Hiç sorulmayan beş Eren sorusu

- Vatanseverdir.

- Kahramandır.

- Günümüzün 15’lisidir.

- Gururumuzdur.

- Şehidimizdir.

Amenna.

*

15 yaşındaki şehit Eren’i katleden PKK’lı teröristler...

- Gözü dönmüştür.

- Alçaktır.

- Haindir.

- Kalleştir.

- Acımasızdır.

Amenna!

Bütün bunlar taş gibi gerçeklerdir.

*

Ama bu taş gibi gerçekler...

Şu beş sorunun sorulmasına da engel değildir:

*

- BİR: PKK terörü, ta Maçka’ya kadar nasıl geldi, nasıl gelebildi?

*

- İKİ: 15 yaşındaki bir çocuğun çatışma bölgesinde ne işi var?

*

- ÜÇ: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?

*

- DÖRT: Alçak teröristlerin çocuk öldürmekten imtina edeceğini kim düşündü?

*

- BEŞ: Eren’in kahramanlığı kadar bu konuların da gündem olması gerekmez mi?

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM





MUSTAFA Yıldızdoğan’ın “Ölürüm Türkiyem” şarkısı için dinlediğim ilk andan itibaren verdiğim hükümler şunlardır:

- Ezgisi şahane...

- Sözleri muhteşem...

- Etkileme gücü on numara...

- Kalıcılığı muazzam...

- Coşturma potansiyeli çok yüksek.

- Efsaneleşme özelliği muazzam.

*

“Kürtçe bir ezgiden çalıntıdır” iddiasıyla ilgili olarak eserin sahibi Mustafa Yıldızdoğan’ın yaptığı ikna edici açıklamalara bakınca...

Bu büyük eserin bu ithamdan alnının akıyla çıktığına inanmaya başladım.

İLHAN KESİCİ DE DEĞİL MÜCAHİT ARSLAN DA DEĞİL





TÜRKİYE gazetesinde yazıp çizen biri, bu fotoğrafı yayınlamış.

Fotoğrafta Erdoğan’ın yanında görünen kişinin “İlhan Kesici” olduğunu iddia ediyor.

*

Fehmi Koru da konuya girmiş. O da fotoğrafta görünen kişinin Erdoğan’ın danışmanlarından Mücahit Arslan olduğunu iddia ediyor.

*

İkisi de yanlış.

Fotoğrafta görünen kişi 1990’ların sonunda Erdoğan’la birlikte hareket etmeye başlayan ve Kesici’ye benzerliğiyle bilinen eski ANAP’lı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Zeki Yeşildağ’dan başkası değil.

*

Bu arada...

Eski dostum Zeki Yeşildağ!

Nerelerdesin yahu!

ERDOĞAN’IN ETRAFINDAKİ KENETLENMENİN NEDENİ?

BANA en çok sorulan soruların başında şu soru geliyor:

“Bunca olay oluyor ama Erdoğan’ın etrafındaki kenetlenmede hatırı sayılır bir çözülme olmuyor. Neden acaba?”.

Bu sorunun cevabını en güzel şekilde veren olay, Cumhuriyet gazetesinde yaşanan “yazar kovma” olayıdır.

Cumhuriyet gazetesinde egemen olan anlayışın şu anda elinde sadece Cumhuriyet gazetesi var.

Yani iktidar alanları bundan ibaret...

Adamlar, ellerindeki işte bu minnacık iktidar alanını bile...

“Vay! Demek benim çizgimden azıcık da olsa bir sapma gösteriyorsun ha! O zaman hadi yallah!” diye kullanıyorlar.

Ve böyle yaptıkları için de...

Taraftarları tarafından çılgınca alkışlanıyorlar.

Düşünün: Bu minnacık imkânı bile böyle kullananlar ve bunu doyasıya alkışlayanlar, ellerine çok daha büyük iktidar alanları geçtiğinde neler yapmazlar?

Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenenler, işte bu iflah olmaz hoyratlığı görüyorlar.

Ve diyorlar ki:

Ne olursa olsun, Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmemiz lazım, çünkü karşımızdakiler ezilirken bile gaddarlıklarını saklamıyorlar.

TACİZE UĞRAYAN KADINA YUMRUK ATAN POLİSLER

İDDİA şu:

İzmir’de tacize uğrayan iki kadın, polisten yardım istiyor. Ancak polis, kadınlara yumruklarla saldırıyor.

*

Buradan İçişleri Bakanı’na sesleniyorum:

*

Sayın Bakan...

Lütfen bu olayın üzerine gidin... Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri izleyin. Olayı önyargısız araştırın. Saldırıya uğrayan kadınlarla konuşun. Ve elde ettiğiniz sonuçları, hiçbir komplekse kapılmadan ve yüzde yüz hakikate uygun biçimde kamuoyuna açıklayıp gereğini yapın.

*

Bir arada barış içinde yaşamamızın da, bu tür olayları kullanarak ortamı provoke etmek isteyenlerin amacına ulaşamamasının yolu da...

Bundan geçiyor.

NAMAZ DEĞİL YOGAYMIŞ





“PLAJDA bikinili namaz” yazımla ilgili...

Yogadan anlayan okurlarımdan uyarı geldi:

“O namaz değil yoga” dediler.

Ben hiç böyle yoga görmedim ama yoga kültürüm de hayli az.

O nedenle bir şey diyemiyorum.

OHA CÜBBELİ

CÜBBELİ Ahmet, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le ilgili olarak...

“Onun imanı sorunlu” demiş.

*

Gayriihtiyari “Oha!” demişim...

SON GÜNLERDE DİLİME PELESENK

- Kışın Bodrum daha güzel...

*

- Kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya...

*

- Kediler garip yaratıklardır.

*

- Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır.

1628 İLE 1499

ÖSYM yanlış hesaplama nedeniyle...

Daha önce üniversiteyi kazandığını ilan ettiği 1499 kişinin üniversiteyi kazanamadığını...

Daha önce üniversiteyi kazanmadığını ilan ettiği 1628 kişinin de üniversiteyi kazandığını...

İlan etmiş.

Tabii özür dileyerek...

*

İyi ama kupkuru bir özür...

- 1628 kişinin ilk anda yıkılan hayallerini...

- 1499 kişinin ise son anda yıkılan hayallerini...

Yerine getirmeye yetecek midir?

*

Ha ÖSYM? Ne dersin?

İSTİYORUM

- Bari deistler ironiden anlasın istiyorum.

- Namaz çeşitli gösterilere alet edilmesin istiyorum.