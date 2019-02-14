Fırsatçılar hakkında üç önerge veriyorum

*
“Fırsatçılar var. Bu fırsatçılar millete, devlete, hükümete operasyon çekiyorlar. Amaçları hem Türkiye’yi zaafa uğratmak, hem de kârlarına kâr katmak... Biz işte bu hain planı bozmak için tanzim satışları devreye soktuk. Tanzim satışlarla hem vatandaşa ucuz sebze meyve satıyoruz hem de fırsatçıların estirdiği terörle mücadele ediyoruz.”
*
Üç soru önergesini, işte tam bu noktada veriyorum:
*
- ÖNERGE BİR: Kimdir bu fırsatçılar? Elle tutulur, gözle görülürler mi? Somut mudurlar?
- ÖNERGE İKİ: Eğer somutlarsa... Neden bu fırsatçılara operasyon üstüne operasyon çekilmiyor? Suç değil mi bunların yaptıkları?
*
- ÖNERGE ÜÇ: Devlet neden fırsatçılık suçunu engelleyecek mekanizma kurmak yerine fırsatçıyla rekabete girişiyor?
CHP KAYBETMEYE MAHKÛM, ÇÜNKÜ...
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
“Kadıköy’de kimi aday yapalım, Bakırköy’de kimi aday yapmayalım” konusunda sergiledikleri enerjinin binde birini bile... Meyve/sebze fiyatındaki artış konusunda sergilemediler, sergilemiyorlar!
*
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
İktidardakiler, pazardaki fiyat artışının nasıl bir siyasi etkiye yol açacağını hesaplayarak tanzim satış fikriyle durumu lehine çevirmeye çalışırken... CHP’nin içinde sadece ve sadece aday kavgası var!
*
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
Tanzim satış uygulamasını CHP’li belediyeler eliyle devreye sokarak hükümete gol üstüne gol atmak yerine... Birbirlerine karşı bildiriler yayınlayıp... Sadece ve sadece parti içi goller atmakla meşguller!
ATEİSTLE TARTIŞMAKTAN KORKMA GENÇ KARDEŞİM!
NURETTİN Yıldız isimli sözde hoca, gençlere şöyle seslenmiş:
*
“Genç kardeşlerimi görüyorum. Filanca ateistle oturup tartışıyor, onu imana davet etmek istiyorlar. Emin olun bu çok büyük bir tehlikedir. Şunu çok iyi bilesiniz genç kardeşlerim. Elektriğe yakalanmış birisini kurtaran da elektriğe yakalanmış olur. Sizin bu birikiminiz, bu yaşınız bir ateistin sorularına değil cevap vermek, onu düşünmek bile sizin için öldürücüdür. Onu kurtarmayı boş verin. Kendiniz dimdik kalın.”
*
Ben de gençlere şöyle sesleniyorum!
*
“Genç kardeşlerim! Ateistlerle tartışmaktan asla kaçınmayın! İnancınıza güvenin. Sizin ateistlerle tartışmanız sizin için tehlike olmamalı. Ateistlerin sizinle tartışması ateistler için tehlike olmalı. Genç kardeşim! Eğer imanın sorularla azalıyorsa, bırak azalsın. Düşünmekle azalıyorsa, bırak azalsın. Soruyla, düşünmekle iman azalmaz kardeşim! Eğer öyle olsaydı Allah sürekli ‘Niye akıl etmiyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz?’ diye uyarıda bulunmazdı. İnanmayana inancınla meydan okumaktan korkup çekinirsen... Asla dimdik kalamazsın!”
YAYINDA VE YAPIMDA EMEĞİ GEÇENLERİN
KAPADOKYA’da peribacalarının hemen yanı başında...
Bir inşaat yükseliyor ki felaket oğlu felaket!
*
İzin verenlerin, göz yumanların, aklından geçirenlerin, uygulamaya sokanların, uygulamaya sokulmasına tepki vermeyenlerin, ses etmeyenlerin, ırgalanmayanların...
Kısacası...
Yayında ve yapımda emeği geçenlerin tümünün...
Allah müstahakkını versin!
*
Bir son dakika notu: Kapadokya’daki inşaat ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi, durdurdu. Neyse ki...
BRE REZİL, BRE EDEPSİZ İN KÂBE’NİN ÜSTÜNDEN
İMAR müfettişi Suudi Veliaht Prens çıkmış Kâbe’nin üstüne.
Kibirle dolaşıyor Kâbe’nin tepesinde...
Teftiş ediyor, işaret çakıyor, sağa sola emirler yağdırıyor.
*
Üstüne bastığı yerin ağırlığı ve değeri dolayısıyla bırakın ürpermeyi falan gram tınmıyor bile!
Sıradan, alelade bir yerdeymiş gibi rezil, pervasız ve edepsiz bir eda!
*
Cinayet emri verirken nasıl rahatsa... Öyle rahat Kâbe’nin üstünde...
Çünkü acayip emin... “İn Kâbe’nin üstünden bre edepsiz” diye bir yaklaşıma muhatap olmayacağından...
OZAN ARİF
AYNI kültür dünyasından beslenmediğimizden mi, yoksa dünyaya bakışımızdaki farklardan mı bilmiyorum ama şiiri pek benim tarzıma uygun bir şiir değildi.
Ancak yine de Ozan Arif’in bunca zaman bunca insanı etkilemiş olmasından hep etkilenmişimdir.
*
Allah rahmet eylesin.
EYVAH EYVAH!
ŞEYMA Subaşı kitap çıkaracakmış. Umarım adını “Senden Nefret Ediyorum Dominik” koymaz.
*
Ahmet Davutoğlu parti kuracakmış. Umarım adını “Bizi Kimse Test Etmesin Partisi” koymaz.
TÜRK HAVA YOLLARI 2019’A DA İYİ BAŞLADI
“BAKALIM 2019’da nasıl bir performans sergileyecek” diye THY’den gelecek rakamları bekliyordum. Ve geldi!
Ocak ayı doluluk oranı “Yüzde 79.5” olmuş ki gayet iyi, gayet güzel, gayet başarılı bir başlangıç.
*
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, bu artışla ilgili olarak “Geçen yıl rekor trafik sonuçlarına imza attık. Ocak ayı sonuçları, bu ivmenin kesintisiz devam edeceğinin göstergesi” diyor.
*
Olumsuzu gördüğümüz kadar olumluyu da görmeyi başarırsak... Hem hakkaniyetli oluruz hem de sözümüzün kıymeti olur.
Fırsatçılar hakkında üç önerge veriyorum
İKTİDAR diyor ki:
*
“Fırsatçılar var. Bu fırsatçılar millete, devlete, hükümete operasyon çekiyorlar. Amaçları hem Türkiye’yi zaafa uğratmak, hem de kârlarına kâr katmak... Biz işte bu hain planı bozmak için tanzim satışları devreye soktuk. Tanzim satışlarla hem vatandaşa ucuz sebze meyve satıyoruz hem de fırsatçıların estirdiği terörle mücadele ediyoruz.”
*
Üç soru önergesini, işte tam bu noktada veriyorum:
*
- ÖNERGE BİR: Kimdir bu fırsatçılar? Elle tutulur, gözle görülürler mi? Somut mudurlar?
- ÖNERGE İKİ: Eğer somutlarsa... Neden bu fırsatçılara operasyon üstüne operasyon çekilmiyor? Suç değil mi bunların yaptıkları?
*
- ÖNERGE ÜÇ: Devlet neden fırsatçılık suçunu engelleyecek mekanizma kurmak yerine fırsatçıyla rekabete girişiyor?
CHP KAYBETMEYE MAHKÛM, ÇÜNKÜ...
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
“Kadıköy’de kimi aday yapalım, Bakırköy’de kimi aday yapmayalım” konusunda sergiledikleri enerjinin binde birini bile... Meyve/sebze fiyatındaki artış konusunda sergilemediler, sergilemiyorlar!
*
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
İktidardakiler, pazardaki fiyat artışının nasıl bir siyasi etkiye yol açacağını hesaplayarak tanzim satış fikriyle durumu lehine çevirmeye çalışırken... CHP’nin içinde sadece ve sadece aday kavgası var!
*
KAYBETMEYE MAHKÛM ÇÜNKÜ...
Tanzim satış uygulamasını CHP’li belediyeler eliyle devreye sokarak hükümete gol üstüne gol atmak yerine... Birbirlerine karşı bildiriler yayınlayıp... Sadece ve sadece parti içi goller atmakla meşguller!
ATEİSTLE TARTIŞMAKTAN KORKMA GENÇ KARDEŞİM!
NURETTİN Yıldız isimli sözde hoca, gençlere şöyle seslenmiş:
*
“Genç kardeşlerimi görüyorum. Filanca ateistle oturup tartışıyor, onu imana davet etmek istiyorlar. Emin olun bu çok büyük bir tehlikedir. Şunu çok iyi bilesiniz genç kardeşlerim. Elektriğe yakalanmış birisini kurtaran da elektriğe yakalanmış olur. Sizin bu birikiminiz, bu yaşınız bir ateistin sorularına değil cevap vermek, onu düşünmek bile sizin için öldürücüdür. Onu kurtarmayı boş verin. Kendiniz dimdik kalın.”
*
Ben de gençlere şöyle sesleniyorum!
*
“Genç kardeşlerim! Ateistlerle tartışmaktan asla kaçınmayın! İnancınıza güvenin. Sizin ateistlerle tartışmanız sizin için tehlike olmamalı. Ateistlerin sizinle tartışması ateistler için tehlike olmalı. Genç kardeşim! Eğer imanın sorularla azalıyorsa, bırak azalsın. Düşünmekle azalıyorsa, bırak azalsın. Soruyla, düşünmekle iman azalmaz kardeşim! Eğer öyle olsaydı Allah sürekli ‘Niye akıl etmiyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz?’ diye uyarıda bulunmazdı. İnanmayana inancınla meydan okumaktan korkup çekinirsen... Asla dimdik kalamazsın!”
YAYINDA VE YAPIMDA EMEĞİ GEÇENLERİN
KAPADOKYA’da peribacalarının hemen yanı başında...
Bir inşaat yükseliyor ki felaket oğlu felaket!
*
İzin verenlerin, göz yumanların, aklından geçirenlerin, uygulamaya sokanların, uygulamaya sokulmasına tepki vermeyenlerin, ses etmeyenlerin, ırgalanmayanların...
Kısacası...
Yayında ve yapımda emeği geçenlerin tümünün...
Allah müstahakkını versin!
*
Bir son dakika notu: Kapadokya’daki inşaat ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi, durdurdu. Neyse ki...
BRE REZİL, BRE EDEPSİZ İN KÂBE’NİN ÜSTÜNDEN
İMAR müfettişi Suudi Veliaht Prens çıkmış Kâbe’nin üstüne.
Kibirle dolaşıyor Kâbe’nin tepesinde...
Teftiş ediyor, işaret çakıyor, sağa sola emirler yağdırıyor.
*
Üstüne bastığı yerin ağırlığı ve değeri dolayısıyla bırakın ürpermeyi falan gram tınmıyor bile!
Sıradan, alelade bir yerdeymiş gibi rezil, pervasız ve edepsiz bir eda!
*
Cinayet emri verirken nasıl rahatsa... Öyle rahat Kâbe’nin üstünde...
Çünkü acayip emin... “İn Kâbe’nin üstünden bre edepsiz” diye bir yaklaşıma muhatap olmayacağından...
OZAN ARİF
AYNI kültür dünyasından beslenmediğimizden mi, yoksa dünyaya bakışımızdaki farklardan mı bilmiyorum ama şiiri pek benim tarzıma uygun bir şiir değildi.
Ancak yine de Ozan Arif’in bunca zaman bunca insanı etkilemiş olmasından hep etkilenmişimdir.
*
Allah rahmet eylesin.
EYVAH EYVAH!
ŞEYMA Subaşı kitap çıkaracakmış. Umarım adını “Senden Nefret Ediyorum Dominik” koymaz.
*
Ahmet Davutoğlu parti kuracakmış. Umarım adını “Bizi Kimse Test Etmesin Partisi” koymaz.
TÜRK HAVA YOLLARI 2019’A DA İYİ BAŞLADI
“BAKALIM 2019’da nasıl bir performans sergileyecek” diye THY’den gelecek rakamları bekliyordum. Ve geldi!
Ocak ayı doluluk oranı “Yüzde 79.5” olmuş ki gayet iyi, gayet güzel, gayet başarılı bir başlangıç.
*
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, bu artışla ilgili olarak “Geçen yıl rekor trafik sonuçlarına imza attık. Ocak ayı sonuçları, bu ivmenin kesintisiz devam edeceğinin göstergesi” diyor.
*
Olumsuzu gördüğümüz kadar olumluyu da görmeyi başarırsak... Hem hakkaniyetli oluruz hem de sözümüzün kıymeti olur.