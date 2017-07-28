Gereği düşünülsün hepsi tahliye edilsin

Her cümlesiyle çürüttü iddianamenin sol ve sağ yanını... En saçma suçlamaya bile kemal-i ciddiyetle ve müthiş bir sistematikle yanıt verdi.

*

AKIN ATALAY

İddianamedeki fantastik unsurları deşifre etti... İddianameyi “hukuk cinayeti” olarak niteledi... Her iddianın en ince ayrıntısına kadar daldı.

*

MUSA KART

Mizah yaptı... Yetmedi, kara mizah yaptı... “Ülkenin Tüm Çocukları” adlı bir örgüte üye olduğunu haykırdı... Anti-FETÖ karikatürlerini masaya vurdu da vurdu.

*

MURAT SABUNCU

Davanın tanıklarını paramparça etti... Gazetesinin manşetlerini ve haberlerini savundu... İddiaları perişan etti...

*

TURHAN GÜNAY

Haberlerini yaptığı kitaplar kadar ağırbaşlı, yönettiği kitap eki kadar soğukkanlı ve kitaplarla dost bir dervişe yakışacak kadar hasbiydi...

*

BÜLENT UTKU

“FETÖ’cünün teki tarafından telefonla aranmak” konulu bir mantık dersi verdi... “Yaşamım boyunca darbecilerle mücadele ettim” diyerek meydan okudu...

*

GÜRAY ÖZ

“İletişim kurduğum iddia edilen kişi bir pidecidir. Ben pide ısmarladığım kişinin hakkında soruşturma olduğunu nereden bileyim” diyerek işi bitirdi.

*

HAKAN KARA

“Ne benim ne ailemin boğazından FETÖ’nün tek kuruşu geçti... Hiçbir Cumhuriyetçi Pensilvanya uçaklarına binmedi” diyerek noktayı koydu.

*

AHMET ŞIK

Savunma yapmadı, itham etti... Sartre’ın Nobel’i ret konuşmasının bile üstüne çıktı... Sanki “Minnet eylemem” türküsünü çığırır gibiydi...

*

Gereği düşünülsün. Gereği yapılsın. Hak yerini bulsun. Adalet gerçekleşsin.

Ve Cumhuriyetçiler tahliye edilsin.

UMUDUMUZSUN KEBAPÇI SELAHATTİN





- PARTİ kur, oy verelim.

*

- Şiir yaz, okuyalım.

*

- Film çevir, izleyelim.

*

- Türkü söyle, dinleyelim.

*

- Milli Takım’ın başına geç, sevinelim.

KİLİSE NİKÂHINA NE BUYURULUR?





MÜFTÜLÜKLERDE nikâh kıyılmasının yol açabileceği tek sorun çocuk evliliklerine geçit verme ihtimalidir.

Bu ihtimali ortadan kaldıracak önlemler alındığı andan itibaren müftülükte kıyılan nikâhın hiçbir sakıncası yoktur, olamaz.

*

Ne yani?

Kiliselerde kıyılan nikâhlara “ay ne hoş, ne cici” falan derken...

Müftülüklerde kıyılan nikâhlara dil mi uzatacağız?

SÖZ KONUSU KÜNEFEYSE

HATAY’da bilmem kaç metrelik künefe yapılıp ahaliye dağıtılmış.

Ahali de öyle bir saldırmış ki künefeye...

Avuçlarıyla dalmışlar.

Kimseye söylemezseniz size bir şey diyeceğim:

Künefeye öyle hastayım ki...

Orada olsam ben de avuçlarımla dalardım.

MESİH’E BAK MESİH’E





NASIRALI İsa “Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir” derken...

Bizim çakma Mesih’imiz, kendisine attığım küçücük ve de acıma hissiyle dopdolu bir fiskecik nedeniyle...

Bana küfürlerle, hakaretlerle saldırmış.

*

Kullandığı kelimeleri yazıyorum:

İt, fahişe, zampara, orospu falan...

*

Hiçbir şeyimiz düzgün olmayacak mı bizim?

Buna sahte ve çakma Mesih’imiz de dahil mi olacak?

Medet ya ruhül kudüs medet!

ALİŞAN’IN NİŞANLISI EDA’NIN KAÇIRDIĞI FIRSAT





ALİŞAN şöyle demişti:

“Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür.”

*

Buna karşılık olarak...

Alişan’ın nişanlısı Eda...

“Benim yanımdaki erkek de daha normal olmalı. Çok yakışıklı, çok alımlı, zekâ küpü, kültürlü, birikimli bir erkekle evlenmek istemezdim. Öyle de oldu şükür” deseydi, diyebilseydi...

Alişan ve Eda çiftini “yılın çifti” ilan edebilirdik.

*

Ajda Hanım’ın buyurdukları gibi:

Fakat ne yazık ki sokak boştu.

AMA BU KADARI DA ÇOK KOMİK YANİ

TARİH: 15 Temmuz.

Saat: 22.00.

Yer: MİT Merkezi... Ankara Yenimahalle.

*

MİT Müsteşarı ile Diyanet İşleri Başkanı yemekteler.

*

Tam bu sırada Diyanet İşleri Başkanı’nı eşi arıyor.

Diyor ki:

“Mehmet darbe oluyor.”

*

Diyanet İşleri Başkanı, “Tam da bunun en iyi bilineceği yerdeyim, dur bir sorayım” diyor.

Ve MİT Müsteşarı’na soruyor:

“Darbe mi oluyor?”

MİT Müsteşarı cevap veriyor:

“Hayır, belki terör saldırısıdır.”

*

Eğer bu anlatılan doğruysa...

Söyleyeceğim tek şey var:

Bu bir komedidir!

İŞARETİ FETÖ VERDİ

FETULLAH dedi ki:

“15 Temmuz’u ulusalcı ve Atatürkçü askerler yapmış olabilir.”

*

Bu pişkin açıklamanın mürekkebi bile kurumadan...

Türkiye gazetesi manşet attı:

“Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir.”

*

Maşallah!

Fetullah başlatıyor, bunlar da devamını getiriyor.

GÖKÇEK’İN HAKKINI TESLİM

ATIŞIRIZ matışırız, şiddetle karşı çıktığım görüşleri ve tavırları vardır ama yine de hakkını teslim edeyim:

*

Melih Gökçek şahane bir Ankara Festivali düzenliyor.

9 gün sürecek olan bu festivale bir milyon Ankaralının katılması bekleniyor.

Sanatçılar kimler?

Demet Akalın, Ferhat Göçer, Funda Arar gibi ünlü sanatçılar.

*

Peki ya Tarkan? Peki ya Sıla?

Gökçek diyor ki:

“Tarkan’la irtibat kurduk, çok pahalı... Sıla ise sadece biletli konser veriyormuş.”

Yani bir önyargı, bir ambargo söz konusu değil.

*

Bu arada son bir not:

Üç yıldır ülkemizde meydana gelen tatsızlıklar nedeniyle ara verilen festivalin bu yıl düzenlenecek olması bir normalleşme belirtisi.

Aman Allah bozmasın.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



