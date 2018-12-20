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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Hulusi Akar mı yendi? Özgür Özel mi yendi?

20 Aralık 2018

MECLİS’te gerçekleşen Hulusi Akar-Özgür Özel söz düellosunun ardından...

CHP cenahı “Oy... Oy... Oy... Özgür Özel, Hulusi Akar’ı nasıl da hakladı” diye şenlik yapıyor.

- AK Parti cenahı “Of... Of... Of... Hulusi Akar, Özgür Özel’e nasıl da kapak üzerine kapak yaptı” diye bayram ediyor.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

CHP cenahı şenlik yapmakta, AK Parti cenahı da bayram etmekte sonuna kadar haklı.

Adil, hakkaniyetli, tarafsız bir bakış açısıyla şunu söyleyebilirim:

Özgür Özel’in salvoları ne kadar etkiliyse...

Hulusi Akar’ın çıkışları da o kadar etkiliydi.

*

“Bravo Özgür Özel! Adamı bitirdin” ya da “Yaşa Hulusi Akar! Adamı mahvettin” dışında bir cümle işitmek istemeyen herkese peşinen söylüyorum:

Evet, kardeşim! Ortayı buluyorum! At gözlüklü azgın ve aşırı bir tarafgir olmaktansa hakkaniyetli bir ortacı olmayı tercih ederim.

 

YARIŞIN TAAA EN BAŞINDA: AVANTAJLAR/DEZAVANTAJLAR

BİNALİ YILDIRIM

Hulusi Akar mı yendi Özgür Özel mi yendi

AVANTAJLARI: Tanınır olması... Hizmet odaklı olması... Önemli yatırımların altında imzası olması... Başbakanlık yapmış olması... Kısacası avantajı çok.

- DEZAVANTAJLARI: “Nasıl olsa bütün avantajlar benden yana... Her türlü kazanırım” havasına kapılma ihtimali...

EKREM İMAMOĞLU

Hulusi Akar mı yendi Özgür Özel mi yendi

- AVANTAJLARI: Yeni bir yüz olması... Tartışmalı taraflarının pek olmaması... Sağ seçmene de hitap edebilecek bir isim olması...

- DEZAVANTAJLARI: Olası rakibine göre biraz hafif kalması... Fazla tanınmaması... Beylikdüzü gibi küçük bir ilçeyi referans alması...

MEHMET ÖZHASEKİ

Hulusi Akar mı yendi Özgür Özel mi yendi

- AVANTAJLARI: Siyaset odaklı değil, hizmet odaklı bir isim olması... Kutuplaşmaya bel bağlamaması... Ankara için yeni olması.

- DEZAVANTAJLARI: Geçmiş dönemin olumsuzluklarıyla baş etmek zorunda olması... Siyasi kamplaşmanın sorunlarıyla baş etmek zorunda kalması...

MANSUR YAVAŞ

Hulusi Akar mı yendi Özgür Özel mi yendi

- AVANTAJLARI: Ankara’da popülaritesini hâlâ koruyor olması... Milliyetçi kesime de sesleniyor olması... Üç seçimlik deneyim...

- DEZAVANTAJLARI: “Çıkmış, yenilmiş, çıkmış, yenilmiş” olması... CHP örgütünün olası isteksizliği... Rakibinin Gökçek olmaması...

 

KILIÇDAROĞLU’NUN EVDEKİ HESABI

İSTANBUL’da İmamoğlu’nu, Ankara’da Yavaş’ı aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu’nun evdeki hesabı şu üç maddede özetlenebilir:

- BİR: İstanbul’u alamazsam da Ankara’yı alabilirim...

- İKİ: Ankara zaferiyle de Muharrem tehlikesini bertaraf ederim.

- ÜÇ: Böylece seçimden sonra koltuğumu korumayı başarırım.

Bakalım çarşıdaki hesap ne olacak?

 

RTÜK’TEN TALEP EDİYORUM!

SEVGİLİ RTÜK!

Bundan böyle “yarışmacı” adı altında ekranlara çıkarılan tiplerin tümünden...

BİR: Akıl ve ruh sağlılarının yerinde olduğuna dair rapor...

- İKİ: Adli sicillerinin temiz olduğuna dair sabıka kaydı...

Talep etmeyi zorunlu hale getirin lütfen.

Hiç değilse böylece papağan boğazlamaya kalkışan kriminal ve psikopat tiplerin ekranlarda boy gösterip gösteremeyeceği konusunu Acun’un inisiyatifine terk etmemiş olursunuz.

 

GÖKÇEK NEDEN SİLDİ?

MELİH Gökçek, Twitter’da AK Parti Ankara Belediyesi başkan adayı Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını silmiş.

Acaba Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek’e “Abi... Bana destek ver ama o kadar da yakın durma... Uzaktan destek ver” falan dedi de Gökçek buna bozuldu mu?

 

SILA’NIN MORLUKLARI

MEDYADA kendilerini tamamen Sıla’nın vücudundaki morlukların gerçek çıkmama ihtimaline kaptırmış bir grup var.

Bunlar ikide bir “Adli tıp rapor yayınladı, Sıla’nın morlukları sahteymiş” falan diye haberler yapıyorlar.

*

Niye böyle yapıyorlar? Hesapları ne? Neyi amaçlıyorlar? İspat etmek istedikleri şey nedir? Niye Sıla’yı yalancı çıkarmaya bu kadar meraklılar?

Hiç mi hiç anlamıyorum.

Ya da anlıyorum da anlamamış gibi yapıyorum.

 

İLİM YAYMA’YA BİR ZİYARET

Hulusi Akar mı yendi Özgür Özel mi yendi

RADYOCU dostum Adem Metan’la birlikte İlim Yayma Vakfı’nın Eyüpsultan’daki merkezini ziyaret edip Vakıf Müdürü Adem Yavuz’la sohbet ettim.

Adem Yavuz, İlim Yayma’nın 68 yıllık muazzam tarihini öyle güzel, öyle kapsamlı, öyle toparlayıcı bir şekilde anlattı ki... Bana soracak soru bırakmadı.

*

Bu kısa ziyaretin ardından benim çıkardığım sonuç şudur:

Kamu kaynaklarından uzak durup hayırseverlerin bağışları üzerinde yükselen İlim Yayma Vakfı, hem şanlı tarihiyle hem de hayırsever tabanının renkliliğiyle çok önemli hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor.

 

GÜL’E PARTİ İSMİ ÖNERİSİ

ABDULLAH Gül parti kuracak mı, kurmayacak mı bilmiyorum ama partisine bir isim önerebilirim:

“Bir Tereddüdün Partisi” koysun partisinin adını.

 

ÜÇ KİŞİSEL KEHANET

- KEHANET BİR: Barıştıklarını cümle âleme ilan eden Demet Akalın ile Hande Yener, üç vakte kadar yeniden küsecek.

*

- KEHANET İKİ: Kıvrak bir Ankara havasını, elektro bağlamayla seçim müziği haline getiren Ankara adayı, seçimi alacak.

*

- KEHANET ÜÇ: Binali Yıldırım dışında bir ismin AK Parti’den İstanbul adayı olma ihtimali gün geçtikçe artacak.

 

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