Gündemdeki ikiliklere ani ve sert bir dalış

“15 Temmuz’u ulusalcılar ve Atatürkçüler yapmış olabilir” diyen Fetullah Gülen’e nihayet bir şey dedi Kemal Kılıçdaroğlu...







Dediği şu: “Densiz.”



Vicdanı olan herkesi çığırından çıkaracak...

Hayatta hiç küfretmemiş kişilere bile küfrettirecek...

Öfkeden duvarları yumruklatacak...

Pişkinliğin bu kadarı karşısında en sakin insanı bile delirtecek...



Türden bir açıklama karşısında söylenen söz sadece ve sadece şu:



“Densiz!”



Öyle orantısız, öyle öfkesiz, öyle dengeli, öyle hakkı verilmemiş, öyle savuşturma, öyle hafif, öyle zayıf bir tepki ki bu...



“Hiç tepki vermese daha iyiydi” dedirtiyor.





BU POLEMİKTE AHMET HOCA YALNIZ KALMAYA MAHKÛM

AK Parti ve Devlet Bahçeli’nin neredeyse “iki parti / tek iktidar” anlayışıyla hareket ettiği bir ortamda...



Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bahçeli arasında bir polemik çıktı.







Polemiğin konusunun önemi yok.

Önemli olan zamanlaması...



Böyle bir ortamda...

Tek bir AK Partili bile Ahmet Hoca’nın yanında yer almaz.





RÜŞTÜ, FATİH TERİM'İ GÖTÜRDÜ

“DENİZLERİN dalgasıyım, polemiklerin hastasıyım.”



İşte tam da bu nedenle...



Rüştü ile Fatih Terim arasındaki mektuplarla ilerleyen polemik hakkında iki şey söylemek istiyorum:







BİR: Fatih Terim tam bir laf ebesi... Gönderme yapmayı, dokundurmayı falan iyi biliyor... Ama bir kusurcuğu var: Kibir bataklığının içinde... İşte tam da bu yüzden laf ebeliğiyle kendini kurtaramıyor.



İKİ: Rüştü mecazsız, ironisiz biri... Sanata, cinasa falan yüz vermiyor... Kibar ama yine de bam bam bam... En büyük avantajı ve dayanak noktası: Süper haklı oluşu... Oradan kazanıyor. Ki... Fatih Terim de istifa etmek zorunda kaldı.





PERİNÇEK'İN BİRİNE VURMASI İYİ MİDİR, KÖTÜ MÜDÜR?

MECLİS’teki muhalefet liderlerinden Devlet Bahçeli, bütünüyle CHP’ye vuruyor.



Meclis dışındaki muhalefet liderlerinden Doğu Perinçek ise Meral Akşener’e vuruyor.







Yani nur topu gibi bir muhalefete muhalefet eden bir muhalefetimiz oldu.



“Reis” gülmesin de ne yapsın!



Fakat benim üzerinde durmak istediğim asıl konu şu:



Doğu Perinçek’in sağ siyasette yer alan birine vurması...



Sağ siyasette yer alan birini düşürür mü, yükseltir mi?



Tarihi deneyim şunu göstermiştir ki:

Yükseltir.



Ben olsam Meral Akşener’in yerinde...



Kendisine “Gladio’nun Kraliçesi” diye sataşan Doğu Perinçek’e...



“Teşekkürler Doğu Bey” derim.



Tabii içimden.





NE OLURSA OLSUN O SENİN ANNEN MEHMET ALİ

TUTUKLU gazeteci Nazlı Ilıcak’ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş.



Bundan duyduğu heyecan ve coşkuyla Twitter’da şunu yazmış Mehmet Ali Ilıcak:



“Allah nazardan saklasın, Cumhurbaşkanımıza hayran kaldım, annem yüzünden beni cezalandırmadı.”







Mehmet Ali!



Suçlu olduğu mahkemeler tarafından tespit edilmediğine göre senin annen suçlu değil.



Annene suçlu muamelesi yaptığın için utanmalısın.



İnsan hiç değilse “Mahkemede aklanacağına inanıyorum” falan der.



O senin annen Mehmet Ali...



Annesine böyle bir vefası olmayanın kimseye vefası olmaz.



Titre ve kendine gel.





KARDEŞİ TARİKATÇIYSA VALİ DE TARİKATÇI MI OLUYOR?

SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, hakkındaki iddiaları gayet ikna edici bir şekilde yanıtlamıştı.



Demişti ki:



“30 yıllık bürokratım. 20 yıl kaymakamlık, 10 yıldır da valilik yapıyorum. Paraşütle gelmiş biri değilim.”







Metin Balkanlıoğlu diye biri var.



İsmailağa cemaatinin ateşli hatiplerinden...



Videoları internette var.



Acayip biri... Cübbeli’den daha acayip.



İşte bu Metin Balkanlıoğlu, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun abisiymiş.



Bu durumdan yola çıkılarak...



“Sen nasıl ikna oldun ki bu Vali’nin tarikatçı olmadığına” diye sorular soruluyor.



Cevaplayayım:



“Abisi tarikatçıysa kardeşi de doğal olarak tarikatçıdır” şeklinde işleyen aşiret mantığına sahip olmadığım için ikna oldum.





MUSA KART'IN YERİNDE OLSAM

ÇOK güzel bir savunma yapmış tutuklu Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart.



Fakat onca söze gerek var mıydı emin değilim.



Ben onun yerinde olsam...

Şu karikatürü dayardım önlerine...







Ve sadece şunları derdim:



“Alayınız “Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi” derken... Ben Fetullah’ı aha böyle çiziyordum. Başka sözüm yok. Tanık da sanık da sizin.”





ÇOCUKLAR DUYMASIN NEYİ KANITLADI

DİZİNİN reytinglerinin olağanüstü başarı kazanmasının kanıtladığı yegâne hakikat şudur:



Bir diziyi enteller beğenmiyorsa...



Ahali beğeniyor.





MÜFTÜLÜKTE NİKÂH

GEÇERLİ tek nikâhın resmi nikâh olduğu bir dönemde bile...



Çocuk evliliklerinin önüne geçemeyen Türkiye...



Müftülüklerde de nikâh kıyılması durumunda...



Bu sorunun önüne nasıl geçecek?



Bu soruya tatmin edici bir cevap verilsin...



Müftülükte nikâhın bir numaralı savunucusu olurum.

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