İSTANBUL’da bir hastanede küçük yaşta hamile kızlar skandalını ortaya çıkaran hastane çalışanı İclal’e yapılması gerekenleri yazıyorum:
İclal’e ne yapmalı?
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- Yılın kadını seçilmeli.
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- Beştepe’de ağırlanmalı.
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- Örnek olarak gösterilmeli.
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- Cesaret ödülüne layık görülmeli.
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- Aile Bakanlığı’nda başdanışman olmalı.
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- Yakasına onur madalyası takılmalı.
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- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “iyilik” ödülünü almalı.
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- Ve tüm Türkiye tarafından ayakta alkışlanmalı.
ÖYLE BECERİKSİZLER Kİ
İSTANBUL’da bir hastanede 115 hamile kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıkmış.
Türkiye ayağa kalkmış.
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Hadi insanlık namına bir şeyler yapmak aklına gelmiyor.
Bari aldığın ağır hasarı telafi etmek adına da olsa...
CHP İstanbul İl Yönetimi olarak dayansana o hastanenin kapısına...
Yapsana açıklamanı...
Sahip çıksana o kızlara.
Sahip çıksana olayı ortaya çıkaran kahraman çalışana.
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Ben böyle beceriksizlik, ben böyle iş bilmezlik, ben böyle siyaset bilmezlik görmedim arkadaş!
HRANT NELERE İNAT KARDEŞİMİZDİR
- FAŞİZME inat...
- Katillere inat...
- Katilleri pışpışlayanlara inat...
- Katil sevicilere inat...
- Ermeni düşmanlığı yapanlara inat...
- Bu toprakların zenginliğini görmeyenlere inat...
Kardeşimizsin Hrant!
SON DURUM NEDİR
- ESAD: Barıştık mı, barışıyor muyuz, barışacak mıyız? Nedir?
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- MERKEL: Yeniden ablamız mı oldu? Hitler falan unutuldu mu? Nedir?
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- TRUMP: Aramazsa bir daha kendisini hiç aramayacak mıyız? Nedir?
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- PUTİN: Afrin operasyonuna karşı çıkarsa adını “Pitin” yapacak mıyız? Nedir?
ŞU AHLAKSIZA DA BİR ŞEY SÖYLEYİN
SOSYAL medyada CHP’li biri, herhangi bir sakillik yaptığında yeri göğü birbirine katanlara sesleniyorum:
AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk müşavirinin yaptığı şu iğrenç ve aşağılık saptırmaya da bir laf etsenize.
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CHP’li tüm kadınları aşağılamaya yönelik bu sahte fotoğrafı, kişisel hesabından paylaşan bu müşavire tek bir kelime bile edilmeyecek mi?
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Yoksa bu memlekette herkesin ahlaksızı kendine mi?
ÜMİT KOCASAKAL ÜZERİNE ‘AMA’LI 6 ŞEY
- BİR: Ulusalcıdır ama delikanlıdır.
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- İKİ: Toplumcudur ama asla sıkıcı değildir.
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- ÜÇ: Atatürkçüdür ama Zagor’a da göz kırpar.
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- DÖRT: Marş söyler ama Türk sanat müziği namelerini de titretir.
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- BEŞ: Adaylık açıklar ama hesapsızdır.
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- ALTI: HDP’ye karşıdır ama Lenin’i sever.
ARİF SAĞ’A ÖDÜL
22. Aydın Doğan Ödülü’nü Arif Sağ kazandı.
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Var ya...
Bir ödül...
Ancak bu kadar cuk diye oturur.
TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
- TARAFGİRLİK.
- Aşiretçilik.
- Arkadaş kollama.
- Ekipçilik.
- Hakkaniyetsizlik.
- Haksız da olsa arkadaşını savunma.
- Dışlanma korkusuyla susma.
- Doğru bildiğini söylemekten çekinme.
- Eleştiriye karşı bir şey diyemeyince “linç ediyorlar” diye ağlaşma.
- Sadece karşı tarafın alay edilecek taraflarıyla uğraşma.
- Karşı çıktığı kesimden aslında çok da farklı olmama.
- Söylenene değil söyleyene bakma.
- “Adam en azından şurada haklı” dememe, diyememe.
YENİ NESİL
- YENİ NESİL KÜSME: Sosyal medyada takipten çıkarma.
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- YENİ NESİL İLİŞKİ BİTİRME: Sosyal medyada geriye dönük tüm fotoğrafları silme.
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- YENİ NESİL ASOSYALLİK: Telefonu kapama.
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- YENİ NESİL AĞIR HAKARET: Telefonda engelleme.
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- YENİ NESİL TRİP: Fotoğrafa verilen like’ı geri çekme.