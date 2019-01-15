Her zaman kayalara toslamıyorsun ama Itır!

Gerçekten iğrenç, gerçekten kaba, gerçekten kusturucu, gerçekten edepsiz, gerçekten saygısız, gerçekten terbiyesiz bir tweet atmıştı.
*
Attığı tweet o kadar berbattı ki...
Buraya yazıp da yeniden asap bozmak istemiyorum.
*
İşte bu Itır Esen, geçen Pazar bizim Cengiz Semercioğlu’na bir röportaj verdi.
Tabii röportajda attığı o mide bulandırıcı tweet de gündeme geldi.
*
Itır Esen’in konuyla ilgili olarak söylediği şu:
“Densiz bir şakaydı. Bizim kuşağın espri anlayışı, bazen öyle kayalara toslamamıza neden olabiliyor.”
*
“Densiz” kelimesi, içinde ağır vicdansızlık da barındıran o muazzam terbiyesiz tweet’i pek karşılamıyor ama ben işin o kısmına fazla takılmadım.
*
Benim asıl takıldığım nokta şurası oldu:
*
Espri yaparken kayalara toslayacak kadar deli, çılgın, hesapsız, kitapsız ve hiçbir şeyi takmaz bir tip olan bu Itır...
İş kendisine sevgili yapmaya gelince...
Hiç de öyle kayalara toslamıyor!
Ne kayaları yahu! Ne toslaması yahu!
Bir anda gayet uyanık, gayet işini bilir, gayet kurnaz, gayet becerikli hale geliyor ve hemen kendisine çok zengin ve çok güçlü bir Acun buluveriyor.
*
Aha buraya yazıyorum:
Espri yaparken kayalara toslayan, ancak sevgili yaparken tam gaz ilerleyen bu genç kızımızın geleceği çok parlak...
Gelecekte onun adını çok işiteceğiz çok.
TRUMP’LA İLGİLİ İKİ TAVSİYE
- ÖNERİ BİR: “YPG ve PKK teröristtir”, “Biz YPG ve PKK’nın düşmanıyız, Kürtlerin değil”, “YPG ve PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir” falan diye okuma fişleri hazırlayıp Trump’a göndersek nasıl olur?
*
- ÖNERİ İKİ: Trump’a karşı yapılacak sert açıklamaları bir anda harcamasak... Çünkü öyle anlaşılıyor ki bu Trump bize daha çok bulaşacak... Bir anda bütün sert tepkileri tüketirsek ileride elimizde gösterecek sert tepki kalmayabilir.
FARKINDA MISINIZ?
- Trump’ın ani atarları öyle yalama oldu ki... Kendisini artık piyasalar da pek ciddiye almamakta.
*
- CHP, milli meselelerde nasıl tepki koyması gerektiğini öğrenmiş olacak ki... Parti sözcüsü, Trump’a “Senin tehdidin bize sökmez” dedi.
KENDİLERİYLE POLEMİK YAPMASI ZEVKLİ 10 ÜNLÜ
BİR: Şeyma Subaşı... İKİ: Gülben Ergen... ÜÇ: Canan Karatay... DÖRT: Melih Gökçek... BEŞ: Yavuz Bingöl... ALTI: Burhan Kuzu... YEDİ: Emre Kongar... SEKİZ: Vedat Milor... DOKUZ: Prof. Özgür Demirtaş... ON: Cübbeli Ahmet...
RESTORASYON DENDİ Mİ?
MEHMET Âkif’in bir şiiri vardır:
“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim/Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim”
*
Mehmet Âkif’in bu şiirini, şu şekilde değiştiriyorum:
“Türkiye’de restorasyon dendi mi yanar ta ciğerim/Onu durdurmak için kamçı yerim, çifte yerim”
AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret edip Fatiha okuduğunda...
Bazı CHP’liler bundan rahatsızlık duyarlar.
AK Parti adayı Nihat Zeybekçi, vefat yıldönümünde Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret edip dua ettiğinde...
Hiçbir AK Partiliden en küçük bir itiraz gelmez.
SİZ DE ÖYLE YAPIN
- “AK Parti kazanamazsa seçimi iptal edecek” diyen bir gazeteciyi...
*
- Trump, seçimi kazansın diye Erdoğan’a kıyak yapmak için tweet attı” diyen bir analizciyi...
*
- “Türkiye’de Palu ailesi gibi çok aile var” diyen bir akademisyeni...
*
Ben asla ciddiye almıyorum.
Siz de almayın!
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ÖYLE DEĞİL DE BÖYLE DEMELİYDİ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın küstah tweet’ine karşı verdiği cevapta aynen şöyle dedi:
“Bir tarafta ekonomik zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi gösterildiği zaman bu millet der ki ‘Ben aç kalırım, susuz kalırım, terörle mücadele ederim.’”
*
Muradı tam olarak öyle olmasa da...
Bu açıklamadan...
Trump’ın “Türkiye’nin ekonomisini mahvederiz” açıklamasına bir parça hak verirmiş gibi bir anlam çıkıyor.
*
Keşke Mevlüt Bey, öyle demek yerine şöyle deseydi:
*
“Hem aç-susuz kalmayız, hem de terörle mücadele ederiz. İkisine de yetecek gücümüz var.”
CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ BODRUM DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ
CHP ile İYİ Parti arasında bir Bodrum düğümü vardı.
*
- CHP diyordu ki: Bodrum bizim, bizim olmalı.
*
- İYİ Parti diyordu ki: Bizim adayımız Mehmet Tosun, yüzde yüz kazanacak. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Bodrum’da bizim parti seçime girmeli.
*
Ve işte bu düğüm çözülmüş durumda.
*
Çözüm için bulunan formül şöyle:
İYİ Partili Mehmet Tosun, iki partinin ortak adayı olacak ve CHP amblemiyle Bodrum’dan aday gösterilecek.
Her zaman kayalara toslamıyorsun ama Itır!
“MİSS Turkey” seçilen Itır Esen, 15 Temmuz şehitleri için...
Gerçekten iğrenç, gerçekten kaba, gerçekten kusturucu, gerçekten edepsiz, gerçekten saygısız, gerçekten terbiyesiz bir tweet atmıştı.
*
Attığı tweet o kadar berbattı ki...
Buraya yazıp da yeniden asap bozmak istemiyorum.
*
İşte bu Itır Esen, geçen Pazar bizim Cengiz Semercioğlu’na bir röportaj verdi.
Tabii röportajda attığı o mide bulandırıcı tweet de gündeme geldi.
*
Itır Esen’in konuyla ilgili olarak söylediği şu:
“Densiz bir şakaydı. Bizim kuşağın espri anlayışı, bazen öyle kayalara toslamamıza neden olabiliyor.”
*
“Densiz” kelimesi, içinde ağır vicdansızlık da barındıran o muazzam terbiyesiz tweet’i pek karşılamıyor ama ben işin o kısmına fazla takılmadım.
*
Benim asıl takıldığım nokta şurası oldu:
*
Espri yaparken kayalara toslayacak kadar deli, çılgın, hesapsız, kitapsız ve hiçbir şeyi takmaz bir tip olan bu Itır...
İş kendisine sevgili yapmaya gelince...
Hiç de öyle kayalara toslamıyor!
Ne kayaları yahu! Ne toslaması yahu!
Bir anda gayet uyanık, gayet işini bilir, gayet kurnaz, gayet becerikli hale geliyor ve hemen kendisine çok zengin ve çok güçlü bir Acun buluveriyor.
*
Aha buraya yazıyorum:
Espri yaparken kayalara toslayan, ancak sevgili yaparken tam gaz ilerleyen bu genç kızımızın geleceği çok parlak...
Gelecekte onun adını çok işiteceğiz çok.
TRUMP’LA İLGİLİ İKİ TAVSİYE
- ÖNERİ BİR: “YPG ve PKK teröristtir”, “Biz YPG ve PKK’nın düşmanıyız, Kürtlerin değil”, “YPG ve PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir” falan diye okuma fişleri hazırlayıp Trump’a göndersek nasıl olur?
*
- ÖNERİ İKİ: Trump’a karşı yapılacak sert açıklamaları bir anda harcamasak... Çünkü öyle anlaşılıyor ki bu Trump bize daha çok bulaşacak... Bir anda bütün sert tepkileri tüketirsek ileride elimizde gösterecek sert tepki kalmayabilir.
FARKINDA MISINIZ?
- Trump’ın ani atarları öyle yalama oldu ki... Kendisini artık piyasalar da pek ciddiye almamakta.
*
- CHP, milli meselelerde nasıl tepki koyması gerektiğini öğrenmiş olacak ki... Parti sözcüsü, Trump’a “Senin tehdidin bize sökmez” dedi.
KENDİLERİYLE POLEMİK YAPMASI ZEVKLİ 10 ÜNLÜ
BİR: Şeyma Subaşı... İKİ: Gülben Ergen... ÜÇ: Canan Karatay... DÖRT: Melih Gökçek... BEŞ: Yavuz Bingöl... ALTI: Burhan Kuzu... YEDİ: Emre Kongar... SEKİZ: Vedat Milor... DOKUZ: Prof. Özgür Demirtaş... ON: Cübbeli Ahmet...
RESTORASYON DENDİ Mİ?
MEHMET Âkif’in bir şiiri vardır:
“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim/Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim”
*
Mehmet Âkif’in bu şiirini, şu şekilde değiştiriyorum:
“Türkiye’de restorasyon dendi mi yanar ta ciğerim/Onu durdurmak için kamçı yerim, çifte yerim”
AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK
CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret edip Fatiha okuduğunda...
Bazı CHP’liler bundan rahatsızlık duyarlar.
AK Parti adayı Nihat Zeybekçi, vefat yıldönümünde Zübeyde Hanım’ın mezarını ziyaret edip dua ettiğinde...
Hiçbir AK Partiliden en küçük bir itiraz gelmez.
SİZ DE ÖYLE YAPIN
- “AK Parti kazanamazsa seçimi iptal edecek” diyen bir gazeteciyi...
*
- Trump, seçimi kazansın diye Erdoğan’a kıyak yapmak için tweet attı” diyen bir analizciyi...
*
- “Türkiye’de Palu ailesi gibi çok aile var” diyen bir akademisyeni...
*
Ben asla ciddiye almıyorum.
Siz de almayın!
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ÖYLE DEĞİL DE BÖYLE DEMELİYDİ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın küstah tweet’ine karşı verdiği cevapta aynen şöyle dedi:
“Bir tarafta ekonomik zorluklar, diğer tarafta terör tehdidi gösterildiği zaman bu millet der ki ‘Ben aç kalırım, susuz kalırım, terörle mücadele ederim.’”
*
Muradı tam olarak öyle olmasa da...
Bu açıklamadan...
Trump’ın “Türkiye’nin ekonomisini mahvederiz” açıklamasına bir parça hak verirmiş gibi bir anlam çıkıyor.
*
Keşke Mevlüt Bey, öyle demek yerine şöyle deseydi:
*
“Hem aç-susuz kalmayız, hem de terörle mücadele ederiz. İkisine de yetecek gücümüz var.”
CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ BODRUM DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ
CHP ile İYİ Parti arasında bir Bodrum düğümü vardı.
*
- CHP diyordu ki: Bodrum bizim, bizim olmalı.
*
- İYİ Parti diyordu ki: Bizim adayımız Mehmet Tosun, yüzde yüz kazanacak. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Bodrum’da bizim parti seçime girmeli.
*
Ve işte bu düğüm çözülmüş durumda.
*
Çözüm için bulunan formül şöyle:
İYİ Partili Mehmet Tosun, iki partinin ortak adayı olacak ve CHP amblemiyle Bodrum’dan aday gösterilecek.