İHH TIR’larını uğurlamak İsmailağa’yı ziyaret etmek

İHH, Suriyeli mazlumlar için tam sekiz TIR yardım malzemesi toplamış.
Toplanan bu yardımlar, Beylikdüzü’nden dualar eşliğinde Suriye’ye yollanmış.
*
İHH’nın yardım TIR’larını yolcu edenler arasında...
İlginç bir sima da var:
Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
*
Törene gizli kapaklı falan katılmamış İmamoğlu.
Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla paylaşmış İHH TIR’larını uğurlayışını.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Eğer bir “Ekrem İmamoğlu büyüsü” söz konusuysa...
Bu büyüde...
İmamoğlu’nun bilhassa 31 Mart’tan önceki kampanya döneminde yoğunlaşan bu ve buna benzer ezber bozucu açılımlarının payı, sanıldığından daha büyük.
*
Peki aynı Ekrem İmamoğlu...
Bugün itibarıyla...
“Onlar da seçmenimiz, onlar da vatandaşımız... Kimseyi dışlamayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz! İmtiyaz tanımayacağız ama diyalog kurmaktan da asla kaçınmayacağız” diyerek...
İsmailağa cemaatini ziyaret eder mi?
En azından bu yönde bir girişimde bulunur mu?
*
İşte bundan emin değilim.
Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun...
Etrafını çevreleyen fanatiklerden yükselebilecek...
“O kadar da değil başkan, işini tadını kaçırma” haykırışlarını göğüsleyebileceğini pek sanmıyorum.
*
Oysa Ekrem İmamoğlu’nun büyüsünün devam etmesi...
Fanatiklerin fanatikliklerine boyun eğmeden...
Bu türden sembolik buluşmaları sürdürmesine bağlı...
BEN SENİN MEDYAN DEĞİLİM ALÇAK TETİKÇİ
CEM Küçük diye bir şaklaban var.
*
Ortaya çıktığı günden beri iktidarın arkasına sığınıp...
- Önüne geleni tehdit etti.
- Önüne geleni aşağıladı.
- Önüne gelene hakaret etti.
- Önüne gelene operasyon çekti.
- Önüne gelene tetikçilik yaptı.
*
Bu şaklaban, şimdi de çıkmış...
“Bugünlerde bizim medya çok kötü şeyler yapıyor... Bu yüzden bizimkiler kaybedecek...” falan diye yazılar yazıyor.
*
Bu utanmaz adam, ayrıca...
- Yıllardır en ağır hakaretlerle saldırdığı...
- Yıllardır her fırsatta tehditler savurduğu...
Beni de “bizim medya” dediği medyanın içine yerleştiriyor.
*
Bu aşağılık tetikçiye sesleniyorum:
*
Ben hayatımın hiçbir döneminde...
Senin gibi FETÖ’cülük yapmadım... Senin gibi tetikçilik yapmadım... Senin gibi alçaklık yapmadım... Senin gibi operasyonlar çekmedim...
Kısacası...
Ben senin medyan falan değilim aşağılık tetikçi!
Hadi ikile!
İKTİDARA İKİ ADET GÜNCEL UYARI
- BİR: İbadetlerin “üç yüz bin kişilik dev teravih” ya da “beş yüz bin kişilik büyük sabah namazı” falan türü sayısal nitelikli gösterilere dönüştürülmesine karşı çıkın... Millet hoşlanmıyor böyle şeylerden.
*
- İKİ: Sözcü’de Ali Ekber Ertürk’ün yaptığı “Babasının görev yaptığı üniversitede birinciyi eleyip işe girdi” haberinde anlatılan olayın üzerine gidin... Millet bıktı artık bu kayırmacılıktan.
SİYASETİN DENGE KAZANMASI İYİ OLDU
BİNALİ Yıldırım’ın vaatlerine bakın:
*
- Doğalgaza indirim geliyor, açma/kapama ücreti kalkıyor.
*
- İSPARK’ta ilk 1 saat için ücret ödenmeyecek.
*
- Evlenenlere 8 bin lira düğün yardımı yapılacak.
*
- Üniversite öğrencisine 10 GB internet ücretsiz.
*
- Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz.
*
İşte bütün bunlar, siyasette beliren dengeden kaynaklanıyor.
*
O zaman aşk ile haykıralım:
Teşekkürler siyasi denge!
DERSİM SORUŞTURMASI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Belediyesi’nin adının Dersim Belediyesi’ne çevrilmesiyle ilgili bir soruşturma başlatmış.
Bakalım ana muhalefet CHP, İçişleri Bakanlığı’nın attığı bu adıma bir şey diyecek mi? Yoksa sessizce geçip gitmesini mi bekleyecek?
ALDIĞIM EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJI
TELEFONUMA gelen onlarca Kadir Gecesi mesajı içinde en çok şunu beğendim:
*
- Sözün dikildiği yer gönüldür.
- Ismarladığı yer düşüncedir.
- Onu kuvvetlendiren akıldır.
- Meydana çıkaran dildir.
- Mübarek Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.
KAHTALI MIÇI
İHH TIR’larını uğurlamak İsmailağa’yı ziyaret etmek
YIL: 2015.
İHH, Suriyeli mazlumlar için tam sekiz TIR yardım malzemesi toplamış.
Toplanan bu yardımlar, Beylikdüzü’nden dualar eşliğinde Suriye’ye yollanmış.
*
İHH’nın yardım TIR’larını yolcu edenler arasında...
İlginç bir sima da var:
Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
*
Törene gizli kapaklı falan katılmamış İmamoğlu.
Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarla paylaşmış İHH TIR’larını uğurlayışını.
*
Size bir şey söyleyeyim mi?
Eğer bir “Ekrem İmamoğlu büyüsü” söz konusuysa...
Bu büyüde...
İmamoğlu’nun bilhassa 31 Mart’tan önceki kampanya döneminde yoğunlaşan bu ve buna benzer ezber bozucu açılımlarının payı, sanıldığından daha büyük.
*
Peki aynı Ekrem İmamoğlu...
Bugün itibarıyla...
“Onlar da seçmenimiz, onlar da vatandaşımız... Kimseyi dışlamayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz! İmtiyaz tanımayacağız ama diyalog kurmaktan da asla kaçınmayacağız” diyerek...
İsmailağa cemaatini ziyaret eder mi?
En azından bu yönde bir girişimde bulunur mu?
*
İşte bundan emin değilim.
Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun...
Etrafını çevreleyen fanatiklerden yükselebilecek...
“O kadar da değil başkan, işini tadını kaçırma” haykırışlarını göğüsleyebileceğini pek sanmıyorum.
*
Oysa Ekrem İmamoğlu’nun büyüsünün devam etmesi...
Fanatiklerin fanatikliklerine boyun eğmeden...
Bu türden sembolik buluşmaları sürdürmesine bağlı...
BEN SENİN MEDYAN DEĞİLİM ALÇAK TETİKÇİ
CEM Küçük diye bir şaklaban var.
*
Ortaya çıktığı günden beri iktidarın arkasına sığınıp...
- Önüne geleni tehdit etti.
- Önüne geleni aşağıladı.
- Önüne gelene hakaret etti.
- Önüne gelene operasyon çekti.
- Önüne gelene tetikçilik yaptı.
*
Bu şaklaban, şimdi de çıkmış...
“Bugünlerde bizim medya çok kötü şeyler yapıyor... Bu yüzden bizimkiler kaybedecek...” falan diye yazılar yazıyor.
*
Bu utanmaz adam, ayrıca...
- Yıllardır en ağır hakaretlerle saldırdığı...
- Yıllardır her fırsatta tehditler savurduğu...
Beni de “bizim medya” dediği medyanın içine yerleştiriyor.
*
Bu aşağılık tetikçiye sesleniyorum:
*
Ben hayatımın hiçbir döneminde...
Senin gibi FETÖ’cülük yapmadım... Senin gibi tetikçilik yapmadım... Senin gibi alçaklık yapmadım... Senin gibi operasyonlar çekmedim...
Kısacası...
Ben senin medyan falan değilim aşağılık tetikçi!
Hadi ikile!
İKTİDARA İKİ ADET GÜNCEL UYARI
- BİR: İbadetlerin “üç yüz bin kişilik dev teravih” ya da “beş yüz bin kişilik büyük sabah namazı” falan türü sayısal nitelikli gösterilere dönüştürülmesine karşı çıkın... Millet hoşlanmıyor böyle şeylerden.
*
- İKİ: Sözcü’de Ali Ekber Ertürk’ün yaptığı “Babasının görev yaptığı üniversitede birinciyi eleyip işe girdi” haberinde anlatılan olayın üzerine gidin... Millet bıktı artık bu kayırmacılıktan.
SİYASETİN DENGE KAZANMASI İYİ OLDU
BİNALİ Yıldırım’ın vaatlerine bakın:
*
- Doğalgaza indirim geliyor, açma/kapama ücreti kalkıyor.
*
- İSPARK’ta ilk 1 saat için ücret ödenmeyecek.
*
- Evlenenlere 8 bin lira düğün yardımı yapılacak.
*
- Üniversite öğrencisine 10 GB internet ücretsiz.
*
- Öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz.
*
İşte bütün bunlar, siyasette beliren dengeden kaynaklanıyor.
*
O zaman aşk ile haykıralım:
Teşekkürler siyasi denge!
DERSİM SORUŞTURMASI
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Belediyesi’nin adının Dersim Belediyesi’ne çevrilmesiyle ilgili bir soruşturma başlatmış.
Bakalım ana muhalefet CHP, İçişleri Bakanlığı’nın attığı bu adıma bir şey diyecek mi? Yoksa sessizce geçip gitmesini mi bekleyecek?
ALDIĞIM EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJI
TELEFONUMA gelen onlarca Kadir Gecesi mesajı içinde en çok şunu beğendim:
*
- Sözün dikildiği yer gönüldür.
- Ismarladığı yer düşüncedir.
- Onu kuvvetlendiren akıldır.
- Meydana çıkaran dildir.
- Mübarek Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.
KAHTALI MIÇI