Gelin fotoğraftaki tek eksiği bulalım

- Askeri kararlılık... Tamam.

- Operasyona odaklanma duygusu... Tamam.

- Cesaretli duruş algısı... Tamam.

- General Akar’ın olaya hâkimiyeti... Tamam.

- Komutanların güven vericiliği... Tamam.

Yani Afrin operasyonu için...

Karargâh’tan gelen fotoğrafta...

Her şey yerli yerinde...

Ve fotoğraf, imaj açısından hayli başarılı...

Fotoğraf karesinin tek eksiği şu:

En son teknolojinin kullanıldığı, hedeflerin “akıllı mühimmat” ile tespit edildiği, dijital özelliklerin sonuna kadar kullanıldığı bir operasyonun harekât merkezinden yayılan fotoğrafta...

İnsan biraz teknoloji arıyor.

O masada böyle bir operasyon için teknolojik unsurların kullanılması şart mıdır, değil midir?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim şu:

Madem devir imaj devri...

Ve madem sahada teknoloji başrolde...

O halde...

Masada da teknolojiye biraz rol verilmeli.

BİR PRENSİP ÖNERİSİ

DEVLETİMİZİ yönetenler...

“Afrin operasyonu” gibi...

Milletin tamamının arkasında olmasını bekledikleri önemli bir askeri operasyonla ilgili her türden bilgilendirmeyi...

Partilerinin il kongrelerinde yapmak yerine...

Milletin tamamını kuşatacak platformlarda yapmayı tercih etseler...

Amaca çok daha uygun davranmış olmazlar mı?

SAVAŞA HAYIR MESELESİ

BAKIYORUZ:

PYD ilerleyince...

PYD, ABD ile ortak ordu kurunca...

PYD kantonları birleştirmek için vurmaya kalkışınca...

PYD, kendisi gibi düşünmeyenleri yurtlarından kovunca...

“SAVAŞA HAYIR” demeyi aklına getirmeyenler...

Sınırında bir oldubittiye izin vermemek adına...

Yanı başında bir PKK bölgesinin oluşumunu engellemek adına...

“Afrin operasyonu” yapılınca...

“SAVAŞA HAYIR” demeye başladılar.

*

Savaşa hayır derken bile aşiretçilik yapılıyor yani.

BÖYLE BİR GÜNDE ALMANYA’DA NE İŞİNİZ VAR KEMAL BEY?

AFRİN operasyonu başlamış.

Bütün gözler operasyonda.

Türkiye bu olaya kilitlenmiş.

Bütün manşetler Afrin diyor.

Bütün programlar Afrin’i tartışıyor.

Afrin konusu bir milli mutabakat konusu haline gelmiş.

*

Ve siz Kemal Bey, böyle bir günde...

Almanya’dasınız.

Daha önceden planladığınız Almanya gezinizi, operasyonu gerekçe göstererek iptal etmeye bile gerek duymuyorsunuz.

*

Yahu bunu da ben mi söyleyip yazacağım Allah aşkına?

Bu da mı benim işim olacak?

*

Valla çok sıkıldım.

Bu Kemal Bey, bana her şeyi bıraktırıp bir kıyı kasabasında balıkçılık yapmaya başlatacak.

HER ŞEY NEYLE BAŞLAR

- BİR kediyi sevmekle başlar her şey...

- Bir hadsize had bildirmekle başlar her şey...

- Bir intikam duygusunu ezmekle başlar her şey...

- Bir kini yenmekle başlar her şey...

- Bir merhameti ayaklandırmakla başlar her şey...

- Bir ayıbı örtmekle başlar her şey...

SOSYAL MEDYADA KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPAN HESAPLAR İNCELENMEYE ALINSIN

AFRİN operasyonundan çıkacak en büyük başarısızlık:

Kürt düşmanlığıdır.

*

Sosyal medyada...

Afrin operasyonuyla ilgili görseller paylaşarak...

“Hevaller işte böyle bombayla uçuruldu” falan diye Kürt düşmanlığı yapan tüm hesaplar, derhal incelemeye alınmalı.

*

Ve bu hesaplar hakkında...

Afrin operasyonunu başarısız kılmaya çabalamaktan dava açılmalı.

‘VAZALAK’ AÇIKLAMASI

TÜRK Dil Kurumu’ndan “vazalak” kelimesine verilen anlamla ilgili bir açıklama geldi.

Tarafsız yayıncılık ve cevap hakkına saygı gereği özetle yayınlıyorum açıklamayı:

*

- “Derleme Sözlüğü” yoluyla “Büyük Türkçe Sözlük” ağına giren “vazalak” sözü, “Büyük Türkçe Sözlük” ağında iki ayrı madde halinde yer almakta.

- Bu maddelerden ilkinde verilen “geveze, sözünü bilmez” anlamları, Samsun, Trabzon, Sivas, Ankara, Nevşehir ve Adana’nın bazı yörelerinden derlenmiştir. İkinci olarak kaydedilen “aptal, serseri” anlamları ise Ordu, Erzincan, Kayseri illerinden derlenmiştir.

- İkinci madde olarak yer alan “vazalak” sözünün altında ise üç anlam bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Alevi” anlamı Niğde, ikinci olarak kaydedilen “Müslüman olmayıp öyle görünen” anlamı Adana, üçüncü olarak kaydedilen “oruç yiyen” anlamı ise Tokat illerinden derlenmiştir.

- Bunlar ülkemizin farklı farklı yörelerinden derlenen, birbirinden bağımsız ve sınırlı olarak kullanılan anlamlardır. Aynı başlık altında kullanılmamıştır. Bu sözün anlamı, Türk Dil Kurumu tarafından yeni oluşturulmamıştır.

- Yapılan yorumlarda ve haberlerde “sözcülük ilkeleri”, “halk ağızları” “derleme”, “derleme sözlüğü” ve “iki anlamlılık” gibi temel kavramlardan söz edilmemesi de kamuoyu tarafından yanlış algılamalara sebep olmuştur.