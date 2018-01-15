Git kendini Saray’da yak

39 yaşında bir vatandaşımız, Meclis’in önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

İnşaat işçisi olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen vatandaşımızın durumu, çok şükür iyi.

Hayati tehlikesi yok.

*

Bir inşaat işçisinin geçim sıkıntısı yüzünden bu hale düşmesi!

Çok ama çok hazin!

*

Ama bunun kadar hazin olan bir nokta var ki...

O da bu olay üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ettiği laflar.

*

Aynen şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu:

- Bir vatandaşımız Meclis’in önünde üzerine akaryakıtı döküyor, kibriti vuruyor.

- O işçi kardeşime söylüyorum. Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak.

- O zaman diyecek ki “Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi”.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Böyle yürek paralayıcı bir olay karşısında...

Bir insan...

- Ancak bu kadar empati yoksunu...

- Ancak bu kadar şefkatsiz...

- Ancak bu kadar merhametsiz...

- Ancak bu kadar vurdumduymaz...

- Ancak bu kadar utanç verici bir alaycı...

- Ancak bu kadar yararcı...

Olabilir.

*

Üstelik bu insan, ülkenin anamuhalefet lideri!

*

Hadi hep beraber Yozgatlı hemşerim Mümin Sarıkaya’nın o güzelim şarkısına vuralım kendimizi:

“Ben yoruldum hayat gelme üstüme/Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne/Gözümden gönlümden düşen düşene/Bu öksüz başıma gözdağı verme.”

AYDIN BOYSAN’IN CENAZE NAMAZI KILINMAZMIŞ

ALİ Rıza Demircan Hoca’nın Habertürk’te söylediği sözler şunlar:

- Bir adam Allah’a ve ahiret hayatına inanmadığını bildiği bir adamın cenaze namazını kılarsa günahkârdır.

- Aydın Boysan, “Mezarımı rakıyla sulayın” diyordu, bu tek başına inkârın delili olamaz.

- Ama Aydın Boysan, ahiret hayatına inanmadığını açığa vurmuş bir adamdı.

Ali Rıza Demircan’a sormak isterim:

*

Peki ya Aydın Boysan ömrünün son anlarında ahiret hayatına inandığını açığa vurdu ise...

Yanında mıydın Hocam?

Ya Aydın Boysan son nefesini kalbinde imanla verdiyse...

Kalbini açıp bakma fırsatı mı buldun Hocam?

AL CHP KONGRELERİNİ VUR AK PARTİ KONGRELERİNE CHP KONGRELERİNDE...

Sandalyeler havada uçuşuyor, yumruklaşmalar almış başını gidiyor, itiş, kakış falan...

*

CHP bu durumu...

“Bizim parti çok demokratik de ondan sandalyeler havada uçuşuyor, boğazlar sıkılıyor” diye izah etmeye çalışıyor.

*

AK Parti kongrelerinde ise...

Tek kişi aday oluyor, sıfır tartışma, yarışın adı bile geçmiyor, tek liste, tek ses falan...

*

AK Parti de bu durumu...

“Bizde sevgi olur, kardeşlik olur, tek bayrak dalgalanır, tek liste çıkar, tek aday çıkar” diye izah ediyor.

*

Yani durum şu:

- Biri “Kimsenin kimsenin boğazını sıkmadığı demokratik kongre” yapamıyor.

- Diğeri ise “Demokratik yarışı kardeşliğe aykırı bulmayan kongre” yapamıyor.

ARA GÜLER’E BİN SELAM





“RECEP Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya kafa tutuşunu seviyorum” demiş büyük foto muhabirimiz Ara Güler.

*

- İktidar yanlıları... “İşte yerli ve milli Ara Güler” diye kutsuyor.

- İktidar karşıtları da... “Zaten fotoğrafları beş para etmezdi” diye kin kusuyor.

*

Benim açımdan ise durum şudur:

- “Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya kafa tutuşunu seviyorum” dese de...

- “Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika’ya kafa tutuşunu hiç sevmiyorum” dese de...

Ara Güler’in kıymeti benim gözümde ne zerre kadar artar, ne de zerre kadar azalır.

ARINÇ/GÖKÇEK DENKLEMİ

NE zaman Bülent Arınç’ın Tayyip Erdoğan’la arası düzelse...

Bülent Arınç hemen safını Tayyip Erdoğan’dan yana seçiyor.

*

Ne zaman Bülent Arınç’ın Tayyip Erdoğan’la arası açılsa...

Bülent Arınç hemen dümeni Abdullah Gül’den yana kırıyor.

*

Melih Gökçek ise farklı...

Görev verse de Tayyip Erdoğan’dan yana...

Görevden alsa da Tayyip Erdoğan’dan yana...

BİR KIYAFET ANALİZİ





KIYAFET konusunda iddialı değilim.

Bazen beyaz monta kafayı takarım, bazen devetüyüne...

Bazen kazağa vururum kendimi, bazen gömleğe...

Felaketim yani.

*

Hele söz konusu kadın kıyafeti olunca...

Felaketin de felaketiyimdir.

*

Ama bütün bunlara rağmen şu kıyafetle ilgili analiz yapmadan duramayacağım:

*

İrem Derici leopar desenli kıyafeti giymemiş.

Leopar desenli kıyafet İrem Derici’yi giymiş.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİ MUSTAFA KEMAL’İN YOLDAŞLARI

CHP’liler kendi aralarında tartışıyorlar:

- Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek mi daha doğru?

- Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız demek mi daha doğru?

*

Rivayet odur ki...

Bizans fethedilirken...

Rahiplerin en önemli tartışma konusu şu imiş:

“Melekler dişi midir, erkek midir?”