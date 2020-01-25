Hayasız dede, küstah avukat... Ceren'in cenazesi üzerinde tepiniyorlar

Katliam bitmedi!
Şimdi de sanık, sanık yakınları ve sanık avukatları...
Mahkeme salonunda...
Ceren’in onurunu katletmekle meşguller.
*
Hayasız dede, katil torununu...
“Sıpanın oynaması eşeği yoldan çıkarır” diye savunuyor.
*
Torunu tarafından öldürülmüş Ceren’in, bu hayâsız lafa cevap veremeyeceğini bilmenin rahatlığıyla konuşuyor “dede”.
Katil torununun alacağı ceza azıcık insin diye Ceren’in şerefine, haysiyetine dil uzatıyor.
/
Avukatlar ise başka âlem...
Biri tutmuş, “Müvekkilimin adı İsmail Hikmet... Büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in de soyadı Hikmet” falan diye saçmalıyor.
*
Diğer avukat ise...
Katili şöyle savunuyor:
“Müvekkilim, cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur.”
*
Bu avukat da tıpkı “dede” gibi...
Kendisini savunma imkânı elinden alınmış, katledilmiş, öldürülmüş bir kadının cesedini çiğneyerek...
Akıl almaz iftiralar atıyor, atabiliyor.
/
Ceren’in cellatlığını İsmail Hikmet denilen adam yaptı.
Ceren’in haysiyet cellatlığını da bunlar yapıyor.
ILLUMINATI KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA
BİR televizyon kanalında Cem Yılmaz’ın İlluminati’yle olan ilişkilerini masaya yatırmışlar.
*
Cem Yılmaz, artık espri yapmayı bıraksın.
Çıta çok yükseldi çok.
ÇİN'DE YENİLİP İÇİLENLERE NE DİYECEKSİNİZ DOĞU BEY?
ÇİN’in hiçbir şeyine laf ettirmiyorsunuz Doğu Perinçek Bey.
Konu ne olursa olsun size göre...
Çin mükemmel, Çin dört dörtlük, Çin şahane.
Tamam, anladık.
*
Fakat Doğu Bey...
Hiç değilse Çin’de yenilip içilenlere bir şey söyleyin lütfen.
*
- Canlı fare yemek de nedir Doğu Bey? Dikkat! Canlı diyorum, fare diyorum Doğu Bey.
- Yarasadan çorba yapmaya kalkan kafa, neyin kafasıdır Doğu Bey? Yarasa bu yahu, yarasa!
*
- Güvercin kızartıp atıştırmalık yiyecek yapmak... Hadi Kemal Bey gibi sorayım: Böyle bir şey olabilir mi? Söyleyin Doğu Bey!
*
- Kızartılmış örümcek... Örümceği kızartmak... Şimdi bu oldu mu Doğu Bey? Buna da mı sessiz kalacaksınız?
*
Başka şeyler de var ama midenizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum Doğu Bey, lütfen elinizi midenize koyup cevap verin:
Buna bir şey demeyecek misiniz?
*
Yoksa “Ne var bunda canım, canlı fare mükemmel bir protein deposudur” ya da “Güvercin kızartması cilde çok iyi gelir” falan diyerek savunacak mısınız bu işi?
MANSUR YAVAŞ'TA BİR GÖKÇEK TAKINTISI OLUŞMAYA BAŞLADI
MELİH Gökçek’te bir Mansur Yavaş takıntısı oluşmuştu.
Yatıyordu Mansur, kalkıyordu Yavaş...
*
Melih Gökçek’inki kadar olmasa da benzer bir takıntının şimdi de Mansur Yavaş’ta oluştuğuna dair bir izlenim alıyorum.
*
Mansur Yavaş...
Bir yandan...
“Melih Gökçek’i muhatap almam, o işten atılmıştır, o benim dengim değil, o kim ki onunla karşı karşıya geleyim” diyor.
*
Aynı Mansur Yavaş...
Bir yandan da...
Bulduğu her fırsatta sağır oda, geveze salon falan diye Melih Gökçek’i mindere çekmeye çalışıyor.
*
Mansur Yavaş bir karar vermeli.
- Ya çıkıp Melih Gökçek’le takır takır kozlarını paylaşmalı.
- Ya da Melih Gökçek’i gündeminden tamamen çıkarmalı.
*
Ben olsam...
Kendi gerçek gündemime döner, projelerimi, yaptıklarımı konuşurum. Tabii varsa!
NİLHAN SULTAN ÖDESİN
DARBECİ Sisi, “Osmanlı döneminden kalma borcunuz var” diyerek Türkiye’den 23 milyon altın talep ediyormuş.
*
Darbeci Sisi, alacağını...
Başta Nilhan Sultan olmak üzere, dedelerinin alacakları konusunda hayli atak olduklarına tanıklık ettiğimiz, “Padişah torunuyum” diye ortalıkta gezinenlerden istesin.
MERKEL'E BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM
- Merkel için “Çok şirin, çok şeker” falan diyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım.
*
- Şunun aynayı tutuşuna bakın! Sanki gelinlik sürecini Yozgat’ta geçirmiş gibi...
*
- Anne sözü dinler gibi kestiği kurdeleyi katlayıp cebine koyuverdi valla!
*
- Bir anda Almanya’yı tatlı vatan yaptı ya! Aşk olsun yani, aşk olsun.
*
- En kısa zamanda Berlin’e gezmeye gideceğim. O denli propaganda oldu yani.
Hayasız dede, küstah avukat... Ceren'in cenazesi üzerinde tepiniyorlar
HASAN İsmail Hikmet adlı bir katil, akademisyen Ceren’i hunharca katletmişti.
Katliam bitmedi!
Şimdi de sanık, sanık yakınları ve sanık avukatları...
Mahkeme salonunda...
Ceren’in onurunu katletmekle meşguller.
*
Hayasız dede, katil torununu...
“Sıpanın oynaması eşeği yoldan çıkarır” diye savunuyor.
*
Torunu tarafından öldürülmüş Ceren’in, bu hayâsız lafa cevap veremeyeceğini bilmenin rahatlığıyla konuşuyor “dede”.
Katil torununun alacağı ceza azıcık insin diye Ceren’in şerefine, haysiyetine dil uzatıyor.
/
Avukatlar ise başka âlem...
Biri tutmuş, “Müvekkilimin adı İsmail Hikmet... Büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in de soyadı Hikmet” falan diye saçmalıyor.
*
Diğer avukat ise...
Katili şöyle savunuyor:
“Müvekkilim, cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur.”
*
Bu avukat da tıpkı “dede” gibi...
Kendisini savunma imkânı elinden alınmış, katledilmiş, öldürülmüş bir kadının cesedini çiğneyerek...
Akıl almaz iftiralar atıyor, atabiliyor.
/
Ceren’in cellatlığını İsmail Hikmet denilen adam yaptı.
Ceren’in haysiyet cellatlığını da bunlar yapıyor.
ILLUMINATI KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA
BİR televizyon kanalında Cem Yılmaz’ın İlluminati’yle olan ilişkilerini masaya yatırmışlar.
*
Cem Yılmaz, artık espri yapmayı bıraksın.
Çıta çok yükseldi çok.
ÇİN'DE YENİLİP İÇİLENLERE NE DİYECEKSİNİZ DOĞU BEY?
ÇİN’in hiçbir şeyine laf ettirmiyorsunuz Doğu Perinçek Bey.
Konu ne olursa olsun size göre...
Çin mükemmel, Çin dört dörtlük, Çin şahane.
Tamam, anladık.
*
Fakat Doğu Bey...
Hiç değilse Çin’de yenilip içilenlere bir şey söyleyin lütfen.
*
- Canlı fare yemek de nedir Doğu Bey? Dikkat! Canlı diyorum, fare diyorum Doğu Bey.
- Yarasadan çorba yapmaya kalkan kafa, neyin kafasıdır Doğu Bey? Yarasa bu yahu, yarasa!
*
- Güvercin kızartıp atıştırmalık yiyecek yapmak... Hadi Kemal Bey gibi sorayım: Böyle bir şey olabilir mi? Söyleyin Doğu Bey!
*
- Kızartılmış örümcek... Örümceği kızartmak... Şimdi bu oldu mu Doğu Bey? Buna da mı sessiz kalacaksınız?
*
Başka şeyler de var ama midenizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum Doğu Bey, lütfen elinizi midenize koyup cevap verin:
Buna bir şey demeyecek misiniz?
*
Yoksa “Ne var bunda canım, canlı fare mükemmel bir protein deposudur” ya da “Güvercin kızartması cilde çok iyi gelir” falan diyerek savunacak mısınız bu işi?
MANSUR YAVAŞ'TA BİR GÖKÇEK TAKINTISI OLUŞMAYA BAŞLADI
MELİH Gökçek’te bir Mansur Yavaş takıntısı oluşmuştu.
Yatıyordu Mansur, kalkıyordu Yavaş...
*
Melih Gökçek’inki kadar olmasa da benzer bir takıntının şimdi de Mansur Yavaş’ta oluştuğuna dair bir izlenim alıyorum.
*
Mansur Yavaş...
Bir yandan...
“Melih Gökçek’i muhatap almam, o işten atılmıştır, o benim dengim değil, o kim ki onunla karşı karşıya geleyim” diyor.
*
Aynı Mansur Yavaş...
Bir yandan da...
Bulduğu her fırsatta sağır oda, geveze salon falan diye Melih Gökçek’i mindere çekmeye çalışıyor.
*
Mansur Yavaş bir karar vermeli.
- Ya çıkıp Melih Gökçek’le takır takır kozlarını paylaşmalı.
- Ya da Melih Gökçek’i gündeminden tamamen çıkarmalı.
*
Ben olsam...
Kendi gerçek gündemime döner, projelerimi, yaptıklarımı konuşurum. Tabii varsa!
NİLHAN SULTAN ÖDESİN
DARBECİ Sisi, “Osmanlı döneminden kalma borcunuz var” diyerek Türkiye’den 23 milyon altın talep ediyormuş.
*
Darbeci Sisi, alacağını...
Başta Nilhan Sultan olmak üzere, dedelerinin alacakları konusunda hayli atak olduklarına tanıklık ettiğimiz, “Padişah torunuyum” diye ortalıkta gezinenlerden istesin.
MERKEL'E BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM
- Merkel için “Çok şirin, çok şeker” falan diyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım.
*
- Şunun aynayı tutuşuna bakın! Sanki gelinlik sürecini Yozgat’ta geçirmiş gibi...
*
- Anne sözü dinler gibi kestiği kurdeleyi katlayıp cebine koyuverdi valla!
*
- Bir anda Almanya’yı tatlı vatan yaptı ya! Aşk olsun yani, aşk olsun.
*
- En kısa zamanda Berlin’e gezmeye gideceğim. O denli propaganda oldu yani.