütmek yerine sürekli dırdırı ve çekişmeyi büyütüyoruz.

*

* İlişkilerimizin en küçük bir sınama sürecinde bile anında çirkinleşiyoruz.

*

İşte böyle bir çağda Rahşan ile Bülent’in aşkı...

* Acayip masalsı bir şey gibi...


* İnanılması güç bir tutku öyküsü gibi...


* Gerçeküstü bir resim gibi...


* Aşk propagandası için çekilmiş bir kamu spotu gibi...


* Hiç olmayacak bir sevda öyküsü gibi...


Geliyor bize.

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı

*

Rahşan’ın Bülent’ine kavuşmasıyla...


Ruhunun mutluluğa ve huzura kavuştuğunu düşünmemiz bundandır.


‘BİN ZAYED’ DENİLEN BAŞ BELASI BİR ADAM

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı


BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed’i takdimimdir:

*

* Ülkesinde çok karmaşık bir istihbarat ağı üzerinden muhaliflerine gık bile dedirtmeyen vahşi bir diktatördür Bin Zayed...

*

* Yemen’de her türlü işkencenin, göçün, sivil katliamlarının arkasından çıkan acımasız bir savaş suçlusudur Bin Zayed...

*

* ABD’deki lobi firmalarına ve siyasetçilere milyon dolarlar ödeyerek propagandasını yaptıran bir riyakârdır Bin Zayed...

*

* Sisi denilen adamın Mısır’da yaptığı darbeye ölümüne destek veren aşağılık bir darbe destekçisidir Bin Zayed...

*

* Libya’da meşru hükümete başkaldırmış Hafter denilen adama silah yollayan, para veren, lejyoner gönderen iç savaş kışkırtıcısıdır Bin Zayed...

*

* Ortadoğu’da ortaya çıkan her türlü istikrarsızlığın hem varlığında hem de derinleşmesinde rol oynayan karanlık bir karıştırıcıdır Bin Zayed...



İMAMOĞLU VE İMAJI

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı



BİR yandan...

Cumhurbaşkanı’ndan randevu koparmaya çalışan, Cumhurbaşkanı’na mektup ulaştırmaya çalışan bir tutumu var.

*

Bir yandan da...

Kanal İstanbul’a karşı topyekûn meydan okuyan, kendisini Kanal İstanbul karşıtlığı üzerinden tanımlayan bir tutumu var.

*

Bu iki tutumun ortaya koyduğu çelişkili imaj...

Bir restorasyona şiddetle ihtiyaç duyuyor.


AMAN ÖZKÖK DUYMASIN

HAYDAR Dümen şöyle demiş:

“Cinsellikte kalite, 90-95 yaşında en yüksek seviyededir”.

*

Açıklamayı okuduğum andan itibaren “Aman Ertuğrul Özkök bunu duymasın” diye dua edip duruyorum.

EN SEVDİĞİM 5 FERDİ TAYFUR ŞARKISI

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı

1. BEN DE ÖZLEDİM: Üç haftada bir en neşeli olduğum bir anda kafasını gözünü yararak mırıldanırım bu şarkıyı... 

2. SUSADIM ÇEŞMEYE: Benim pastoral senfonimdir bu şarkı... Doğayı, kırları, toprak kokusunu falan özlediğimde açar dinlerim. 

3. HASRET SANCISI: Marş ritmine bayıldığımdan mıdır nedir bana marş ritmini hatırlatan bu şarkıya meftunumdur. 

4. EMMOĞLU: Bu şarkının hastası olmamın üç nedeni: BİR: Klibinin hatırası var. İKİ: Nostaljinin tadı var. ÜÇ: Banalitenin cazibesi var. 

5. DURDURUN DÜNYAYI: Şarkının ilk cümlesinin hemen ardından “inecek var” derdik. Çocukluk şakamızın şarkısıdır. Biraz da bu yüzden severim. 


SANDALI BATIRDIN BE MUSTAFA

İmrenilesi bir aşk: Rahşan-Bülent aşkı


MUSTAFA Sandal’ın anılarını yazdığı kitapta “Yıllar önce Defne’yle aşk yaşadık” falan diye bir ifşada bulunması...

* DOĞRU OLSA BİLE: Delikanlılığa sığmayan, sığamayacak bir rezilliktir.

* YALANLANMASI İSE: Delikanlılığın kıyısından bile geçmeyen bir kepazeliktir.


OLMAZ MI?

* Arda Turan’a bir şans daha versek... Olmaz mı?

*

* Hasan Mezarcı’yla kafa bulmak yerine “Hasan Mezarcı nasıl delirtildi” konusuna odaklansak... Olmaz mı?

*

* Politik tutumları ve görüşlerine göre sanatçılarımızı beğenip beğenmemekten vazgeçsek... Olmaz mı?

*

* Başkalarının başlarına gelen felaketlerden haz almamaya çalışsak... Olmaz mı?

*

* Hem falcı peşinde koşup hem de inanan insanları küçümsemekten vazgeçsek... Olmaz mı?

*

* “Bu neyin kafası”, “Bambaşka bir kafa” falan türü tanımlamaları bıraksak... Olmaz mı?

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