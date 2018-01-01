Gül’ün 10 maddelik yeni stratejisini açıklıyorum

*

2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.

*

3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.

*

4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.

*

5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.

*

6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.

*

7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...

*

8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.

*

9- Maslahatçı isyan.

*

10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.

ERDOĞAN’IN BAŞARISI

TAYYİP Erdoğan kürsüye çıksa...

Ve şöyle dese:

- Bu Bay Kemal var ya bu Bay Kemal...

- Bu Bay Kemal olmasaydı, asgari ücret 1600 lira olmazdı.

- Bay Kemal’i gönderip asgari ücreti 2600 lira yapmaya var mısınız?

Evet, kürsüye çıksa ve böyle dese...

Kendisini dinleyenlerin çılgınlar gibi alkışlamayacağının garantisi yoktur.

*

Türk siyasi tarihinde işte böyle bir başarı görülmemiştir.

BİR MATEMATİK SORUSU

DÜNYA 5’ten büyükse...

Türkiye

kaçtan büyüktür?

İRAN’DAKİ KALKIŞMA

EĞER kalkışma başarılı olursa...

“Devrimler önce kendi çocuklarını yer” sözünün yanına...

“Devrimlerle gelenler devrimlerle giderler” sözü de eklenmiş olacak.

EV/SOKAK

“İRAN’da İslam Devrimi’nden sonra ne değişti?” sorusuna bir İranlı şu cevabı vermiş:

“Eskiden evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik. Şimdi dışarıda ibadet ediyor, evde eğleniyoruz.”

*

Bence eskisi de, yenisi de berbat!

*

Olması gereken ise şu:

- İsteyen evinde de, dışarıda da ibadet eder.

- İsteyen evinde de, dışarıda da eğlenir.

NÂZIM ŞİİRİYLE YENİ YIL KUTLAMASI

YAPRAKLARA dallara, yeşillere allara

Nice nice yıllara gülüm, nice nice yıllara

Yaprak dala, al yeşile yaraşır

Gayrı bundan böyle vermem seni ellere

YENİ YILDA ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÜÇLÜLER

- AKIL, fikir ve izan...

*

- Bilim, felsefe ve açık düşünce...

*

- Barış, huzur ve kardeşlik...

*

- Aşk, sevgi ve azıcık melankoli...

*

- Eleştiriye açıklık, tahammül ve özeleştiri...

*

- Öfke kontrolü, galeyana kapılmama ve sükûnet...

*

- Nefret ettirmeme, sevdirme ve şefkat...

*

- Birlik, düzenlik ve refah...

*

- Atalarla övünmeme, hamasete abanmama ve retorikten kaçınma.

*

- Ortak akıl, ortak fikir ve ortak izan.

AŞIRI SIKICI PARTİ DÜZENLEMENİN PÜF NOKTALARI

- DÜNYA görüşleri birbirine taban tabana zıt bir davetli topluluğunu bir araya getiriniz.

*

- Ağır aksak bir caz şarkısından aniden Erik Dalı’na geçiniz.

*

- Partinin en yükselmesi gerektiği zamanda “Malabadi Köprüsü” şarkısına abanınız.

*

- Alt ya da üst kattan “çok gürültü annecim” uyarısına maruz kalmayı sağlayınız.

*

- Yiyecek ve içecek stokunuz ilk yarım saatte tükensin.

*

- Ev sahibi olarak bir ara ortadan kaybolunuz.

*

- Davetlilere sürekli “eğleniyor muyuz” falan diye baskı üstüne baskı yapınız.

*

- Davetlileri kaynaştırmak için lüzumsuz girişimlerde bulununuz.