Halkımız isyan etmiş

“Halk isyan etti.”

*

Allah Allah!

Neye isyan etmiş olabilir ki sevgili halkımız?

Neye olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine isyan etmiş!

*

Şu işe bakın hele siz!

*

- Dünyanın en pahalı benzinini sessizce kabullenen...

- Kadın cinayetlerine sessiz kalan...

- Betona boğulmayı kabullenen...

- Grev iptallerine ses etmeyen...

- Zamlara tınmayan...

- Barzani’ye bir şey demeyen...

- Fındık taban fiyatına itiraz etmeyen...

- Adaletsizliklere ses çıkarmayan...

- Hayvanlara edilen eziyetlere susan...

- Çocuk tecavüzleri karşısında kılını kıpırdatmayan...

- Yolsuzluk molsuzluk... Hiç dert etmeyen...

- Hukuk mukuk... Hiç tasalanmayan...

Halkımız...

Sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine gelince...

İsyan bayrağını çekivermiş.

*

Şu habere iki dakika inansak...

Sevgili halkımızı...

Fraksız sokağa çıkmayan, İngiliz kırsalına çıkan asilzadeler gibi Zeytinburnu sahilinde piknik yapan, beyaz eldivenle yemek servis ettiren, monşer monşer dolaşan, akşam yemeklerinde egzistansiyalizm tartışan, evin içinde “ropdöşambr”sız adım atmayan...

Bir halk sanacağız.

*

Hahahahahaha!

Gerçekten hahahahahaha!

KILIÇDAROĞLU’NA CEVABIM: TAYYİP ERDOĞAN OL DEMEDİM

SAYIN Kılıçdaroğlu...

Bana gönderdiğiniz yazılı açıklamada Tayyip Erdoğan’ın politikalarını ve üslubunu şiddetle eleştirip...

“Ben Tayyip Erdoğan olmayacağım” demişsiniz.

*

İyi de Sayın Kılıçdaroğlu...

Size “Tayyip Erdoğan’ın politikalarını aynen takip et, üslubunun aynısını sen de kullan” demedim ki.

Size söylemeye çalıştığım şuydu:

“Tayyip Erdoğan’ın girdiği her seçimden galip çıkmasını sağlayan taktik, strateji, inat, çalışkanlık, organizasyon, takip gibi özelliklerinden ders almalısınız.”

AMERİKALI MÜCAHİT’E KÖTÜ BİR HABERİM VAR

MECLİS Başkan Vekili Akif Hamzaçebi aradı.

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Söyledikleri şunlar:

- İhlas Finans’ın TMSF tarafından tasfiyesini sağlamak için daha önce bir önerge vermiştim.

- Önerge, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak Genel Kurul’da AK Parti oylarıyla tasarıdan çıkarıldı.

- İhlas Finans mağduru vatandaşlarımızın haklarını almalarını sağlayacak düzenlemeyi Meclis açılır açılmaz yeniden gündeme getireceğim.

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Ey Amerikalı Mücahit!

Şimdiden hazırlamaya başla istersen gariban vatandaşlarımızın parasını.

GELİŞİGÜZEL NOTLAR

- KEMAL Kılıçdaroğlu’nun dünkü yazısında “2017” yerine “2016” yazılmış. Düzeltir, özür dilerim.

- Gazetelerde “KHK’yı anlama kılavuzu” yayınlanmalı.

- FETÖ’den tutuklu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ifadesi çok akıcı... Bulup okuyun derim.

- Tanju Okan her an yeniden moda olabilir.

- “Gençlik başımda duman / İlk aşkım ilk heyecan / Kovaladıkça kaçan / Ateşböceği misin” şarkısını birisi yeniden söyleyemez mi?

VARDAR OVASI’YLA GELİYOR ALİ KOÇ

VARDAR maçı...

- Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçe başkanlığından yek parmak uzaklaştırırken...

- Ali Koç’u Fenerbahçe başkanlığına yek parmak yakınlaştırdı.

O zaman hep beraber söyleyeyim:

“Eğlenemem aldanamam / Ben bu yerlerde duramam / Vardar Ovası, Vardar Ovası / Kazanamadım sıla parası.”

SİZİ GİDİ KOMÜNİSTLER SİZİ

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı Betül Samani Gökay, KHK ile kamudan ihraç edilmişti.

Yanlışlık fark edildi ve Betül Hanım son KHK ile görevine iade edildi.

*

AK Partili milletvekilinin kızı olunca...

Bakın, adalet nasıl da şak diye yerini buluyor.

*

Bir de “ülkemizde adalet yok” falan diyorsunuz...

Sizi gidi komünistler sizi...

ÇEHOV OKUMAYAN DOKTOR NEŞET DİNLEMEYEN AVUKAT

SİNEMAMIZIN önemli isimlerinden Ercan Kesal şöyle demiş:

- Çehov okumayan bir doktora tedavi ettirmeyin kendinizi.

- Neşet Ertaş dinlemeyen bir avukata davanızı emanet etmeyin.

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Kabul ediyor ve el yükseltiyorum:

*

- Roman okumayana ehliyet vermeyelim.

- Ezberinde en az üç şiir olmayanı vali yapmayalım.

- Kafası gözünü kırmadan en az üç türkü okuyamayanı mebus seçmeyelim.

- Bisiklet Hırsızları’nı izlerken gözü yaşarmayana pasaport vermeyelim.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BARZANİ GÜNLERİ OLACAK

BARZANİ, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gidiyor ya...

Olabilecekleri şimdiden kayda geçiriyorum:

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- “Ey Barzani” çıkışı ha geldi, ha gelecek.

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- Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım’ın arası Barzani yüzünden açılacak.

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- “Barzani Yahudi asıllıdır” dedikodusu dolaşıma sokulacak.

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- “Aşiret reisi, Barzani paçavrası” lafları yeniden polemik konusu olacak.

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-“Barzani’nin arkasında Amerika var” tezini işleyen makaleler döktürülecek.

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- AK Partili bazı Kürt siyasetçilerden Barzani’ye destek açıklamaları gelecek.

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- Hatta ve hatta Barzani yerine “Berzini” denmeye bile başlanacak.

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- Bu arada CHP, Barzani konusunda politika üretemeyecek.

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Velhasıl...

Önümüzdeki günler epey Barzani yapacak.

Şimdiden hazırlanın.

SEZON BİTMEDEN BODRUM’DAN İKİ TAVSİYE DAHA

- DENİZHAN: Balıktan sıkıldıysanız Bodrum’un merkezindeki marinanın tam karşısında yer alan bu et lokantasına bir uğrayın derim... Etler şahane, kebaplar mükemmel, üstelik mekânın sahibi Deniz Bey de fena halde entel... Avrupalı turistlerin de tercih ettiği Denizhan, tam bir Bodrum klasiği...

*

- BARBOOM: Siz bakmayın adının böyle havalı durduğuna... Aslında mütevazı bir yer. Balıklar efsane... Mezeler mükemmel... Boş yok, ne söylerseniz söyleyin, hepsi gerçekten enfes... Şef Kahraman Usta, Muğla şivesiyle konuşan işine âşık biri... Yer: Yalıkavak’ta Gökçebel denilen çok sakin bir bölge...

YERLİ VE MİLLİ

CHP, Çanakkale’de Adalet Anıtı dikecekmiş.

Anıtta elinde terazi olan gözü bağlı tanrıça heykeli bulunacakmış.

Keşke “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” heykeli dikselerdi.

Daha yerli, daha milli bir iş yapmış olurlardı.