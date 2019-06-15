İmamoğlu ve Yıldırım’a tartışma programı için kritik bir tüyo veriyorum

*
Öyle görünüyor ki...
Şu aşamada...
Her ikinizin de neredeyse kemikleşmiş bir yüzde 45’i var.
*
Yarın akşamki tartışma programında ne yaparsanız yapın...
Bu kemikleşmiş yüzde 45’ler, olduğu gibi yerinde kalacaktır.
*
O zaman ne yapmak lazım?
Geriye kalan yüzde 10’u hedef almak lazım...
*
Peki o yüzde 10 ne ister?
*
- Kavga yerine diyalog ister.
- Hamaset yerine ekonomisine yarar sağlayacak şeyler ister.
- Laf çakma yerine temiz bir diyalog ister.
- Hırçınlık yerine sükûnet ister.
- İdeoloji yerine proje ister.
- Karalamaya dayalı yaklaşımlar yerine çözüm odaklı yaklaşımlar ister.
- Küstahça tutumlar yerine bilgece tutumlar ister.
- Laf kalabalığı yerine somut vaatler ister.
*
Sayın Yıldırım. Sayın İmamoğlu.
Aman gaza gelip de...
Fanatikleşmiş, kemikleşmiş, taraftarlaşmış ve ne yaparsanız yapın sizden asla vazgeçmeyecek olanların alkışını almaya odaklı olmayın.
Henüz kararını vermemiş ya da kararını değiştirebilecek...
Yüzde 10’u esas alın.
‘İT’ DEMEKTEN BİLE DAHA FENASI ŞUNLARDIR
- İnkâr yoluna gitmektir.
*
- Herkesi aptal yerine koyan açıklamalar yapmaktır.
*
- “Basit demiştim ama ilk heceyi yuttum” tarzı bir açıklama yapmaya tenezzül etmektir.
*
- Üç gün sessiz kalıp dördüncü günün şafağında çok komik ve çok tuhaf bir açıklama patlatmaktır.
*
- “Velev ki it dedim” diye bir cümle kurmaya cesaret edememektir.
*
- Özür dilemeyi kendine yedirememektir.
*
- Sözünün sorumluluğunu almaya yanaşmamaktır.
*
- Konunun gereksiz uzamasına sebep olmaktır.
*
- “Nasıl olsa fanatiklerim var, ne yapsam gidiyor” anlayışına yaslanmaktır.
*
- “Vali de öyle yapmasaydı” falan bile diyememektir.
*
- “Tamam, sevgi pıtırcığıyız ama bizim de sabrımızın bir sınırı var” gibi bir yaklaşımı bile ortaya koymaktan aciz olmaktır.
ZURNA/KURNA
BİNALİ Yıldırım, Şanlıurfa’da kadro isteyen bir taşeron işçiye...
“Lafı zurna gibi uzatmayın. Söylendi, bakacağız. Çalışıyoruz bir şekilde” demişti.
*
Binali Yıldırım, aldığı tepkiler üzerine...
“Ben zurna demedim kurna dedim” deseydi.
Ne olurdu?
Ne olacak?
Bazı kesimler ortalığı birbirine katarlardı.
Kahkahalar, maytap geçmeler, kafa bulmalar falan...
*
Fakat aynı kesimler...
Ekrem İmamoğlu’nun “Ben it demedim, basit dedim” açıklamasını...
Dünyanın en makul açıklaması olarak karşıladılar.
*
Fanatizm işte böyle bir şeydir.
Fanatik olmayın.
VALİLERİ İKTİDAR VALİSİ YAPMAYACAK TEK ŞEY
HANGİ vali...
İktidarın valisi gibi davranıyorsa...
O vali, en büyük zararı iktidara veriyor.
*
İktidar bunun bir farkına varsa...
Valiler, iktidarın valisi gibi davranmaktan acayip korkar hale gelirler.
EMİNE ERDOĞAN’DAN SİYASET ÜSTÜ ÖNCÜLÜK
ÖNCE bazı rakamlar:
Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün 1’i, Karadeniz’deki her 10 çöpün 5’i, Akdeniz’deki atıkların ise yüzde 95’i plastik.
Hemen harekete geçilmezse...
2050 yılında denizlerimizde balıklardan daha çok plastik olacak.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, işte böylesi bir felaketin önüne geçilmesi için ülke çapında başlatılan “Sıfır Atık Hareketi”ne öncülük yapıyor.
*
Öncülük yaptığı çalışmanın amacı şu: Farkındalık sağlamak, gençlere ve çocuklara konunun önemini öğretmek, yaz boyunca deniz temizliği seferberliği başlatmak...
*
Keşke tüm partilerimiz, derneklerimiz, yurttaşlarımız, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak memleketimizin geleceği açısından fevkalade önemli olan bu öncülüğe destek verse, verebilse...
ELEKTRİK DİREĞİNE TECAVÜZ GİRİŞİMİNE OLASI TEPKİLER
- Tamam, tecavüz kötü ama direğin de o saatte orada ne işi varmış?
- E sen direk olarak etek kısmını iyice örtmezsen tabii ki sonuç bu olur.
- “Elektrik almak” diye bir şey uydurdular ya... İşte bunlar hep ondan.
- Büyük ihtimalle elektrik direği kesin salınım yaparak adamı tahrik etmiştir.
*
NOT: Bu ihtimaller, Ordu’da sapığın tekinin elektrik direğine tecavüz girişiminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmesi üzerine kaleme alınmıştır.
İmamoğlu ve Yıldırım’a tartışma programı için kritik bir tüyo veriyorum
SAYIN İmamoğlu. Sayın Yıldırım.
*
Öyle görünüyor ki...
Şu aşamada...
Her ikinizin de neredeyse kemikleşmiş bir yüzde 45’i var.
*
Yarın akşamki tartışma programında ne yaparsanız yapın...
Bu kemikleşmiş yüzde 45’ler, olduğu gibi yerinde kalacaktır.
*
O zaman ne yapmak lazım?
Geriye kalan yüzde 10’u hedef almak lazım...
*
Peki o yüzde 10 ne ister?
*
- Kavga yerine diyalog ister.
- Hamaset yerine ekonomisine yarar sağlayacak şeyler ister.
- Laf çakma yerine temiz bir diyalog ister.
- Hırçınlık yerine sükûnet ister.
- İdeoloji yerine proje ister.
- Karalamaya dayalı yaklaşımlar yerine çözüm odaklı yaklaşımlar ister.
- Küstahça tutumlar yerine bilgece tutumlar ister.
- Laf kalabalığı yerine somut vaatler ister.
*
Sayın Yıldırım. Sayın İmamoğlu.
Aman gaza gelip de...
Fanatikleşmiş, kemikleşmiş, taraftarlaşmış ve ne yaparsanız yapın sizden asla vazgeçmeyecek olanların alkışını almaya odaklı olmayın.
Henüz kararını vermemiş ya da kararını değiştirebilecek...
Yüzde 10’u esas alın.
‘İT’ DEMEKTEN BİLE DAHA FENASI ŞUNLARDIR
- İnkâr yoluna gitmektir.
*
- Herkesi aptal yerine koyan açıklamalar yapmaktır.
*
- “Basit demiştim ama ilk heceyi yuttum” tarzı bir açıklama yapmaya tenezzül etmektir.
*
- Üç gün sessiz kalıp dördüncü günün şafağında çok komik ve çok tuhaf bir açıklama patlatmaktır.
*
- “Velev ki it dedim” diye bir cümle kurmaya cesaret edememektir.
*
- Özür dilemeyi kendine yedirememektir.
*
- Sözünün sorumluluğunu almaya yanaşmamaktır.
*
- Konunun gereksiz uzamasına sebep olmaktır.
*
- “Nasıl olsa fanatiklerim var, ne yapsam gidiyor” anlayışına yaslanmaktır.
*
- “Vali de öyle yapmasaydı” falan bile diyememektir.
*
- “Tamam, sevgi pıtırcığıyız ama bizim de sabrımızın bir sınırı var” gibi bir yaklaşımı bile ortaya koymaktan aciz olmaktır.
ZURNA/KURNA
BİNALİ Yıldırım, Şanlıurfa’da kadro isteyen bir taşeron işçiye...
“Lafı zurna gibi uzatmayın. Söylendi, bakacağız. Çalışıyoruz bir şekilde” demişti.
*
Binali Yıldırım, aldığı tepkiler üzerine...
“Ben zurna demedim kurna dedim” deseydi.
Ne olurdu?
Ne olacak?
Bazı kesimler ortalığı birbirine katarlardı.
Kahkahalar, maytap geçmeler, kafa bulmalar falan...
*
Fakat aynı kesimler...
Ekrem İmamoğlu’nun “Ben it demedim, basit dedim” açıklamasını...
Dünyanın en makul açıklaması olarak karşıladılar.
*
Fanatizm işte böyle bir şeydir.
Fanatik olmayın.
VALİLERİ İKTİDAR VALİSİ YAPMAYACAK TEK ŞEY
HANGİ vali...
İktidarın valisi gibi davranıyorsa...
O vali, en büyük zararı iktidara veriyor.
*
İktidar bunun bir farkına varsa...
Valiler, iktidarın valisi gibi davranmaktan acayip korkar hale gelirler.
EMİNE ERDOĞAN’DAN SİYASET ÜSTÜ ÖNCÜLÜK
ÖNCE bazı rakamlar:
Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün 1’i, Karadeniz’deki her 10 çöpün 5’i, Akdeniz’deki atıkların ise yüzde 95’i plastik.
Hemen harekete geçilmezse...
2050 yılında denizlerimizde balıklardan daha çok plastik olacak.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, işte böylesi bir felaketin önüne geçilmesi için ülke çapında başlatılan “Sıfır Atık Hareketi”ne öncülük yapıyor.
*
Öncülük yaptığı çalışmanın amacı şu: Farkındalık sağlamak, gençlere ve çocuklara konunun önemini öğretmek, yaz boyunca deniz temizliği seferberliği başlatmak...
*
Keşke tüm partilerimiz, derneklerimiz, yurttaşlarımız, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak memleketimizin geleceği açısından fevkalade önemli olan bu öncülüğe destek verse, verebilse...
ELEKTRİK DİREĞİNE TECAVÜZ GİRİŞİMİNE OLASI TEPKİLER
- Tamam, tecavüz kötü ama direğin de o saatte orada ne işi varmış?
- E sen direk olarak etek kısmını iyice örtmezsen tabii ki sonuç bu olur.
- “Elektrik almak” diye bir şey uydurdular ya... İşte bunlar hep ondan.
- Büyük ihtimalle elektrik direği kesin salınım yaparak adamı tahrik etmiştir.
*
NOT: Bu ihtimaller, Ordu’da sapığın tekinin elektrik direğine tecavüz girişiminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmesi üzerine kaleme alınmıştır.