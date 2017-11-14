Fotoğraftakileri konuşturdum



BİR DÜĞÜN FOTOĞRAFI: Eski bakan Sadullah Ergin’in kızının düğününde çekildi bu fotoğraf... Biraraya getirdiği isimler açısından sembolik değeri epey yüksek bu fotoğrafın...

- SADULLAH ERGİN: Biraz fazla politik bir gösteriye mi dönüştü bizim kızın düğünü acaba?

- ABDULLAH GÜL: Resmen ekibi toplamış gibi olduk ama fena da olmadı hani.

- AHMET DAVUTOĞLU: Abdullah Bey’in sağ kolu gibi duruyorum ya... Bundan ne manalar çıkarırlar şimdi.

- ALİ BABACAN: Benim yerim, bunların yanıdır arkadaş... Bu böyle biline...

- BEŞİR ATALAY: Biz yine de öyle çok meydan okuyormuş gibi bir hava vermesek mi acaba?

- RECEP AKDAĞ: Benim ne işim var bu fotoğrafta abi?

- CEMİL ÇİÇEK: Ne yani? Düğüne de mi gelemeyeceğiz? Düğüne gelmek de mi sorun çıkaracak?

NEYMİŞ EFENDİM, ACININ IRKI, DİLİ FALAN OLMAZMIŞ

KUZEY Irak’ta deprem olmuş.

Bazıları hemen mesaj yağdırıyor:

“Acının dili, ırkı olmaz.”

*

Allah Allah!

Nereden çıktı şimdi bu dil, ırk falan?

*

- Her ne kadar Kürtçe konuşuyor olsalar da...

- Her ne kadar Kürt olsalar da...

- Her ne kadar referandum yapsalar da...

Falan mı denmek isteniyor?

*

Bu âlicenap görünümlü ırkçılıktan tiksindim vallaha!

YAPMAYIN BAŞAK HANIM

SELAHATTİN Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, şöyle demiş:

- Eşim, aylar öncesinden kendileri hakkında tutuklama kararı verildiğini biliyordu.

- Birçok arkadaşı kendisine yurtdışına gidip orada kalmasını önerdi.

- Ama o, bunu kabul etmedi.

*

Yapmayın Başak hanım!

Eşiniz bir partinin genel başkanı.

Bir iddiası var eşinizin.

Haksız yere hapse atılacağına inansa bile tabii ki yurtdışına kaçıp da bütün iddiasından vazgeçmeyecek.

Tabii ki yurtdışına sığınmayacak.

Yani bu o kadar da abartılacak bir şey değil.

NE DERİNİ, NE DEVLETİ BİRADER

AK Parti hükümetinin durumuna şöyle bir bakalım:

- Ordu... Sivil hükümetin tam emrinde.

- Yargı... Hükümete bağlı falan diye eleştiriliyor.

- Üniversite... Özerkliğini bile konuşan kalmadı neredeyse.

- Bürokrasi... Hükümete bağlılığın zirvesinde.

- Emniyet... Tartışmasız hükümetin emrinde.

- MİT... Hükümete bağlılık açısından hiç sorun yok.

*

Tablo böyle olduğu halde...

“AK Parti derin devlete teslim oldu” falan diye analiz kasanları görünce...

“Ne derini, ne devleti! Gidin işinize birader” diye haykırmak istiyorum.

MARAŞ DONDURMACILARINDAN BİNLERCE ÖZÜR





BU adam için bir kez “Maraş dondurmacısına benziyor” falan diye yazmıştım.

*

Kahramanmaraş’ın yiğitleri anında tepki gösterdi.

Dedikleri şu:

“Maraş dondurmacıları bizim yöresel kıyafetimizi giyer. Bu adamın giydiği kıyafetle bizim kıyafetimizin alakası yoktur. Bizim kıyafetimizi bu adamın kıyafetine benzetemezsiniz.”

*

Özür diliyorum.

Binlerce özür.

Haklısınız.

Yerden göğe kadar haklısınız.

OSMAN KAVALA

KENDİSİNİ savunamayan bir isim Osman Kavala...

Ama hakkında bir sürü ipe sapa gelmez suçlama var.

İşte bu eşitsizliğe son vermek adına bir internet sitesi oluşturuldu.

“www.osmankavala.org.tr” adresinden bu siteye ulaşabilirsiniz.

TELEFONUMLA MÜNASEBETİM

- BAZEN kasıtlı olarak evde unutuyorum.

- Tanımadığım numaraları açmıyorum.

- Tanımadığım numara arayacaksa... “Önce mesaj atsın” diyorum.

- Çok sevinirsem ya da çok kızarsam mesajlara cevap veriyorum.

- Beş saat aranmadığımda bir mutluluk kaplıyor her tarafımı.

- “Tanıdığım numaraların cevapsız aramalarına dönmek gerginliği” diye bir gerginliğim var.

- Telefonumun en sevdiğim iki bölümü: Fotoğraflar ve Instagram.

BURHAN KUZU AĞITI

NİCE hükümetler kuruldu.

Bakan yapmadılar.

Nice Meclis başkanlığı seçimi yapıldı.

Aday göstermediler.

Bir Burhan Kuzu ağlıyor...

Gözleri yaşlı.

UĞUR DÜNDAR VE NECATİ DOĞRU

UĞUR Dündar ve Necati Doğru ile FETÖ arasında en küçük bir irtibat kurmaya çalışmak...

FETÖ’nün bile aklına gelmeyecek bir şeytanlığın eseridir.