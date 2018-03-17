Hocalar buluşmasına dair

Bir araya gelmişler!

*

Gazeteci Nevzat Çiçek’in moderatörlüğünde...

Hasbihâl eylemişler.

*

Eğer...

- “Biz nerede yanlış yaptık” diye...

- “Asansörde halvet falan... Milletin ağzına sakız olduk” diye...

- “Bari ketçap demeseydik” diye...

- “İşi magazine mi vurduk acaba” diye...

- “İslam’la alay edilmesine yol açtık” diye...

- “Battaniye ile seks arasında bağlantı kurmak da nereden aklımıza geldi ki” diye...

Kendi aralarında bir özeleştiri süreci başlatmak adına toplandılarsa...

Bence çok hayırlı ve faydalı bir toplantı olmuştur.

*

Yok eğer...

- “Bize algı operasyonu çektiler” diye...

- “İç güçler, dış güçler” diye...

- “Komplo kurdular” diye...

- “Cımbızladılar” diye...

- “Şöyle ettiler, böyle ettiler” diye...

- “Biz sütten çıkmış ak kaşıklarız” diye...

- “Sayın Cumhurbaşkanımız hariç bize laf eden herkes haindir” diye...

Özeleştirinin kıyısından bile geçmemek için toplandılarsa...

Toplanmasalar daha iyi ederlerdi.

ARTIK PEK OLMUYOR MU NE?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın başlattığı “İstiklal Marşı’nın bestesi” tartışması...

Ne oldu?

Şu oldu:

Azıcık tuttu ama o kadar da tutmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlatmak istediği ‘dil devrimi’ tartışması...

Ne oldu?

Şu oldu:

Azıcık bile tutmadı, kimse dönüp bakmadı bile.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışma başlatma performansında bir düşüş mü söz konusu...

Neler oluyor?

Hayırdır inşallah!

GÖRDÜĞÜM, İŞİTTİĞİM ÜÇ ENTERESAN ŞEY

- BİR: Taksiye bindim. Tabii hemen Uber muhabbeti açıldı. Taksici, “Ağabey ben olsam, ben de Uber kullanırım” dedi.

*

- İKİ: Kafedeydim. Yan masadaki adam, yanındaki kadına şöyle dedi: “Dünyayı kurtarırsa Trump kurtarır.” Yüzüne baktım: Ciddiydi!

*

- ÜÇ: Balkondaydım. Aşağıda bir adam arabayı kaldırımın yanına yanaştırmaya çalışıyor ama nafile! Kadın geldi, “Çekil bakayım sen” dedi ve arabayı bir saniyede müthiş bir ustalıkla park etti.

GİTMEK İSTEMEDİĞİM ÜLKELER

- NEPAL: Adını ne zaman duysam bu ülkenin, İsmet Özel’in “Evi Nepal’de kalmış Slovakyalı salyangoz” dizesi geliyor aklıma. Bu yüzden buz gibi soğuyorum.

- NORVEÇ: Çok sıkılacakmışım, yapacak hiçbir şey bulamayacakmışım, acayip bunalacakmışım gibi bir his...

- ÇİN: Asosyal ruh halim galiba bu feci kalabalık memlekete gitmeme engel olan... Bir de Çin Seddi’ne tırmanmak çok zahmetli geliyor bana.

- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Fazlasıyla yapay, fazlasıyla özenti, fazlasıyla Amerikan, fazlasıyla şatafatlı, fazlasıyla tarihsiz... Her şeyin fazlası zarar. O yüzden aman uzak olsun benden.

TOSUN İÇİN ‘İMAM-HATİPLİ’ DİYE YALAN SÖYLEMEK

ÇİFTLİKBANK’ın Tosunu için ‘imam-hatipli’ diye yalan haber yapmışlar.

*

Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak?

Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur?

*

Ama bu dolandırıcı tosun, imam-hatipli falan değil.

Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli’ demek de az alçaklık değil yani.

DAVUTOĞLU BELEDİYECİ OLURSA

AHMET Davutoğlu’nun AK Parti tarafından İstanbul’a belediye başkan adayı olarak gösterilme ihtimali varmış.

*

Var ya...

Eğer böyle bir şey olursa...

Ve Davutoğlu İstanbul Belediye Başkanı seçilirse...

Stratejik derinliğe ulaşmak adına...

İstanbul’un her tarafını kazar da kazar.

OY PUSULASINDA SARAY GİBİ DURMAK İSTİYORSAN

AK Parti ve MHP ittifakı...

Oy pusulasında...

Villa gibi duracak.

İttifak yapmayıp tek başına seçime giren partiler ise...

Oy pusulasında...

Mütevazı bir apartman dairesi gibi duracak.

Ben muhalefet partisi olsam...

İrili ufaklı en az dört parti ile ittifak yapar...

Ve oy pusulasında...

Saray gibi, kâşane gibi dururdum.

BİRAZ ŞEY GİBİ GÖRDÜM SENİ

ÇOK küstah kahkaha atan birine rastladığımda...

Hemen, “Biraz Erol Taş gibi gördüm seni” derim.

*

Bir anda öfkesi kabaran birine rastladığımda...

Hemen, “Biraz sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi gördüm seni” derim.

*

Kendini hamam böceği gibi hissederek uyandığını söyleyen birine rastladığımda...

Hemen, “Biraz Gregor Samsa gibi gördüm seni” derim.

*

Astana’da bir gazetecinin kendisine sorduğu soruyu saçma ve sapan bulan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...

Hemen, “Biraz FETÖ’cü gibi gördüm sizi” demiş.

*

Gülümsedim tabii...