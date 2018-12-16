Gökçek: Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek?

Cevap hakkına duyduğum sonsuz saygı gereği açıklamasını yayınlıyorum.
Gökçek’in dedikleri şunlar:
Peşinen şu bilinmeli: Ben tecavüzü hiçbir şekilde savunmadım, savunmam, savunamam. Hangi şartta olursa olsun tecavüze kalkışan alçaktır, şerefsizdir, suçludur. Söylediklerimden tecavüzü tasvip ettiğim anlamını kim çıkarıyorsa o da şerefsizdir.
ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan bir pankartta “Tecavüze sebep olan şeyler” yazıyor, altında da şu maddeler sıralanıyordu: 1- Gece dışarı çıkmak. 2- Mini etek. 3- Sarhoş olmak. 4- Cilveleşmek. 5- Tecavüzcü.
Benim dediğim şu: “Sarhoş olur kendinden geçersen, arkasından cilveleşirsen kötü niyetli bir şerefsiz de senin kendinde olmaman nedeniyle sana tecavüz eder. Buna imkân verme.”
Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek? Kaç yıl belediye başkanlığı yapmışım, personelim dahil kime müdahale etmişim. Kimin gece sokağa çıkmasını engellemişim? İnsanların yaşantısından bana ne?
NOT: Hiçbir yorum yapmayacağım. Takdiri okurlarıma bırakıyorum.
CHP, LİYAKAT, BAYKAL, MERSİN, SAĞLAR, TALAY
DENİZ Baykal, CHP’ye uyarıda bulunmuş.
Demiş ki:
“Lamı cimi bırakın da en yüksek oy alacak isimleri aday gösterin”.
Peki CHP ne yapıyor?
Mesela Mersin’de şunu yapıyor:
Anket yaptırıyor. Ankette birinci Fikri Sağlar, ikinci İstemihan Talay çıkıyor. CHP, tıpkı rektörlük seçimlerinde birinciyi, ikinciyi bırakıp en alttakini rektör atar gibi... Ankette alt sıralarda çıkan bir isme yöneliyor.
ANKARA’DAN BİR HABER GELDİ
“MARAŞ’tan bir haber geldi, dediler ki Merik öldü” diye bir türkü vardır.
Bana da Ankara’dan bir haber geldi, dediler ki:
Binali Yıldırım İstanbul’a aday olmayabilirmiş.
Her an başka bir gelişme yaşanabilirmiş.
Böyle bir gelişme sürpriz sayılmamalıymış.
SADECE SORUYORUM
Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki işlevi ile Mansur Yavaş’ın CHP’deki işlevi arasında herhangi bir bağ kurulabilir mi?
Bu ülkede en az kaç yıl sonra herhangi bir yetkili, “Şu kazanın sorumluluğunu alıyor ve istifa ediyorum” diyecek?
Şu dünyada Yılmaz Morgül’ün Bülent Ersoy’u taklit etme çabasından daha boş beleş bir çaba var mıdır acaba?
Emin Çölaşan ile Necati Doğru’ya FETÖ’den dava açılmasına en çok İngiltere’deki firari FETÖ’cü Akın İpek’in sevinmesi kaç puandır sizce?
ŞİİR/TİYATRO/ROMAN
ŞİİR: Attilâ İlhan ve İsmet Özel’in son şiirlerini yazmalarıyla, karanlık kaldırımlarda dolaşarak şehre sitem dolu bakışlar fırlatma alışkanlığının son bulmasıyla ve Ah Muhsin Ünlü’nün Onur Ünlü olmasıyla... Neredeyse bitti.
TİYATRO: Sinemanın sınırsız imkânlarının ortaya çıkmasıyla, sahnede kesilmedik rolün kalmamasıyla, dünyanın iyice çivisinin çıkmasıyla, cep telefonuna gömülmemin milli spor haline gelmesiyle... Örselendikçe örselendi.
ROMAN: Nilgün Bodur’un kitabının çok satanlar listesini süslemesiyle, roman yazma çilesine katlanmayı kimselerin göze almamasıyla, Dostoyevski okumadan roman yazılabileceğine duyulacak özgüvenle...
Yara üstüne yara aldı.
HAYAT BANA GÜZEL
ÇÜNKÜ... Kendimi ciddiye almamaya gayret ediyorum.
ÇÜNKÜ... Kendime dışarıdan bakmaya çalışıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimin farkında olmaya çabalıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimi idare edilirken yakalamaktan ödüm kopuyor.
ÇÜNKÜ... Kendimle kavga etmekten asla kaçmıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimi bir anda alaycılık saçağının altına çekiyorum.
HADİSE ÇITAYI YÜKSELTTİ
MAGAZİN dünyasının ünlü kadınları, eskiden şöyle derlerdi:
“Benimle birlikte olacak erkek, beni taşıyabilmeli”.
Hadise kardeşimiz, artık çıtayı yükseltmiş bulunmakta.
Dediği şu:
“Sayemde herkes ünlensin istemiyorum. Yanımda hangi erkek olursa adam manşetlerde yer alıyor. Bunu hak edecek biri olmalı. Hem beni hem manşetleri taşıyabilmeli”.
Hahahahahaha! İlahi Hadise!
ERKAN PETEKKAYA’NIN ALKOL SORUNU FALAN YOK
“İÇKİ yasaklansın” dediği için yumuşacık, incecik, efendice eleştirmiştim Erkan Petekkaya’yı...
Geçen akşam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile değil.
Telefon açtı bana Erkan Petekkaya... Fakat nasıl sarhoş! Anlatamam. Zilzurna resmen!
Önce “Ahmet Abi... Ahmet Abi...” falan diye başladı eveleyip gevelemeye...
Sarhoş idare etmekten hiç anlamam, yine de elimden geleni yapmaya çalıştım nezaketle. Fakat bu ahlaksız adam, bir süre sonra ana avrat küfür edip yüzüme telefonu kapatıverdi.
Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansın” diyerek hükümete şirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece şunu söylemek isterim...
Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Gökçek: Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek?
Melih Gökçek’ten “tecavüze bahane buluyor” eleştirime yönelik bir açıklama geldi.
Cevap hakkına duyduğum sonsuz saygı gereği açıklamasını yayınlıyorum.
Gökçek’in dedikleri şunlar:
Peşinen şu bilinmeli: Ben tecavüzü hiçbir şekilde savunmadım, savunmam, savunamam. Hangi şartta olursa olsun tecavüze kalkışan alçaktır, şerefsizdir, suçludur. Söylediklerimden tecavüzü tasvip ettiğim anlamını kim çıkarıyorsa o da şerefsizdir.
ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan bir pankartta “Tecavüze sebep olan şeyler” yazıyor, altında da şu maddeler sıralanıyordu: 1- Gece dışarı çıkmak. 2- Mini etek. 3- Sarhoş olmak. 4- Cilveleşmek. 5- Tecavüzcü.
Benim dediğim şu: “Sarhoş olur kendinden geçersen, arkasından cilveleşirsen kötü niyetli bir şerefsiz de senin kendinde olmaman nedeniyle sana tecavüz eder. Buna imkân verme.”
Bunun neresi tecavüzü teşvik etmek? Kaç yıl belediye başkanlığı yapmışım, personelim dahil kime müdahale etmişim. Kimin gece sokağa çıkmasını engellemişim? İnsanların yaşantısından bana ne?
NOT: Hiçbir yorum yapmayacağım. Takdiri okurlarıma bırakıyorum.
CHP, LİYAKAT, BAYKAL, MERSİN, SAĞLAR, TALAY
DENİZ Baykal, CHP’ye uyarıda bulunmuş.
Demiş ki:
“Lamı cimi bırakın da en yüksek oy alacak isimleri aday gösterin”.
Peki CHP ne yapıyor?
Mesela Mersin’de şunu yapıyor:
Anket yaptırıyor. Ankette birinci Fikri Sağlar, ikinci İstemihan Talay çıkıyor. CHP, tıpkı rektörlük seçimlerinde birinciyi, ikinciyi bırakıp en alttakini rektör atar gibi... Ankette alt sıralarda çıkan bir isme yöneliyor.
ANKARA’DAN BİR HABER GELDİ
“MARAŞ’tan bir haber geldi, dediler ki Merik öldü” diye bir türkü vardır.
Bana da Ankara’dan bir haber geldi, dediler ki:
Binali Yıldırım İstanbul’a aday olmayabilirmiş.
Her an başka bir gelişme yaşanabilirmiş.
Böyle bir gelişme sürpriz sayılmamalıymış.
SADECE SORUYORUM
Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki işlevi ile Mansur Yavaş’ın CHP’deki işlevi arasında herhangi bir bağ kurulabilir mi?
Bu ülkede en az kaç yıl sonra herhangi bir yetkili, “Şu kazanın sorumluluğunu alıyor ve istifa ediyorum” diyecek?
Şu dünyada Yılmaz Morgül’ün Bülent Ersoy’u taklit etme çabasından daha boş beleş bir çaba var mıdır acaba?
Emin Çölaşan ile Necati Doğru’ya FETÖ’den dava açılmasına en çok İngiltere’deki firari FETÖ’cü Akın İpek’in sevinmesi kaç puandır sizce?
ŞİİR/TİYATRO/ROMAN
ŞİİR: Attilâ İlhan ve İsmet Özel’in son şiirlerini yazmalarıyla, karanlık kaldırımlarda dolaşarak şehre sitem dolu bakışlar fırlatma alışkanlığının son bulmasıyla ve Ah Muhsin Ünlü’nün Onur Ünlü olmasıyla... Neredeyse bitti.
TİYATRO: Sinemanın sınırsız imkânlarının ortaya çıkmasıyla, sahnede kesilmedik rolün kalmamasıyla, dünyanın iyice çivisinin çıkmasıyla, cep telefonuna gömülmemin milli spor haline gelmesiyle... Örselendikçe örselendi.
ROMAN: Nilgün Bodur’un kitabının çok satanlar listesini süslemesiyle, roman yazma çilesine katlanmayı kimselerin göze almamasıyla, Dostoyevski okumadan roman yazılabileceğine duyulacak özgüvenle...
Yara üstüne yara aldı.
HAYAT BANA GÜZEL
ÇÜNKÜ... Kendimi ciddiye almamaya gayret ediyorum.
ÇÜNKÜ... Kendime dışarıdan bakmaya çalışıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimin farkında olmaya çabalıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimi idare edilirken yakalamaktan ödüm kopuyor.
ÇÜNKÜ... Kendimle kavga etmekten asla kaçmıyorum.
ÇÜNKÜ... Kendimi bir anda alaycılık saçağının altına çekiyorum.
HADİSE ÇITAYI YÜKSELTTİ
MAGAZİN dünyasının ünlü kadınları, eskiden şöyle derlerdi:
“Benimle birlikte olacak erkek, beni taşıyabilmeli”.
Hadise kardeşimiz, artık çıtayı yükseltmiş bulunmakta.
Dediği şu:
“Sayemde herkes ünlensin istemiyorum. Yanımda hangi erkek olursa adam manşetlerde yer alıyor. Bunu hak edecek biri olmalı. Hem beni hem manşetleri taşıyabilmeli”.
Hahahahahaha! İlahi Hadise!
ERKAN PETEKKAYA’NIN ALKOL SORUNU FALAN YOK
“İÇKİ yasaklansın” dediği için yumuşacık, incecik, efendice eleştirmiştim Erkan Petekkaya’yı...
Geçen akşam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile değil.
Telefon açtı bana Erkan Petekkaya... Fakat nasıl sarhoş! Anlatamam. Zilzurna resmen!
Önce “Ahmet Abi... Ahmet Abi...” falan diye başladı eveleyip gevelemeye...
Sarhoş idare etmekten hiç anlamam, yine de elimden geleni yapmaya çalıştım nezaketle. Fakat bu ahlaksız adam, bir süre sonra ana avrat küfür edip yüzüme telefonu kapatıverdi.
Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansın” diyerek hükümete şirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece şunu söylemek isterim...
Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR