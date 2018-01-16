İktidar dururken kendini eleştirtmeyi başaran bir muhalefetimiz var

“Git kendini Saray’ın önünde yak” derse...

Hatta hatta...

Böyle bir dram karşısında...

“Git kendini Saray’da yak, Saray’daki de beni çok sevdiğinden kendini yaktı der” diye sözüm ona ironi yapmaya kalkarsa...

Hiç kimse kusura bakmasın!

- Böyle bir ne dediğini bilmeme hali karşısında...

- Böyle bir empati yoksunluğu karşısında...

- Böyle bir vicdansız ve merhametsiz yorum karşısında...

Elbette iktidarı bırakır...

Muhalefeti eleştiririm.

*

Böyle bir durumda...

Kınanması gereken ben değilim.

Kınanması gereken...

Geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakmaya kalkan vatandaş olayından bile...

İktidarı değil de kendini eleştirecek malzeme üretecek denli yüksek beceriksizlik sergileyenlerdir.

*

CHP için beceriksiz falan diyoruz ama bence yanlış!

İktidar dururken kendini eleştirtmeyi becermek de büyük bir beceridir.

MECLİS’İN FONKSİYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTMİŞ

MUHALEFETLE ilgili bir mesele daha var!

*

Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yakmaya kalkışan vatandaşa...

“Git kendini Saray’da yak” derken...

Bunu şöyle gerekçelendiriyor:

“Çünkü Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitmiştir.”

*

İyi de madem Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitti, sizin ne işiniz var fonksiyonu büyük ölçüde biten o yerde?

*

Kendini yakmaya kalkışan vatandaş size dönüp de...

“Fonksiyonu biten yerde fonksiyonu varmış gibi davranmaya utanmıyor musunuz?” dese ne cevap vereceksiniz?

İRONİYMİŞ!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Git kendini Saray’da yak” sözünü yorumladı.

Dediği şu:

“İroni canım ironi.”

*

Bu tür durumlarda...

“Yerim sizin ironinizi” demek dışında elimden bir şey gelmiyor.

KAÇ CEPHEDE SAVAŞILIR?

BEN bile basit bir köşe yazarı olarak aynı anda en az üç kişi ile polemiğe girmeye özen gösteriyorum.

*

Bu durumda Türkiye’nin...

Hem ABD, hem Rusya, hem İran, hem Suriye rejimi ile çekişmekten vazgeçip özellikle ABD’nin kurduğu “30 bin kişilik terör ordusu”na karşı ittifaklar yapması şart.

SORU HÜRRİYETİ’NDE BULUŞALIM

BUGÜN saat 16.00’da...

Hurriyet.com.tr’de...

Yayında olacağım.

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Her türlü sorunuzu alın da gelin.

Bekliyorum.

CHP GENEL BAŞKANLIĞI’NA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK ÜMİT KOCASAKAL NOTLARI

- GALİBA “Ey CHP gözyaşların dinsin, yetiştim çünkü biz” havasında bir açıklama yapacak.

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- Galiba CHP’yi azıcık Doğu Perinçek çizgisine çekmeye yönelik bazı işaretler verecek.

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- Galiba “Mustafa Kemal’in yoldaşı değil, Mustafa Kemal’in askeriyiz” diye haykıracak.

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- Galiba “CHP’yi liboşlardan ve dincilerden temizleyeceğim” türü radikal bir çıkış yapacak.

MEKÂNIN CENNET OLSUN DİLEK KARDEŞ

BAKAN Bey’in avucuna sıkıştırdığı birkaç kuruşa...

“Ben dilenci değilim” diye gösterdiğin tüm yüreklere dokunan o tepkiyle...

Türkiye’ye onur nedir öğrettin!

Bu kefaret sana yeter.

Mekânın cennet olsun!

ÖZLEMLE HATIRLADIĞIM ŞEYLER

- 1987 kışı.

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- 1960 model Orhan Boran fıkraları...

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- 1970’lerde “Küçük Moskova” diye anılan Samsun’un Havza kazası.

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- 1990’ların Muazzez Ersoy nostalji albümleri.

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- 1970’lerin Sorgun kaplıcaları...

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- 1990’ların Gönen Çarşısı...

- 1980’lerde “Zzzt Erenköy” diye yapılan o saçma şaka.