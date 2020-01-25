Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Hayasız dede, küstah avukat... Ceren'in cenazesi üzerinde tepiniyorlar
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Hayasız dede, küstah avukat... Ceren'in cenazesi üzerinde tepiniyorlar

25 Ocak 2020

HASAN İsmail Hikmet adlı bir katil, akademisyen Ceren’i hunharca katletmişti.

Katliam bitmedi!

Şimdi de sanık, sanık yakınları ve sanık avukatları...

Mahkeme salonunda...

Ceren’in onurunu katletmekle meşguller.

*

Hayasız dede, katil torununu...

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar

“Sıpanın oynaması eşeği yoldan çıkarır” diye savunuyor.

*

Torunu tarafından öldürülmüş Ceren’in, bu hayâsız lafa cevap veremeyeceğini bilmenin rahatlığıyla konuşuyor “dede”.

Katil torununun alacağı ceza azıcık insin diye Ceren’in şerefine, haysiyetine dil uzatıyor.

/

Avukatlar ise başka âlem...

Biri tutmuş, “Müvekkilimin adı İsmail Hikmet... Büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in de soyadı Hikmet” falan diye saçmalıyor.

*

Diğer avukat ise...

Katili şöyle savunuyor:

“Müvekkilim, cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur.”

*

Bu avukat da tıpkı “dede” gibi...

Kendisini savunma imkânı elinden alınmış, katledilmiş, öldürülmüş bir kadının cesedini çiğneyerek...

Akıl almaz iftiralar atıyor, atabiliyor.

/

Ceren’in cellatlığını İsmail Hikmet denilen adam yaptı.

Ceren’in haysiyet cellatlığını da bunlar yapıyor.


ILLUMINATI KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar


BİR televizyon kanalında Cem Yılmaz’ın İlluminati’yle olan ilişkilerini masaya yatırmışlar.

*

Cem Yılmaz, artık espri yapmayı bıraksın.

Çıta çok yükseldi çok.



ÇİN'DE YENİLİP İÇİLENLERE NE DİYECEKSİNİZ DOĞU BEY?

ÇİN’in hiçbir şeyine laf ettirmiyorsunuz Doğu Perinçek Bey.

Konu ne olursa olsun size göre...

Çin mükemmel, Çin dört dörtlük, Çin şahane.

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar

Tamam, anladık.

*

Fakat Doğu Bey...

Hiç değilse Çin’de yenilip içilenlere bir şey söyleyin lütfen.

*

- Canlı fare yemek de nedir Doğu Bey? Dikkat! Canlı diyorum, fare diyorum Doğu Bey.

Yarasadan çorba yapmaya kalkan kafa, neyin kafasıdır Doğu Bey? Yarasa bu yahu, yarasa!

*

- Güvercin kızartıp atıştırmalık yiyecek yapmak... Hadi Kemal Bey gibi sorayım: Böyle bir şey olabilir mi? Söyleyin Doğu Bey!

*

- Kızartılmış örümcek... Örümceği kızartmak... Şimdi bu oldu mu Doğu Bey? Buna da mı sessiz kalacaksınız?

*

Başka şeyler de var ama midenizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum Doğu Bey, lütfen elinizi midenize koyup cevap verin:

Buna bir şey demeyecek misiniz?

*

Yoksa “Ne var bunda canım, canlı fare mükemmel bir protein deposudur” ya da “Güvercin kızartması cilde çok iyi gelir” falan diyerek savunacak mısınız bu işi?


MANSUR YAVAŞ'TA BİR GÖKÇEK TAKINTISI OLUŞMAYA BAŞLADI

MELİH Gökçek’te bir Mansur Yavaş takıntısı oluşmuştu.

Yatıyordu Mansur, kalkıyordu Yavaş...

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar

*

Melih Gökçek’inki kadar olmasa da benzer bir takıntının şimdi de Mansur Yavaş’ta oluştuğuna dair bir izlenim alıyorum.

*

Mansur Yavaş...

Bir yandan...

“Melih Gökçek’i muhatap almam, o işten atılmıştır, o benim dengim değil, o kim ki onunla karşı karşıya geleyim” diyor.

*

Aynı Mansur Yavaş...

Bir yandan da...

Bulduğu her fırsatta sağır oda, geveze salon falan diye Melih Gökçek’i mindere çekmeye çalışıyor.

*

Mansur Yavaş bir karar vermeli.

- Ya çıkıp Melih Gökçek’le takır takır kozlarını paylaşmalı.

- Ya da Melih Gökçek’i gündeminden tamamen çıkarmalı.

*

Ben olsam...

Kendi gerçek gündemime döner, projelerimi, yaptıklarımı konuşurum. Tabii varsa!


NİLHAN SULTAN ÖDESİN

DARBECİ Sisi, “Osmanlı döneminden kalma borcunuz var” diyerek Türkiye’den 23 milyon altın talep ediyormuş.

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar

*

Darbeci Sisi, alacağını...

Başta Nilhan Sultan olmak üzere, dedelerinin alacakları konusunda hayli atak olduklarına tanıklık ettiğimiz, “Padişah torunuyum” diye ortalıkta gezinenlerden istesin.


MERKEL'E BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM

Hayasız dede, küstah avukat... Cerenin cenazesi üzerinde tepiniyorlar


- Merkel için “Çok şirin, çok şeker” falan diyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım.

*

- Şunun aynayı tutuşuna bakın! Sanki gelinlik sürecini Yozgat’ta geçirmiş gibi...

*

- Anne sözü dinler gibi kestiği kurdeleyi katlayıp cebine koyuverdi valla!

*

- Bir anda Almanya’yı tatlı vatan yaptı ya! Aşk olsun yani, aşk olsun.

*

- En kısa zamanda Berlin’e gezmeye gideceğim. O denli propaganda oldu yani.

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu bir silah mıRauf TAMERBu bir silah mı?25.01.2020
Uzakdoğu’dan Anadolu’ya uzanan lezzet Yüksel Uygur LokantasıVedat MİLORUzakdoğu’dan Anadolu’ya uzanan lezzet! Yüksel Uygur Lokantası25.01.2020
Meryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...Onur BAŞTÜRKMeryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...25.01.2020
Yeni çağın şifresi: 16Koray DurkalYeni çağın şifresi: 1625.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.