Hangi adayın başı neyle dertte?

*
- EKREM İMAMOĞLU: Çarşıda, pazarda dolaşırken önüne çıkan ya da kasten çıkarılan AK Partililer ile...
*
- MEHMET ÖZHASEKİ: Dostu olmak için elde yalınkılıç mücadele eden Melih Gökçek’le...
*
- MANSUR YAVAŞ: Düşmanı olmak için elde yalınkılıç mücadele eden Melih Gökçek’le...
*
- NİHAT ZEYBEKCİ: Adı İzmir olan bir kızla yaşadığı çok acılı ve bayağı platonik bir karasevdayla...
*
- TUNÇ SOYER: Çoktan aşıp gittiği halde sanki hiç aşamadığı sanılan ya da öyle gösterilen babasıyla...
SAHTELERİN EN FENASI
SAHTE şeyh...
İnsanı dinden imandan eder.
*
Sahte bal...
Hem paraya hem sağlığa tuzaktır.
*
Sahte rakı...
Hiç acımaz, süründürür babam süründürür.
*
Sahte doktor...
İnsanı canından eder ki hafazanallah!
*
Sahte para...
Her açıdan ve her türlü beladır.
*
Fakat bütün bu sahteler içinde en fenası, en alçakçası, en rezili, en arsızı, en utanmazı...
Sahte gazi olmaktır.
*
NOT: Dün haber bültenlerinde yıllardır devletten maaş alan çok sayıda sahte gazinin ortaya çıkarıldığına dair haberleri görünce yazdım bunu.
CELAL DOĞAN HAHAHA!
HDP’li Celal Doğan, DSP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı’na aday olmuş.
*
Hadi diyelim ki DSP parti olarak, bir HDP’li olan Celal Doğan’ı aday göstermeyi içine sindirebildi.
Peki bir HDP’li olan Celal Doğan, DSP gibi bir partiden aday olmayı nasıl içine sindirebildi acaba?
*
Allah kimseye başkalarını kendine güldürecek denli politik hırs vermesin. Âmin!
ORGENERAL METİN PAŞA
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu şöyle demiş:
“Her türlü terör örgütünü Allah’ın izniyle kahredeceğiz.”
*
Teröre ve terör örgütlerine karşı duyarlı olmak başka bir şey...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın bir orgeneral edası takınması başka bir şey.
*
Ne yani?
Bir orgeneral ile bir barolar birliği başkanı arasında...
Hiç mi üslup farkı, yaklaşım farkı, dil farkı, biçim farkı olmayacak?
CANAN KARATAY’DAN BİR GÜNDE ÜÇ BOMBA
AYNI günde şu üç bombayı ortaya attı Canan Karatay:
- BİRİNCİ BOMBA: Çayı yemekten dört saat sonra için.
- İKİNCİ BOMBA: Kolesterol bir hastalık değildir.
- ÜÇÜNCÜ BOMBA: Fenerbahçe, futbolculara kuzu yedirsin.
*
Tam da benim...
“Canan Karatay artık bomba patlatamaz... Söyleyeceği her şeyi söyledi... Tükendi o tükendi...” falan diye düşünmeye başladığım bir anda...
Bu üç bomba da kafamda patladı!
BEYOĞLU’NUN SOSYALİST ADAYI ALPER TAŞ’A TAVSİYELER
- Sakın “aşkın ve devrimin adayı” falan diye bir edebiyat yapma.
- Sakın Cihangir’e, İstiklal Caddesi’ne falan sıkışıp kalma.
- Sakın entelin, dantelin, marjinalin falan gazına gelme.
- Sakın AK Parti’ye oy veren yoksulları ihmal etme.
- Sakın ahalinin anlamayacağı bir dilden konuşma.
DOĞRU OLSA BİLE! DOĞRU OLMASA BİLE!
EĞER burası gerçekten de beka sorunu yaşayan bir memleket ise...
Böyle bir memlekette...
Cumhurbaşkanı...
“15 Temmuz’da sokağa sadece AK Parti ve MHP tabanı çıktı” demez.
*
Doğru olsa bile böyle demez.
*
Eğer burası gerçekten de beka sorunu yaşayan bir memleket ise...
Böyle bir memlekette...
Cumhurbaşkanı...
“15 Temmuz’da milletimizin tüm fertleri sokaklardaydı” der.
*
Doğru olmasa bile böyle der.
SAĞLAM İNSANLARIN EN TEMEL ON ÖZELLİĞİ
- BİR: Kimseyi küçük düşürmezler.
- İKİ: Zayıf noktalara vurmamak gibi bir özellikleri vardır.
- ÜÇ: Hadsize had bildirmekten asla kaçınmazlar.
- DÖRT: Tevazu sahibi olduklarının farkında bile değildirler.
- BEŞ: Övüldüklerinde konuyu kapatmaya çalışırlar.
- ALTI: Sağlam insan olduklarını asla düşünmezler.
- YEDİ: Kendilerini harap edecek denli empati kurarlar.
- SEKİZ: Bin kere mazlum olsalar da bir kere bile zalim olamazlar.
- DOKUZ: Kazansalar da kaybetmiş gibi yaparlar.
- ON: Başkalarının mutluluğundan beslenirler.
Hangi adayın başı neyle dertte?
- BİNALİ YILDIRIM: “Gelinebilecek her türlü makama gelmiş” ve “Yapılacak her şeyi yapmış” imajıyla...
*
- EKREM İMAMOĞLU: Çarşıda, pazarda dolaşırken önüne çıkan ya da kasten çıkarılan AK Partililer ile...
*
- MEHMET ÖZHASEKİ: Dostu olmak için elde yalınkılıç mücadele eden Melih Gökçek’le...
*
- MANSUR YAVAŞ: Düşmanı olmak için elde yalınkılıç mücadele eden Melih Gökçek’le...
*
- NİHAT ZEYBEKCİ: Adı İzmir olan bir kızla yaşadığı çok acılı ve bayağı platonik bir karasevdayla...
*
- TUNÇ SOYER: Çoktan aşıp gittiği halde sanki hiç aşamadığı sanılan ya da öyle gösterilen babasıyla...
SAHTELERİN EN FENASI
SAHTE şeyh...
İnsanı dinden imandan eder.
*
Sahte bal...
Hem paraya hem sağlığa tuzaktır.
*
Sahte rakı...
Hiç acımaz, süründürür babam süründürür.
*
Sahte doktor...
İnsanı canından eder ki hafazanallah!
*
Sahte para...
Her açıdan ve her türlü beladır.
*
Fakat bütün bu sahteler içinde en fenası, en alçakçası, en rezili, en arsızı, en utanmazı...
Sahte gazi olmaktır.
*
NOT: Dün haber bültenlerinde yıllardır devletten maaş alan çok sayıda sahte gazinin ortaya çıkarıldığına dair haberleri görünce yazdım bunu.
CELAL DOĞAN HAHAHA!
HDP’li Celal Doğan, DSP’den Gaziantep Belediye Başkanlığı’na aday olmuş.
*
Hadi diyelim ki DSP parti olarak, bir HDP’li olan Celal Doğan’ı aday göstermeyi içine sindirebildi.
Peki bir HDP’li olan Celal Doğan, DSP gibi bir partiden aday olmayı nasıl içine sindirebildi acaba?
*
Allah kimseye başkalarını kendine güldürecek denli politik hırs vermesin. Âmin!
ORGENERAL METİN PAŞA
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu şöyle demiş:
“Her türlü terör örgütünü Allah’ın izniyle kahredeceğiz.”
*
Teröre ve terör örgütlerine karşı duyarlı olmak başka bir şey...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın bir orgeneral edası takınması başka bir şey.
*
Ne yani?
Bir orgeneral ile bir barolar birliği başkanı arasında...
Hiç mi üslup farkı, yaklaşım farkı, dil farkı, biçim farkı olmayacak?
CANAN KARATAY’DAN BİR GÜNDE ÜÇ BOMBA
AYNI günde şu üç bombayı ortaya attı Canan Karatay:
- BİRİNCİ BOMBA: Çayı yemekten dört saat sonra için.
- İKİNCİ BOMBA: Kolesterol bir hastalık değildir.
- ÜÇÜNCÜ BOMBA: Fenerbahçe, futbolculara kuzu yedirsin.
*
Tam da benim...
“Canan Karatay artık bomba patlatamaz... Söyleyeceği her şeyi söyledi... Tükendi o tükendi...” falan diye düşünmeye başladığım bir anda...
Bu üç bomba da kafamda patladı!
BEYOĞLU’NUN SOSYALİST ADAYI ALPER TAŞ’A TAVSİYELER
- Sakın “aşkın ve devrimin adayı” falan diye bir edebiyat yapma.
- Sakın Cihangir’e, İstiklal Caddesi’ne falan sıkışıp kalma.
- Sakın entelin, dantelin, marjinalin falan gazına gelme.
- Sakın AK Parti’ye oy veren yoksulları ihmal etme.
- Sakın ahalinin anlamayacağı bir dilden konuşma.
DOĞRU OLSA BİLE! DOĞRU OLMASA BİLE!
EĞER burası gerçekten de beka sorunu yaşayan bir memleket ise...
Böyle bir memlekette...
Cumhurbaşkanı...
“15 Temmuz’da sokağa sadece AK Parti ve MHP tabanı çıktı” demez.
*
Doğru olsa bile böyle demez.
*
Eğer burası gerçekten de beka sorunu yaşayan bir memleket ise...
Böyle bir memlekette...
Cumhurbaşkanı...
“15 Temmuz’da milletimizin tüm fertleri sokaklardaydı” der.
*
Doğru olmasa bile böyle der.
SAĞLAM İNSANLARIN EN TEMEL ON ÖZELLİĞİ
- BİR: Kimseyi küçük düşürmezler.
- İKİ: Zayıf noktalara vurmamak gibi bir özellikleri vardır.
- ÜÇ: Hadsize had bildirmekten asla kaçınmazlar.
- DÖRT: Tevazu sahibi olduklarının farkında bile değildirler.
- BEŞ: Övüldüklerinde konuyu kapatmaya çalışırlar.
- ALTI: Sağlam insan olduklarını asla düşünmezler.
- YEDİ: Kendilerini harap edecek denli empati kurarlar.
- SEKİZ: Bin kere mazlum olsalar da bir kere bile zalim olamazlar.
- DOKUZ: Kazansalar da kaybetmiş gibi yaparlar.
- ON: Başkalarının mutluluğundan beslenirler.