İmam hatipli, cenaze yıkayıcısı değildir

Şudur:

Okullarda doğru dürüst din eğitimi verilmemesi sorununu aşmak için bulunmuş bir formüldür.

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Nedir imam hatip?

Şudur:

“Çocuğum hem lise tahsilini yapsın hem de doğru dürüst din eğitimi alsın” beklentisinde olan aileler için sunulmuş bir alternatiftir.

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Hiçbir çocuk, imam hatibe...

“Ben iyi bir cenaze yıkayıcısı olacağım” diye gitmez.

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Hiçbir aile çocuğunu imam hatibe...

“Bizim çocuk okuyup cenaze yıkayıcısı olacak” diye göndermez.

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İmam hatiplerin temel amacı, cenaze yıkayıcısı yetiştirmek değildir.

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İmam hatiplerin temel amacı, normal liselerde verilmeyen din eğitimi ihtiyacını karşılamaktır.

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Normal liselerde din eğitimi ihtiyacı karşılanmaya başladığı andan itibaren de...

İmam hatiplerin varoluş nedeni de ortadan kalkmıştır.

TÜRKİYE’Yİ DÜZE ÇIKARACAK SİHİRLİ BİR FORMÜLÜM VAR

- “Bundan böyle... Eğitimde kararlar, kafamıza estiği gibi değil de çok uzun süren istişareler sonucunda alınacaktır” denirse...

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- “Bundan böyle... Kanmayacağız, kandırılmayacağız” denirse...

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- “Bundan böyle... En küçük bir sıkışıklıkta aklımıza gelen ilk seçenek vergiye ve zamma abanmak olmayacak” denirse...

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- “Bundan böyle... Cepheleşmek yok, kardeşlik var” denirse...

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- “Bundan böyle... Hukuk devleti ilkesi hayata geçirilerek yatırımcılara güven verilecek” denirse...

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- “Bundan böyle... Dış politikada sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi davranmaktan vazgeçilecektir” denirse...

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- “Bundan böyle... Bilhassa ihracat yaptığımız ülkelerle arayı bozarken 40 kere düşüneceğiz” denirse...

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Türkiye’ye bir sihirli değnek dokunmuş gibi olur.

Aksi takdirde... Allah sonumuzu hayretsin.

HİÇ KADİR TOPBAŞ’LA MELİH GÖKÇEK BİR OLUR MU?

“KADİR Topbaş gitti, sıra Melih Gökçek’te” yorumunun gerçeklikle uzak yakın hiçbir ilişkisi yok.

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Hiç FETÖ karşısında hiçbir varlık göstermeyen ve damadı FETÖ’cü çıkan Kadir Topbaş’la...

İtici ve antipatik olmayı bile göze alarak FETÖ’ye karşı yalın kılıç savaşan Melih Gökçek bir olur mu?

FATİH ROLÜNE CUK OTURACAK

KENAN İmirzalıoğlu’nun Kanal D yayınlanacak “FATİH” dizisini dört gözle bekleyenlerdenim.

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Ve bu konuda şimdiden şunu söyleyebilirim:

“Türkiye’de Fatih’i canlandırabilecek oyuncu kimdir” diye sorulsa...

İlk beş sırayı Kenan İmirzalıoğlu’na verirdim.

EMRAH SERBES’E DAİR SON BİR ŞEY

BİR insanın “vicdanım elvermedi” ayağına yatarak başına gelebilecek daha kötü şeylerden yırtmaya çalışması kadar vicdanları isyan ettirecek bir şey olamaz.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA ATATÜRK MİZANSENLERİ YAPTIRMAYIN EFENDİLER!

EDİRNE’de ortaya çıkan görüntüleri baştan sona izledim.

Olay şu:

- Minnacık çocukları, Atatürk heykelinin yanına götürmüşler.

- Çocukların ellerine şemsiye tutuşturmuşlar.

- “Hadi çocuklar, Atatürk’ü yağmurdan koruyun” demişler.

- Çocuklar da farkında olmadan bu mizansenin, bu müsamerenin kahramanı haline gelmişler.

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Bu tür zorlama mizansenler, bu tür planlanmış müsamereler...

Toplumda giderek artan Atatürk sevgisine olumlu katkı yapmaz.

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Efendiler! Aklınızı başınıza devşirin.

AŞURESİ ŞAHANE OLANLAR

- ANNEM: Malzemeden azıcık çalarak yapsa da içine sevgisini kattığından olacak aşuresi mükemmeldir annemin.

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- SEDEF İYİBAR: Nişantaşı usulü stilize ve modernize aşure denemesini, her yıl yapıp benim eve göndermeyi ihmal etmeyen Sedef İyibar, aşure olayına yepyeni bir boyut katmıştır.

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- SARAY MUHALLEBİCİSİ: Kadir Abi’nin aşuresi, İstanbul’u yönetmesinden katbekat daha iyi.

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- MELAHAT HANIM TEYZE: Allah kendisini sanki “iyi bir aşure yapıp tüm mahalleye göndersin” diye yaratmış... Var olasın Melahat Hanım Teyze!

BENİ GÜLDÜREN ŞEYLER

- Tuğçe Kazaz’ın dış politika yorumları...

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- Binali Bey’in mektep hatıraları...

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- “Dostumuz Barzani”den “Kahrol Barzani”ye geçişteki hız...

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- “Erik Dalı Gevrektir” türküsünde dans ederken sergilenen figürler.

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- ABD ile yaptığımız “Al papazı, ver papazı” polemiği...