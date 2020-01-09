Hiç şansı yok İran’ın

Vatandaşlarının izdiham nedeniyle ezilerek ölmediği bir cenaze merasimi tertip etmekten bile aciz bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
ABD’ye yaşatacağını söylediği kâbusu, düzenlediği cenaze merasiminde kendi vatandaşlarına yaşatmış bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Bir cenaze merasiminde 60’a yakın vatandaşının ezilerek ölmesini, zerre kadar sorun etmezken ha bire hamaset yapan bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Düzenlediği cenaze merasiminde onlarca vatandaşının ezilerek ölmesi nedeniyle... Düşmanlarının küçümsemesine maruz kalan bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Cenazede ezilerek ölmeyi takdiri ilahiye bağlayan, insan hayatına zerre kadar kıymet vermeyen bir ülke İran.
İKİSİ DE MEMNUN ASLINDA
TRUMP memnun...
Azil süreci unutuldu, seçimde şansı daha da arttı falan...
*
İran memnun...
Protesto gösterilerinin izi bile kalmadı, rejim yeniden dirildi falan...
İRAN-ABD KRİZİYLE İLGİLİ KAHVEHANE MUHABBETLERİ
- Uçak düşüyor, deprem oluyor... HAARP devrede oğlum...
*
- Tiyatro bu tiyatro... “Ben burayı vurayım, sen burayı vur” oyunu oynuyorlar.
*
- Üçüncü dünya savaşı çıkar abi... Bu iş büyüyecek, göreceksin.
*
- Filler tepişir olan bize olur. Aman biz olaylara karışmayalım.
*
- İran da amma tırt çıktı ha! Trump var ya... İran’dan daha deli.
ORTADOĞU NASIL KURTULUR?
- Galeyanı bir tarafa bırakıp kafayı çalıştırarak...
*
- Mezhepçiliği, aşiretçiliği bir tarafa bırakıp vatandaşlık bilincini geliştirerek.
*
- Körü körüne kabulü bırakıp sorgulamaya başlayarak...
*
- Kalabalığa uymaktan vazgeçip birey olmayı becererek...
*
- Dindarlığının merkezine şekli değil ahlakı koyarak...
*
- Bir kurtarıcı beklemeyi bırakıp kendini kurtararak...
*
- Tercihlere karışmayı bırakıp tercihlere saygıyı öğrenerek.
*
- Öfke sorununu keşfedip öfke kontrol seanslarına katılarak...
*
- Cehalete karşı amansız bir cihat başlatarak...
*
- Ölmek ve öldürmek yerine yaşamak ve yaşatmayı hedefleyerek...
*
- Başkalarının dağıttığı kartları oynamak yerine kartları kendi dağıtarak...
*
- Bağırarak konuşmayı terk edip sakince tartışma devrini başlatarak...
*
- Suçu başkalarında değil kendinde arayarak...
*
- “Niye bizim üzerimize yapılan planlar bu kadar kolay uygulanıyor” diye sorarak...
TÜRKİYE’NİN GÜCÜ BU FOTOĞRAFTADIR
ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun annesinin cenaze töreninde çekildi bu fotoğraf...
- AK Parti’nin önde gelen ismi Binali Yıldırım cenazede...
- AK Parti’den kopup ayrı parti kurmuş Ahmet Davutoğlu cenazede...
- Tevfik Göksu ile en sert tartışmalara girmiş olan Ekrem İmamoğlu cenazede.
*
Siyasi alanda en sert tartışmaları yaşayan insanların, insani alanda omuz omuza durmasını bildikleri bir ülkedir Türkiye.
Ve işte bu yüzden de tahmin edilenin çok ötesinde güçlüdür.
ÇAV BELLA PORTAKAL
TÜRKİYE, tarihinde ilk kez minnacık ama gerçekten minnacık bir “emperyalizm” yapacaktı ki...
Emperyalizmin ağababası ABD’de kurulmuş bir medya grubunun Türkiye’ye yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Fatih Portakal, aniden bir Che Guevara edasına bürünerek...
“Ama bu emperyalizm... Ama bu olmaz...” falan diye feveran etmeye başladı.
*
Buradan Fatih Portakal’a sesleniyorum:
*
Kızıl bayrak çekmene, antiemperyalizm nutukları atmana, “Çav Bella” söylemene falan hiç gerek yok Fatih Portakal...
İçin rahat olsun.
- Libya ile kapı gibi anlaşma yapsak da...
- Ege’de doğalgaz aramaya hakkımız olsa da...
Senin ağababalar, ne yaparlar ne ederler, bize bu minnacık emperyalizmi bile yaptırmazlar... Sen kafanı yorma hiç.
*
Ağababaların olan hakiki emperyalistlere biraz güven yahu...
Bu ne telaş böyle!
YAŞAMAK TALİH
- Ünlü bir AVM’de kafede oturuyorsun. Eski moda bir latte söylemişsin. Tam yudumlayacaksın. Küt diye çatı uçuyor tepene.
*
- 17 yaşındaki bir çocuk, sedyeyle getirildiği bir hastanenin önünde bıçaklı saldırıya uğrayıp öldürülüyor. Öldüren “Pardon, hasmıma benzettim” diyor.
BAŞTAN SÖYLEYEYİM
BUNDAN böyle...
Herhangi bir hoca...
Herhangi bir vaazında...
Başka hiçbir konu kalmamış gibi...
Ve din sadece bunlarla ilgilenirmiş gibi...
Cinsel münasebetlerden, kadınlardan, şehvetten, kadın erkek ilişkilerinden, çokeşlilikten falan söz ederse...
Kendisini...
İslam karşıtı propaganda yapmakla görevlendirilmiş bir etki ajanı ilan edeceğim.
*
Baştan söyleyeyim de sonra kırılmaca, darılmaca olmasın.
Hiç şansı yok İran’ın
HİÇ şansı yok, çünkü...
Vatandaşlarının izdiham nedeniyle ezilerek ölmediği bir cenaze merasimi tertip etmekten bile aciz bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
ABD’ye yaşatacağını söylediği kâbusu, düzenlediği cenaze merasiminde kendi vatandaşlarına yaşatmış bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Bir cenaze merasiminde 60’a yakın vatandaşının ezilerek ölmesini, zerre kadar sorun etmezken ha bire hamaset yapan bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Düzenlediği cenaze merasiminde onlarca vatandaşının ezilerek ölmesi nedeniyle... Düşmanlarının küçümsemesine maruz kalan bir ülke İran.
*
Hiç şansı yok, çünkü...
Cenazede ezilerek ölmeyi takdiri ilahiye bağlayan, insan hayatına zerre kadar kıymet vermeyen bir ülke İran.
İKİSİ DE MEMNUN ASLINDA
TRUMP memnun...
Azil süreci unutuldu, seçimde şansı daha da arttı falan...
*
İran memnun...
Protesto gösterilerinin izi bile kalmadı, rejim yeniden dirildi falan...
İRAN-ABD KRİZİYLE İLGİLİ KAHVEHANE MUHABBETLERİ
- Uçak düşüyor, deprem oluyor... HAARP devrede oğlum...
*
- Tiyatro bu tiyatro... “Ben burayı vurayım, sen burayı vur” oyunu oynuyorlar.
*
- Üçüncü dünya savaşı çıkar abi... Bu iş büyüyecek, göreceksin.
*
- Filler tepişir olan bize olur. Aman biz olaylara karışmayalım.
*
- İran da amma tırt çıktı ha! Trump var ya... İran’dan daha deli.
ORTADOĞU NASIL KURTULUR?
- Galeyanı bir tarafa bırakıp kafayı çalıştırarak...
*
- Mezhepçiliği, aşiretçiliği bir tarafa bırakıp vatandaşlık bilincini geliştirerek.
*
- Körü körüne kabulü bırakıp sorgulamaya başlayarak...
*
- Kalabalığa uymaktan vazgeçip birey olmayı becererek...
*
- Dindarlığının merkezine şekli değil ahlakı koyarak...
*
- Bir kurtarıcı beklemeyi bırakıp kendini kurtararak...
*
- Tercihlere karışmayı bırakıp tercihlere saygıyı öğrenerek.
*
- Öfke sorununu keşfedip öfke kontrol seanslarına katılarak...
*
- Cehalete karşı amansız bir cihat başlatarak...
*
- Ölmek ve öldürmek yerine yaşamak ve yaşatmayı hedefleyerek...
*
- Başkalarının dağıttığı kartları oynamak yerine kartları kendi dağıtarak...
*
- Bağırarak konuşmayı terk edip sakince tartışma devrini başlatarak...
*
- Suçu başkalarında değil kendinde arayarak...
*
- “Niye bizim üzerimize yapılan planlar bu kadar kolay uygulanıyor” diye sorarak...
TÜRKİYE’NİN GÜCÜ BU FOTOĞRAFTADIR
ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun annesinin cenaze töreninde çekildi bu fotoğraf...
- AK Parti’nin önde gelen ismi Binali Yıldırım cenazede...
- AK Parti’den kopup ayrı parti kurmuş Ahmet Davutoğlu cenazede...
- Tevfik Göksu ile en sert tartışmalara girmiş olan Ekrem İmamoğlu cenazede.
*
Siyasi alanda en sert tartışmaları yaşayan insanların, insani alanda omuz omuza durmasını bildikleri bir ülkedir Türkiye.
Ve işte bu yüzden de tahmin edilenin çok ötesinde güçlüdür.
ÇAV BELLA PORTAKAL
TÜRKİYE, tarihinde ilk kez minnacık ama gerçekten minnacık bir “emperyalizm” yapacaktı ki...
Emperyalizmin ağababası ABD’de kurulmuş bir medya grubunun Türkiye’ye yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Fatih Portakal, aniden bir Che Guevara edasına bürünerek...
“Ama bu emperyalizm... Ama bu olmaz...” falan diye feveran etmeye başladı.
*
Buradan Fatih Portakal’a sesleniyorum:
*
Kızıl bayrak çekmene, antiemperyalizm nutukları atmana, “Çav Bella” söylemene falan hiç gerek yok Fatih Portakal...
İçin rahat olsun.
- Libya ile kapı gibi anlaşma yapsak da...
- Ege’de doğalgaz aramaya hakkımız olsa da...
Senin ağababalar, ne yaparlar ne ederler, bize bu minnacık emperyalizmi bile yaptırmazlar... Sen kafanı yorma hiç.
*
Ağababaların olan hakiki emperyalistlere biraz güven yahu...
Bu ne telaş böyle!
YAŞAMAK TALİH
- Ünlü bir AVM’de kafede oturuyorsun. Eski moda bir latte söylemişsin. Tam yudumlayacaksın. Küt diye çatı uçuyor tepene.
*
- 17 yaşındaki bir çocuk, sedyeyle getirildiği bir hastanenin önünde bıçaklı saldırıya uğrayıp öldürülüyor. Öldüren “Pardon, hasmıma benzettim” diyor.
BAŞTAN SÖYLEYEYİM
BUNDAN böyle...
Herhangi bir hoca...
Herhangi bir vaazında...
Başka hiçbir konu kalmamış gibi...
Ve din sadece bunlarla ilgilenirmiş gibi...
Cinsel münasebetlerden, kadınlardan, şehvetten, kadın erkek ilişkilerinden, çokeşlilikten falan söz ederse...
Kendisini...
İslam karşıtı propaganda yapmakla görevlendirilmiş bir etki ajanı ilan edeceğim.
*
Baştan söyleyeyim de sonra kırılmaca, darılmaca olmasın.