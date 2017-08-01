Heykel meczuplarına dair neden acabalı sorular*

- ATATÜRK heykeline saldırırken gayet aklı başında görünen heykel saldırganları, yakalandıkları anda “meczup” diye nitelendiriliyorlar... Neden acaba?

*

- Valiliğin akıl sağlığı teşhisi koyar gibi “meczup” dediği adam, bakıyorsun anında mahkeme tarafından tutuklanıyor? Neden acaba?

*

- Hiçbir meczup, ampul patlatmaya ya da AK Parti afişi yırtmaya falan meraklı çıkmıyor... Neden acaba?

*

- Mesela Atatürkçü, mesela ulusalcı, mesela ateist, mesela sosyalist bir meczuba pek rastlamıyoruz. Neden acaba?

*

- Ülkenin bütün meczupları ellerine geçen ilk fırsatta soluğu hemen Atatürk heykellerinin yanında alıyor. Neden acaba?

*

- “Siverek meczubunun soyadı Malbora... Bu adamın Amerikan ajanı olduğu soyadından belli” diyen çıkmadı, Gökçek dahil... Neden acaba?

VELİ SAÇILIK, ATATÜRK HEYKELİNE BALTAYLA SALDIRSA

İDRAKSİZ, ahlaksız ve kuduruk herifin teki, Siverek’te Atatürk heykeline saldırdı ya...

Görüntüleri izlediniz mi?

Olay yerine gelen polislerimiz ve askerlerimiz...

- Öyle anlayışlılar ki! “Lütfen eyleminizi tamamlayınız beyefendi” der gibiler.

- Öyle hoşgörülüler ki! Yatırıp kelepçe vurmaya bile tenezzül buyurmamaktalar.

- Öyle kibarlar ki! Siverek polisi değil de İsveç polisi gibiler.

*

Bir Veli Saçılık vardır.

90’ların devletine tek kolunu kaptırmıştır.

2010’ların devleti tarafından da işinden atılmıştır.

*

İşte bu Veli Saçılık...

Ankara’da ne zaman “işimi istiyorum” diye tek kişilik eylem yapmaya kalksa...

Üstüne çullanılıyor, yerlere yatırılıyor ve olmayan koluna bile ters kelepçe takmaya çalışılıyor.

*

Demek ki Veli Saçılık, hak arama eylemi yapmak yerine eline balta alıp Atatürk heykeline saldırsa...

“Veli Beyefendi! Eyleminizi tamamladıktan sonra karakola kadar gelebilir misiniz lütfen?” tarzı bir tutumla karşılaşacak.

ELLERİNDEN GELSE YİNE ‘DIŞARI, DIŞARI’ DİYECEKLER

KONU Merve Kavakçı olunca hiç değişmiyorlar.

Ellerinden gelse...

- Hep birlikte “Dışarı, dışarı” diye bağıracaklar.

- Had bildirecekler.

- Kovacaklar.

- Atacaklar.

*

Ellerinden bir şey gelmediği için...

“Nasıl olur da büyükelçi yapılır” diyebiliyorlar.

*

Üstelik mazlum olmanın nasıl bir şey olduğunu gayet iyi öğrendikleri halde...

KEMAL BEY HEYHAT!

ADALET Yürüyüşü ile...

İvme yakaladı... Çıkış yaptı... Lider oldu... Dikkat çekti... Gündemi belirledi... Sempati kazandı... Partisini toparladı... Ses getirdi... Dünyaya açıldı...

*

Ve fakat gerisini getiremedi mi ne?

Baksanıza:

O günden beri sesi soluğu pek çıkmıyor.

YILDIRIM DEMİRÖREN DENİLİNCE AKLA GELENLER

- YÜZLEŞME eksikliği...

- Batırabilme potansiyeli.

- İlk akla geleni yapma gayreti...

- İdareimaslahatı bile kıvıramama utangaçlığı...

- Hesaplaşma korkusu...

- Yönetme sancısı...

- Bırakıp da gidememe hastalığı...

PARA İÇİN DEĞER Mİ BE FATİH TERİM?

BEŞ parasız delikanlılar bile “Siz kovmadınız, ben istifa ettim” demek için çırpınırken...

Senin gibi paraya hiç de ihtiyacı olmayan bir “imparator”un, sırf tazminat hakkını garantiye almak maksadıyla...

“Ben istifa etmedim, beni onlar kovdu” demen...

Hiç de yakışık almadı be hocam!

*

Kısacası...

Senin o koca imparatorluğundan “im” ve “tor” gitti be hocam!

AZİZ YILDIRIM MOTOSİKLET FALAN

İSTANBUL trafiğinde araba kullanan Aziz Yıldırım ile bir motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini dikkatle izledim.

Bu konuda düşüncelerim şunlardır:

*

- Aziz Yıldırım’ın bu olayı ile Fatih Terim’in kebapçı baskını arasında bir mukayese yapılamaz. Birinin şiddeti 98 ise... Diğerinin şiddeti anca 2.3’tür. Fakat bu durum Aziz Yıldırım ile Fatih Terim arasında bir “öfke kardeşliği” olmadığı anlamına gelmez.

*

- Trafikte motosikletlere yönelik hoyratlıklar gerçekten fazla ve buna bir dur demek gerekiyor. Ama motosiklet kasklarına yerleştirilen kameralar da bütün motosikletçileri “bir hata yapan çıksa da avlayıp ifşaa etsem” hevesine sürüklüyor.

*

- Aziz Yıldırım’ın bir motosikletçiyle tek başına tartışıp yoluna devam etmesi çok janti olabilirdi. Ama devreye arka araçtaki korumalar girince... Bütün fiyaka bozuluverdi.

*

- Ve son nokta: Aman Rüştü aman! Sen bu konuya girme.

KADİR ABİ NEREDE?

- AFET İstanbul’u birbirine kattı... Kadir Abi ortada yok.

*

- Maçka Parkı’nda özel güvenlikçiler kadınlara kıyafet pastaranlığı yaptı... Kadir Abi kayıp.

*

- Aşiyan Parkı’yla ilgili tartışmalar alevlendikçe alevlendi... Kadir Abi suskun.

*

- “İstanbul çok sıcak olacak, herkes İstanbul’dan kaçacak” dendi... Kadir Abi yine devrede değil.

Neredesin Kadir Abi... Bir ses ver.

BODRUM’UN SEMTLERİYLE İLGİLİ TEK CÜMLELİK YORUMLAR

- ÇARŞI: Eski kasabalara özgü bir çarşı olmak ile Sirkeci / Eminönü olmak arasında kararsız kalmış bir edası var.

- ORTAKENT: Denizi soğuk, insanı sıcak, Yozgat’ın bir köyü kadar sakin, sahili uzun ama iddiasız bir semt.

- AKYARLAR: Genellikle asker emeklilerinin tercih ettiği bir semt olması bakımından hayli disiplinli ve anti FETÖ bir semt.

- YALIKAVAK: Nişantaşı, Etiler hattında kime rastlanıyorsa onlara rastlanan, marinasıyla hava atan bir semt.

- TÜRKBÜKÜ: Bir yanıyla racon semt, bir yanıyla “Yansın geceler / Pelinsu Eceler” semti...

- BİTEZ: İçinden geçerken canınız hem dondurma yemeyi hem de Çökertme söylemeyi çeker.

- GÜMÜŞLÜK: Adeta Cihangir...

- TORBA: Kuş seslerinin, deniz kokusunun, akşam esintisinin ve de zar şakırtılarının semti...

- GÜVERCİNLİK: Bodrum’un girişi olması bakımından bir nevi çiçekli, bahçeli falan Gebze...

- TURGUT REİS: “Turgut Reis dedikleri büyük kasaba / Sevilen güzeller gelmez hesaba / Aman aman aman.”