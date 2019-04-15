Hadi başka kapıya!

*
- BİR: Ben ÖSYM Başkanı’nda bir katakulli çevirecek potansiyel göremedim.
*
- İKİ: ÖSYM Başkanı’nda haklı olsa da haksızmış gibi duran bir imaj var. Ya da bana öyle geldi.
*
- ÜÇ: Ama yine de ÖSYM Başkanı’nın özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum.
*
- DÖRT: Demirel de böyle derdi: Cumhurbaşkanı Gül, ÖSYM Başkanı’nın görevden alınma talepleriyle ilgili olarak “Dere geçerken at değiştirilmez” demiş.
*
Ali Demir’e masumiyet atfetmeyen/Tipinden yola çıkarak potansiyeliyle maytap geçen/“Özünde iyi insan” kalıbı üzerinden kafa bulmaya çalışan/İmajı üzerinden ince bir gönderme yapan/Sınav sorularının çalındığının iftira olduğunu söylemeyen...
Fena halde alaycı bir tınıyla kaleme alınmış dört adet tweet.
*
Taramışlar, bulmuşlar bu ironik tweetleri...
Güya beni fena yakalamışlar gibi üstümde tepiniyorlar da tepiniyorlar.
Bir tarafa “Kul hakkı yiyenler için ibretlik bir fotoğraf” başlıklı, cumartesi günü çıkan yazımı koyuyorlar, bir tarafa da bu dört tweet’i...
Sonra da “Bugün kul hakkı yemekle itham ettiğin Ali Demir’i geçmişte nasıl da savunmuşsun” falan diyerek üzerime geliyorlar.
*
Buradan meydan okuyorum:
Geçmişimi karıştırın. İstediğiniz kadar.
Çöplük karıştırır gibi!
FETÖ’nün ülkenin hukuk ve güvenlik sistemine egemen olduğu o uğursuz günlerde...
- Bir kez olsun “Fetullah Gülen Hocaefendi” dediğimi...
- Herhangi bir yerde “Sınav soruları asla çalınmamıştır” diye bir iddiada bulunduğumu...
- Kendimi Ergenekon, Balyoz, şike goygoyculuğuna vurduğumu...
- FETÖ’nün savcı ve polisleriyle en küçük bir temas kurmaya yeltendiğimi...
- Bir tanecik FETÖ okulu övgüsü yaptığımı...
Bulamazsınız.
*
Vurmak isteyen için sayısız açığım vardır/Hatalarım, yanlışlarım, kusurlarım çoktur/Birçok öngörüm doğru çıkmamıştır/Bazen yanlış yerlerde durduğum olmuştur/Yorumlarım her zaman isabetli olmamıştır/Bazen gereksiz yere kalp kırmışımdır...
Falan...
Ama iddialı, hem de çok iddialı olduğum bir yönüm var.
O da şu:
FETÖ denen çeteye hayatım boyunca çanakçılık yapmadım Allah’ıma bin şükür!
STADYUM SLOGANLARINDAN BİR NUMARA ÇIKMAZ
STADYUM sloganlarına bakıp...
- “Eyvah” diyen iktidar yanlılarına da...
- “Yaşasın” diyen iktidar karşıtlarına da...
Buradan sesleniyorum:
*
Abartmayın şu stadyum sloganlarını!
Bunlardan bir şey çıkmaz.
*
Kanıt mı istiyorsunuz?
Bakınız: Gezi’den sonra stadyumları doldurup taşıran o malum sloganlar!
SON GÜNLERDE DURUMUM ŞUDUR
- Kendimi Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hissediyorum.
*
- Kimi sevsem, “Acaba bu bir proje olabilir mi?” diye kuşku duyuyorum.
*
- “Gizli servislerin oyununa gelesin” diyerek beddua etmeye başlamış bulunmaktayım.
MUSTAFA SÖNMEZ
SOSYAL medyada yazdıkları yüzünden iktisatçı Mustafa Sönmez’in evine sabaha karşı polis baskını yapıldı.
Mustafa Sönmez, apar topar gözaltına alındı.
Sonra da serbest bırakıldı.
*
- Eğer vatanseversek...
- Eğer ülkemizi özümüzden çok seviyorsak...
- Eğer devletimizin itibarını düşünüyorsak...
“Benim ülkem, kaleme aldığı sosyal medya mesajları yüzünden iktisatçı bir yazarın evine sabaha karşı polis baskınının düzenlendiği bir ülke olmamalıdır” diye haykırmak...
Boynumuzun borcudur!
ACABA
- Kıraç, yeni dönemin Çelik’i mi olacak acaba?
*
- ABD İstanbul Başkonsolosu ile birlikte bazı projelere imza atan Mert Fırat, Amerikancı bir sosyalist mi acaba?
*
- Serpme kahvaltının pabucu dama atıldı mı acaba?
*
- Feyza Altun, yeni dönemde CHP’den milletvekilliğini garantilemiş midir acaba?
*
- Şeyma Subaşı’ndaki şöhret azalmasının herkes farkında mı acaba?
KİMDİ O?
BUGÜNLERDE ne zaman soğandan söz edilse...
Bir zamanlar çok önemli bir zatın söylediği...
“Kasaptaki ete soğan doğramam” sözü aklıma geliyor.
Hatırlayan var mı?
Kimdi o zat?
POLİSİMİZE ÖVGÜ
SOSYAL medyada korkunç bir video dolaşıyordu birkaç gün önce.
Bir markette küçücük bir çocuğa cinsel istismarda bulunan yaşlı başlı rezil bir alçağın videosu...
*
Milleti galeyana getiren bu videoyu izleyenler...
“Devlet nerede? Polis nerede? Niye bu adam yakalanmıyor?” falan diye feveran ederlerken...
İşin hakikati hemen ortaya çıktı.
*
Meğer Türk polisi, bu video sosyal medyada dolaşıma girmeden önce ta 9 Nisan’da bu adamı gözaltına almış.
Ve rezil adam tutuklanmış.
*
Eski Yeşilçam filmlerinde olaylar biter en son polis gelirdi.
Biz de “Olur böyle vakalar/Türk polisi yakalar” falan diye kafa bulurduk.
Çok şükür ki artık o eski polis yok.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Hadi başka kapıya!
2011 yılında sınav sorularının çalınması olayıyla ilgili olarak suçlanan dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında dört adet tweet atmışım:
*
- BİR: Ben ÖSYM Başkanı’nda bir katakulli çevirecek potansiyel göremedim.
*
- İKİ: ÖSYM Başkanı’nda haklı olsa da haksızmış gibi duran bir imaj var. Ya da bana öyle geldi.
*
- ÜÇ: Ama yine de ÖSYM Başkanı’nın özünde iyi insan olduğunu düşünüyorum.
*
- DÖRT: Demirel de böyle derdi: Cumhurbaşkanı Gül, ÖSYM Başkanı’nın görevden alınma talepleriyle ilgili olarak “Dere geçerken at değiştirilmez” demiş.
*
Ali Demir’e masumiyet atfetmeyen/Tipinden yola çıkarak potansiyeliyle maytap geçen/“Özünde iyi insan” kalıbı üzerinden kafa bulmaya çalışan/İmajı üzerinden ince bir gönderme yapan/Sınav sorularının çalındığının iftira olduğunu söylemeyen...
Fena halde alaycı bir tınıyla kaleme alınmış dört adet tweet.
*
Taramışlar, bulmuşlar bu ironik tweetleri...
Güya beni fena yakalamışlar gibi üstümde tepiniyorlar da tepiniyorlar.
Bir tarafa “Kul hakkı yiyenler için ibretlik bir fotoğraf” başlıklı, cumartesi günü çıkan yazımı koyuyorlar, bir tarafa da bu dört tweet’i...
Sonra da “Bugün kul hakkı yemekle itham ettiğin Ali Demir’i geçmişte nasıl da savunmuşsun” falan diyerek üzerime geliyorlar.
*
Buradan meydan okuyorum:
Geçmişimi karıştırın. İstediğiniz kadar.
Çöplük karıştırır gibi!
FETÖ’nün ülkenin hukuk ve güvenlik sistemine egemen olduğu o uğursuz günlerde...
- Bir kez olsun “Fetullah Gülen Hocaefendi” dediğimi...
- Herhangi bir yerde “Sınav soruları asla çalınmamıştır” diye bir iddiada bulunduğumu...
- Kendimi Ergenekon, Balyoz, şike goygoyculuğuna vurduğumu...
- FETÖ’nün savcı ve polisleriyle en küçük bir temas kurmaya yeltendiğimi...
- Bir tanecik FETÖ okulu övgüsü yaptığımı...
Bulamazsınız.
*
Vurmak isteyen için sayısız açığım vardır/Hatalarım, yanlışlarım, kusurlarım çoktur/Birçok öngörüm doğru çıkmamıştır/Bazen yanlış yerlerde durduğum olmuştur/Yorumlarım her zaman isabetli olmamıştır/Bazen gereksiz yere kalp kırmışımdır...
Falan...
Ama iddialı, hem de çok iddialı olduğum bir yönüm var.
O da şu:
FETÖ denen çeteye hayatım boyunca çanakçılık yapmadım Allah’ıma bin şükür!
STADYUM SLOGANLARINDAN BİR NUMARA ÇIKMAZ
STADYUM sloganlarına bakıp...
- “Eyvah” diyen iktidar yanlılarına da...
- “Yaşasın” diyen iktidar karşıtlarına da...
Buradan sesleniyorum:
*
Abartmayın şu stadyum sloganlarını!
Bunlardan bir şey çıkmaz.
*
Kanıt mı istiyorsunuz?
Bakınız: Gezi’den sonra stadyumları doldurup taşıran o malum sloganlar!
SON GÜNLERDE DURUMUM ŞUDUR
- Kendimi Abdülhamid Han’ın yalnızlığına terk edilmiş gibi hissediyorum.
*
- Kimi sevsem, “Acaba bu bir proje olabilir mi?” diye kuşku duyuyorum.
*
- “Gizli servislerin oyununa gelesin” diyerek beddua etmeye başlamış bulunmaktayım.
MUSTAFA SÖNMEZ
SOSYAL medyada yazdıkları yüzünden iktisatçı Mustafa Sönmez’in evine sabaha karşı polis baskını yapıldı.
Mustafa Sönmez, apar topar gözaltına alındı.
Sonra da serbest bırakıldı.
*
- Eğer vatanseversek...
- Eğer ülkemizi özümüzden çok seviyorsak...
- Eğer devletimizin itibarını düşünüyorsak...
“Benim ülkem, kaleme aldığı sosyal medya mesajları yüzünden iktisatçı bir yazarın evine sabaha karşı polis baskınının düzenlendiği bir ülke olmamalıdır” diye haykırmak...
Boynumuzun borcudur!
ACABA
- Kıraç, yeni dönemin Çelik’i mi olacak acaba?
*
- ABD İstanbul Başkonsolosu ile birlikte bazı projelere imza atan Mert Fırat, Amerikancı bir sosyalist mi acaba?
*
- Serpme kahvaltının pabucu dama atıldı mı acaba?
*
- Feyza Altun, yeni dönemde CHP’den milletvekilliğini garantilemiş midir acaba?
*
- Şeyma Subaşı’ndaki şöhret azalmasının herkes farkında mı acaba?
KİMDİ O?
BUGÜNLERDE ne zaman soğandan söz edilse...
Bir zamanlar çok önemli bir zatın söylediği...
“Kasaptaki ete soğan doğramam” sözü aklıma geliyor.
Hatırlayan var mı?
Kimdi o zat?
POLİSİMİZE ÖVGÜ
SOSYAL medyada korkunç bir video dolaşıyordu birkaç gün önce.
Bir markette küçücük bir çocuğa cinsel istismarda bulunan yaşlı başlı rezil bir alçağın videosu...
*
Milleti galeyana getiren bu videoyu izleyenler...
“Devlet nerede? Polis nerede? Niye bu adam yakalanmıyor?” falan diye feveran ederlerken...
İşin hakikati hemen ortaya çıktı.
*
Meğer Türk polisi, bu video sosyal medyada dolaşıma girmeden önce ta 9 Nisan’da bu adamı gözaltına almış.
Ve rezil adam tutuklanmış.
*
Eski Yeşilçam filmlerinde olaylar biter en son polis gelirdi.
Biz de “Olur böyle vakalar/Türk polisi yakalar” falan diye kafa bulurduk.
Çok şükür ki artık o eski polis yok.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR