Hiç senin yanılgınla diğerlerininki bir olur mu Hüseyin Gülerce?

Ardından da...

“İşte benim gibi yanılanlar” diye bir liste çıkarmış.

*

Gülerce’nin listesi şöyle:

- Cumhurbaşkanları yanıldı.

- Başbakanlar yanıldı.

- Ecevit yanıldı.

- Çiller yanıldı.

- Meclis başkanları yanıldı.

- Büyükşehir belediye başkanları yanıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı yanıldı.

- İlahiyatçı akademisyenler yanıldı.

- Gözleri bağlanan milyonlar yanıldı.

*

Yani demek istiyor ki Hüseyin Gülerce:

“Bütün ekâbir ve de milyonlar yanılmış dostlar, ben yanılmışım çok mu?”

*

Hop Hüseyin Gülerce hop!

Sen ki...

- Yıllarca Gülen’in yanıltma operasyonunun en önemli aktörüydün.

- Örgüt adına yıllarca propaganda üstüne propaganda yaptın.

- Gülen’e sempati oluşmasına eşsiz katkılarda bulundun.

- Daha dün gibi aklımızda bir ara örgütün yarı resmi sözcüsü haline geldin.

- Örgütün yayın organlarında yıllarca yöneticilik yaptın.

Tamam, sen de yanıldığını söyledin ama elini vicdanına koy da cevap ver: Hiç senin yanılgın ile diğerlerinin yanılgısı bir olabilir mi?

*

Diğerlerinin günde sadece bir kere “Yanılmışız, Allah affetsin” demesi yeterlidir.

Ama senin ahkâm mahkam kesme işlerini falan tamamen bir tarafa bırakıp uzlete çekilmen ve ömrünün sonuna kadar tövbe istiğfar etmen gerekir.

İSTANBUL AFETİNE DAİR GELİŞİGÜZEL NOTLAR

- BODRUM’da deprem olunca apar topar İstanbul’a koşanlar, İstanbul’u dolu vurunca apar topar Bodrum’a koştu. :) (Gülücük işareti)

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- Herkes afet videolarında ilk üçünü belirliyor. Benim birincim: Döner kapının fır döndüğünü gösteren görüntü.

*

- “Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı.” Bu cümleyi o kadar çok işittim ki!

*

- Kadir Abi’nin bu tür afetler karşısında arazi olma kabiliyetine hastayım.

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- “Her yer beton olunca ve yağmur toprağa değmeyince afet kaçınılmaz olur” cümlesi, yaşanılanın bizim eserimiz olduğunu ortaya koyuyor.

*

- En az 10 tanıdığım “Kıyamet kopuyor sandım ama günlerden cuma olmadığını düşününce içim rahatladı” dedi.

BESTELERİN EFENDİSİ VE HANDE HANIMEFENDİ





- KADİM dostum Taylan Bilgel’in keşfi: Perşembe akşamları Bodrum Yalıkavak’taki “Moon Beach Otel”de iki sanatçı ortalığı fena inletiyormuş.

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- Kalktık gittik.

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- Mekân on numara... Güzel bir Bodrum bahçesi... Önü deniz... Eski aile çay bahçelerinin çok daha konforlusunu ve çok daha modernini düşünün... Hah işte öyle bir yer. Nostaljik duygularla dopdolu bir şekilde oturduk masaya...

*

- Sonra çıktı sahneye gitarıyla Bülent Özdemir... En sevdiğimiz şarkıların bestecisi... “Lale Devri” onun, “Deli Kızın Türküsü” onun, “Kınalı Kuzum” onun, “Senden Sonra Tufan” onun... Hele bir “Begonvil boy vermiştir şimdi / Yasemen basmıştır şimdi Bodrum’u” diye başlayan şarkısı var ki... Muhteşem. Yanında da Hande isimli bir sanatçımız var ki... Sesi, yorumu ve de uyumu harika!

*

* Ve sürpriz! İki sanatçımız da hakkını vererek Neşet Ertaş türküleri söylemesinler mi?

*

- Velhasıl kendimizi bir kır düğünüyle dünya evine giren çakma Mesih kadar bahtiyar hissettik.

NAMAZ ŞOV YAPMAK İSTEYENLERE UYARILAR





YELİZ Yeşilmen adlı oyuncunun küçük kızını da alet ederek yaptığı “namaz şov”, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle birazcık fiyaskoyla sonuçlandı.

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Böyle bir akıbetle karşılaşmak istemeyen namaz şovcular için minik bir kılavuz:

- Oje ve abdest ilişkisi konusu ta Yaşar Nuri’den beri popülerdir. Aman dikkat!

- Örtünme biçiminizi mümkünse Rabia Hatun filmindeki örtünmeye benzetin.

- “Seccadenin doğru serilmesi teknikleri” konusunda babaannelerden ders alın.

4.7 MİLYON EURO’LUK SORULAR

FATİH Terim 4.7 milyon Euro tazminat alacakmış.

Bu paraya...

- Kaç kebapçı basılır?

- Kaç şalgam içilir?

- Kaç imam hatip yapılır?

- Kaç burgerci açılır?

- Kaç kıdem tazminatı ödenir?

- Kaç fen lisesi yapılır?

- Kaç Holosko alınır?

- Kaç Adana yenir?

- Kaç umre yapılır?

- Kaç tüp alınır?

Cihattan anlarım ama matematiğim sıfırdır.

Matematikten anlayanlar şu sorulara bir cevap verebilir mi acaba?

GÜNCEL BİR OLAYDAN TÜRETTİĞİM ÖZLÜ SÖZ

GÜNCEL OLAY

Çankaya Belediye Başkanı ilçede bulunan “Fatih Terim Parkı”nın adının “Metin Oktay Parkı” olarak değiştirileceğini açıkladı.

*

ÖZLÜ SÖZ:

“Önemli olan isminin bir yerlere verilmesi değildir... Önemli olan isminin orada kalmasını sağlamandır.”

HER ŞEYİ REİS Mİ ÖĞRETECEK SİZE?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “Yahu nedir şu yardımcı doçentlik saçmalığı” çıkışının hemen ardından YÖK harekete geçmiş ve meseleye el atmış.

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Kısacası...

Cumhurbaşkanı “saçmalık” dedi... YÖK de “Hakikaten ya... Nedir bu saçmalık! Hemen bu konuya el atalım” diye karşılık verdi.

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Var ya... Reis olmasa... Yaprak kımıldamayacak.

OKUMA PARÇASI ÖNERİSİ

YARGILANAN Cumhuriyet gazetesi yazar ve çizerleri hakkında...

- “Bunlar vatan haini” diyenler.

- “Mutlaka hak etmişlerdir” diye düşünenler.

- “Bunlar devlet düşmanı” diye içinden geçirenler...

- “Kesinlikle suçludurlar” diye kanaat geliştirenler.

- “Bunlar FETÖ’cü olabilir” diye kuşkulananlar.

Sizlere sesleniyorum.

Lütfen ama lütfen, birkaç saatinizi ayırıp yargılanan Cumhuriyet yazar ve çizerlerinin mahkemede yaptıkları savunmaların tam metinlerini okuyun.

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Eğer sadece ve sadece vicdanınıza göre karar oluşturanlardansanız...

Görüşünüzün yüzde yüz değişeceğine bahse girerim.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



