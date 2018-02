Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde

Her taraftan cihazlara bağlanmış hayata tutunmaya çalışan can derdindeki hastalar!



İlahiyatçı Faruk Beşer, işte bu can derdindeki hastaların, kadın erkek aynı odada tutulmasına kafayı takmış.



“Bunları kadın erkek aynı odada tutmayın” diyor Sağlık Bakanlığı yetkililerine.



Sek sek sekerek üzerimize gelen şu seks ilahiyatçılarına daha fazla maruz kalmak istemiyoruz.



Kurtar bizi ya Rabbi!





SEN BU FIKHI FETÖ'DEN Mİ ÖĞRENDİN FARUK HOCA?

YOĞUN bakımda can çekişen hastaların kadın erkek aynı bölümde yer almalarına kafayı takan fıkıhçı Prof. Faruk Beşer’in bir kitabı var.



Adı:



“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak.”



Faruk Beşer, Fetullah’ın fıkhını öyle sular seller gibi ezberlemiş ki...



Tutmuş, kitabını yazmış.



Durum budur.



Ve sormak hakkımızdır:



Sen bu yoğun bakım fıkhını Fetullah’tan mı öğrendin Faruk Beşer?





ÇOKÇA ESKİ TÜRKİYE KOKTU

DSP’nin Genel Başkanı, “Kim daha çok milletvekili verirse o ittifakta yer alırız” demiş.



İnsanın aklına “Kim ne veriyorsa beş fazlası” gibi cümlelerin edildiği, ‘Fırıldak Kubi’ gibi tiplerin ortalıkta gezindiği eski ve karanlık Türkiye’yi getiren bir yaklaşım.





CHP, HDP İLE İTTİFAK YAPARSA ŞUNLAR OLUR

“Cumhur ittifakı”, keyiften dört köşe olur.



Bir Erdoğan vurur, bir Bahçeli... Bekir Bozdağ’a bile iş düşmez.



AK Parti ile MHP, seçim çalışması yapmaya bile gerek duymaz.



Bir an “Acaba İzmir’i de alabilir miyiz” falan diye heyecanlanırlar.



Kemal Kılıçdaroğlu’na gizli gizli minnet duyarlar.



Burhan Kuzu, “Bundan iyisi / Şam’da kayısı” der.



“Kimler kimlerle beraber” diye bir seçim şarkısı yaparlar.



“İmralı’nın dağlarında çiçekler açar” diye kafa bulurlar.



Ve daha neler neler...





CHP, İYİ PARTİ, SAADET İTTİFAKI

SADECE Meclis seçimlerinde geçerli olmak üzere...



CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifak yaparsa...



Şunlar olur:



İYİ Parti ve bilhassa Saadet Partisi’nin baraj diye bir sorunu olmaz.



AK Parti ile MHP’nin oy pusulasında elde edeceği avantajların tümünü birden elde ederler.



Üç partilik ittifak, en az iki partilik ittifak kadar moral motivasyona kavuşur.



AK Parti ve MHP’nin sadece kendileri için öngördükleri avantajlara sahip olurlar.



Bakalım yapabilecekler mi?





ŞİMDİYE ÇOKTAN KODESTEYDİ

“SİVİL öldürsek Cihangir’dekileri, Etiler’dekileri, Meclis’tekileri öldürürdük” diyen Akit TV’deki o adam hakkında dava açıldı.



O adam, Akit TV’de konuşan bir muhafazakâr olmak yerine mesela Halk TV’de konuşan bir CHP’li olsaydı...



O adam, Cihangir, Etiler, Nişantaşı falan diyen densiz bir iktidar yandaşı olmak yerine Konya, Kayseri falan diyen densiz bir iktidar karşıtı olsaydı...



O adam, Meclis’i bombalayan FETÖ’cüleri hatırlatırcasına Meclis’tekileri öldürmekten söz eden bir muhalif olsaydı...



Şimdiye çoktan kodesi boylardı.



Elinizi vicdanınıza koyun...



Ve dininize imanınıza doğruyu söyleyin:



Boylamaz mıydı?





BRAVO MAHİR ÜNAL'A

AKİT TV’deki o densize...



Söylenmesi gereken her şeyi eksiksiz söyleyen...



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a...



Bravo!





AK PARTİLİ TROLLERE 5 ÖNERİ

BİR: Kendinize yeni bir iş aramaya başlayın.



İKİ: CHP’nin kapısını çalıp “iş var mı abi” diye sorabilirsiniz.



ÜÇ: “Biz o kadar da ahlaksız değiliz” diye bir yürüyüş planlayın.



DÖRT: “Hoşafın yağı kesiliyor” diye isyan çıkarın.



BEŞ: “Bir trol’ün anıları” diye bir kitap yazmayı deneyebilirsiniz.





28 ŞUBAT VE ERBAKAN

DÜN önüne gelen 28 Şubat ve Erbakan nutukları attı da attı.



Bakmayın bunların atıp tutmalarına...



28 Şubat günlerinde...



Bu nutuk atanların bazıları...



Erbakan’dan ve Erbakan’ın partisinden fellik fellik kaçıyorlardı.



Hatta bazıları var ki...



28 Şubat günlerinde...



Masanın altına falan gizleniyorlardı.



Neyse.

Konuşturmayın beni.