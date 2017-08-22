Hadi, bundan sonra böğür de görelim

Ve böğürüp, böğürüp durdun.

Ne oldu sonunda?

*

Ne olacak?

Reis, çıktı meydana...

“Hop birader! Burada raconu ben keserim! Sen çekil bakayım kenara... Sen kimsin?” diyerek...

Hem senin hem de senin gibilerin suratına nakşetti mübarek Osmanlı tokadını.

*

Hani “Ben serçe parmağımla bilmem ne yaparım” falan diyordun ya...

Şimdi al o serçe parmağını da depresif bir şekilde emmeye başla!

*

Hani “Ben gazetelerden, televizyonlardan adam attırırım” falan diye kostaklanıyordun ya...

Hadi şimdi de geriye doğru kostaklan da görelim.

*

Hani “Devlet benim, ben devletim” falan diye alayına gider yapıyordun ya...

Şimdi git duvarlara yap giderlerini...

*

Hani “Savcılar elimin altında” falan diye çalım satıyordun ya...

Artık sadece Reis’in Osmanlı tokadı var suratının üstünde.

*

Hadi uza şimdi.

Böğüre, böğüre uza.

ATLETLİ KEMAL BEY





HEP takım elbiseyle gördüğümüz, en fazla kolları sıvanmış gömleğe kadar esneyebilen Kemal Bey’i...

Bir anda Zeytinburnu sahilinde ailecek piknik yapan Selahattin Dayı tipinde görünce...

Afalladım resmen.

- “Yok artık” dedim.

- “Photoshop” dedim.

- “Kendisi değil de benzeridir” dedim.

Dedim de dedim yani.

*

Fakat hayır!

Ta kendisiymiş.

Sımsıkı gerçekmiş.

*

Atletli fotoğrafa bakınca...

Bu fotoğraftaki eksikleri şöyle sıraladım:

Mangal, piknik tüp, plastik top, kilim, Mine Kırıkkanat, çizgili pijama falan...

*

Şaka bir yana...

“Halk adamı” imajı içinse bu fotoğraf, bu kadar ani ve büyük bir değişim yerine...

Alıştıra alıştıra geçiş yapsaydı keşke...

Mesela ekose ceketle başlasaydı işe.

KEMAL BEY’LE NEDEN OLMUYOR, OLAMIYOR

BİR düşünün:

Tayyip Erdoğan muhalefette olsaydı...

Ve hakkında “Tutuklanacak” diye rivayet çıkarılsaydı...

Ne yapardı?

*

Öyle bir kullanırdı ki bu rivayeti...

Bir yandan “sıkıysa tutuklayın” diyerek meydan okur, bir yandan da olayı mağduriyetten bir anıta çevirirdi.

Ve oyunu da en az sekiz puan arttırırdı.

*

Peki Kemal Bey ne yaptı?

Ne yapacak?

“Al da at” diye ayağına gelen pası, kalenin bilmem kaç metre uzağına fos diye bırakıverdi.

*

Değerlendiremedi.

Kullanamadı.

Susup kalıverdi.

Ta en sonunda “Tutuklanmam muhalefet gücünü arttırır” diye bir açıklama yaptı.

Sanki olayın kahramanı değil de soğukkanlı bir siyaset gözlemcisi gibi...

*

Peki tam bu sırada Tayyip Erdoğan ne yapıyordu?

Kemal Bey’in pası değerlendiremediğini ve değerlendiremeyeceğini fark etmiş olacak ki...

“Bizim gündemimizde yok böyle bir şey. Kendini gündemde tutmak için böyle bir şey uyduruyor” diyerek konuyu kapattı.

İHLASZEDELERİN PARASI NE OLDU AMERİKALI MÜCAHİT?





MAŞALLAH keyfin yerinde...

Şehirler kuruyorsun. Binalar yapıyorsun. İhaleler alıyorsun. Tetikçiler besliyorsun. Lüks ve sefa içinde yaşıyorsun. Keyfine bakıyorsun.

Üstelik Amerika’nın çıkarlarını koruyacağına yeminler ederek Amerikan vatandaşı da olmuş durumdasın.

*

Yap, hepsini yap.

Daha fazlasını yap.

*

Fakat bunları yaparken...

Paralarını kaptığın mağdur İhlaszede vatandaşların üç kuruşunu da öde birader.

Bak, aradan 16 yıl geçti.

Hâlâ vatandaşa borcun var.

*

Belki azıcık az yesen...

Belki azıcık az beslensen...

Ödersin borcu.

Hadi.

BİR İYİ, BİR KÖTÜ HABERİM VAR

- KÖTÜ HABER: Bizim Mercedes arızalandı.

- İYİ HABER: Almanlar bizi kıskanıyor.

*

- KÖTÜ HABER: Metal yorgunu teşhisiyle hastaneye yattı.

- İYİ HABER: AK Parti teşkilatlarında bir görevi yoktu.

*

- KÖTÜ HABER: Fena saçmalamışsın.

- İYİ HABER: Hükümet yanlısı basına yazar olacaksın.

*

- KÖTÜ HABER: CIA’nın kadrolu cinleri varmış.

- İYİ HABER: Hiçbirinin sigortası yatırılmamış.

BENDEN DUYMUŞ OLMAYIN AMA





GALİBA Fenerbahçe başkanlığı için...

Aziz Yıldırım ile Ali Koç...

Fenerbahçe delegesinin karşısına çıkacak...

Ve başkanlık için yarışacak gibi...

*

Şu anda kulislerde “hangisi kazanır” diye toto oynanmakta.

Ve Ali Koç, azıcık ağır basmakta.

BEDİRHAN, NAZLICAN FALAN

DÖRT kişiydiler:

Meral, Ümit, Koray ve Sinan...

*

Önce Meral bayrak açtı. Bayrağın altına ilk giren Ümit oldu. Ve dün itibarıyla Koray da girdi sancak altına...

*

Şimdi dışarıda kalan bir tek Sinan oldu.

Bakalım o ne yapacak?

AK PARTİ’DE YÜKSELEN TRENDLER





- GARDIROPTA en az üç farklı ekose takım elbise bulundurmak.

*

- Konuya “bizde raconu Reis keser” diye başlamak.

*

- Bıyık bırakmak.

*

- Yardımcı doçentlerden uzak durmak...

*

- 42 şahitli nikâh kıydırmak...

*

- Reis’e çaktırmadan nargile içmenin inceliklerini öğrenmek...

*

- 15 Temmuz kitabı yazmak.

PEMBE OTOBÜS

MALATYA Belediyesi, kadınlara özel pembe otobüs uygulamasına geçmiş.

*

Keşke...

Kadınlarla bir arada olduklarında kendilerine hâkim olamayan erkekler için “patlıcan moru” otobüs uygulamasına geçseydi.