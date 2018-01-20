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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

İclal’e ne yapmalı?

20 Ocak 2018

İSTANBUL’da bir hastanede küçük yaşta hamile kızlar skandalını ortaya çıkaran hastane çalışanı İclal’e yapılması gerekenleri yazıyorum:

İclal’e ne yapmalı

*

- Yılın kadını seçilmeli.

*

- Beştepe’de ağırlanmalı.

*

- Örnek olarak gösterilmeli.

*

- Cesaret ödülüne layık görülmeli.

*

- Aile Bakanlığı’nda başdanışman olmalı.

*

- Yakasına onur madalyası takılmalı.

*

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “iyilik” ödülünü almalı.

*

- Ve tüm Türkiye tarafından ayakta alkışlanmalı.

 

ÖYLE BECERİKSİZLER Kİ
İSTANBUL’da bir hastanede 115 hamile kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıkmış.

Türkiye ayağa kalkmış.

*

Hadi insanlık namına bir şeyler yapmak aklına gelmiyor.

Bari aldığın ağır hasarı telafi etmek adına da olsa...

CHP İstanbul İl Yönetimi olarak dayansana o hastanenin kapısına...

Yapsana açıklamanı...

Sahip çıksana o kızlara.

Sahip çıksana olayı ortaya çıkaran kahraman çalışana.

*

Ben böyle beceriksizlik, ben böyle iş bilmezlik, ben böyle siyaset bilmezlik görmedim arkadaş!

 

HRANT NELERE İNAT KARDEŞİMİZDİR
- FAŞİZME inat...

- Katillere inat...

- Katilleri pışpışlayanlara inat...

- Katil sevicilere inat...

- Ermeni düşmanlığı yapanlara inat...

- Bu toprakların zenginliğini görmeyenlere inat...

Kardeşimizsin Hrant!

 

 

SON DURUM NEDİR
- ESAD: Barıştık mı, barışıyor muyuz, barışacak mıyız? Nedir?

*

- MERKEL: Yeniden ablamız mı oldu? Hitler falan unutuldu mu? Nedir?

*

- TRUMP: Aramazsa bir daha kendisini hiç aramayacak mıyız? Nedir?

*

- PUTİN: Afrin operasyonuna karşı çıkarsa adını “Pitin” yapacak mıyız? Nedir?

 

İclal’e ne yapmalı

ŞU AHLAKSIZA DA BİR ŞEY SÖYLEYİN
SOSYAL medyada CHP’li biri, herhangi bir sakillik yaptığında yeri göğü birbirine katanlara sesleniyorum:

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk müşavirinin yaptığı şu iğrenç ve aşağılık saptırmaya da bir laf etsenize.

*

CHP’li tüm kadınları aşağılamaya yönelik bu sahte fotoğrafı, kişisel hesabından paylaşan bu müşavire tek bir kelime bile edilmeyecek mi?

*

Yoksa bu memlekette herkesin ahlaksızı kendine mi?

 

 

ÜMİT KOCASAKAL ÜZERİNE ‘AMA’LI 6 ŞEY
- BİR: Ulusalcıdır ama delikanlıdır.

*

- İKİ: Toplumcudur ama asla sıkıcı değildir.

*

- ÜÇ: Atatürkçüdür ama Zagor’a da göz kırpar.

*

- DÖRT: Marş söyler ama Türk sanat müziği namelerini de titretir.

*

- BEŞ: Adaylık açıklar ama hesapsızdır.

*

- ALTI: HDP’ye karşıdır ama Lenin’i sever.

 

İclal’e ne yapmalıARİF SAĞ’A ÖDÜL
22. Aydın Doğan Ödülü’nü Arif Sağ kazandı.

*

Var ya...

Bir ödül...

Ancak bu kadar cuk diye oturur.

 

TÜRKİYE’NİN SORUNLARI
- TARAFGİRLİK.

- Aşiretçilik.

- Arkadaş kollama.

- Ekipçilik.

- Hakkaniyetsizlik.

- Haksız da olsa arkadaşını savunma.

- Dışlanma korkusuyla susma.

- Doğru bildiğini söylemekten çekinme.

- Eleştiriye karşı bir şey diyemeyince “linç ediyorlar” diye ağlaşma.

- Sadece karşı tarafın alay edilecek taraflarıyla uğraşma.

- Karşı çıktığı kesimden aslında çok da farklı olmama.

- Söylenene değil söyleyene bakma.

- “Adam en azından şurada haklı” dememe, diyememe.

 

YENİ NESİL
- YENİ NESİL KÜSME: Sosyal medyada takipten çıkarma.

*

- YENİ NESİL İLİŞKİ BİTİRME: Sosyal medyada geriye dönük tüm fotoğrafları silme.

*

- YENİ NESİL ASOSYALLİK: Telefonu kapama.

*

- YENİ NESİL AĞIR HAKARET: Telefonda engelleme.

*

- YENİ NESİL TRİP: Fotoğrafa verilen like’ı geri çekme.

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