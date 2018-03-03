İki partiye oy vermek mümkün olmamalı

Yani oy pusulasında hem AK Parti’ye, hem de MHP’ye mühür basıldığında o oy geçerli sayılacakmış.

*

Peki iki partiye birden basılan oylar, hangi partiye yazılacakmış?

*

Şöyle yapılacakmış:

İki partiye birden basılan oylar, partilerin aldıkları oyların oranına göre iki partiye pay edilecekmiş.

*

Yani durum tam olarak şu:

Sanki seçim değil de anket söz konusuymuş gibi dağıtma usulü uygulanacak!

*

Bu olmaz.

Bundan vazgeçilmeli.

Çünkü bu şekilde...

Bir seçimde ilk kez...

Bazı partilerin aldıkları oyu, net ve kesin bir biçimde bilmek mümkün olmayacak.

Yani seçmen iradesi, ilk kez başı sonu belli biçimde ortaya çıkmayacak, çıkamayacak.

DİN TABİİ Kİ HAYATIN HER ALANINI KAPSAR

ASANSÖRDE halvet, battaniyeden tahrik, yoğun bakımda kadın erkek hastaların ayrılması meseleleri...

Bunların tümüne en ağır şekilde itiraz ettim ya...

Bir okurum mesaj atmış.

Diyor ki:

“Din hayatın her alanını kapsar. Senin bunu bilmen lazım.”

*

Din tabii ki hayatın her alanını kapsar.

Ama bunun benim söylediklerimle ne alakası var birader?

*

Dinin hayatın her alanıyla ilgili söyleyecek bir sözü olması...

Din adamı kılıklı tiplerin hayatın her alanıyla ilgili saçma sapan şeyler söyleyerek dini küçük düşürmesinin gerekçesi olabilir mi?

*

Dinin hayatın her alanıyla ilgili söyleyecek sözü tabii ki vardır.

Ancak dinin hayatın her alanıyla ilgili söylediği söz...

Hiçbir zaman saçmalık olmaz, olamaz.

ŞUNLARA GÜVENİLMEZ

- Kış güneşine...

- İnandırmak için yemin edene...

- Durgun denize...

- Kifayetsiz muhterise...

- Amirin iltifatına...

- Göz kontağı kurmayana...

- Düşmanın nasihatine...

GÜVENİLMEZ.





BAK NE DEMİŞ ALİYA

ALİYA İzzetbegoviç’in meşhur sözü şöyle:

*

“Diktatörlük günahı yasaklasa bile ahlaksızdır. Demokrasi günaha izin verse bile ahlaklıdır”.

*

Like verin.

Çabuk like verin.

28 ŞUBAT ZULÜM ÖYKÜLERİ NEDEN ETKİ UYANDIRMIYOR?

ETKİ uyandırmıyor.

Çünkü...

28 Şubat’ta zulme maruz kalanların...

Başa geçtiklerinde...

Adaletten milim sapmadıkları ve zulme asla bulaşmadıkları konusunda toplumun önemli bir bölümünde çok ciddi kuşku var.

*

Ne kuşkusu yahu!

Toplumun önemli bir bölümü...

“Adaletsizlik var”, “zulüm var” diye bas bas bağırıyor.

FETULLAHÇILIĞIN TÜRKİYE’DE NEDEN BİR GELECEĞİ YOK?

- 15 Temmuz’un Fetullahçılığın bir eseri olduğundan kimse kuşku duymuyor da ondan yok.

*

- Fetullahçılığın sinsilik, kalleşlik ve sızmacılık üzerine kurulu bir yapılanma olduğunda herkes hemfikir de ondan yok.

*

- Fetullahçılık olgusunun gücü ele geçirdiğinde nasıl acımasız, nasıl vahşi, nasıl gözü dönmüş olabileceğini herkes gördü de ondan yok.

*

- Fetullahçılık ile büyük devletlerin istihbarat organları arasındaki bağlantı, kabak gibi ortaya çıktı da ondan yok.

SİYASET BİLMEZLİK

CHP’li Dursun Çiçek’in...

“Saadet Partisi’nin adayı Abdullah Gül olsun” diye açıklama yapması...

Siyaset bilmezliğin daniskasıdır.

*

Çünkü bir CHP’linin bu şekilde akıl vermesi...

Ancak ve ancak...

Abdullah Gül’ün Saadet’ten, Saadet’in de Abdullah Gül’den uzak durmasına yol açar.

YAZAR YASAKLAYARAK KİTAP FUARI MI DÜZENLENİR?

MADEM yazar yasaklayacaksın.

O zaman...

Kitap fuarına da heves etme arkadaş.

*

Yazar yasaklayarak düzenlenen kitap fuarından...

- Ne kitaba...

- Ne okura...

- Ne fuara...

- Ne de belediyeye...

Bir hayır gelir.

ŞEHİDİN ŞİİRİ

AFRİN’de şehit düşen askerlerimizden biri, Afrin’e gitmeden önce kameralar karşısında şair Erdem Beyazıt’ın şu şiirini okumuş:

“Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.”

*

Bu şiiri okumuş olan askerimizin şehit düşmüş olması...

Kelimeler kifayetsiz.

NOT DEFTERİMDEN

- Ulan Salih Müslim! Senin yüzünden Prag’a planladığım seyahatten vazgeçmek durumunda kaldım. Allah müstahakını versin e mi?

*

- Geleneksel ‘körkütük sarhoş olan Deniz Çakır ayakta duramayacak hale gelmişti’ haberlerinin bitme ihtimali galiba yok.

*

- “O tepeden bu tepeye / Oyun olur mu? / On beş yaşında da / Nazife Hanım’a / Doyum olur mu?” Çok merak ediyorum: Bu türkü TRT’de serbest mi?

*

- Düğünde takı takıp karşılık beklemek, diplomasideki ‘mütekabiliyet esastır’ prensibine benzemiyor mu?

*

- Kanuni’ye “salak” demiş Celal Şengör Hoca... ‘Tarihe eleştirel yaklaşım’ olayı, hiç bu kadar abartılmamıştı.