FETÖ’cü Emre Uslu kampanya yapıyor

CHP ve Ekrem İmamoğlu lehine açıktan kampanya yürütüyor.
*
FETÖ’cü Emre Uslu, bu yaptığının aslında CHP ve İmamoğlu’nun aleyhine olacağını bilmez mi?
Bilir, bilir.
Hem de domuz gibi bilir.
*
Peki buna rağmen yine yapıyor bunu?
Bilmiyorum.
*
Ancak şu üç şeyi çok ama çok iyi biliyorum:
*
BİR: Sinsilik ki en çok FETÖ’cülere yakışır.
*
İKİ: Bunların kafasında her zaman 40 hesap vardır.
*
ÜÇ: Bu 40 hesabın da kuyruğu birbirine değmez.
ASLA VE KAT’A ARKADAŞ OLMAYACAĞIM YEDİ TİP
BİR: Arabasını sürerken siyasi video çekmek suretiyle ahkâm kesen tip...
*
İKİ: Yazıyı okumayıp sadece başlığından yorum attıran tip...
*
ÜÇ: Azıcık başarı kazanmış politikacıya hemen kutsal muamelesi yapan tip...
*
DÖRT: Mikrofon açıkken söyleyemediğini mikrofon kapalıyken söyleyen tip...
*
BEŞ: “Kafa kesmek istiyorum” diyen Suriyeliyi eleştirene bile faşist diyen tip...
*
ALTI: “İdam edilmese iyiydi ama Menderes’in de çok hatası oldu” diyen tip...
*
YEDİ: Yeni havaalanıyla ilgili her olumsuzluktan sonsuz haz alan tip...
HALK TV DEĞİL SAZAN TV
MELİH Gökçek, Mansur Yavaş’a meydan okudu.
Dedi ki:
“Çık karşıma Mansur Yavaş... Halk TV’de kapışalım.”
*
Mansur Yavaş taraftarları, “O senin dengin değil” falan diyerek Melih Gökçek’e laf sokarken...
Halk TV hemen kenardan atılarak...
Mansur Yavaş’a şu mesajı verdi:
“Biz böyle bir program için hazırız. Katılıyor musun, katılmıyor musun?”
*
Bakalım Mansur Yavaş taraftarları, Halk TV’ye ne zaman “Sazan TV” diyecekler?
BEN AK PARTİ’NİN YERİNDE OLSAM
TA en başta...
Seçimin yenilenmesini arzu etmezdim.
*
Hadi arzu ettim diyelim...
Korku propagandasına abanmazdım.
*
Hadi abandım diyelim...
Rakibi asla küçümsemezdim.
*
Hadi küçümsedim diyelim...
Hiç değilse bu saatten sonra ciddiye alırdım.
KAZANAMAYACAKLARI SEÇİMİ YENİLETİRLER Mİ?
UYUZ olduğum sorulardan biridir bu.
*
Yeniletirler abi...
Niye yeniletmesinler!
*
Kazanamamışlardır, şanslarını bir daha denemek için yeniletmişlerdir.
Hepsi budur.
*
Ne yani?
Olamaz mı?
‘CHERNOBYL’ DİZİSİYLE İLGİLİ İLK KİM DİYECEK?
BAKALIM şunu ilk kim diyecek:
“Bu dizi Sovyetleri kötülemek için çekilmiş komünizm düşmanı bir dizidir.”
*
Bakalım bunu ilk kim diyecek:
“Akkuyu Nükleer Santralı’nın önüne geçmek isteyen dış güçlerin dizisidir.”
CÜBBELİ ÜZERİNDEN ŞİRKET KARALAMAK
GALATASARAY’ın şampiyonluk kutlama törenlerinin organizasyonunu Cübbeli Ahmet’in damadının şirketi aldığı iddia edildi.
*
“Cübbeli’nin damadının şirketi” diye adı çıkarılan şirketin yetkilileriyle görüştüm.
Elde ettiğim sonuçları aktarıyorum:
*
“AdStation” adlı bu şirket 15 yıldır piyasada ve organizasyon sektörüne büyük emeği geçmiş.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması organizasyonu, yaptıkları ilk iş değil.
2013-2014... Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarını organize etmişler.
2014-2015... Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını organize etmişler.
Birçok uluslararası bilinen markanın organizasyon işlerini yapmışlar. (BMW, Mercedes, Adidas, Nike, Samsung vs)
Çalışmadıkları yerli firma yok gibi...
*
Cübbeli ne alaka mı?
Alaka şu:
Şirketin küçük ortağı, üç yıl önce Cübbeli’nin kızıyla evlenmiş.
Bunun dışında Cübbeli ile şirket arasında en küçük bir bağ bile yok.
*
Cübbeli’den hiç hazzetmem ama küçük ortağının yaptığı evlilik üzerinden alanında önemli ve etkili işler yapan bir şirketi lekelemeye çalışmak, yüzlerce kişinin ekmek yediği bir işletmeyi kötü duruma düşürmek, genç girişimcilerin önüne engel çıkarmak falan...
Kimse kusura bakmasın, benim kabul edebileceğim şeyler değil bunlar.
FETÖ’cü Emre Uslu kampanya yapıyor
Kaçak FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medyada...
CHP ve Ekrem İmamoğlu lehine açıktan kampanya yürütüyor.
*
FETÖ’cü Emre Uslu, bu yaptığının aslında CHP ve İmamoğlu’nun aleyhine olacağını bilmez mi?
Bilir, bilir.
Hem de domuz gibi bilir.
*
Peki buna rağmen yine yapıyor bunu?
Bilmiyorum.
*
Ancak şu üç şeyi çok ama çok iyi biliyorum:
*
BİR: Sinsilik ki en çok FETÖ’cülere yakışır.
*
İKİ: Bunların kafasında her zaman 40 hesap vardır.
*
ÜÇ: Bu 40 hesabın da kuyruğu birbirine değmez.
ASLA VE KAT’A ARKADAŞ OLMAYACAĞIM YEDİ TİP
BİR: Arabasını sürerken siyasi video çekmek suretiyle ahkâm kesen tip...
*
İKİ: Yazıyı okumayıp sadece başlığından yorum attıran tip...
*
ÜÇ: Azıcık başarı kazanmış politikacıya hemen kutsal muamelesi yapan tip...
*
DÖRT: Mikrofon açıkken söyleyemediğini mikrofon kapalıyken söyleyen tip...
*
BEŞ: “Kafa kesmek istiyorum” diyen Suriyeliyi eleştirene bile faşist diyen tip...
*
ALTI: “İdam edilmese iyiydi ama Menderes’in de çok hatası oldu” diyen tip...
*
YEDİ: Yeni havaalanıyla ilgili her olumsuzluktan sonsuz haz alan tip...
HALK TV DEĞİL SAZAN TV
MELİH Gökçek, Mansur Yavaş’a meydan okudu.
Dedi ki:
“Çık karşıma Mansur Yavaş... Halk TV’de kapışalım.”
*
Mansur Yavaş taraftarları, “O senin dengin değil” falan diyerek Melih Gökçek’e laf sokarken...
Halk TV hemen kenardan atılarak...
Mansur Yavaş’a şu mesajı verdi:
“Biz böyle bir program için hazırız. Katılıyor musun, katılmıyor musun?”
*
Bakalım Mansur Yavaş taraftarları, Halk TV’ye ne zaman “Sazan TV” diyecekler?
BEN AK PARTİ’NİN YERİNDE OLSAM
TA en başta...
Seçimin yenilenmesini arzu etmezdim.
*
Hadi arzu ettim diyelim...
Korku propagandasına abanmazdım.
*
Hadi abandım diyelim...
Rakibi asla küçümsemezdim.
*
Hadi küçümsedim diyelim...
Hiç değilse bu saatten sonra ciddiye alırdım.
KAZANAMAYACAKLARI SEÇİMİ YENİLETİRLER Mİ?
UYUZ olduğum sorulardan biridir bu.
*
Yeniletirler abi...
Niye yeniletmesinler!
*
Kazanamamışlardır, şanslarını bir daha denemek için yeniletmişlerdir.
Hepsi budur.
*
Ne yani?
Olamaz mı?
‘CHERNOBYL’ DİZİSİYLE İLGİLİ İLK KİM DİYECEK?
BAKALIM şunu ilk kim diyecek:
“Bu dizi Sovyetleri kötülemek için çekilmiş komünizm düşmanı bir dizidir.”
*
Bakalım bunu ilk kim diyecek:
“Akkuyu Nükleer Santralı’nın önüne geçmek isteyen dış güçlerin dizisidir.”
CÜBBELİ ÜZERİNDEN ŞİRKET KARALAMAK
GALATASARAY’ın şampiyonluk kutlama törenlerinin organizasyonunu Cübbeli Ahmet’in damadının şirketi aldığı iddia edildi.
*
“Cübbeli’nin damadının şirketi” diye adı çıkarılan şirketin yetkilileriyle görüştüm.
Elde ettiğim sonuçları aktarıyorum:
*
“AdStation” adlı bu şirket 15 yıldır piyasada ve organizasyon sektörüne büyük emeği geçmiş.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması organizasyonu, yaptıkları ilk iş değil.
2013-2014... Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarını organize etmişler.
2014-2015... Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını organize etmişler.
Birçok uluslararası bilinen markanın organizasyon işlerini yapmışlar. (BMW, Mercedes, Adidas, Nike, Samsung vs)
Çalışmadıkları yerli firma yok gibi...
*
Cübbeli ne alaka mı?
Alaka şu:
Şirketin küçük ortağı, üç yıl önce Cübbeli’nin kızıyla evlenmiş.
Bunun dışında Cübbeli ile şirket arasında en küçük bir bağ bile yok.
*
Cübbeli’den hiç hazzetmem ama küçük ortağının yaptığı evlilik üzerinden alanında önemli ve etkili işler yapan bir şirketi lekelemeye çalışmak, yüzlerce kişinin ekmek yediği bir işletmeyi kötü duruma düşürmek, genç girişimcilerin önüne engel çıkarmak falan...
Kimse kusura bakmasın, benim kabul edebileceğim şeyler değil bunlar.