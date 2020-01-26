Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Bu hikâyenin kahramanı olan Emine Kuştepe, işte o ekipte yer alan gönüllü sağlık çalışanlarından biri.
*
Ekranda izliyoruz:
Emine Kuştepe, bir enkazın başında.
Enkaz altında kalan Azize isimli kadının telefonuna ulaşmış, onunla konuşuyor.
“Azize... Azize...” seslenişleriyle dopdolu olan bu konuşmada Emine Kuştepe...
- Azize’ye moral veriyor.
- “Birazdan seni kurtaracağız” diyor.
- Azize’nin enkaz altındaki çocuklarıyla irtibat kurmasını istiyor.
- Enkaz altında nasıl nefes almaları gerektiğini anlatıyor.
- “Uyuyan olmamalı” diyor.
- Azize’ye “Sen şimdi oradaki herkesin annesisin, sen güçlü olmalısın” diyor.
*
Azize, Kürtçe bilmiyor.
Ancak enkaz altında Türkçe bilmeyen, Kürtçe konuşan komşular var.
Onlara da seslenmesi gerekiyor Azize’nin.
*
Emine Kuştepe, işte burada da devreye giriyor.
Ve Azize’ye “Onlara şöyle seslen” diyerek Kürtçe nasıl seslenmesi gerektiğini öğretiyor.
Sabırla, özenle...
*
Ve mutlu son!
17 saatlik hummalı, dikkatli ve fedakâr bir çalışmanın ardından...
Azize sağ salim çıkarılıyor enkaz altından.
Sadece Azize kurtarılmıyor, eşi ve çocukları da kurtarılıyor.
*
Benimse Emine Kuştepe’nin “Azize... Azize...” diye seslenişi hiç gitmiyor kulaklarımdan...
- Bana müthiş umut veren bir sesleniştir bu.
- Ülkeme olan sevgimi arttıran bir sesleniştir bu.
- Kürtçenin, Türkçenin kardeşliğini anlatan bir sesleniştir bu.
- Bize milletimizi riyasız sevdiren bir sesleniştir bu.
*
Herkes “Bu depremin sembolü Azize oldu” diyor ama bence bu depremin sembolü “Azize... Azize...” seslenişiyle gönüllerimizde taht kuran Emine Kuştepe oldu.
İNSAN MUHABİR: FULYA ÖZTÜRK
CNN Türk’ün ateş gibi bir muhabiri var.
Adı Fulya Öztürk.
*
Nerede olay var Fulya Öztürk orada...
Esnafın derdiyle dertleniyor.
Semt pazarlarında vatandaşın arasından çıkmıyor.
Öyle bir aşkla yapıyor ki işini...
Hem gıpta ediyorsunuz hem de tebrik etmek için fırsat kolluyorsunuz.
*
En son deprem bölgesine koşup yetişmişti Fulya Öztürk.
Enkaz altından çıkarılan canları takip ediyor ve ekrana yansıtıyordu.
Bir ara bıraktı kendini...
Gözyaşlarına hâkim olamadı.
Zerre kadar artistlik yoktu o gözyaşlarında.
Nereden mi biliyorum?
Çünkü...
Samimiyet de samimiyetsizlik de televizyon ekranına çarpan etkisiyle yansır da oradan biliyorum.
Bu gözyaşlarından yansıyan sadece yoğun bir samimiyetti.
*
Fulya Öztürk, CNN Türk ekranının insan muhabiridir.
Ağlayan, duygulanan, hüzünlenen, etki altında kalan, soğukkanlılığını yitiren insan muhabir.
Öyle olduğu için de onu ekranda izlerken deprem bölgesinde yaşanan trajedinin daha çok farkına vardık.
*
İyi ki ekrandasın Fulya Öztürk. İyi ki.
KADINLAR KURTACAK
Azize... Emine... Fulya... Kurtaracaksa bu milleti... Kadınlar kurtaracak.
Bİ DUR BE KARDEŞİM Bİ DUR
m Daha ne olduğunu bilmeden depremzedelere yardım diyerek banka hesap numarasını burnumuza dayayan Kızılay... Bi dur be kardeşim.
*
- Canlar enkaz altında kalmışken ve depremin ilk şoku bile atlatılmamışken... İktidar karşıtı kampanyalar başlatan muhalif kardeş... Sen de bi dur.
*
- Herhangi bir işin ucundan tutmak yerine anında “iktidar karşıtları” ve “iktidar yanlıları” olarak kavgaya tutuşanlar... Bi durun yahu.
*
- Deprem bölgesine gelen bakanlara, “Kamuoyu algısı gayet iyi efendim” diyen Vali Bey... Millet can derdinde sen algı derdindesin... Sen de bi dur.
CIMBIZLAYAN TROL OLSA BİR ŞEY DEMEYECEĞİM
İKTİDARA muhalif gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan bir haberin başlığı aynen şöyleydi:
*
“Enerji Bakanı: Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz”.
*
Ne anlıyoruz bu başlıktan?
Tabii ki şunu:
*
Canlar gitmiş, herkesin gözü kulağı enkazda...
Ve işte böyle bir ortamda Enerji Bakanı Fatih Sönmez...
“Her şeyi devletten beklemeyin, başınızın çaresine bakın kardeşim” diyor.
*
O başlıktan çıkan, çıkabilecek netice bu.
Peki ama bu doğru bir netice mi?
Yoksa bu başlığı atanlar, bize bir oyun mu oynuyorlar.
*
Üzülerek söyleyeyim ki...
İşin içinde bir oyun var. Kurnaz bir algı oyunu...
Çünkü hakikat, başlıktaki gibi değil.
*
Hakikat şu:
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, depreme karşı devletin attığı adımları, hangi tedbirlerin alındığını anlatıyor.
Ardından da “Devlet düzenleme ve denetleme amaçlı bir misyon üstleniyor ama her şeyi devletten beklemek doğru olmaz. Vatandaşların da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip bu tedbirleri arttırmasında fayda var” diyor.
*
Kısacası yine bir cımbızlama vakasıyla karşı karşıyayız.
Üstelik adı sanı belli gazetelerin yaptığı cımbızlama bu.
Troller yapsa...
Mesele etmeye değmez ama adı sanı belli gazeteler yapınca üzerinde durulması şart.
*
Son söz:
Cımbızlama yapmadan da... Hakikate sadık kalarak da... Sadece murat edilene odaklanarak da... Muhalefet yapmak mümkündür.
Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi
“UMKE” adı verilen tamamen gönüllülerden oluşan bir “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi” var.
Bu hikâyenin kahramanı olan Emine Kuştepe, işte o ekipte yer alan gönüllü sağlık çalışanlarından biri.
*
Ekranda izliyoruz:
Emine Kuştepe, bir enkazın başında.
Enkaz altında kalan Azize isimli kadının telefonuna ulaşmış, onunla konuşuyor.
“Azize... Azize...” seslenişleriyle dopdolu olan bu konuşmada Emine Kuştepe...
- Azize’ye moral veriyor.
- “Birazdan seni kurtaracağız” diyor.
- Azize’nin enkaz altındaki çocuklarıyla irtibat kurmasını istiyor.
- Enkaz altında nasıl nefes almaları gerektiğini anlatıyor.
- “Uyuyan olmamalı” diyor.
- Azize’ye “Sen şimdi oradaki herkesin annesisin, sen güçlü olmalısın” diyor.
*
Azize, Kürtçe bilmiyor.
Ancak enkaz altında Türkçe bilmeyen, Kürtçe konuşan komşular var.
Onlara da seslenmesi gerekiyor Azize’nin.
*
Emine Kuştepe, işte burada da devreye giriyor.
Ve Azize’ye “Onlara şöyle seslen” diyerek Kürtçe nasıl seslenmesi gerektiğini öğretiyor.
Sabırla, özenle...
*
Ve mutlu son!
17 saatlik hummalı, dikkatli ve fedakâr bir çalışmanın ardından...
Azize sağ salim çıkarılıyor enkaz altından.
Sadece Azize kurtarılmıyor, eşi ve çocukları da kurtarılıyor.
*
Benimse Emine Kuştepe’nin “Azize... Azize...” diye seslenişi hiç gitmiyor kulaklarımdan...
- Bana müthiş umut veren bir sesleniştir bu.
- Ülkeme olan sevgimi arttıran bir sesleniştir bu.
- Kürtçenin, Türkçenin kardeşliğini anlatan bir sesleniştir bu.
- Bize milletimizi riyasız sevdiren bir sesleniştir bu.
*
Herkes “Bu depremin sembolü Azize oldu” diyor ama bence bu depremin sembolü “Azize... Azize...” seslenişiyle gönüllerimizde taht kuran Emine Kuştepe oldu.
İNSAN MUHABİR: FULYA ÖZTÜRK
CNN Türk’ün ateş gibi bir muhabiri var.
Adı Fulya Öztürk.
*
Nerede olay var Fulya Öztürk orada...
Esnafın derdiyle dertleniyor.
Semt pazarlarında vatandaşın arasından çıkmıyor.
Öyle bir aşkla yapıyor ki işini...
Hem gıpta ediyorsunuz hem de tebrik etmek için fırsat kolluyorsunuz.
*
En son deprem bölgesine koşup yetişmişti Fulya Öztürk.
Enkaz altından çıkarılan canları takip ediyor ve ekrana yansıtıyordu.
Bir ara bıraktı kendini...
Gözyaşlarına hâkim olamadı.
Zerre kadar artistlik yoktu o gözyaşlarında.
Nereden mi biliyorum?
Çünkü...
Samimiyet de samimiyetsizlik de televizyon ekranına çarpan etkisiyle yansır da oradan biliyorum.
Bu gözyaşlarından yansıyan sadece yoğun bir samimiyetti.
*
Fulya Öztürk, CNN Türk ekranının insan muhabiridir.
Ağlayan, duygulanan, hüzünlenen, etki altında kalan, soğukkanlılığını yitiren insan muhabir.
Öyle olduğu için de onu ekranda izlerken deprem bölgesinde yaşanan trajedinin daha çok farkına vardık.
*
İyi ki ekrandasın Fulya Öztürk. İyi ki.
KADINLAR KURTACAK
Azize... Emine... Fulya... Kurtaracaksa bu milleti... Kadınlar kurtaracak.
Bİ DUR BE KARDEŞİM Bİ DUR
m Daha ne olduğunu bilmeden depremzedelere yardım diyerek banka hesap numarasını burnumuza dayayan Kızılay... Bi dur be kardeşim.
*
- Canlar enkaz altında kalmışken ve depremin ilk şoku bile atlatılmamışken... İktidar karşıtı kampanyalar başlatan muhalif kardeş... Sen de bi dur.
*
- Herhangi bir işin ucundan tutmak yerine anında “iktidar karşıtları” ve “iktidar yanlıları” olarak kavgaya tutuşanlar... Bi durun yahu.
*
- Deprem bölgesine gelen bakanlara, “Kamuoyu algısı gayet iyi efendim” diyen Vali Bey... Millet can derdinde sen algı derdindesin... Sen de bi dur.
CIMBIZLAYAN TROL OLSA BİR ŞEY DEMEYECEĞİM
İKTİDARA muhalif gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan bir haberin başlığı aynen şöyleydi:
*
“Enerji Bakanı: Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz”.
*
Ne anlıyoruz bu başlıktan?
Tabii ki şunu:
*
Canlar gitmiş, herkesin gözü kulağı enkazda...
Ve işte böyle bir ortamda Enerji Bakanı Fatih Sönmez...
“Her şeyi devletten beklemeyin, başınızın çaresine bakın kardeşim” diyor.
*
O başlıktan çıkan, çıkabilecek netice bu.
Peki ama bu doğru bir netice mi?
Yoksa bu başlığı atanlar, bize bir oyun mu oynuyorlar.
*
Üzülerek söyleyeyim ki...
İşin içinde bir oyun var. Kurnaz bir algı oyunu...
Çünkü hakikat, başlıktaki gibi değil.
*
Hakikat şu:
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, depreme karşı devletin attığı adımları, hangi tedbirlerin alındığını anlatıyor.
Ardından da “Devlet düzenleme ve denetleme amaçlı bir misyon üstleniyor ama her şeyi devletten beklemek doğru olmaz. Vatandaşların da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip bu tedbirleri arttırmasında fayda var” diyor.
*
Kısacası yine bir cımbızlama vakasıyla karşı karşıyayız.
Üstelik adı sanı belli gazetelerin yaptığı cımbızlama bu.
Troller yapsa...
Mesele etmeye değmez ama adı sanı belli gazeteler yapınca üzerinde durulması şart.
*
Son söz:
Cımbızlama yapmadan da... Hakikate sadık kalarak da... Sadece murat edilene odaklanarak da... Muhalefet yapmak mümkündür.