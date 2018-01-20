İclal’e ne yapmalı?

İSTANBUL’da bir hastanede küçük yaşta hamile kızlar skandalını ortaya çıkaran hastane çalışanı İclal’e yapılması gerekenleri yazıyorum:





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- Yılın kadını seçilmeli.

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- Beştepe’de ağırlanmalı.

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- Örnek olarak gösterilmeli.

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- Cesaret ödülüne layık görülmeli.

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- Aile Bakanlığı’nda başdanışman olmalı.

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- Yakasına onur madalyası takılmalı.

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- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “iyilik” ödülünü almalı.

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- Ve tüm Türkiye tarafından ayakta alkışlanmalı.

ÖYLE BECERİKSİZLER Kİ

İSTANBUL’da bir hastanede 115 hamile kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıkmış.

Türkiye ayağa kalkmış.

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Hadi insanlık namına bir şeyler yapmak aklına gelmiyor.

Bari aldığın ağır hasarı telafi etmek adına da olsa...

CHP İstanbul İl Yönetimi olarak dayansana o hastanenin kapısına...

Yapsana açıklamanı...

Sahip çıksana o kızlara.

Sahip çıksana olayı ortaya çıkaran kahraman çalışana.

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Ben böyle beceriksizlik, ben böyle iş bilmezlik, ben böyle siyaset bilmezlik görmedim arkadaş!

HRANT NELERE İNAT KARDEŞİMİZDİR

- FAŞİZME inat...

- Katillere inat...

- Katilleri pışpışlayanlara inat...

- Katil sevicilere inat...

- Ermeni düşmanlığı yapanlara inat...

- Bu toprakların zenginliğini görmeyenlere inat...

Kardeşimizsin Hrant!

SON DURUM NEDİR

- ESAD: Barıştık mı, barışıyor muyuz, barışacak mıyız? Nedir?

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- MERKEL: Yeniden ablamız mı oldu? Hitler falan unutuldu mu? Nedir?

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- TRUMP: Aramazsa bir daha kendisini hiç aramayacak mıyız? Nedir?

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- PUTİN: Afrin operasyonuna karşı çıkarsa adını “Pitin” yapacak mıyız? Nedir?

ŞU AHLAKSIZA DA BİR ŞEY SÖYLEYİN

SOSYAL medyada CHP’li biri, herhangi bir sakillik yaptığında yeri göğü birbirine katanlara sesleniyorum:

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk müşavirinin yaptığı şu iğrenç ve aşağılık saptırmaya da bir laf etsenize.

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CHP’li tüm kadınları aşağılamaya yönelik bu sahte fotoğrafı, kişisel hesabından paylaşan bu müşavire tek bir kelime bile edilmeyecek mi?

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Yoksa bu memlekette herkesin ahlaksızı kendine mi?

ÜMİT KOCASAKAL ÜZERİNE ‘AMA’LI 6 ŞEY

- BİR: Ulusalcıdır ama delikanlıdır.

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- İKİ: Toplumcudur ama asla sıkıcı değildir.

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- ÜÇ: Atatürkçüdür ama Zagor’a da göz kırpar.

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- DÖRT: Marş söyler ama Türk sanat müziği namelerini de titretir.

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- BEŞ: Adaylık açıklar ama hesapsızdır.

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- ALTI: HDP’ye karşıdır ama Lenin’i sever.

ARİF SAĞ’A ÖDÜL

22. Aydın Doğan Ödülü’nü Arif Sağ kazandı.

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Var ya...

Bir ödül...

Ancak bu kadar cuk diye oturur.

TÜRKİYE’NİN SORUNLARI

- TARAFGİRLİK.

- Aşiretçilik.

- Arkadaş kollama.

- Ekipçilik.

- Hakkaniyetsizlik.

- Haksız da olsa arkadaşını savunma.

- Dışlanma korkusuyla susma.

- Doğru bildiğini söylemekten çekinme.

- Eleştiriye karşı bir şey diyemeyince “linç ediyorlar” diye ağlaşma.

- Sadece karşı tarafın alay edilecek taraflarıyla uğraşma.

- Karşı çıktığı kesimden aslında çok da farklı olmama.

- Söylenene değil söyleyene bakma.

- “Adam en azından şurada haklı” dememe, diyememe.

YENİ NESİL

- YENİ NESİL KÜSME: Sosyal medyada takipten çıkarma.

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- YENİ NESİL İLİŞKİ BİTİRME: Sosyal medyada geriye dönük tüm fotoğrafları silme.

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- YENİ NESİL ASOSYALLİK: Telefonu kapama.

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- YENİ NESİL AĞIR HAKARET: Telefonda engelleme.

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- YENİ NESİL TRİP: Fotoğrafa verilen like’ı geri çekme.